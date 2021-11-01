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Новини Коронавірус і карантин
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У "Дії" запущено бета-тестування COVID-сертифікатів на підставі аналізу ПЛР, - Мінцифри

У

Міністерство цифрової трансформації з 1 листопада спільно з Міністерством охорони здоров'я та Національною службою здоров'я запускає бета-тестування COVID-сертифікатів на підставі ПЛР-тестів у додатку "Дія".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінцифри .

Сертифікат діятиме 72 години з моменту складання аналізу.

"Зараз протестувати можна ПЛР-тести з трьох лабораторій – ДІЛА, Ескулаб, Смартлаб та Дніпролаб. Мінцифра спільно з МОЗ та НСЗУ активно працює над підключенням інших лабораторій до Електронної системи охорони здоров'я (ЕСЗ). Згодом вони відображатимуться у програмі. Інші лабораторії поступово долучатимуться до бета-тестування", - сказано в повідомленні.

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Згенерувати сертифікат можна так само, як і COVID-сертифікат про вакцинацію. Після оновлення програми у PlayMarket, AppStore або AppGallery у "Дії" потрібно натиснути "Послуги", вибрати "COVID-сертифікати" та натиснути "Згенерувати сертифікат". Далі слід дати згоду на отримання даних із Електронної системи охорони здоров'я (ЕСЗ) у "Дії". Дані автоматично підтягнуться. Сертифікат з'явиться поруч з іншими цифровими документами у програмі.

Наразі у додатку "Дія" також доступні: міжнародний, "жовтий" та "зелений" внутрішні COVID-сертифікати про вакцинацію. "Жовтий" сертифікат можна одержати після однієї дози вакцини. Він діє 120 днів. А міжнародний та "зелений" діють 365 днів.

Автор: 

карантин (18172) сертифікат (427) Мінцифри (1217) Дія (1149) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Да пошли вы в попу со своей..... Я требую украинцев во власти.
Евреям уже нет веры

Они ведут страну к продаже
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01.11.2021 22:19 Відповісти
+4
ІНАКОДУМСТВО
Oleksandr Miroshnychenko
Страшненький коментар прочитав: «Ви не розумієте! Як електрик повинен отримати дозвіл на роботу - так і кожна людина повинна вакцинуватись, щоб отримати дозвіл на життя…» Я не міг повірити двом речам. Тому, що хтось міг ТАКЕ написати і тому, що більшість нічого поганого в цьому не побачила.
Колись один знайомий, що займався дресурою собак, розповів мені що таке «зіпсована собака». Ні. Це не собака, яка має якісь хвороби. Хвороби можна подолати. «Зіпсована собака» - це собака, яка спробувала на смак чужу кров. Як розповідав мені знайомий - це змінює все. І навіть якщо пес буде добрим та лагідним - рано чи пізно оцей присмак чужої крові примусить його в певній ситуаціі стати диким і неконтрольованим звіром.
Тут теж саме. «Дозвіл на життя»!!! І це не проблема вірусу. Так що немає жодного сенсу розміщувати в якості аргументів статистику хворих чи померлих. Це не розмова про хворобу. Це розмова про чужу кров, яку ВЖЕ спробували на смак. Рівно в той момент, коли суспільство починає толерантно ставитись до терміну «дозвіл на життя» - починається крах всього людського. Зрештою потім будуть покаяння і пошуки «цапів відбувайлів». Інакше просто не буває. Зараз все визначається формулою «мета виправдовує засоби». Але чи про засоби йде мова?
Я чітко знаю, що ніколи не буду ходити в магазини, які вже сьогодні, не очікуючи офіційних вимог, вивішують вивіски про заборону для входу невакцинованих. І не тому, що вони не мають на це право. Мають. Зрештою це приватний бізнес і їхнє право встановлювати правила. Але ці правила аж ніяк не стосуються спроб подолати епідемію. Це спроба «прогнутись», «бути в тренді». Це той самий «дозвіл на життя», який хтось вважає нормою. А бути навіть поруч з тими для кого це норма - аморально.
Найголовніша проблема полягає далеко не в короновірусі. Тут як з собаками. Кров вже спробували. І невже думаєте, що все це пройде разом із хворобою? Ні звичайно. І тут же не питання вакцинований чи ні. Зрештою медична процедура - персональний вибір кожного. Але мета кардинально інша. Отримати кайф, виступаючи в ролі того, хто розпоряджається чужими долями, має право давати «дозвіл на життя». І це вже назавжди. Бо люди, які сьогодні кайфують від подібного, вже ніколи не зможуть забути оцей небувалий і тотальний кайф ілюзіі всевладності. Це ж так приємно коли когось виганяють з роботи, не пускають в транспорт чи магазин. І не тому що цей нещасний чимось винуватий. Вся його провина в іншій точці зору, в інших думках. І лише за це він повинен бути покараний.
Дивлюсь як начебто порядні колись люди перетворюються в повне моральне лайно. І від цього боляче. І я зараз не агітую ЗА чи ПРОТИ вакцинаціі. Вакцинація виявилась лише гарним приводом для того, щоб оце внутрішнє лайно стало очевидним. Рівно в той момент, коли хтось починає вважати нормою термін «дозвіл на життя» - він перестає існувати для мене як людина, якій можна і варто щось доводити. Бо є базові речі, які людина чи не приймає за будь-яких умов чи не вбачає в цих речах нічого поганого. Це власне і визначає чим є людина насправді. Саме це, а не те вкололи тобі щось чи ні. Бо аморальність (на відміну від хвороби) лікуванню не піддається…
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01.11.2021 23:57 Відповісти
+3
ковід сертифікат

