Сотруднику т.н. "миграционной службы ДНР" сообщено о подозрении, - прокуратура
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры злоумышленнику заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в террористической организации и нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.
Досудебным расследованием установлено, что с апреля 2016 злоумышленник активно сотрудничает с оккупационной администрацией РФ. В частности, в должности "начальника сектора миграционной службы Ленинского РО Донецкого ГУ МВД ДНР", правонарушитель организует и направляет деятельность подчиненного ему сектора, в частности на внедрение механизма обязательного получения жителями временно оккупированных территорий Донецкой области так называемых администраций оккупаций.
По данным правозащитных организаций на неподконтрольных украинским властям территории Донетчины уже выдано более 700 тыс. так называемых документов российской оккупационной администрации.
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І скільки можна провозити з собою в ручній поклажі горілки і сигарет для власного вжитку ?