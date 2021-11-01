Просроченную вакцину в Украине использовать не будут, - первый замглавы Минздрава

Вакцина для профилактики COVID-19, у которой истек срок действия, использоваться не будет и будет утилизирована.

Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вакцина, у которой закончился срок действия, подлежит утилизации, она не будет использоваться", - сказал он журналистам в понедельник.

По словам Комариды, в настоящее время Минздрав собирает информацию по регионам о количестве просроченной вакцины и сможет предоставить ее через два дня.

"(Если) срок годности вакцины фактически закончился вчера, она сразу была забрана из центров и пунктов вакцинации, она не будет больше использоваться", - сказал он.

Комарида также отметил, что Украина планирует бесплатно обеспечивать вакциной граждан как минимум в ближайшие два года.