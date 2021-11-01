На "часе вопросов к правительству" Рада заслушает Галущенко, - Стефанчук

Верховная Рада заслушает в пятницу во время "часа вопросов к правительству" отчет министра энергетики Украины Германа Галущенко касательно обеспечения топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства энергетическими ресурсами на период отопительного сезона 2021-2022 годов.

Об этом сообщил сегодня председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Было внесено предложение провести час вопросов к правительству о состоянии обеспечения топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства энергоресурсами на период отопительного сезона 2021-2022 годов, и пригласить министра энергетики", - сказал он.

Присутствующие члены согласительного совета поддержали это предложение.

