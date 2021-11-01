Залишаю Рим з нездійсненими надіями, - генсек ООН Гутерріш розчарований самітом G20
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що він розчарований зустріччю країн Великої двадцятки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.
"Хоч я і вітаю прихильність G20 до рішень світового масштабу, я залишаю Рим з нездійсненими надіями, але, принаймні, вони не поховані", - написав генсек.
Гутерріш зазначив, що попереду конференція з клімату у Глазго. Він нагадав про глобальні цілі, які стоять перед країнами - стримати глобальне потепління на рівні півтора градуса.
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+15 AV77
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+14 Garry Grant
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+13 Ned Stark
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