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РФ постійно зменшує транзит газу до Євросоюзу, - Макогон

РФ постійно зменшує транзит газу до Євросоюзу, - Макогон

Транзит російського газу до Європи через Україну вкотре зменшився з 1 листопада.

Про це повідомив у фейсбуці голова Оператора ГТС України Сергій Макогон, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що обсяг транзиту постійно зменшується, "незважаючи на гучні заяви".

"З 1 жовтня транзит через Україну впав до 86 млн м3 на добу. При цьому "Газпром" платить за транзитну потужність 109 млн м3. За таких обсягів транспортування Газпром недопоставить до ЄС до кінця травня близько 5 млрд м3.

З 1 листопада транзит через Україну вкотре зменшився – до 57 млн ​​на добу", - написав Макогон.

Також читайте: Українська газотранспортна система до кінця року могла б прокачати вдвічі більше газу, ніж "Північний потік-2", - Зеркаль

Автор: 

росія (66461) Євросоюз (13785) транзит газу (1014) Макогон Сергій (116)


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Хранция и швабра Меркель не хотят проявить обеспокоенность по этому поводу?
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01.11.2021 16:38 Відповісти
У неё электрокотел, и ей, чем дороже газ, тем "премиальные" больше
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01.11.2021 17:02 Відповісти
Макогон уже недавно "отличился", сообщив, что из-за подорожания бензина будет рост цен. Как эту новость отправить в спам, кто знает?
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01.11.2021 16:43 Відповісти
Сейчас теплынь стоит, соответственно и газу надо меньше. И Украине хорошо, работы меньше по перекачке, а денежки те же.
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01.11.2021 16:47 Відповісти
Меньше газа - выше цена - больше заработок.
Стандартная схема монополий.
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01.11.2021 16:48 Відповісти
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01.11.2021 16:53 Відповісти
Однозначно! Порядок, надеюсь, установит соответствующий...
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01.11.2021 17:06 Відповісти
А кто контракт такой подписал ??? Они могут вообще ничего не прокачивать " Качай или плати " Заплатят для газпрома это копейки 2 ярда !!!
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01.11.2021 18:53 Відповісти
 
 