Пик COVID-19 в Украине будет продолжаться еще неделю-две, - замглавы Минздрава Комарида

Министерство здравоохранения ожидает пиковые показатели заболеваемости COVID-19 еще в течение двух недель.

Об этом на брифинге сказал первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По поводу прогноза. Сейчас выходим на пик, после чего обычно будет спад, и мы это ожидаем. Ближайшую неделю-две, думаю, будет еще наблюдаться такая ситуация", - сказал чиновник.

На вопрос о том, нужно ли будет вакцинироваться от коронавирусной болезни каждый год, первый замминистра отметил, что пока никто не может предсказать, как будет вести себя вирус в дальнейшем. В то же время, Украина планирует обеспечить поставки вакцин от COVID-19 на следующие два года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине не зарегистрировано ни одного летального случая в результате вакцинации от COVID-19, - МОЗ

"Пока точно никто не скажет, как себя будет вести вирус и будет ли вакцинация ежегодной, или нет. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации по всему миру. Украина планирует обеспечивать централизованно и бесплатно вакциной граждан как минимум на ближайшие два года", - сказал Комарида.

Напомним, по состоянию на 1 ноября в "красной" зоне эпиднебезопасности находятся Киев и 15 регионов. За сутки 31 октября в Украине зафиксировано 13 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии в Украине заболело 2 936 238 человек, поправилось - 2 442 098 человек, летальных исходов - 68 027.