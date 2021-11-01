УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7836 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 908 2

Близько 180 пунктів вакцинації від COVID-19 працюють сьогодні у Києві, - КМДА

Близько 180 пунктів вакцинації від COVID-19 працюють сьогодні у Києві, - КМДА

У Києві наразі працює близько 180 пунктів вакцинації від COVID-19.

Про це агенції "Інтерфакс-Україна" повідомили у Київській міськдержадміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на понеділок у київських медустановах відкрито 142 пункти вакцинації, 35 центрів масової вакцинації у торговельно-розважальних центрах, центрах надання адміністративних послуг, а також в інших місцях. Зокрема, пункт вакцинації працював в одному із київських військкоматів.

Крім того, у столиці вакцинацію проводять 53 мобільні бригади.

Читайте також: Від сьогодні в Києві посилили карантин: школи пішли на дистанційку, вхід у транспорт та ТРЦ із COVID-сертифікатом

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Київ (19793) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Але в жодному немає сертифікату якості на вакцину, в жодному не проведуть обстеження, як то вимагає законодавство.
показати весь коментар
01.11.2021 18:08 Відповісти
і добре, якщо в 10% з них є мед. кабінет
показати весь коментар
01.11.2021 19:35 Відповісти
 
 