Около 180 пунктов вакцинации от COVID-19 работают сегодня в Киеве, - КГГА
В Киеве в настоящее время работают около 180 пунктов вакцинации от COVID-19.
Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в Киевской горгосадминистрации, информирует Цензор.НЕТ.
По состоянию на понедельник в киевских медучреждениях открыты 142 пункта вакцинации, 35 центров массовой вакцинации в торгово-развлекательных центрах, центрах оказания административных услуг, а также в других местах. В частности, пункт вакцинации работал в одном из киевских военкоматов.
Кроме того, в столице вакцинацию проводят 53 мобильные бригады.
