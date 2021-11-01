РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10416 посетителей онлайн
Новости
1 962 21

Просроченную вакцину в Украине использовать не будут, - первый замглавы Минздрава

Просроченную вакцину в Украине использовать не будут, - первый замглавы Минздрава

Вакцина для профилактики COVID-19, у которой истек срок действия, использоваться не будет и будет утилизирована.

Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вакцина, у которой закончился срок действия, подлежит утилизации, она не будет использоваться", - сказал он журналистам в понедельник.

По словам Комариды, в настоящее время Минздрав собирает информацию по регионам о количестве просроченной вакцины и сможет предоставить ее через два дня.

"(Если) срок годности вакцины фактически закончился вчера, она сразу была забрана из центров и пунктов вакцинации, она не будет больше использоваться", - сказал он.

Также читайте: 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до 31 октября изъяли из пунктов и центров вакцинации, - Минздрав

Комарида также отметил, что Украина планирует бесплатно обеспечивать вакциной граждан как минимум в ближайшие два года.

Автор: 

вакцина (3815) Минздрав (4915) утилизация (125) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
А собирались????
показать весь комментарий
01.11.2021 17:19 Ответить
+2
як на мене, ніякої агітації і навіть обмежень для довбнів -
хай дохнуть як мухи восени
показать весь комментарий
01.11.2021 17:19 Ответить
+1
жирно живемо, панове антивакцери !
а комусь у Африці - Індії цих доз не вистачило
показать весь комментарий
01.11.2021 17:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
жирно живемо, панове антивакцери !
а комусь у Африці - Індії цих доз не вистачило
показать весь комментарий
01.11.2021 17:18 Ответить
як на мене, ніякої агітації і навіть обмежень для довбнів -
хай дохнуть як мухи восени
показать весь комментарий
01.11.2021 17:19 Ответить
це там де люди,
навіть якщо й плодяться, по Божому завіту, між іншим.
показать весь комментарий
01.11.2021 18:06 Ответить
"Плодитесь и размножайтесь"? Це вам не нагадує якусь свиноферму, у розвитку живності на якій хтось чомусь зацікавлений?
показать весь комментарий
01.11.2021 18:12 Ответить
Це там де плодяться швидше кроликів і жадають перевищити кількість населення планети з 7,7 мільярдів до 9,7 мільярдів у 2050 році?
показать весь комментарий
01.11.2021 18:06 Ответить
що таке "Плодитесь и размножайтесь" спитаєш у Всевишнього,
можливо навіть скоро, антиваксер
показать весь комментарий
01.11.2021 19:24 Ответить
А з якого це часу "всевишнім" для Вас став руйнівник і масовий катівник-убивця? Бог - це є Любов. І про якихось "антиваксерів" у Новому Заповіті, Корані, Махабхараті не згадується.
показать весь комментарий
03.11.2021 01:41 Ответить
А собирались????
показать весь комментарий
01.11.2021 17:19 Ответить
А так хотілось!!!!
показать весь комментарий
01.11.2021 17:24 Ответить
правильно, отправить обратно на переклейку ценников на переработку/утилизацию
показать весь комментарий
01.11.2021 17:24 Ответить
Чипы в вакцине тоже испортились?
показать весь комментарий
01.11.2021 17:26 Ответить
Да,можна использовать тока просроченных ДУПАТАТОВ...
показать весь комментарий
01.11.2021 17:27 Ответить
верим...хотя может быть...если они нас считают за кроликов и крыс лабораторных то будут испытывать новые образцы
показать весь комментарий
01.11.2021 17:34 Ответить
А почему бы просто не промолчать. Гандоны из МО Украины заботятся о травоядной репутации Мордора?
показать весь комментарий
01.11.2021 17:37 Ответить
Наверное мышь барахлит, опять комментарий попал не в ту тему.
показать весь комментарий
01.11.2021 17:38 Ответить
А, ну да, ну да...

https://www.capital.ua/ru/news/159725-polsha-prodast-ukraine-vaktsiny-ot-covid-19-s-istekayuschim-srokom-godnosti#ixzz7Ayw3jhGp Польша продаст Украине вакцины от COVID-19 с истекающим сроком годности
показать весь комментарий
01.11.2021 17:48 Ответить
Пи&дун... Новость от 13.08
показать весь комментарий
01.11.2021 18:31 Ответить
І з чого це подія від 13 липня цього, 2021 року, раптом може стати неправдоподібною? Тебе у Google забанили? А, так ти касабська нулівка під австрійським проксі, - це все пояснює.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:01 Ответить
Тому що : по-перше я з запоріжжя, по-друге новина від серпня, по третє... Ми говоримо про сьогодення... Отакі ото справи
показать весь комментарий
01.11.2021 19:09 Ответить
Отдайте ваксерам,пусть гульнут последний раз!
показать весь комментарий
01.11.2021 23:23 Ответить
 
 