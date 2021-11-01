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Співробітнику т.зв. "міграційної служби ДНР" повідомлено про підозру, - прокуратура

Співробітнику т.зв.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури зловмиснику заочно повідомлено про підозру в зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України, участь у терористичній організації та порушення законів та звичаїв війни, скоєне за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з квітня 2016 року зловмисник активно співпрацює з окупаційною адміністрацією РФ. Зокрема, на посаді "начальника сектора міграційної служби Ленінського РВ Донецького ГУ МВС ДНР", правопорушник організовує та спрямовує діяльність підпорядкованого йому сектору, зокрема на впровадження механізму обов'язкового отримання мешканцями тимчасово окупованих територій Донецької області так званих адміністрацій окупацій.

За даними правозахисних організацій, на непідконтрольних українській владі території Донеччини вже видано понад 700 тис. так званих документів російської окупаційної адміністрації.

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Автор: 

прокуратура (3709) сепаратизм (757) тероризм (2869) Донецька область (8942)


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ФИО и фото слабо выложить? Или ему оставляют лазейки для «порешать»?
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01.11.2021 15:51 Відповісти
а шо такая есть? туда муж дамы с собачкой трудоустроился?)
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01.11.2021 16:02 Відповісти
Ну так а где фамилия и фото? Почему украинцы не должны знать своих зрадныкив в лицо? Шо за фигня я спрашиваю? Помните совковскую ментовскую песню «…Если где то, кое где у нас порой …..». Вот и у на тоже самое. На куя такие Заметки вообще публиковать??
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01.11.2021 16:11 Відповісти
Цікаво , скільки коштує робоча віза в днр для мешканця лнр і який в неї термін дії ?
І скільки можна провозити з собою в ручній поклажі горілки і сигарет для власного вжитку ?
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01.11.2021 17:05 Відповісти
 
 