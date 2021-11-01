Співробітнику т.зв. "міграційної служби ДНР" повідомлено про підозру, - прокуратура

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури зловмиснику заочно повідомлено про підозру в зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України, участь у терористичній організації та порушення законів та звичаїв війни, скоєне за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з квітня 2016 року зловмисник активно співпрацює з окупаційною адміністрацією РФ. Зокрема, на посаді "начальника сектора міграційної служби Ленінського РВ Донецького ГУ МВС ДНР", правопорушник організовує та спрямовує діяльність підпорядкованого йому сектору, зокрема на впровадження механізму обов'язкового отримання мешканцями тимчасово окупованих територій Донецької області так званих адміністрацій окупацій.

За даними правозахисних організацій, на непідконтрольних українській владі території Донеччини вже видано понад 700 тис. так званих документів російської окупаційної адміністрації.

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