РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10487 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 909 2

Около 180 пунктов вакцинации от COVID-19 работают сегодня в Киеве, - КГГА

Около 180 пунктов вакцинации от COVID-19 работают сегодня в Киеве, - КГГА

В Киеве в настоящее время работают около 180 пунктов вакцинации от COVID-19.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в Киевской горгосадминистрации, информирует Цензор.НЕТ.

По состоянию на понедельник в киевских медучреждениях открыты 142 пункта вакцинации, 35 центров массовой вакцинации в торгово-развлекательных центрах, центрах оказания административных услуг, а также в других местах. В частности, пункт вакцинации работал в одном из киевских военкоматов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине не зарегистрировано ни одного летального случая в результате вакцинации от COVID-19, - МОЗ

Кроме того, в столице вакцинацию проводят 53 мобильные бригады.

вакцина (3815) карантин (16729) Киев (26146) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Але в жодному немає сертифікату якості на вакцину, в жодному не проведуть обстеження, як то вимагає законодавство.
показать весь комментарий
01.11.2021 18:08 Ответить
і добре, якщо в 10% з них є мед. кабінет
показать весь комментарий
01.11.2021 19:35 Ответить
 
 