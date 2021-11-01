РУС
Российский газ - угроза единству Европы, - The Guardian

Многие европейские лидеры надеются, что зима будет мягкой. Слишком холодная зима рискует усложнить незавершенную борьбу с COVID-19 и повысить спрос на газ. Поскольку большая часть газа поступает из России, снижение температуры приводит к росту рычагов влияния Кремля.

Европа должна развивать стратегическую оборону и энергетическую независимость.Об этом пишет The Guardian, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Связь между нынешним энергетическим кризисом и внешней политикой президента РФ Владимира Путина "отсутствует", утверждают в Кремле, но Россию нельзя назвать "невинным наблюдателем".

Рынки газа стали сложнее. Но ближайшие соседи России, в частности Украина, знают из своего опыта, что экспорт энергоносителей используется Кремлем для стратегического шантажа.

Пока российский "Газпром" говорит, что поддерживает стабильность цен и выполняет свои контракты, скептики утверждают, что компания играет в политические игры, чтобы ускорить регуляторное одобрение газопровода "Северный поток-2", который позволит увеличить поставки газа, но также сделает Европу еще более зависимой от российского экспорта топлива. Стратегические последствия этого решения сейчас острый вопрос в Берлине и ЕС.

В то же время не только Россия виновата в энергетической уязвимости Европы, но Кремль использует эту слабость для собственной политической и коммерческой выгоды.

Дипломатическое измерение кризиса возникает вследствие взаимодействия двух разных, но связанных тенденций. Одна из них – это неспособность Европы в течение многих лет развить необходимую ей стратегическую устойчивость в мире, отошедшем от эпохи расширения либерализации и ликвидации границ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ продолжит манипулировать потоками газа. Убеждаем США, что лучший вариант - наложить санкции на "Северный поток - 2", - Витренко

Вторая тенденция – это то, что Россия Путина уже перестала притворяться надежным геополитическим партнером на мировой арене. Прошло два десятилетия с момента распада Советского Союза, и ненадолго вспыхнувшее пламя российской демократии теперь под угрозой полного исчезновения.

В прошлом месяце парламентские выборы в РФ были сфальсифицированы, чтобы гарантировать большинство партии Путина "Единая Россия", которая будет выполнять законодательные задачи Кремля. Мошенничество не было чем-то новым, но методы фальсификации голосования становятся все более "совершенными", чтобы обойти сторонников демократии.

В то же время старые репрессии советского образца становятся средством всеобщего запугивания, чтобы обеспечить уступчивость населения. Путин не хочет, чтобы в канун президентских выборов в 2024 году появился импульс для любых намеков на смену режима.

Между тем, россияне переживают длительный кризис и пандемию, которой власть не может "управлять". Коррупция, шпионаж и доходы от экспорта ресурсов – это то, что держит "кремлевское шоу" на ногах.

В таких обстоятельствах европейским лидерам трудно разрабатывать политику, основанную на обычных правилах дипломатии. Это касается и Великобритании, и ЕС. Brexit не дает преимуществ на этом фронте. Это ослабление европейской солидарности, что отчасти сыграло в пользу Путина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не создавала газовый кризис в Европе, но и не сделала ничего, чтобы его смягчить, - представитель Госдепа Хохштейн

Отношения ЕС и РФ в краткосрочной перспективе, вероятно, останутся нестабильными и холодными. Между тем, вся Европа должна ускорить переход к более устойчивой и возобновляемой энергетической инфраструктуре. Премьер-министр Британии Борис Джонсон также должен отойти от мелкой идеологической мести после Brexit и возобновить разумное общение с ЕС в вопросах внешней политики и безопасности, резюмирует издание.

Автор: 

Газ (10265) Газпром (3188) Европа (2047) россия (97355) шантаж (91)
Топ комментарии
+3
Ты его в своем зеленом туалете ,вместе с подляком производишь?
показать весь комментарий
01.11.2021 14:07 Ответить
+3
Призупинить на 50 років )))))
показать весь комментарий
01.11.2021 14:12 Ответить
+1
Отказаться от него и делу конец.
Пусть наш водород лучше покупают.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:01 Ответить
Помнится в ЕС недавно говорили, что кацасячего газа на рынке ЕС всего 30%...
показать весь комментарий
01.11.2021 14:00 Ответить
37%
показать весь комментарий
01.11.2021 14:03 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 14:40 Ответить
Отказаться от него и делу конец.
Пусть наш водород лучше покупают.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:01 Ответить
Ты его в своем зеленом туалете ,вместе с подляком производишь?
показать весь комментарий
01.11.2021 14:07 Ответить
Нет.
подоляк его из твоего нужника отсасывает.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:09 Ответить
Я не знаю что такое нужник ,это что то от кацарыло-зедебилов. Но я в принципе догадываюсь и даю добро.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:12 Ответить
Закрывайте нах. этот СП-2 , и работа кацапов пойдет на смарку все 15 лет. ))))
показать весь комментарий
01.11.2021 14:04 Ответить
Для того, чтобы его закрыть, его нужно сначала открыть.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:11 Ответить
Призупинить на 50 років )))))
показать весь комментарий
01.11.2021 14:12 Ответить
И весь газ через Украину. Голубая мечта
показать весь комментарий
01.11.2021 16:00 Ответить
Північний потік дозволили США.Тільки США могла його зупинити.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:17 Ответить
звідки в европі єдинство? Газ з кацапстану тільки підсвітлює цей факт.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:25 Ответить
А кому-нибудь попадались цифры: "сколько было законтрактовано поставок газа в 2021 г. в Европу" и "сколько ФАКТИЧЕСКИ поставила россия"?
показать весь комментарий
01.11.2021 14:26 Ответить
 
 