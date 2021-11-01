Пік COVID-19 в Україні триватиме ще тиждень-два, - заступник голови МОЗ Комаріда

Міністерство охорони здоров'я очікує пікові показники захворюваності на COVID-19 ще впродовж двох тижнів.

Про це під час брифінгу сказав перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З приводу прогнозу. Зараз виходимо на пік, після чого звичайно буде спад, і ми це очікуємо. Найближчий тиждень-два, думаю, буде ще спостерігатися така ситуація", - сказав високопосадовець.

На запитання стосовно того, чи потрібно буде вакцинуватися від коронавірусної хвороби щороку, перший заступник міністра відзначив, що наразі ніхто не може передбачити, як поводитиме себе вірус надалі. Водночас Україна планує забезпечити поставки вакцин від COVID-19 на наступні два роки.

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"Наразі достеменно ніхто не скаже, як себе поводитиме вірус і чи буде вакцинація щорічною, чи ні. Це буде залежати від епідеміологічної ситуації по всьому світу. Україна планує наразі забезпечувати централізовано і безкоштовно вакциною громадян як мінімум на найближчі два роки", - сказав Комаріда.

Нагадаємо, станом на 1 листопада в "червоній" зоні епіднебезпеки перебувають Київ та 15 регіонів. За добу 31 жовтня в Україні️ зафіксовано 13 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіло 2 936 238 осіб, одужало – 2 442 098 осіб, летальних випадків – 68 027.