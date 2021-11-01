"Хватит относиться к природе как к туалету", - генсек ООН Гутерриш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мир прекратить относиться к природе "как к туалету".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Пришло время сказать: хватит. Хватит жестоко обращаться с биоразнообразием. Хватит убивать себя углеродом. Хватит относиться к природе как к туалету. Хватит жечь, бурить и сверлить все глубже и глубже. Мы сами роем себе могилу", - отметил генсек ООН в своей речи при открытии саммита COP26 в Глазго.
По словам Гутерриша, после саммита по изменению климата в Париже в 2015 году, на котором было решено ограничить глобальное потепление на 1,5 градуса, "было шесть жарких лет во всей истории".
По его словам, в этом виновата зависимость от угля, газа и нефти.
-"Семен Маркович, а что Вы с женой Розочкой делаете, чтобы Черное море было чистым ? - А мы с Розочкой ничего туда не делаем!"
В наши дни так громко звучат идеи решения продовольственного кризиса в Африке и бедности во всём мире. Можно смело утверждать, что нет ни одной страны, где бы не было нуждающихся. Поскольку на первом месте по состоянию теперь Илон Маск, то спрашивают у него. Несколько дней назад глава всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли отметил, что всего 2% состояния Илона Маска могли бы навсегда решить проблему голода во всём мире. Уже вскоре под постом в Twitter отписался и сам миллиардер. По его словам, если глава Всемирной продовольственной программы (ВПП ООН) предоставит точный план, то он готов продать нужное количество акций и отдать требуемую сумму уже сегодня. При этом он уточнил, что все данные должны быть максимально подробными, обоснованными и подкреплены бухгалтерскими расчётами. Мало того, суммы обязательно должны быть выставлены на общественное обозрение.
Но никто из представителей Всемирной продовольственной программы ООН не отписался. Что бы это могло значить, может ребята просто не хотят решать проблему голода в мире? Это очень странно, ведь ещё никто и никогда не предлагал организации единовременный транш в размере 6 миллиардов долларов. Все эти ООН, Гринпис итд из действующих организаций превратились в аквариумы бюрократии и стяжательства((( на 1.5 градуса они снизят, клоуны, в средние века тоже тепло было из-за не обеспокоенности? может все ледниковые периоды были из-за Гутьереша и его слов ??
Один научный сотрудник проводил калькуляцию, что за 30 лет текущего развития майнинга темппература на земле поднимется на 3.5 градуса -больше чем все остальные источники тепла.
Тоді грибока стурбованість.
Не жадничайте, помогите отцу мировой экологии. Ваши деньги пойдут на правое дело.