В "Дії" запущено бета-тестирование COVID-сертификатов на основании анализа ПЦР, - Минцифры
Министерство цифровой трансформации с 1 ноября совместно с Министерством здравоохранения и Национальной службой здоровья запускает бета-тестирование COVID-сертификатов на основании ПЦР-тестов в приложении "Дія".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
Сертификат будет действовать 72 часа с момента сдачи анализа.
"Сейчас протестировать можно ПЦР-тесты из трех лабораторий – ДИЛА, Эскулаб, Смартлаб и Днепролаб. Минцифра совместно с Минздравом и НСЗУ активно работает над подключением других лабораторий к Электронной системе здравоохранения (ЭСЗ). Впоследствии они будут отображаться в приложении. Другие лаборатории будут постепенно приобщаться к бета-тестированию", - говорится в сообщении.
Сгенерировать сертификат можно так же, как и COVID-сертификат о вакцинации. После обновления приложения в PlayMarket, AppStore или AppGallery в "Дії" нужно нажать "Услуги", выбрать "COVID-сертификаты" и нажать "Сгенерировать сертификат". Далее следует дать согласие на получение данных из Электронной системы здравоохранения (ЭСЗ) в "Дії". Данные автоматически подтянутся. Сертификат появится рядом с другими цифровыми документами в приложении.
В настоящее время в приложении "Дія" также доступны: международный, "желтый" и "зеленый" внутренние COVID-сертификаты о вакцинации. "Желтый" сертификат можно получить после одной дозы вакцины. Он действует 120 дней. А международный и "зеленый" действуют 365 дней.
Oleksandr Miroshnychenko
Страшненький коментар прочитав: «Ви не розумієте! Як електрик повинен отримати дозвіл на роботу - так і кожна людина повинна вакцинуватись, щоб отримати дозвіл на життя…» Я не міг повірити двом речам. Тому, що хтось міг ТАКЕ написати і тому, що більшість нічого поганого в цьому не побачила.
Колись один знайомий, що займався дресурою собак, розповів мені що таке «зіпсована собака». Ні. Це не собака, яка має якісь хвороби. Хвороби можна подолати. «Зіпсована собака» - це собака, яка спробувала на смак чужу кров. Як розповідав мені знайомий - це змінює все. І навіть якщо пес буде добрим та лагідним - рано чи пізно оцей присмак чужої крові примусить його в певній ситуаціі стати диким і неконтрольованим звіром.
Тут теж саме. «Дозвіл на життя»!!! І це не проблема вірусу. Так що немає жодного сенсу розміщувати в якості аргументів статистику хворих чи померлих. Це не розмова про хворобу. Це розмова про чужу кров, яку ВЖЕ спробували на смак. Рівно в той момент, коли суспільство починає толерантно ставитись до терміну «дозвіл на життя» - починається крах всього людського. Зрештою потім будуть покаяння і пошуки «цапів відбувайлів». Інакше просто не буває. Зараз все визначається формулою «мета виправдовує засоби». Але чи про засоби йде мова?
Я чітко знаю, що ніколи не буду ходити в магазини, які вже сьогодні, не очікуючи офіційних вимог, вивішують вивіски про заборону для входу невакцинованих. І не тому, що вони не мають на це право. Мають. Зрештою це приватний бізнес і їхнє право встановлювати правила. Але ці правила аж ніяк не стосуються спроб подолати епідемію. Це спроба «прогнутись», «бути в тренді». Це той самий «дозвіл на життя», який хтось вважає нормою. А бути навіть поруч з тими для кого це норма - аморально.
Найголовніша проблема полягає далеко не в короновірусі. Тут як з собаками. Кров вже спробували. І невже думаєте, що все це пройде разом із хворобою? Ні звичайно. І тут же не питання вакцинований чи ні. Зрештою медична процедура - персональний вибір кожного. Але мета кардинально інша. Отримати кайф, виступаючи в ролі того, хто розпоряджається чужими долями, має право давати «дозвіл на життя». І це вже назавжди. Бо люди, які сьогодні кайфують від подібного, вже ніколи не зможуть забути оцей небувалий і тотальний кайф ілюзіі всевладності. Це ж так приємно коли когось виганяють з роботи, не пускають в транспорт чи магазин. І не тому що цей нещасний чимось винуватий. Вся його провина в іншій точці зору, в інших думках. І лише за це він повинен бути покараний.
Дивлюсь як начебто порядні колись люди перетворюються в повне моральне лайно. І від цього боляче. І я зараз не агітую ЗА чи ПРОТИ вакцинаціі. Вакцинація виявилась лише гарним приводом для того, щоб оце внутрішнє лайно стало очевидним. Рівно в той момент, коли хтось починає вважати нормою термін «дозвіл на життя» - він перестає існувати для мене як людина, якій можна і варто щось доводити. Бо є базові речі, які людина чи не приймає за будь-яких умов чи не вбачає в цих речах нічого поганого. Це власне і визначає чим є людина насправді. Саме це, а не те вкололи тобі щось чи ні. Бо аморальність (на відміну від хвороби) лікуванню не піддається…