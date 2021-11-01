Сотруднику т.н. "миграционной службы ДНР" сообщено о подозрении, - прокуратура

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры злоумышленнику заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в террористической организации и нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.



Досудебным расследованием установлено, что с апреля 2016 злоумышленник активно сотрудничает с оккупационной администрацией РФ. В частности, в должности "начальника сектора миграционной службы Ленинского РО Донецкого ГУ МВД ДНР", правонарушитель организует и направляет деятельность подчиненного ему сектора, в частности на внедрение механизма обязательного получения жителями временно оккупированных территорий Донецкой области так называемых администраций оккупаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самопровозглашенного "мэра" Макеевки Голощапова обвинили в сепаратизме

По данным правозащитных организаций на неподконтрольных украинским властям территории Донетчины уже выдано более 700 тыс. так называемых документов российской оккупационной администрации.





