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Новини П'яні за кермом
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П'яний патрульний влаштував смертельну ДТП у Білій Церкві, - прокуратура. ФОТО

У Білій Церкві (Київська область) співробітник патрульної поліції у нетверезому стані влаштував ДТП, внаслідок якої загинула людина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Пяний патрульний влаштував смертельну ДТП у Білій Церкві, - прокуратура 01

За даними слідства, вночі 28 жовтня 20-річний підозрюваний, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння за кермом автомобіля FORD SCORPIO, разом зі своїм знайомим їхали Олександрійським бульваром у м. Біла Церква. Водій не впорався з керуванням та скоїв наїзд на електроопору, розташовану за межами проїжджої частини.

Пяний патрульний влаштував смертельну ДТП у Білій Церкві, - прокуратура 02

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 19-річний пасажир автомобіля зазнав тілесних ушкоджень і був госпіталізований до лікувального закладу, де наступного дня помер.

Пяний патрульний влаштував смертельну ДТП у Білій Церкві, - прокуратура 03

Поліцейському повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть потерпілому (ч. 6-3.1 КК України). До суду направлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Автор: 

Біла Церква (159) ДТП (4495) пияцтво (580) патрульна поліція (1444)


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Топ коментарі
+14
Хорошо хоть люди не пострадали. Столбу медаль дать
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01.11.2021 23:24 Відповісти
+13
Неплохо мусор машину "реформировал".
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01.11.2021 23:20 Відповісти
+12
Столб красава. Возможно спас кому-то жизнь
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01.11.2021 23:30 Відповісти
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Ну хоч не загинули сторонні невинні люди.
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01.11.2021 23:16 Відповісти
за рулем был, конечно же, не он.....

ну що, православні, ви ще не наїлись ЗЕ-льоного дерь.....ма?
ще ЗЕ-ленський попереду всіх
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01.11.2021 23:17 Відповісти
Неплохо мусор машину "реформировал".
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01.11.2021 23:20 Відповісти
Да, расформировал на запчасти.
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01.11.2021 23:23 Відповісти
Хорошо хоть люди не пострадали. Столбу медаль дать
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01.11.2021 23:24 Відповісти
"Если не можешь победить преступность, тогда необходимо ее возглавить". Д. Монастырский.
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01.11.2021 23:25 Відповісти
Глядя на обустройство проезжей части,не имеющей никакой границы с тротуаром,то в этот столб можно и трезвому приехать.
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01.11.2021 23:26 Відповісти
Столб красава. Возможно спас кому-то жизнь
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01.11.2021 23:30 Відповісти
Шо у вас в Украине твориться? Столбы через дорогу в неположенном месте бегают, порядочному патрульному и проехать негде.
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01.11.2021 23:49 Відповісти
Вот они и устраняют, по мере сил и промилей...
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02.11.2021 08:41 Відповісти
Ничего удивительного, когда в отделениях взятки предлагают носить и крышуют взяткополучателей то уже ничего не удивительно от этой полиции. Преследуют свидетелей, мрази, подкупают очевидно что суды. ОПГ
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02.11.2021 00:00 Відповісти
Очередное право-хоронительное тупое быдло.Печально,что завтра ему подобное совершит подобное....
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02.11.2021 03:00 Відповісти
Йому за це нічого не буде, бо невідомо хто був за кермом, піде на підвищення, а потім в партію «слуга урода»
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02.11.2021 06:50 Відповісти
Старенький Форд Скорпио разложился ...
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02.11.2021 08:07 Відповісти
Простой патрульный, а какая вера в свою исключительность и безсмертие...
Столб молодец! Остановил беспредел!
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02.11.2021 08:52 Відповісти
 
 