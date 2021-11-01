Покидаю Рим с несбывшимися надеждами, - генсек ООН Гутерриш разочарован саммитом G20
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что он разочарован встречей стран Большой двадцатки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.
"Хотя я и приветствую приверженность G20 решениям мирового масштаба, я покидаю Рим с несбывшимися надеждами, но, по крайней мере, они не похоронены", — написал генсек.
Гутерриш отметил, что впереди конференция по климату в Глазго. Он напомнил о глобальных целях, которые стоят перед странами — сдержать глобальное потепление на уровне полутора градусов.
Топ комментарии
+15 AV77
показать весь комментарий01.11.2021 09:46 Ответить Ссылка
+14 Garry Grant
показать весь комментарий01.11.2021 09:42 Ответить Ссылка
+13 Ned Stark
показать весь комментарий01.11.2021 09:46 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а в розвинутих країнах часто протести і т.д.
Чи ви думаєте просто так в європу мусульман нагнали, тому що в них не одна дитина в сімї і вони повністю керовані їхніми проповідниками і швидко асімілюють Європу витіснивши місцеве некероване населення...
Про застарілі підприємтса промисловості без фільтрів очисних в Китаю і рашці мовчу вже...