На "часе вопросов к правительству" Рада заслушает Галущенко, - Стефанчук

Верховная Рада заслушает в пятницу во время "часа вопросов к правительству" отчет министра энергетики Украины Германа Галущенко касательно обеспечения топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства энергетическими ресурсами на период отопительного сезона 2021-2022 годов.

Об этом сообщил сегодня председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Было внесено предложение провести час вопросов к правительству о состоянии обеспечения топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства энергоресурсами на период отопительного сезона 2021-2022 годов, и пригласить министра энергетики", - сказал он.

Присутствующие члены согласительного совета поддержали это предложение.

ВР (29428) Галущенко Герман (263) отопительный сезон (533) Стефанчук Руслан (681)
Как-бы не получилось ,что его в суде будут по этому поводу заслушивать ...
01.11.2021 13:10 Ответить

01.11.2021 13:10 Ответить
Герман галущенко- видатна особистість. Знищив "енергоатом", за що був підвищений до посади міністра енергетики.
01.11.2021 13:18 Ответить
Потом будет...Верховная Рада заслушает в пятницу во время "часа вопросов к правительству" отчет министра Обороны Украины касательно внезапного проникновения российских танков по новым дорогам юго востока Украины, вообще то что то нужно делать ещё вчера, чтобы не проникли
01.11.2021 13:29 Ответить
 
 