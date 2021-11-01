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Новости
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Сотруднику т.н. "миграционной службы ДНР" сообщено о подозрении, - прокуратура

Сотруднику т.н.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры злоумышленнику заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в террористической организации и нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что с апреля 2016 злоумышленник активно сотрудничает с оккупационной администрацией РФ. В частности, в должности "начальника сектора миграционной службы Ленинского РО Донецкого ГУ МВД ДНР", правонарушитель организует и направляет деятельность подчиненного ему сектора, в частности на внедрение механизма обязательного получения жителями временно оккупированных территорий Донецкой области так называемых администраций оккупаций.

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По данным правозащитных организаций на неподконтрольных украинским властям территории Донетчины уже выдано более 700 тыс. так называемых документов российской оккупационной администрации.


прокуратура (5040) сепаратизм (11311) терроризм (18693) Донецкая область (10119)


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ФИО и фото слабо выложить? Или ему оставляют лазейки для «порешать»?
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01.11.2021 15:51 Ответить
а шо такая есть? туда муж дамы с собачкой трудоустроился?)
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01.11.2021 16:02 Ответить
Ну так а где фамилия и фото? Почему украинцы не должны знать своих зрадныкив в лицо? Шо за фигня я спрашиваю? Помните совковскую ментовскую песню «…Если где то, кое где у нас порой …..». Вот и у на тоже самое. На куя такие Заметки вообще публиковать??
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01.11.2021 16:11 Ответить
Цікаво , скільки коштує робоча віза в днр для мешканця лнр і який в неї термін дії ?
І скільки можна провозити з собою в ручній поклажі горілки і сигарет для власного вжитку ?
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01.11.2021 17:05 Ответить
 
 