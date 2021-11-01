У "Дії" запущено бета-тестування COVID-сертифікатів на підставі аналізу ПЛР, - Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації з 1 листопада спільно з Міністерством охорони здоров'я та Національною службою здоров'я запускає бета-тестування COVID-сертифікатів на підставі ПЛР-тестів у додатку "Дія".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінцифри .

Сертифікат діятиме 72 години з моменту складання аналізу.

"Зараз протестувати можна ПЛР-тести з трьох лабораторій – ДІЛА, Ескулаб, Смартлаб та Дніпролаб. Мінцифра спільно з МОЗ та НСЗУ активно працює над підключенням інших лабораторій до Електронної системи охорони здоров'я (ЕСЗ). Згодом вони відображатимуться у програмі. Інші лабораторії поступово долучатимуться до бета-тестування", - сказано в повідомленні.

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Згенерувати сертифікат можна так само, як і COVID-сертифікат про вакцинацію. Після оновлення програми у PlayMarket, AppStore або AppGallery у "Дії" потрібно натиснути "Послуги", вибрати "COVID-сертифікати" та натиснути "Згенерувати сертифікат". Далі слід дати згоду на отримання даних із Електронної системи охорони здоров'я (ЕСЗ) у "Дії". Дані автоматично підтягнуться. Сертифікат з'явиться поруч з іншими цифровими документами у програмі.

Наразі у додатку "Дія" також доступні: міжнародний, "жовтий" та "зелений" внутрішні COVID-сертифікати про вакцинацію. "Жовтий" сертифікат можна одержати після однієї дози вакцини. Він діє 120 днів. А міжнародний та "зелений" діють 365 днів.