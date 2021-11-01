У "Дії" запущено бета-тестування COVID-сертифікатів на підставі аналізу ПЛР, - Мінцифри
Міністерство цифрової трансформації з 1 листопада спільно з Міністерством охорони здоров'я та Національною службою здоров'я запускає бета-тестування COVID-сертифікатів на підставі ПЛР-тестів у додатку "Дія".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінцифри .
Сертифікат діятиме 72 години з моменту складання аналізу.
"Зараз протестувати можна ПЛР-тести з трьох лабораторій – ДІЛА, Ескулаб, Смартлаб та Дніпролаб. Мінцифра спільно з МОЗ та НСЗУ активно працює над підключенням інших лабораторій до Електронної системи охорони здоров'я (ЕСЗ). Згодом вони відображатимуться у програмі. Інші лабораторії поступово долучатимуться до бета-тестування", - сказано в повідомленні.
Згенерувати сертифікат можна так само, як і COVID-сертифікат про вакцинацію. Після оновлення програми у PlayMarket, AppStore або AppGallery у "Дії" потрібно натиснути "Послуги", вибрати "COVID-сертифікати" та натиснути "Згенерувати сертифікат". Далі слід дати згоду на отримання даних із Електронної системи охорони здоров'я (ЕСЗ) у "Дії". Дані автоматично підтягнуться. Сертифікат з'явиться поруч з іншими цифровими документами у програмі.
Наразі у додатку "Дія" також доступні: міжнародний, "жовтий" та "зелений" внутрішні COVID-сертифікати про вакцинацію. "Жовтий" сертифікат можна одержати після однієї дози вакцини. Він діє 120 днів. А міжнародний та "зелений" діють 365 днів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Евреям уже нет веры
Они ведут страну к продаже
В "Дії"
Oleksandr Miroshnychenko
Страшненький коментар прочитав: «Ви не розумієте! Як електрик повинен отримати дозвіл на роботу - так і кожна людина повинна вакцинуватись, щоб отримати дозвіл на життя…» Я не міг повірити двом речам. Тому, що хтось міг ТАКЕ написати і тому, що більшість нічого поганого в цьому не побачила.
Колись один знайомий, що займався дресурою собак, розповів мені що таке «зіпсована собака». Ні. Це не собака, яка має якісь хвороби. Хвороби можна подолати. «Зіпсована собака» - це собака, яка спробувала на смак чужу кров. Як розповідав мені знайомий - це змінює все. І навіть якщо пес буде добрим та лагідним - рано чи пізно оцей присмак чужої крові примусить його в певній ситуаціі стати диким і неконтрольованим звіром.
Тут теж саме. «Дозвіл на життя»!!! І це не проблема вірусу. Так що немає жодного сенсу розміщувати в якості аргументів статистику хворих чи померлих. Це не розмова про хворобу. Це розмова про чужу кров, яку ВЖЕ спробували на смак. Рівно в той момент, коли суспільство починає толерантно ставитись до терміну «дозвіл на життя» - починається крах всього людського. Зрештою потім будуть покаяння і пошуки «цапів відбувайлів». Інакше просто не буває. Зараз все визначається формулою «мета виправдовує засоби». Але чи про засоби йде мова?
Я чітко знаю, що ніколи не буду ходити в магазини, які вже сьогодні, не очікуючи офіційних вимог, вивішують вивіски про заборону для входу невакцинованих. І не тому, що вони не мають на це право. Мають. Зрештою це приватний бізнес і їхнє право встановлювати правила. Але ці правила аж ніяк не стосуються спроб подолати епідемію. Це спроба «прогнутись», «бути в тренді». Це той самий «дозвіл на життя», який хтось вважає нормою. А бути навіть поруч з тими для кого це норма - аморально.
Найголовніша проблема полягає далеко не в короновірусі. Тут як з собаками. Кров вже спробували. І невже думаєте, що все це пройде разом із хворобою? Ні звичайно. І тут же не питання вакцинований чи ні. Зрештою медична процедура - персональний вибір кожного. Але мета кардинально інша. Отримати кайф, виступаючи в ролі того, хто розпоряджається чужими долями, має право давати «дозвіл на життя». І це вже назавжди. Бо люди, які сьогодні кайфують від подібного, вже ніколи не зможуть забути оцей небувалий і тотальний кайф ілюзіі всевладності. Це ж так приємно коли когось виганяють з роботи, не пускають в транспорт чи магазин. І не тому що цей нещасний чимось винуватий. Вся його провина в іншій точці зору, в інших думках. І лише за це він повинен бути покараний.
Дивлюсь як начебто порядні колись люди перетворюються в повне моральне лайно. І від цього боляче. І я зараз не агітую ЗА чи ПРОТИ вакцинаціі. Вакцинація виявилась лише гарним приводом для того, щоб оце внутрішнє лайно стало очевидним. Рівно в той момент, коли хтось починає вважати нормою термін «дозвіл на життя» - він перестає існувати для мене як людина, якій можна і варто щось доводити. Бо є базові речі, які людина чи не приймає за будь-яких умов чи не вбачає в цих речах нічого поганого. Це власне і визначає чим є людина насправді. Саме це, а не те вкололи тобі щось чи ні. Бо аморальність (на відміну від хвороби) лікуванню не піддається…