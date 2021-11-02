Зеленский и Джонсон обсудили вопросы военно-оборонного сотрудничества Украины и Великобритании

Первый день участия в работе Конференции ООН по изменению климата COP26 в Глазго президент Украины Владимир Зеленский завершил, обсудив вопросы военно-оборонного сотрудничества с премьером Великобритании Борисом Джонсоном

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"В ходе беседы с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном были подняты важные вопросы двустороннего взаимодействия, военно-оборонного сотрудничества, европейской и мировой повестки дня", - говорится в сообщении.

Также в понедельник Зеленский пообщался с премьер-министрами Израиля Нафтали Беннетом, Швеции Стефаном Левеном, Грузии Иракли Гарибашвили, Люксембургом Ксавье Бетелем, канцлером Австрии Александром Шалленбергом и Президентом Гвинеи-Бисау безопасности в Европе Умару Сисоку Эмбало.

