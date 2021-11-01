РУС
РФ постоянно уменьшает транзит газа в Евросоюз, - Макогон

Транзит российского газа в Европу через Украину в очередной раз уменьшился с 1 ноября.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что объем транзита постоянно уменьшается, "несмотря на громкие заявления".

"С 1 октября транзит через Украину упал до 86 млн. м3 в сутки. При этом "Газпром" платит за транзитную мощность 109 млн м3. При таких объемах транспортировки Газпром недопоставит в ЕС до конца мая около 5 млрд. м3.

С 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился – до 57 млн в сутки", - написал Макогон.

Украина имеет право требовать компенсации от Запада, если РФ прекратит транзит газа, - евродепутат Кубилюс

Автор: 

россия (97378) Евросоюз (17614) Транзит газа (372) Макогон Сергей (54)
Хранция и швабра Меркель не хотят проявить обеспокоенность по этому поводу?
01.11.2021 16:38 Ответить
У неё электрокотел, и ей, чем дороже газ, тем "премиальные" больше
01.11.2021 17:02 Ответить
Макогон уже недавно "отличился", сообщив, что из-за подорожания бензина будет рост цен. Как эту новость отправить в спам, кто знает?
01.11.2021 16:43 Ответить
Сейчас теплынь стоит, соответственно и газу надо меньше. И Украине хорошо, работы меньше по перекачке, а денежки те же.
01.11.2021 16:47 Ответить
Меньше газа - выше цена - больше заработок.
Стандартная схема монополий.
01.11.2021 16:48 Ответить
01.11.2021 16:53 Ответить
Однозначно! Порядок, надеюсь, установит соответствующий...
01.11.2021 17:06 Ответить
А кто контракт такой подписал ??? Они могут вообще ничего не прокачивать " Качай или плати " Заплатят для газпрома это копейки 2 ярда !!!
01.11.2021 18:53 Ответить
 
 