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01.11.2021 22:19 Відповісти
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В ЕС такое ввели еще полгода назад, и не только ПЦР тесты с QR-кодом, антигенные тоже
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01.11.2021 22:18 Відповісти
ковід сертифікат

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01.11.2021 22:19 Відповісти
Да пошли вы в попу со своей..... Я требую украинцев во власти.
Евреям уже нет веры

Они ведут страну к продаже
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01.11.2021 22:19 Відповісти
В "Діє"
В "Дії"
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01.11.2021 22:21 Відповісти
Таки виправили, граматєі.
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01.11.2021 22:29 Відповісти
У всех смартфоны ?
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01.11.2021 22:53 Відповісти
дия не тетка, порошочка зеле не принесет
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01.11.2021 23:13 Відповісти
Не работает это ваше зеленое говно
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01.11.2021 23:30 Відповісти
ІНАКОДУМСТВО
Oleksandr Miroshnychenko
Страшненький коментар прочитав: «Ви не розумієте! Як електрик повинен отримати дозвіл на роботу - так і кожна людина повинна вакцинуватись, щоб отримати дозвіл на життя…» Я не міг повірити двом речам. Тому, що хтось міг ТАКЕ написати і тому, що більшість нічого поганого в цьому не побачила.
Колись один знайомий, що займався дресурою собак, розповів мені що таке «зіпсована собака». Ні. Це не собака, яка має якісь хвороби. Хвороби можна подолати. «Зіпсована собака» - це собака, яка спробувала на смак чужу кров. Як розповідав мені знайомий - це змінює все. І навіть якщо пес буде добрим та лагідним - рано чи пізно оцей присмак чужої крові примусить його в певній ситуаціі стати диким і неконтрольованим звіром.
Тут теж саме. «Дозвіл на життя»!!! І це не проблема вірусу. Так що немає жодного сенсу розміщувати в якості аргументів статистику хворих чи померлих. Це не розмова про хворобу. Це розмова про чужу кров, яку ВЖЕ спробували на смак. Рівно в той момент, коли суспільство починає толерантно ставитись до терміну «дозвіл на життя» - починається крах всього людського. Зрештою потім будуть покаяння і пошуки «цапів відбувайлів». Інакше просто не буває. Зараз все визначається формулою «мета виправдовує засоби». Але чи про засоби йде мова?
Я чітко знаю, що ніколи не буду ходити в магазини, які вже сьогодні, не очікуючи офіційних вимог, вивішують вивіски про заборону для входу невакцинованих. І не тому, що вони не мають на це право. Мають. Зрештою це приватний бізнес і їхнє право встановлювати правила. Але ці правила аж ніяк не стосуються спроб подолати епідемію. Це спроба «прогнутись», «бути в тренді». Це той самий «дозвіл на життя», який хтось вважає нормою. А бути навіть поруч з тими для кого це норма - аморально.
