РФ постійно зменшує транзит газу до Євросоюзу, - Макогон

Транзит російського газу до Європи через Україну вкотре зменшився з 1 листопада.

Про це повідомив у фейсбуці голова Оператора ГТС України Сергій Макогон, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що обсяг транзиту постійно зменшується, "незважаючи на гучні заяви".

"З 1 жовтня транзит через Україну впав до 86 млн м3 на добу. При цьому "Газпром" платить за транзитну потужність 109 млн м3. За таких обсягів транспортування Газпром недопоставить до ЄС до кінця травня близько 5 млрд м3.

З 1 листопада транзит через Україну вкотре зменшився – до 57 млн ​​на добу", - написав Макогон.

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