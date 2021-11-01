В "Дії" запущено бета-тестирование COVID-сертификатов на основании анализа ПЦР, - Минцифры

Министерство цифровой трансформации с 1 ноября совместно с Министерством здравоохранения и Национальной службой здоровья запускает бета-тестирование COVID-сертификатов на основании ПЦР-тестов в приложении "Дія".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Сертификат будет действовать 72 часа с момента сдачи анализа.

"Сейчас протестировать можно ПЦР-тесты из трех лабораторий – ДИЛА, Эскулаб, Смартлаб и Днепролаб. Минцифра совместно с Минздравом и НСЗУ активно работает над подключением других лабораторий к Электронной системе здравоохранения (ЭСЗ). Впоследствии они будут отображаться в приложении. Другие лаборатории будут постепенно приобщаться к бета-тестированию", - говорится в сообщении.

Сгенерировать сертификат можно так же, как и COVID-сертификат о вакцинации. После обновления приложения в PlayMarket, AppStore или AppGallery в "Дії" нужно нажать "Услуги", выбрать "COVID-сертификаты" и нажать "Сгенерировать сертификат". Далее следует дать согласие на получение данных из Электронной системы здравоохранения (ЭСЗ) в "Дії". Данные автоматически подтянутся. Сертификат появится рядом с другими цифровыми документами в приложении.

В настоящее время в приложении "Дія" также доступны: международный, "желтый" и "зеленый" внутренние COVID-сертификаты о вакцинации. "Желтый" сертификат можно получить после одной дозы вакцины. Он действует 120 дней. А международный и "зеленый" действуют 365 дней.