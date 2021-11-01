Просроченную вакцину в Украине использовать не будут, - первый замглавы Минздрава
Вакцина для профилактики COVID-19, у которой истек срок действия, использоваться не будет и будет утилизирована.
Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Вакцина, у которой закончился срок действия, подлежит утилизации, она не будет использоваться", - сказал он журналистам в понедельник.
По словам Комариды, в настоящее время Минздрав собирает информацию по регионам о количестве просроченной вакцины и сможет предоставить ее через два дня.
"(Если) срок годности вакцины фактически закончился вчера, она сразу была забрана из центров и пунктов вакцинации, она не будет больше использоваться", - сказал он.
Комарида также отметил, что Украина планирует бесплатно обеспечивать вакциной граждан как минимум в ближайшие два года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а комусь у Африці - Індії цих доз не вистачило
хай дохнуть як мухи восени
навіть якщо й плодяться, по Божому завіту, між іншим.
можливо навіть скоро, антиваксер
на переклейку ценниковна переработку/утилизацию
https://www.capital.ua/ru/news/159725-polsha-prodast-ukraine-vaktsiny-ot-covid-19-s-istekayuschim-srokom-godnosti#ixzz7Ayw3jhGp Польша продаст Украине вакцины от COVID-19 с истекающим сроком годности