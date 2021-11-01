"Досить ставитись до природи як до туалету", - генсек ООН Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав світ припинити ставитись до природи "як до туалету".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Настав час сказати: досить. Досить жорстоко поводитися з біорізноманіттям. Досить вбивати себе вуглецем. Досить ставитись до природи як до туалету. Досить палити, бурити і свердлити дедалі глибше і глибше. Ми самі риємо собі могилу", - зазначив генсек ООН у своїй промові під час відкриття саміту COP26 у Глазго.

За словами Гутерріша, після саміту зі зміни клімату в Парижі у 2015 році, на якому було вирішено обмежити глобальне потепління на 1,5 градуса, "було шість найспекотніших років у всій історії".

За його словами, у цьому винна залежність від вугілля, газу і нафти.

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