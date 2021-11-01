Покидаю Рим с несбывшимися надеждами, - генсек ООН Гутерриш разочарован саммитом G20

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что он разочарован встречей стран Большой двадцатки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

"Хотя я и приветствую приверженность G20 решениям мирового масштаба, я покидаю Рим с несбывшимися надеждами, но, по крайней мере, они не похоронены", — написал генсек.

Гутерриш отметил, что впереди конференция по климату в Глазго. Он напомнил о глобальных целях, которые стоят перед странами — сдержать глобальное потепление на уровне полутора градусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саммит G20: Лидеры призвали к эффективным действиям по ограничению глобального потепления, но почти не взяли обязательств