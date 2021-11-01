"Досить ставитись до природи як до туалету", - генсек ООН Гутерріш
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав світ припинити ставитись до природи "як до туалету".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Настав час сказати: досить. Досить жорстоко поводитися з біорізноманіттям. Досить вбивати себе вуглецем. Досить ставитись до природи як до туалету. Досить палити, бурити і свердлити дедалі глибше і глибше. Ми самі риємо собі могилу", - зазначив генсек ООН у своїй промові під час відкриття саміту COP26 у Глазго.
За словами Гутерріша, після саміту зі зміни клімату в Парижі у 2015 році, на якому було вирішено обмежити глобальне потепління на 1,5 градуса, "було шість найспекотніших років у всій історії".
За його словами, у цьому винна залежність від вугілля, газу і нафти.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
-"Семен Маркович, а что Вы с женой Розочкой делаете, чтобы Черное море было чистым ? - А мы с Розочкой ничего туда не делаем!"
В наши дни так громко звучат идеи решения продовольственного кризиса в Африке и бедности во всём мире. Можно смело утверждать, что нет ни одной страны, где бы не было нуждающихся. Поскольку на первом месте по состоянию теперь Илон Маск, то спрашивают у него. Несколько дней назад глава всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли отметил, что всего 2% состояния Илона Маска могли бы навсегда решить проблему голода во всём мире. Уже вскоре под постом в Twitter отписался и сам миллиардер. По его словам, если глава Всемирной продовольственной программы (ВПП ООН) предоставит точный план, то он готов продать нужное количество акций и отдать требуемую сумму уже сегодня. При этом он уточнил, что все данные должны быть максимально подробными, обоснованными и подкреплены бухгалтерскими расчётами. Мало того, суммы обязательно должны быть выставлены на общественное обозрение.
Но никто из представителей Всемирной продовольственной программы ООН не отписался. Что бы это могло значить, может ребята просто не хотят решать проблему голода в мире? Это очень странно, ведь ещё никто и никогда не предлагал организации единовременный транш в размере 6 миллиардов долларов. Все эти ООН, Гринпис итд из действующих организаций превратились в аквариумы бюрократии и стяжательства((( на 1.5 градуса они снизят, клоуны, в средние века тоже тепло было из-за не обеспокоенности? может все ледниковые периоды были из-за Гутьереша и его слов ??
Один научный сотрудник проводил калькуляцию, что за 30 лет текущего развития майнинга темппература на земле поднимется на 3.5 градуса -больше чем все остальные источники тепла.
Тоді грибока стурбованість.
Не жадничайте, помогите отцу мировой экологии. Ваши деньги пойдут на правое дело.