Украина начала производить собственные боеприпасы для гранатометов
"Укроборонпром" презентовал боеприпас для подствольного гранатомета ВОГ-17В украинского производства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специального конструкторского бюро "Вектор-В".
В ходе торжественного события, организованного Государственным концерном "Укроборонпром", ООО Специальное конструкторское бюро "Вектор-В" передало для дальнейшего серийного производства на государственном предприятии гранатометные боеприпасы ВОГ-17В, разработанные компанией.
"Это событие - результат длительной научно-исследовательской работы высококвалифицированных конструкторов нашей компании!
Коллектив компании гордится тем, что, несмотря на пандемию, нам удалось разработать полностью украинский боеприпас, который впервые за историю независимой Украины выдержал полный цикл государственных испытаний", - говорится в сообщении.
Отмечается, что переданные для серийного производства выстрелы ВОГ-17В позволят решить одну из неотложных потребностей украинской армии в боеприпасах для автоматических гранатометов. В настоящее время указанные потребности обеспечиваются за счет импортных закупок.
В ходе пресс-конференции в здании Государственный концерн "Укроборонпром" Генеральный директор ООО Специальное конструкторское бюро "Вектор-В" отметил: "Для нашего конструкторского бюро – это успех, а для Украины – безусловная победа и пример эффективного государственно-частного партнерства".
Стрелконти в твое время не было нигде из тобой перечислено...
Я бы постыдился называть те населенные пункты, как нуль... Это тыл. Русня артиллерией туда даже практически не били... Разве что КРАЙНЕ-КРАЙНЕ редко !
Плохо конечно , что затянули так долго... Но хорошо, что хоть сейчас...
Тебе удалось ! В кое веке туда прилетело ... И заметь прямого попадания не было - тупо был ОБЫЧНЫЙ ПОЖАР !!! Такой же как БЫТОВОЙ !!!
Но зато ты "можешь" стучать себя в грудь
Еще не факт что ты был в том время в том здании...
Так может ты пожарник ?
Ты хотя бы реально видел ПОПАДАНИЕ в дом, тыловая ты душонка ?!
Кстати говоря, то что ты ссылаешься на "детские шалости" - лишь подтверждает, что ты реально ничего настоящего не видел ...
Вільху і Стугну теж передали для серійного виробництва, але зелень цим не переймається.
Втім,нічого нового.
Там сложная технология, ее мировые оружейные концерны под конкретное техзадание разрабатывают.
В Луганском патронном стояла линия, например, от французского Манурина.
Но ее когда русня завод захватила спалили авиаударом.
Шо за дічь?!!! Яка, в сраці, "ручная зборка"? Ти, якщо чогось не знаєш, та не розумієш, то зазунься назад в своє дупло, і не відсвічуй.
Вас ето, конечно, может удивить, но воюющей армии нужны ежемесячно миллионы патронов.
Шо такое производственная мощность предприятия Вы, скорее всего, тоже слабо себе представляете, просто поверьте: "Форт" и "Оружейник"не смогут производить даже десятки тысяч патронов в месяц, ето без учета того шо Форт делает только пистолетные патроны, а Оружейник -7,62 х 51.
Справа в тому, що ресурс ствола автомата (кулимета, гвинтівки) граничний, а в нас на складах зберігається набоїв достатньо, щоб "покласти" всі наявні Калаші всих моделей та модифікацій півтора рази. До речі, Зброяр випускає не тільки .308 а й .223, і готовий забезпечити набоями всі потреби ВСУ.
Патронов на АК вообще никто не делает, совеццкие запасы на 7,62х39, например, заканчиваются.
С ДШК и КПВТ еще печальнее история, использовать сорокалетний патрон такого калибра вообще опасно для пулеметчика.
"Патронов на АК вообще никто не делает, совеццкие запасы на 7,62х39, например, заканчиваются." - так само як закінчуються стволи під цей калібр. До речі, набої цього калібру випускає "ТАСКО".
"использовать сорокалетний патрон такого калибра вообще опасно для пулеметчика." - чим опасно?
Він же "сорокалетний"!
Він же самостійно вилізе з патронника, тай втулить кулемтика прямо в око!
На фото гранати для станкового гранатомета АГС-17
Для підствольника задовгі і не того діаметру ........
Хтось щось поплутав ....
У нас как раз на АГС нема гранат, на полигонах их нихто уже лет пять в очі не бачив.
Їх мабуть вже давно розробляли. Зе влада тут нідочого.
Знаешь поговорку про танцора и ту часть тела,которая мешает ему раскрыть всю глубину своего таланта?Именно тот случай)
Друг Игоря Гладковского - Виталий Жуков, экс-советник гендиректора "Укроборонпрома", член Набсовета ВАТ "Меридиан" до 2013 года, бывший помощник Юрия Терещенка, экс-главы Госслужбы экспортного контроля, который был уволен Кабмином за масштабные коррупционные дела.
Виталий долгое время успешно осваивал бюджеты оборонных предприятий "Укроборонпрома".
Светлана, жена Жукова является собственником туристического агентства Paradise Travel Company. Есть версия, что именно через эту компанию предприятия "Укроборонпрома" до 2014 покупали все авиаперелеты и гостиницы для своих делегаций.
Еще с армейки помню, что под ГПшку было очень много разных боеприпасов: осколочные, термобарические, газовые, дымовые, сигнальные, травматические и т. д. А какой вид делают у нас?
ВОГ 17 - это разработка 60-х годов прошлого века. Я понимаю, что при отсутствии автомобилей и телега - транспорт, но ...
На 7-м году войны, разработали боеприпас прошлого века ...
Все это напоминает пресловутую "Большую стройку". Вроде и делается ... но через жопу.
Проти нього вели слідство, звинувачували у хабарі Гладковському у 950 тисяч - за ці гроші пообіцяв, що його батько нібито мав допомогти з ухваленням рішення генеральним директором Укрспецекспорту" в інтересах ТОВ "Оптимумспецдеталь". А ще Жукова звинувачували в тому, що дав хабар у 880 тисяч гривень директору Ізюмського приладобудівного заводу Сергію Філоненку. А ще - що несплатив майже 50 мільйонів податків.
То ж не дивуйтесь як що ця "супер"-розробка ВОГ, виявиться російською пустишкою яка самим росіянам вже давно непотрібна!