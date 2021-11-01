Пьяный патрульный устроил смертельное ДТП в Белой Церкви, - прокуратура. ФОТО

В Белой Церкви (Киевская область) сотрудник патрульной полиции в нетрезвом состоянии устроил ДТП, в результате которого погиб человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, ночью 28 октября 20-летний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля FORD SCORPIO, вместе со своим знакомым ехали по Александрийскому бульвару в г. Белая Церковь. Водитель не справился с управлением и совершил наезд на электроопору, расположенную за пределами проезжей части.

В результате дорожно-транспортного происшествия 19-летний пассажир автомобиля получил телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение, где на следующий день скончался.

Поицейскому собщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего смерть потерпевшему (ч. 6-3). 1 УК Украины). В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемого меры пресечения.