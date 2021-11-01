РФ постоянно уменьшает транзит газа в Евросоюз, - Макогон

Транзит российского газа в Европу через Украину в очередной раз уменьшился с 1 ноября.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что объем транзита постоянно уменьшается, "несмотря на громкие заявления".

"С 1 октября транзит через Украину упал до 86 млн. м3 в сутки. При этом "Газпром" платит за транзитную мощность 109 млн м3. При таких объемах транспортировки Газпром недопоставит в ЕС до конца мая около 5 млрд. м3.

С 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился – до 57 млн в сутки", - написал Макогон.

