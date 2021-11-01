РУС
Вакцинировавшиеся за границей могут получить сертификат у семейного врача, - Минздрав

Украинцы, которые сделали прививки от коронавируса за границей, для получения сертификата о вакцинации должны обратиться к лечащему врачу.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

"Что необходимо сделать для получения такого документа?

1️⃣ Обратитесь к семейному врачу или в любой пункт прививки

2️⃣ Предъявите врачу официально заверенную справку, подтверждающую факт получения 1-й или 2-х доз вакцины, сделанных за пределами Украины

3️⃣ На основании этой справки врач внесет медицинскую запись в электронную систему здравоохранения (с пометкой о данных, внесенных на основе вторичного источника)

4️⃣ Врач распечатает бумажное Международное свидетельство о вакцинации (если были сделаны две прививки)", - сказано в сообщении Минздрава.

В Министерстве отметили, что врач может внести данные в электронную систему, только если у пациента есть документ, подтверждающий вакцинацию за границей.

"Также отмечаем, что сгенерировать цифровой COVID-сертификат в "Дії вакцинированные за рубежом украинцы пока не смогут. Поскольку данные, внесенные в ЕСОЗ из вторичного источника, не считаются доверенными", - добавили в Минздраве.

Делал прививку за кордоном. Установил швейцарское приложение Covid Cert (приложений много, но далеко не все грузятся и работают). Отсканировал, сгененрированный на сайте страны где вакцинировался, QR код. Вся информация в приложении актуализировалась, сгенерировался код в самом приложении. Неоднократно проверено европейскими и украинскими погранцами. Никакого семейного врача! Никаких бумажек!
01.11.2021 20:24 Ответить
Может кто объяснить какой в этом смысл, если уже есть международный сертификат с QR-кодом?
01.11.2021 20:45 Ответить
чим лiкар скануватимe? очком?
01.11.2021 21:22 Ответить
а як простий укр. лкар пeрeвiрить правдивiсть справки? ой дибiли!
01.11.2021 20:13 Ответить
QR код есть на справке.
01.11.2021 20:33 Ответить
чим лiкар скануватимe? очком?
01.11.2021 21:22 Ответить
а як будeтe боротися з такими справками? чи цe на замiну куплeним сeртифiкатам нова шняга пропонується?
01.11.2021 20:15 Ответить
Делал прививку за кордоном. Установил швейцарское приложение Covid Cert (приложений много, но далеко не все грузятся и работают). Отсканировал, сгененрированный на сайте страны где вакцинировался, QR код. Вся информация в приложении актуализировалась, сгенерировался код в самом приложении. Неоднократно проверено европейскими и украинскими погранцами. Никакого семейного врача! Никаких бумажек!
01.11.2021 20:24 Ответить
Я вакцинировался в польше, просто распечатал там же сертификат, с куаркодом и вложил в паспорт... Зачем получать еще один в украине... Не понятно
01.11.2021 20:28 Ответить
Чтобы водители маршруток и контролеры в метро могли посмотреть наверное или кто там в транспорте проверяет. Дибилизм полный
01.11.2021 20:35 Ответить
Ну, вот, у меня есть куаркод... Квадратик заламинированый в паспорте лежит
01.11.2021 20:44 Ответить
ну побачив водiла код чи саму бумашку. а толку? пeрeвiрити оригiнальнiсть нiяк
01.11.2021 21:24 Ответить
Та не вон та новость от вчера, про транспорт в запорожье по сертификатам... Человек написал, что ехал сегодня, все как обычно... Только сидячие и в масках, ни кто не проверяет
01.11.2021 22:57 Ответить
Водителю никак... Я думаю, они и не будут проверять, прикинь, на каждой остановке десяток бумажек отсканировать... Это скорее, знаешь, будут какие то случайные проверки, как когда останавливают автобус и смотрят, чтоб стоячих не возил
01.11.2021 23:11 Ответить
а тiпа у мєнта є чим сканувати. на минулому тижнi вiдмiнили зобов"язання мiжмiськи водiям пeрeвiряти сeртифiкати. якщо зeлeнi б вавку свою нe полiкували то питання б залишилося вiдкритим
01.11.2021 23:43 Ответить
Та хер их знает, мне просто нравится наблюдать за паникой на цензоре... У меня и тесты есть и сертификаты просто люблю наблюдать как люди суетятся без причины
01.11.2021 23:46 Ответить
так ти тeж суєтишся на цeнзорi
02.11.2021 00:15 Ответить
Ну, так я у відпустці... На вулиці дощик, лежу цілий день в ліжечку, патичкою колупаю гівняшку в комментах, заодно просуваю правду про вакцини і роззлючую тролів
02.11.2021 00:19 Ответить
а сусiди мабуть у тeбe тeж трoлi. чи вони з тобою в усьому погоджуються?
02.11.2021 00:27 Ответить
Ну, в мене нема сусідів, я сам живу у помешканні
02.11.2021 00:30 Ответить
на нeобiтаємом островi? взагад-то нe важливо що у тeбe нeмає сусдiв. важливо що ти нe догнав пояснeння
02.11.2021 02:58 Ответить
Проблема українців тіки в тому, що вони що б не робили, не можуть бути спокійними...
01.11.2021 23:47 Ответить
шо школа продукує тe i маємо
02.11.2021 00:14 Ответить
Ну шо тут говорити... Сумно, поперше не можемо одне з одним домовитись, по друге, кожен вважаєсебе розумнішим
02.11.2021 00:16 Ответить
як ти точно про сeбe сказав. тiпа ти сюди нe поумнiчать зайшов
02.11.2021 00:25 Ответить
Та фіг знає взагалі то я намагаюсь донести інформацію, що земля таки має форму кулі, бо тут дуже дофіга плоскоземельників
02.11.2021 00:35 Ответить
то як ти мiняєш тeми кажe про тe що ти прийшов просто *********
02.11.2021 02:56 Ответить
Может кто объяснить какой в этом смысл, если уже есть международный сертификат с QR-кодом?
01.11.2021 20:45 Ответить
щоб врачихи своiми бумашками заробили. вони ж тeпeр за кожний рух бабло отримують. бумашка для бумашки.
01.11.2021 21:26 Ответить
Делал в Польше. Приложение французское подтянуло прекрасно. Нахрена мне идти отнимать время у семейного и тратить свое?
01.11.2021 23:08 Ответить
А как называется приложение? Попробую качнуть
02.11.2021 00:57 Ответить
TousAntiCovid
02.11.2021 00:59 Ответить
Все работает, подтянуло сертификат
02.11.2021 01:11 Ответить
Спасибо ща попробую
02.11.2021 01:00 Ответить
 
 