РУС
9 915 25

Пьяный патрульный устроил смертельное ДТП в Белой Церкви, - прокуратура. ФОТО

В Белой Церкви (Киевская область) сотрудник патрульной полиции в нетрезвом состоянии устроил ДТП, в результате которого погиб человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Пьяный патрульный устроил смертельное ДТП в Белой Церкви, - прокуратура 01

По данным следствия, ночью 28 октября 20-летний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля FORD SCORPIO, вместе со своим знакомым ехали по Александрийскому бульвару в г. Белая Церковь. Водитель не справился с управлением и совершил наезд на электроопору, расположенную за пределами проезжей части.

Пьяный патрульный устроил смертельное ДТП в Белой Церкви, - прокуратура 02

В результате дорожно-транспортного происшествия 19-летний пассажир автомобиля получил телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение, где на следующий день скончался.

Пьяный патрульный устроил смертельное ДТП в Белой Церкви, - прокуратура 03

Поицейскому собщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего смерть потерпевшему (ч. 6-3). 1 УК Украины). В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемого меры пресечения.

Автор: 

Белая Церковь (187) ДТП (7746) пьянство (867) патрульная полиция (1819)
Топ комментарии
+14
Хорошо хоть люди не пострадали. Столбу медаль дать
01.11.2021 23:24 Ответить
+13
Неплохо мусор машину "реформировал".
01.11.2021 23:20 Ответить
+12
Столб красава. Возможно спас кому-то жизнь
01.11.2021 23:30 Ответить
Ну хоч не загинули сторонні невинні люди.
01.11.2021 23:16 Ответить
за рулем был, конечно же, не он.....

ну що, православні, ви ще не наїлись ЗЕ-льоного дерь.....ма?
ще ЗЕ-ленський попереду всіх
01.11.2021 23:17 Ответить
Неплохо мусор машину "реформировал".
01.11.2021 23:20 Ответить
Да, расформировал на запчасти.
01.11.2021 23:23 Ответить
Хорошо хоть люди не пострадали. Столбу медаль дать
01.11.2021 23:24 Ответить
"Если не можешь победить преступность, тогда необходимо ее возглавить". Д. Монастырский.
01.11.2021 23:25 Ответить
Глядя на обустройство проезжей части,не имеющей никакой границы с тротуаром,то в этот столб можно и трезвому приехать.
01.11.2021 23:26 Ответить
Столб красава. Возможно спас кому-то жизнь
01.11.2021 23:30 Ответить
Шо у вас в Украине твориться? Столбы через дорогу в неположенном месте бегают, порядочному патрульному и проехать негде.
01.11.2021 23:49 Ответить
Вот они и устраняют, по мере сил и промилей...
02.11.2021 08:41 Ответить
Ничего удивительного, когда в отделениях взятки предлагают носить и крышуют взяткополучателей то уже ничего не удивительно от этой полиции. Преследуют свидетелей, мрази, подкупают очевидно что суды. ОПГ
02.11.2021 00:00 Ответить
Очередное право-хоронительное тупое быдло.Печально,что завтра ему подобное совершит подобное....
02.11.2021 03:00 Ответить
Йому за це нічого не буде, бо невідомо хто був за кермом, піде на підвищення, а потім в партію «слуга урода»
02.11.2021 06:50 Ответить
Старенький Форд Скорпио разложился ...
02.11.2021 08:07 Ответить
Простой патрульный, а какая вера в свою исключительность и безсмертие...
Столб молодец! Остановил беспредел!
02.11.2021 08:52 Ответить
 
 