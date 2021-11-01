Вакцинировавшиеся за границей могут получить сертификат у семейного врача, - Минздрав
Украинцы, которые сделали прививки от коронавируса за границей, для получения сертификата о вакцинации должны обратиться к лечащему врачу.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.
"Что необходимо сделать для получения такого документа?
1️⃣ Обратитесь к семейному врачу или в любой пункт прививки
2️⃣ Предъявите врачу официально заверенную справку, подтверждающую факт получения 1-й или 2-х доз вакцины, сделанных за пределами Украины
3️⃣ На основании этой справки врач внесет медицинскую запись в электронную систему здравоохранения (с пометкой о данных, внесенных на основе вторичного источника)
4️⃣ Врач распечатает бумажное Международное свидетельство о вакцинации (если были сделаны две прививки)", - сказано в сообщении Минздрава.
В Министерстве отметили, что врач может внести данные в электронную систему, только если у пациента есть документ, подтверждающий вакцинацию за границей.
"Также отмечаем, что сгенерировать цифровой COVID-сертификат в "Дії вакцинированные за рубежом украинцы пока не смогут. Поскольку данные, внесенные в ЕСОЗ из вторичного источника, не считаются доверенными", - добавили в Минздраве.
