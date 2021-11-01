"Хватит относиться к природе как к туалету", - генсек ООН Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мир прекратить относиться к природе "как к туалету".

"Пришло время сказать: хватит. Хватит жестоко обращаться с биоразнообразием. Хватит убивать себя углеродом. Хватит относиться к природе как к туалету. Хватит жечь, бурить и сверлить все глубже и глубже. Мы сами роем себе могилу", - отметил генсек ООН в своей речи при открытии саммита COP26 в Глазго.

По словам Гутерриша, после саммита по изменению климата в Париже в 2015 году, на котором было решено ограничить глобальное потепление на 1,5 градуса, "было шесть жарких лет во всей истории".

По его словам, в этом виновата зависимость от угля, газа и нефти.

