РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5556 посетителей онлайн
Новости
7 749 19

Покидаю Рим с несбывшимися надеждами, - генсек ООН Гутерриш разочарован саммитом G20

Покидаю Рим с несбывшимися надеждами, - генсек ООН Гутерриш разочарован саммитом G20

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что он разочарован встречей стран Большой двадцатки.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

"Хотя я и приветствую приверженность G20 решениям мирового масштаба, я покидаю Рим с несбывшимися надеждами, но, по крайней мере, они не похоронены", — написал генсек.

Гутерриш отметил, что впереди конференция по климату в Глазго. Он напомнил о глобальных целях, которые стоят перед странами — сдержать глобальное потепление на уровне полутора градусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саммит G20: Лидеры призвали к эффективным действиям по ограничению глобального потепления, но почти не взяли обязательств

Автор: 

G20 (302) Гутерриш Антониу (357)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
общество озабоченных наций
показать весь комментарий
01.11.2021 09:46 Ответить
+14
Он на свою никчемную контору лучше бы смотрел.
показать весь комментарий
01.11.2021 09:42 Ответить
+13
Найбільші забрудники у світі - рашка, Китай та Індія, але ООН і ці всі Грети чомусь на них не наїжджають, а чомусь вимагають все більше від розвинутих країн, які і так вкладаються в екологію - норми Євро-6 вводять чи там на електромобілі переходять!
показать весь комментарий
01.11.2021 09:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
оон устарело
показать весь комментарий
01.11.2021 09:40 Ответить
Он на свою никчемную контору лучше бы смотрел.
показать весь комментарий
01.11.2021 09:42 Ответить
общество озабоченных наций
показать весь комментарий
01.11.2021 09:46 Ответить
Найбільші забрудники у світі - рашка, Китай та Індія, але ООН і ці всі Грети чомусь на них не наїжджають, а чомусь вимагають все більше від розвинутих країн, які і так вкладаються в екологію - норми Євро-6 вводять чи там на електромобілі переходять!
показать весь комментарий
01.11.2021 09:46 Ответить
Тому що там повністю керовані люди, Китай раби а з новим соц рейтингом взагалі біороботи, Індія кастовість, мусульмани релігія,

а в розвинутих країнах часто протести і т.д.

Чи ви думаєте просто так в європу мусульман нагнали, тому що в них не одна дитина в сімї і вони повністю керовані їхніми проповідниками і швидко асімілюють Європу витіснивши місцеве некероване населення...
показать весь комментарий
01.11.2021 10:56 Ответить
США на 2-м месте по выбросам углекислого газа. А если исходить из количества выбросов на 1 человека, то далеко на 1-м
показать весь комментарий
01.11.2021 10:56 Ответить
Це хто сказав? У США еко-стандарти для машин дуже суворі, та й Тесли сотнями тисяч на рік купують, а у Китаю чи рашці еко-стандартів для машин, по суті, немає... Один старенький Жигуль чадить, як кілька величезних американських пікапів!

Про застарілі підприємтса промисловості без фільтрів очисних в Китаю і рашці мовчу вже...
показать весь комментарий
01.11.2021 12:20 Ответить
Вот работа у чувака! Езди себе по саммитам, потом перед телекамерами выражай "глубокую обеспокоенность", секретарши, охвисы, усиленное питание....
показать весь комментарий
01.11.2021 09:47 Ответить
..и пачка Мальборо в день на шару
показать весь комментарий
01.11.2021 10:04 Ответить
...и две банки пива.
показать весь комментарий
01.11.2021 10:29 Ответить
На саммите G20 ввели глобальный 15% налог для корпораций. Как мы знаем конечными плательщиками налогов всегда являются конечные потребители, то есть обычные люди. Так что под ярыми лозунгами население всего мира обложили дополнительным 15% налогом.
показать весь комментарий
01.11.2021 09:58 Ответить
бесполезная организация старперов-прихлебателей с раздутым непрозрачным бюджетом...
показать весь комментарий
01.11.2021 10:16 Ответить
Так а разочарование у него то в чем? Тупо денег не дали.
показать весь комментарий
01.11.2021 10:19 Ответить
Хах. У богатеньких денежка закончилась на климатическую лабуду типа глобального потепления? Не дали Гутерришу деньжат. Ну так сами виноваты. Все на фарму спустили. Теперь или с голоду помирай, или экономику развивай не смотря ни на что.
показать весь комментарий
01.11.2021 10:19 Ответить
на аферистов из ВОЗ монет дают ,а ООН последний хрен без соли доедает
показать весь комментарий
01.11.2021 11:38 Ответить
Він соціаліст. Зараз кругом соціалісти.
показать весь комментарий
01.11.2021 11:56 Ответить
Какие вы все злые! А вот выражаю глубокую озабоченность!!!
показать весь комментарий
01.11.2021 12:19 Ответить
Правильно страны 20-ки и сделали!! ООН, ЮНЕСКО и ГРИНПИСС-самые коррумпированые воровитые организации-ездельники , которые когда либо были в мире!! Гребут взносы с стран донаров десятками милллиардорв долларов и всё как в прорву!! А , что эти хвалённые организации сделали для мирового сообщества за ближайшие 50 лет??Хоть одну единственную проблему решили?? .А ни хрена!!..... Даже несчастных китов и то не могут защитить от этих варваров ЯПонцев!!!...Одно БЛА,,,БЛА,,,БЛА.... вместе с недоделанной гретой тумберг и другими воришками как она!!
показать весь комментарий
01.11.2021 13:03 Ответить
шо... не удалось бабла нарубить?
показать весь комментарий
01.11.2021 14:49 Ответить
 
 