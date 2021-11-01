РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10536 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 145 36

Пик COVID-19 в Украине будет продолжаться еще неделю-две, - замглавы Минздрава Комарида

Пик COVID-19 в Украине будет продолжаться еще неделю-две, - замглавы Минздрава Комарида

Министерство здравоохранения ожидает пиковые показатели заболеваемости COVID-19 еще в течение двух недель.

Об этом на брифинге сказал первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По поводу прогноза. Сейчас выходим на пик, после чего обычно будет спад, и мы это ожидаем. Ближайшую неделю-две, думаю, будет еще наблюдаться такая ситуация", - сказал чиновник.

На вопрос о том, нужно ли будет вакцинироваться от коронавирусной болезни каждый год, первый замминистра отметил, что пока никто не может предсказать, как будет вести себя вирус в дальнейшем. В то же время, Украина планирует обеспечить поставки вакцин от COVID-19 на следующие два года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине не зарегистрировано ни одного летального случая в результате вакцинации от COVID-19, - МОЗ

"Пока точно никто не скажет, как себя будет вести вирус и будет ли вакцинация ежегодной, или нет. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации по всему миру. Украина планирует обеспечивать централизованно и бесплатно вакциной граждан как минимум на ближайшие два года", - сказал Комарида.

Напомним, по состоянию на 1 ноября в "красной" зоне эпиднебезопасности находятся Киев и 15 регионов. За сутки 31 октября в Украине зафиксировано 13 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии в Украине заболело 2 936 238 человек, поправилось - 2 442 098 человек, летальных исходов - 68 027.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) Комарида Александр (11)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
так ти ж за смотрящего з охорони здоров'я радуцького від наркомана і голосував, не?
показать весь комментарий
01.11.2021 19:00 Ответить
+7
. І у баранів мозок є, але це не означає, що баран самостійно мислить. Пора навчитись відповідати за свої вчинки. Ви ето сдєлали (с). Сасайте.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:03 Ответить
+7
показать весь комментарий
01.11.2021 19:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ми вже чули від фізкультурника Радуцького прогнози по ковіду в 2019 році, не потрібно повторювати сумний ідіотський досвід і самозаспокоюватись, а потрібно готуватись до збільшення хворих!
показать весь комментарий
01.11.2021 18:57 Ответить
Потрібно розгортати нові шпиталі в великих містах, мобілізовувати медиків на медичну військову службу і нарешті потрібно вводити Воєнний стан.
показать весь комментарий
01.11.2021 18:58 Ответить
может деньги надо платить медикам? чтобы не увольнялись, не опускали руки?
показать весь комментарий
01.11.2021 21:06 Ответить
Якщо ввести Воєнний стан то гроші можна зекономити!
показать весь комментарий
01.11.2021 22:03 Ответить
чтобы в офшоры вывести? может лучше простым людям?
показать весь комментарий
01.11.2021 22:06 Ответить
І шо він дасть? Його введуть перед виборами президента, аби відмінити вибори. Зараз мета - утилізувати жижу у якої сплив термін зберігання.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:46 Ответить
Як мінімум Воєнний стан приведе ситуацію з війною та епідемією в правове поле Конституції України.
показать весь комментарий
01.11.2021 22:05 Ответить
так ти ж за смотрящего з охорони здоров'я радуцького від наркомана і голосував, не?
показать весь комментарий
01.11.2021 19:00 Ответить
Я голосував проти порошенка який не давав Супрун проводити медичну реформу і не давав на медицину грошей. Зараз медицина профінансована в таких обсягах про які за порошенка можна було тільки мріяти!
показать весь комментарий
01.11.2021 19:02 Ответить
. І у баранів мозок є, але це не означає, що баран самостійно мислить. Пора навчитись відповідати за свої вчинки. Ви ето сдєлали (с). Сасайте.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:03 Ответить
Ми вже зробили більше ніж за 5 років порошенка і зробимо ще більше і наступна влада буде ще краще, а порошенко весь цей час буде сидіти в тюрмі.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:07 Ответить
брешешь как дышишь...
показать весь комментарий
01.11.2021 19:24 Ответить
почему сроки эпидемии комментирует Комарида - человек с фармобразованием, без малейшего понятия об инфекционных болезнях?
что за бред?
показать весь комментарий
01.11.2021 19:25 Ответить
До нового року. Чого йому згасати..
показать весь комментарий
01.11.2021 18:58 Ответить
А в нас до нового року ще якись свята є? Якщо ні, то дйсно немає причини йому згасати.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:03 Ответить
Да офшорний, заробляє гарно на війні, за 2 роки уже по пупа у крові стоїть, ковід не в рахунок, головне, дороги, а це для наріда, святе, дивись, і з моргу гарно їдеш не трясе...
показать весь комментарий
01.11.2021 19:04 Ответить
Протри очі, ти зайшло не на ту новину.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:47 Ответить
Учитывая , что вы твари , всплеск заболеваемости, добровольно/ принудительно массово прививаете, у вас да и у нас ,самое страшное впереди)
показать весь комментарий
01.11.2021 19:05 Ответить
Іванова! За кого голосувала? Тільки не бреши мені.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:20 Ответить
Та да, КОВИД - КОВИДом, а хатынка - хатынкой.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:08 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 19:11 Ответить
Комарида-это тибе вирус сказал?...
показать весь комментарий
01.11.2021 19:21 Ответить
Да, но с бородой бабушки зеледента.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:28 Ответить
Рвачи на пике.
https://mover.uz/watch/k5tYjLn
показать весь комментарий
01.11.2021 19:27 Ответить
За два тижні Наша Епідемія витопче на місці того піку плато і подереться далі...
показать весь комментарий
01.11.2021 20:02 Ответить
Это мне ещё две недели вкалывать за всех моих антиваксеров? Зарплата то одна!
показать весь комментарий
01.11.2021 20:18 Ответить
ослы для работы и созданы!
показать весь комментарий
01.11.2021 21:08 Ответить
Що за ...? Які нах@р регіони? Ви ще номери їм прицепіть, як запоребриком!

Якщо редактори і журналісти не читали Конституцію України, то я вам нагадаю:

Пане Юрію - що Ваші підлеглі взагалі собі дозволяють?

Стаття 133. Систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.
До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь.
Міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який визначається законами України.
Де тут йдеться про якісь там регіони?! Чи Ви з дуба впали, чи якихось пігулок наковтались?
показать весь комментарий
01.11.2021 21:14 Ответить
Ну от, на два роки вакцина вже запланована, заплановані, відповідно, і "лохдауни", подібні до нинішнього. Бо якось же треба примусити баранів ширятись. Схоже, поки "вакцинатори" не прозріють, не зрозуміють, що їх просто перетворюють на тупе стадо покірних баранів і власноручно не перевішають всіх таких Комарид, причому зверху і до самого низу, "ета музика будєт вєчной". А пани, схоже, входять в самий смак, потішаючись з того, як легко юрбу можна перетворити на стадо тупих баранів, і вигадуватимуть все нові і нові забаганки...
показать весь комментарий
01.11.2021 22:31 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 22:39 Ответить
 
 