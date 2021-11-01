П'яний патрульний влаштував смертельну ДТП у Білій Церкві, - прокуратура. ФОТО

У Білій Церкві (Київська область) співробітник патрульної поліції у нетверезому стані влаштував ДТП, внаслідок якої загинула людина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, вночі 28 жовтня 20-річний підозрюваний, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння за кермом автомобіля FORD SCORPIO, разом зі своїм знайомим їхали Олександрійським бульваром у м. Біла Церква. Водій не впорався з керуванням та скоїв наїзд на електроопору, розташовану за межами проїжджої частини.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 19-річний пасажир автомобіля зазнав тілесних ушкоджень і був госпіталізований до лікувального закладу, де наступного дня помер.

Поліцейському повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть потерпілому (ч. 6-3.1 КК України). До суду направлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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