П'яний патрульний влаштував смертельну ДТП у Білій Церкві, - прокуратура. ФОТО
У Білій Церкві (Київська область) співробітник патрульної поліції у нетверезому стані влаштував ДТП, внаслідок якої загинула людина.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, вночі 28 жовтня 20-річний підозрюваний, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння за кермом автомобіля FORD SCORPIO, разом зі своїм знайомим їхали Олександрійським бульваром у м. Біла Церква. Водій не впорався з керуванням та скоїв наїзд на електроопору, розташовану за межами проїжджої частини.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 19-річний пасажир автомобіля зазнав тілесних ушкоджень і був госпіталізований до лікувального закладу, де наступного дня помер.
Поліцейському повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть потерпілому (ч. 6-3.1 КК України). До суду направлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
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ну що, православні, ви ще не наїлись ЗЕ-льоного дерь.....ма?
ще ЗЕ-ленський попереду всіх
Столб молодец! Остановил беспредел!