Близько 180 пунктів вакцинації від COVID-19 працюють сьогодні у Києві, - КМДА

У Києві наразі працює близько 180 пунктів вакцинації від COVID-19.

Про це агенції "Інтерфакс-Україна" повідомили у Київській міськдержадміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на понеділок у київських медустановах відкрито 142 пункти вакцинації, 35 центрів масової вакцинації у торговельно-розважальних центрах, центрах надання адміністративних послуг, а також в інших місцях. Зокрема, пункт вакцинації працював в одному із київських військкоматів.

Крім того, у столиці вакцинацію проводять 53 мобільні бригади.

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