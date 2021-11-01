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Близько 180 пунктів вакцинації від COVID-19 працюють сьогодні у Києві, - КМДА
У Києві наразі працює близько 180 пунктів вакцинації від COVID-19.
Про це агенції "Інтерфакс-Україна" повідомили у Київській міськдержадміністрації, інформує Цензор.НЕТ.
Станом на понеділок у київських медустановах відкрито 142 пункти вакцинації, 35 центрів масової вакцинації у торговельно-розважальних центрах, центрах надання адміністративних послуг, а також в інших місцях. Зокрема, пункт вакцинації працював в одному із київських військкоматів.
Крім того, у столиці вакцинацію проводять 53 мобільні бригади.
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nazar vitrenko
показати весь коментар01.11.2021 18:08 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Дмитро Буленко
показати весь коментар01.11.2021 19:35 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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