1 646 16

"Хватит относиться к природе как к туалету", - генсек ООН Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мир прекратить относиться к природе "как к туалету".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Пришло время сказать: хватит. Хватит жестоко обращаться с биоразнообразием. Хватит убивать себя углеродом. Хватит относиться к природе как к туалету. Хватит жечь, бурить и сверлить все глубже и глубже. Мы сами роем себе могилу", - отметил генсек ООН в своей речи при открытии саммита COP26 в Глазго.

По словам Гутерриша, после саммита по изменению климата в Париже в 2015 году, на котором было решено ограничить глобальное потепление на 1,5 градуса, "было шесть жарких лет во всей истории".

По его словам, в этом виновата зависимость от угля, газа и нефти.

Автор: 

ООН (4263) природа (245) Гутерриш Антониу (358)
Топ комментарии
+5
чтобы решить проблему голода , а Африке, Афгане на пример, то не мешало бы им начать работать...хотя бы пшеницу выращивать, а не орать про расизм....Миссионеры мне лично рассказывали как они тупо отказываются работать, а ждут гуманитарку!
01.11.2021 17:22 Ответить
+4
О как. С козырей зашел. Таки надеется еще бабла сбить.
01.11.2021 16:55 Ответить
+2
В этом виноваты майнинг станции, особенно в Китае, где целые електростанции под них оборудовали. Сейчас правда пытаются избавится от этого.
Один научный сотрудник проводил калькуляцию, что за 30 лет текущего развития майнинга темппература на земле поднимется на 3.5 градуса -больше чем все остальные источники тепла.
01.11.2021 17:23 Ответить
О как. С козырей зашел. Таки надеется еще бабла сбить.
01.11.2021 16:55 Ответить
пора относиться к россии - как туалету... оттуда маха с унылой клячей лаврухой лишь посрать на весь мир вылазят
01.11.2021 16:58 Ответить
Анекдот в тему.
-"Семен Маркович, а что Вы с женой Розочкой делаете, чтобы Черное море было чистым ? - А мы с Розочкой ничего туда не делаем!"
01.11.2021 16:59 Ответить
Більшості як людей, так і країн закон "не сміти, бережи природу" не писаний.
01.11.2021 17:05 Ответить
Есть встречное предложение - относится к политическим вопросам как полагается, серьёзно, а не озабоченно тужится, как в туалете.
01.11.2021 17:06 Ответить
Нехай заборонять корпораціям виробляти одноразові речі, автомобілі, техніку...
01.11.2021 17:07 Ответить
ООН и обеспокоенность )) Илон Маск готов продать часть акций Tesla на $6 млрд для решения проблемы голода на планете? Спасёт ли человечество 6 миллиардов, которые предлагает Илон Маск?
В наши дни так громко звучат идеи решения продовольственного кризиса в Африке и бедности во всём мире. Можно смело утверждать, что нет ни одной страны, где бы не было нуждающихся. Поскольку на первом месте по состоянию теперь Илон Маск, то спрашивают у него. Несколько дней назад глава всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли отметил, что всего 2% состояния Илона Маска могли бы навсегда решить проблему голода во всём мире. Уже вскоре под постом в Twitter отписался и сам миллиардер. По его словам, если глава Всемирной продовольственной программы (ВПП ООН) предоставит точный план, то он готов продать нужное количество акций и отдать требуемую сумму уже сегодня. При этом он уточнил, что все данные должны быть максимально подробными, обоснованными и подкреплены бухгалтерскими расчётами. Мало того, суммы обязательно должны быть выставлены на общественное обозрение.
Но никто из представителей Всемирной продовольственной программы ООН не отписался. Что бы это могло значить, может ребята просто не хотят решать проблему голода в мире? Это очень странно, ведь ещё никто и никогда не предлагал организации единовременный транш в размере 6 миллиардов долларов. Все эти ООН, Гринпис итд из действующих организаций превратились в аквариумы бюрократии и стяжательства((( на 1.5 градуса они снизят, клоуны, в средние века тоже тепло было из-за не обеспокоенности? может все ледниковые периоды были из-за Гутьереша и его слов ??
01.11.2021 17:07 Ответить
чтобы решить проблему голода , а Африке, Афгане на пример, то не мешало бы им начать работать...хотя бы пшеницу выращивать, а не орать про расизм....Миссионеры мне лично рассказывали как они тупо отказываются работать, а ждут гуманитарку!
01.11.2021 17:22 Ответить
Певно, їх до цього привчили, інакше - як би вони дожили до цього часу.
01.11.2021 17:50 Ответить
"сери в себе!". (с) гутереш лєвий
01.11.2021 17:16 Ответить
В этом виноваты майнинг станции, особенно в Китае, где целые електростанции под них оборудовали. Сейчас правда пытаются избавится от этого.
Один научный сотрудник проводил калькуляцию, что за 30 лет текущего развития майнинга темппература на земле поднимется на 3.5 градуса -больше чем все остальные источники тепла.
01.11.2021 17:23 Ответить
Это ты лапотникам скажи,они срут везде не прекращая...
01.11.2021 17:24 Ответить
Человечество должно перестать плодиться в таких масштабах
01.11.2021 17:39 Ответить
Ногою теж тупнув?
Тоді грибока стурбованість.
01.11.2021 18:31 Ответить
Остап Бендер.

Не жадничайте, помогите отцу мировой экологии. Ваши деньги пойдут на правое дело.
01.11.2021 19:45 Ответить
От з чим ми маємо воювати, а не захоплювати країни... тут путін з імперськими амбіціями, як не приший кобилі хвіст
14.02.2022 21:46 Ответить
 
 