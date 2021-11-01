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Новини Коронавірус і карантин
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Пік COVID-19 в Україні триватиме ще тиждень-два, - заступник голови МОЗ Комаріда

Пік COVID-19 в Україні триватиме ще тиждень-два, - заступник голови МОЗ Комаріда

Міністерство охорони здоров'я очікує пікові показники захворюваності на COVID-19 ще впродовж двох тижнів.

Про це під час брифінгу сказав перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З приводу прогнозу. Зараз виходимо на пік, після чого звичайно буде спад, і ми це очікуємо. Найближчий тиждень-два, думаю, буде ще спостерігатися така ситуація", - сказав високопосадовець.

На запитання стосовно того, чи потрібно буде вакцинуватися від коронавірусної хвороби щороку, перший заступник міністра відзначив, що наразі ніхто не може передбачити, як поводитиме себе вірус надалі. Водночас Україна планує забезпечити поставки вакцин від COVID-19 на наступні два роки.

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"Наразі достеменно ніхто не скаже, як себе поводитиме вірус і чи буде вакцинація щорічною, чи ні. Це буде залежати від епідеміологічної ситуації по всьому світу. Україна планує наразі забезпечувати централізовано і безкоштовно вакциною громадян як мінімум на найближчі два роки", - сказав Комаріда.

Нагадаємо, станом на 1 листопада в "червоній" зоні епіднебезпеки перебувають Київ та 15 регіонів. За добу 31 жовтня в Україні️ зафіксовано 13 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіло 2 936 238 осіб, одужало – 2 442 098 осіб, летальних випадків – 68 027.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Комаріда Олександр (13)


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Топ коментарі
+7
так ти ж за смотрящего з охорони здоров'я радуцького від наркомана і голосував, не?
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01.11.2021 19:00 Відповісти
+7
. І у баранів мозок є, але це не означає, що баран самостійно мислить. Пора навчитись відповідати за свої вчинки. Ви ето сдєлали (с). Сасайте.
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01.11.2021 19:03 Відповісти
+7
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01.11.2021 19:11 Відповісти
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Ми вже чули від фізкультурника Радуцького прогнози по ковіду в 2019 році, не потрібно повторювати сумний ідіотський досвід і самозаспокоюватись, а потрібно готуватись до збільшення хворих!
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01.11.2021 18:57 Відповісти
Потрібно розгортати нові шпиталі в великих містах, мобілізовувати медиків на медичну військову службу і нарешті потрібно вводити Воєнний стан.
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01.11.2021 18:58 Відповісти
может деньги надо платить медикам? чтобы не увольнялись, не опускали руки?
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01.11.2021 21:06 Відповісти
Якщо ввести Воєнний стан то гроші можна зекономити!
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01.11.2021 22:03 Відповісти
чтобы в офшоры вывести? может лучше простым людям?
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01.11.2021 22:06 Відповісти
І шо він дасть? Його введуть перед виборами президента, аби відмінити вибори. Зараз мета - утилізувати жижу у якої сплив термін зберігання.
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01.11.2021 21:46 Відповісти
Як мінімум Воєнний стан приведе ситуацію з війною та епідемією в правове поле Конституції України.
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01.11.2021 22:05 Відповісти
так ти ж за смотрящего з охорони здоров'я радуцького від наркомана і голосував, не?
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01.11.2021 19:00 Відповісти
Я голосував проти порошенка який не давав Супрун проводити медичну реформу і не давав на медицину грошей. Зараз медицина профінансована в таких обсягах про які за порошенка можна було тільки мріяти!
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01.11.2021 19:02 Відповісти
. І у баранів мозок є, але це не означає, що баран самостійно мислить. Пора навчитись відповідати за свої вчинки. Ви ето сдєлали (с). Сасайте.
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01.11.2021 19:03 Відповісти
Ми вже зробили більше ніж за 5 років порошенка і зробимо ще більше і наступна влада буде ще краще, а порошенко весь цей час буде сидіти в тюрмі.
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01.11.2021 19:07 Відповісти
брешешь как дышишь...
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01.11.2021 19:24 Відповісти
почему сроки эпидемии комментирует Комарида - человек с фармобразованием, без малейшего понятия об инфекционных болезнях?
что за бред?
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01.11.2021 19:25 Відповісти
До нового року. Чого йому згасати..
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01.11.2021 18:58 Відповісти
А в нас до нового року ще якись свята є? Якщо ні, то дйсно немає причини йому згасати.
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01.11.2021 19:03 Відповісти
Да офшорний, заробляє гарно на війні, за 2 роки уже по пупа у крові стоїть, ковід не в рахунок, головне, дороги, а це для наріда, святе, дивись, і з моргу гарно їдеш не трясе...
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01.11.2021 19:04 Відповісти
Протри очі, ти зайшло не на ту новину.
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01.11.2021 21:47 Відповісти
Учитывая , что вы твари , всплеск заболеваемости, добровольно/ принудительно массово прививаете, у вас да и у нас ,самое страшное впереди)
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01.11.2021 19:05 Відповісти
Іванова! За кого голосувала? Тільки не бреши мені.
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01.11.2021 21:20 Відповісти
Та да, КОВИД - КОВИДом, а хатынка - хатынкой.
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01.11.2021 19:08 Відповісти
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01.11.2021 19:11 Відповісти
Комарида-это тибе вирус сказал?...
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01.11.2021 19:21 Відповісти
Да, но с бородой бабушки зеледента.
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01.11.2021 19:28 Відповісти
Рвачи на пике.
https://mover.uz/watch/k5tYjLn
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01.11.2021 19:27 Відповісти
За два тижні Наша Епідемія витопче на місці того піку плато і подереться далі...
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01.11.2021 20:02 Відповісти
Это мне ещё две недели вкалывать за всех моих антиваксеров? Зарплата то одна!
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01.11.2021 20:18 Відповісти
ослы для работы и созданы!
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01.11.2021 21:08 Відповісти
Що за ...? Які нах@р регіони? Ви ще номери їм прицепіть, як запоребриком!

Якщо редактори і журналісти не читали Конституцію України, то я вам нагадаю:

Пане Юрію - що Ваші підлеглі взагалі собі дозволяють?

Стаття 133. Систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.
До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь.
Міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який визначається законами України.
Де тут йдеться про якісь там регіони?! Чи Ви з дуба впали, чи якихось пігулок наковтались?
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01.11.2021 21:14 Відповісти
Ну от, на два роки вакцина вже запланована, заплановані, відповідно, і "лохдауни", подібні до нинішнього. Бо якось же треба примусити баранів ширятись. Схоже, поки "вакцинатори" не прозріють, не зрозуміють, що їх просто перетворюють на тупе стадо покірних баранів і власноручно не перевішають всіх таких Комарид, причому зверху і до самого низу, "ета музика будєт вєчной". А пани, схоже, входять в самий смак, потішаючись з того, як легко юрбу можна перетворити на стадо тупих баранів, і вигадуватимуть все нові і нові забаганки...
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01.11.2021 22:31 Відповісти
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01.11.2021 22:39 Відповісти
 
 