УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7738 відвідувачів онлайн
Новини
7 745 19

Залишаю Рим з нездійсненими надіями, - генсек ООН Гутерріш розчарований самітом G20

Залишаю Рим з нездійсненими надіями, - генсек ООН Гутерріш розчарований самітом G20

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що він розчарований зустріччю країн Великої двадцятки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.

"Хоч я і вітаю прихильність G20 до рішень світового масштабу, я залишаю Рим з нездійсненими надіями, але, принаймні, вони не поховані", - написав генсек.

Гутерріш зазначив, що попереду конференція з клімату у Глазго. Він нагадав про глобальні цілі, які стоять перед країнами - стримати глобальне потепління на рівні півтора градуса.

Читайте: Саміт G20: лідери закликали до ефективних дій щодо обмеження глобального потепління, але майже не взяли зобов'язань

Автор: 

G20 (323) Гутерріш Антоніу (398)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
общество озабоченных наций
показати весь коментар
01.11.2021 09:46 Відповісти
+14
Он на свою никчемную контору лучше бы смотрел.
показати весь коментар
01.11.2021 09:42 Відповісти
+13
Найбільші забрудники у світі - рашка, Китай та Індія, але ООН і ці всі Грети чомусь на них не наїжджають, а чомусь вимагають все більше від розвинутих країн, які і так вкладаються в екологію - норми Євро-6 вводять чи там на електромобілі переходять!
показати весь коментар
01.11.2021 09:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
оон устарело
показати весь коментар
01.11.2021 09:40 Відповісти
Он на свою никчемную контору лучше бы смотрел.
показати весь коментар
01.11.2021 09:42 Відповісти
общество озабоченных наций
показати весь коментар
01.11.2021 09:46 Відповісти
Найбільші забрудники у світі - рашка, Китай та Індія, але ООН і ці всі Грети чомусь на них не наїжджають, а чомусь вимагають все більше від розвинутих країн, які і так вкладаються в екологію - норми Євро-6 вводять чи там на електромобілі переходять!
показати весь коментар
01.11.2021 09:46 Відповісти
Тому що там повністю керовані люди, Китай раби а з новим соц рейтингом взагалі біороботи, Індія кастовість, мусульмани релігія,

а в розвинутих країнах часто протести і т.д.

Чи ви думаєте просто так в європу мусульман нагнали, тому що в них не одна дитина в сімї і вони повністю керовані їхніми проповідниками і швидко асімілюють Європу витіснивши місцеве некероване населення...
показати весь коментар
01.11.2021 10:56 Відповісти
США на 2-м месте по выбросам углекислого газа. А если исходить из количества выбросов на 1 человека, то далеко на 1-м
показати весь коментар
01.11.2021 10:56 Відповісти
Це хто сказав? У США еко-стандарти для машин дуже суворі, та й Тесли сотнями тисяч на рік купують, а у Китаю чи рашці еко-стандартів для машин, по суті, немає... Один старенький Жигуль чадить, як кілька величезних американських пікапів!

Про застарілі підприємтса промисловості без фільтрів очисних в Китаю і рашці мовчу вже...
показати весь коментар
01.11.2021 12:20 Відповісти
Вот работа у чувака! Езди себе по саммитам, потом перед телекамерами выражай "глубокую обеспокоенность", секретарши, охвисы, усиленное питание....
показати весь коментар
01.11.2021 09:47 Відповісти
..и пачка Мальборо в день на шару
показати весь коментар
01.11.2021 10:04 Відповісти
...и две банки пива.
показати весь коментар
01.11.2021 10:29 Відповісти
На саммите G20 ввели глобальный 15% налог для корпораций. Как мы знаем конечными плательщиками налогов всегда являются конечные потребители, то есть обычные люди. Так что под ярыми лозунгами население всего мира обложили дополнительным 15% налогом.
показати весь коментар
01.11.2021 09:58 Відповісти
бесполезная организация старперов-прихлебателей с раздутым непрозрачным бюджетом...
показати весь коментар
01.11.2021 10:16 Відповісти
Так а разочарование у него то в чем? Тупо денег не дали.
показати весь коментар
01.11.2021 10:19 Відповісти
Хах. У богатеньких денежка закончилась на климатическую лабуду типа глобального потепления? Не дали Гутерришу деньжат. Ну так сами виноваты. Все на фарму спустили. Теперь или с голоду помирай, или экономику развивай не смотря ни на что.
показати весь коментар
01.11.2021 10:19 Відповісти
на аферистов из ВОЗ монет дают ,а ООН последний хрен без соли доедает
показати весь коментар
01.11.2021 11:38 Відповісти
Він соціаліст. Зараз кругом соціалісти.
показати весь коментар
01.11.2021 11:56 Відповісти
Какие вы все злые! А вот выражаю глубокую озабоченность!!!
показати весь коментар
01.11.2021 12:19 Відповісти
Правильно страны 20-ки и сделали!! ООН, ЮНЕСКО и ГРИНПИСС-самые коррумпированые воровитые организации-ездельники , которые когда либо были в мире!! Гребут взносы с стран донаров десятками милллиардорв долларов и всё как в прорву!! А , что эти хвалённые организации сделали для мирового сообщества за ближайшие 50 лет??Хоть одну единственную проблему решили?? .А ни хрена!!..... Даже несчастных китов и то не могут защитить от этих варваров ЯПонцев!!!...Одно БЛА,,,БЛА,,,БЛА.... вместе с недоделанной гретой тумберг и другими воришками как она!!
показати весь коментар
01.11.2021 13:03 Відповісти
шо... не удалось бабла нарубить?
показати весь коментар
01.11.2021 14:49 Відповісти
 
 