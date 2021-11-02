РУС
Зеленский и Джонсон обсудили вопросы военно-оборонного сотрудничества Украины и Великобритании

Зеленский и Джонсон обсудили вопросы военно-оборонного сотрудничества Украины и Великобритании

Первый день участия в работе Конференции ООН по изменению климата COP26 в Глазго президент Украины Владимир Зеленский завершил, обсудив вопросы военно-оборонного сотрудничества с премьером Великобритании Борисом Джонсоном

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"В ходе беседы с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном были подняты важные вопросы двустороннего взаимодействия, военно-оборонного сотрудничества, европейской и мировой повестки дня", - говорится в сообщении.

Также в понедельник Зеленский пообщался с премьер-министрами Израиля Нафтали Беннетом, Швеции Стефаном Левеном, Грузии Иракли Гарибашвили, Люксембургом Ксавье Бетелем, канцлером Австрии Александром Шалленбергом и Президентом Гвинеи-Бисау безопасности в Европе Умару Сисоку Эмбало.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Трюдо обсудили упрощение поездок в Канаду для граждан Украины. ФОТО

Великобритания (5143) Зеленский Владимир (22050) климат (164) оборона (5287) ООН (4264) Джонсон_Борис (511)
+10
квартальный клоп советовал, как правильно откосить от повестки...
показать весь комментарий
02.11.2021 07:52 Ответить
+6
Активная, да ещё результативная внешняя политика??? В Лондоне Шефир ЗЕторчку квартиру купил
показать весь комментарий
02.11.2021 08:14 Ответить
+6
показать весь комментарий
02.11.2021 08:27 Ответить
квартальный клоп советовал, как правильно откосить от повестки...
показать весь комментарий
02.11.2021 07:52 Ответить
И кто после єтого посмеет утверждать что Украина не ведет активную и результативную внешнюю политику ? Зеленскому респект !
показать весь комментарий
02.11.2021 08:06 Ответить
Активная, да ещё результативная внешняя политика??? В Лондоне Шефир ЗЕторчку квартиру купил
показать весь комментарий
02.11.2021 08:14 Ответить
Зелеблевотным быть стыдно. Зарплату получаешь билетиками на Квартал 95?
показать весь комментарий
02.11.2021 08:17 Ответить
Здесь ииногда ползает контрацептив- пехтерев(оно и фейсбуке под той же фамилией), с дешевыми провокативными букво-высерами. Подобное ему, вижу еще один зеленый анальный симулятор, под ником шуры ивашина! Клонируют вас что-ли? Или сами, как глисты в жопе, размножаетесь???
показать весь комментарий
02.11.2021 08:20 Ответить
Стокгольмский арбитраж по газу слили в угоду рашке. Решение морского трибунала по делу захваченных в Керчи-тоже. Два года игнорировали приглашения на саммит НАТО. Слили совместную операцию по Вагнерам, точно также- по захвату еще одного "Цемаха #2". После всех договоров о покупке боеприпасов и техники за границей- пооткрывали дела так что никто уже не хочет пачкаться об сотрудничество с Украиной.

Браво!
Браво!
показать весь комментарий
02.11.2021 08:27 Ответить
Так ясен пень, єдрі його в кочерижку, він же "найвеличніший"! А президент Кабо-Верде мабуть лікті кусає, що не вдалося зустрітися.
показать весь комментарий
02.11.2021 08:42 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2021 08:14 Ответить
😂
показать весь комментарий
02.11.2021 08:20 Ответить
Смешно и грустно.
показать весь комментарий
02.11.2021 08:16 Ответить
Хорошая новость, всё верно.
показать весь комментарий
02.11.2021 08:18 Ответить
зелеблевоты...вы бы хоть как то красноречивее это описывали...очень постно. не заплатят тебе.
показать весь комментарий
02.11.2021 08:47 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2021 08:27 Ответить
Відріже йому щоб не барабанив по роялю.
показать весь комментарий
02.11.2021 08:47 Ответить
В переводе на нормальный язык - из клоуна делали отбивную.
показать весь комментарий
02.11.2021 08:39 Ответить
Не обижайте незаслуженно представителей одной из самых трудных профессий - Никулина, Шуйдина, Енгибарова, Карандаша...Вот это были настоящие Клоуны, с большой буквы! А Зе - это паяц, поц, а не клоун!
показать весь комментарий
02.11.2021 08:51 Ответить
Вы правы. Тоже себя ловил на этой мысли, но привычка сформировалась и осталась. Буду ее менять. Клоунада - это смешно и забавно, и люди, которые ей занимались - люди вполне серьезные и умные, в отличие от нашего зеленого фигляра.
показать весь комментарий
02.11.2021 08:56 Ответить
Це у той час ,коли рашисти на кордоні з військами , міністра оборони немає, а його зам усьо атріцаєт ?

Що це? Як це назвати?

Що це? Як це назвати?
показать весь комментарий
02.11.2021 08:55 Ответить
 
 