Найголовніша проблема полягає далеко не в короновірусі. Тут як з собаками. Кров вже спробували. І невже думаєте, що все це пройде разом із хворобою? Ні звичайно. І тут же не питання вакцинований чи ні. Зрештою медична процедура - персональний вибір кожного. Але мета кардинально інша. Отримати кайф, виступаючи в ролі того, хто розпоряджається чужими долями, має право давати «дозвіл на життя». І це вже назавжди. Бо люди, які сьогодні кайфують від подібного, вже ніколи не зможуть забути оцей небувалий і тотальний кайф ілюзіі всевладності. Це ж так приємно коли когось виганяють з роботи, не пускають в транспорт чи магазин. І не тому що цей нещасний чимось винуватий. Вся його провина в іншій точці зору, в інших думках. І лише за це він повинен бути покараний.
Дивлюсь як начебто порядні колись люди перетворюються в повне моральне лайно. І від цього боляче. І я зараз не агітую ЗА чи ПРОТИ вакцинаціі. Вакцинація виявилась лише гарним приводом для того, щоб оце внутрішнє лайно стало очевидним. Рівно в той момент, коли хтось починає вважати нормою термін «дозвіл на життя» - він перестає існувати для мене як людина, якій можна і варто щось доводити. Бо є базові речі, які людина чи не приймає за будь-яких умов чи не вбачає в цих речах нічого поганого. Це власне і визначає чим є людина насправді. Саме це, а не те вкололи тобі щось чи ні. Бо аморальність (на відміну від хвороби) лікуванню не піддається…
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01.11.2021 23:57 Відповісти
Шо то не увидел я у себя иммунитет на порядок выше - через пять месяцев заболел повторно. Потому и вакцинировался в первых рядах, а жена еще первее - очень тяжело перенесла.
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02.11.2021 05:32 Відповісти
первый раз заболел после прошлогоднего хэлоуина, проболел до кона ноября-средней тяжести, второй раз в марте, после того, как привез тещу из больниы - чуть не отправился ко всем святым.... в августе привился. Уже было около х контактов с уже подтвержденными ковидниками - чуток бывает как простудные явления появляются после этого,, глаза песочит немного, и к утру все ок.
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02.11.2021 06:25 Відповісти
У тебя проблемы с иммунитетом. Задумайся.
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02.11.2021 07:20 Відповісти
уже задумался. по весне посмотрим есть ли разница привитый или нет - есть с чем сравнивать А россияне с их последователями опзж и лоШариками и антиковидными заговарами пускай вымирают! и чем больше - тем лучше!
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02.11.2021 07:30 Відповісти
Так может и нужна прививка проблему решить?
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02.11.2021 07:52 Відповісти
Я даже на заметил повторного заболевания или заражения, только по тесту на антитела через 9 месяцев после заболевания, когда уровень антител почти в 9 раз превышал норму. К сожалению, болеют и умирают все, и вакционированные и не вакционированные и переболевшие.
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02.11.2021 07:52 Відповісти
А вы не думаете ,что у вас иммунитетам проблемы и вам прививки как мертвому припарки! Иммунитет восстанавливать надо!
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02.11.2021 08:35 Відповісти
 
 