РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9627 посетителей онлайн
Новости
9 105 75

Украина начала производить собственные боеприпасы для гранатометов

"Укроборонпром" презентовал боеприпас для подствольного гранатомета ВОГ-17В украинского производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специального конструкторского бюро "Вектор-В".

В ходе торжественного события, организованного Государственным концерном "Укроборонпром", ООО Специальное конструкторское бюро "Вектор-В" передало для дальнейшего серийного производства на государственном предприятии гранатометные боеприпасы ВОГ-17В, разработанные компанией.

"Это событие - результат длительной научно-исследовательской работы высококвалифицированных конструкторов нашей компании!

Коллектив компании гордится тем, что, несмотря на пандемию, нам удалось разработать полностью украинский боеприпас, который впервые за историю независимой Украины выдержал полный цикл государственных испытаний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что переданные для серийного производства выстрелы ВОГ-17В позволят решить одну из неотложных потребностей украинской армии в боеприпасах для автоматических гранатометов. В настоящее время указанные потребности обеспечиваются за счет импортных закупок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беспилотники Bayraktar могут начать выпускать в Украине, - посол Боднар

В ходе пресс-конференции в здании Государственный концерн "Укроборонпром" Генеральный директор ООО Специальное конструкторское бюро "Вектор-В" отметил: "Для нашего конструкторского бюро – это успех, а для Украины – безусловная победа и пример эффективного государственно-частного партнерства".

боеприпасы (2420) Минобороны (9586) оборона (5287) производство (541)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
І виробляють їх Свинорчуки Порошенка. Свинорчуки Зєлєнского крадуть на харчуванні.
Втім,нічого нового.
показать весь комментарий
02.11.2021 08:51 Ответить
+9
"ООО Специальное конструкторское бюро "Вектор-В" передало для дальнейшего серийного производства" Источник:
Вільху і Стугну теж передали для серійного виробництва, але зелень цим не переймається.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:18 Ответить
+8
Это и много-много другого, нужно было ещё на позавчера. Коробит, что презентовали один(!) боеприпас, но с такой помпой, как-будто Украина, как минимум, возобновила ядерный статус.
показать весь комментарий
02.11.2021 08:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дрібниця,але приємно!
показать весь комментарий
02.11.2021 08:44 Ответить
Это не мелочь-данных боеприпасов очень мало осталось.Это суперофигенная новость
показать весь комментарий
02.11.2021 09:05 Ответить
Начать производить и начать закупать, в украинских реалиях - два абсолютно разных понятия!!!
показать весь комментарий
02.11.2021 09:13 Ответить
Это и много-много другого, нужно было ещё на позавчера. Коробит, что презентовали один(!) боеприпас, но с такой помпой, как-будто Украина, как минимум, возобновила ядерный статус.
показать весь комментарий
02.11.2021 08:46 Ответить
Ух ты ... И десяти лет не прошло
показать весь комментарий
02.11.2021 08:49 Ответить
А что ты сделал за это время,?
показать весь комментарий
02.11.2021 09:52 Ответить
На курортах Азовского моря отдыхал - Сопино , Бердянское , Лебединское
показать весь комментарий
02.11.2021 14:35 Ответить
Ну так это уже много лет как тыл...
показать весь комментарий
02.11.2021 16:22 Ответить
4 минуты до Широкино , восемь до ноля . Конечно тыл .
показать весь комментарий
02.11.2021 16:25 Ответить
Ты там когда был ? в 2016 м ? Ну так в то время там было практически тишина - курорт ! Особенно в СОПИНО !

Стрелконти в твое время не было нигде из тобой перечислено...

Я бы постыдился называть те населенные пункты, как нуль... Это тыл. Русня артиллерией туда даже практически не били... Разве что КРАЙНЕ-КРАЙНЕ редко !
показать весь комментарий
02.11.2021 16:44 Ответить
Ну так размещать медэвак на ноле это верх дебилизма , поэтому я и пишу что отдыхал
показать весь комментарий
03.11.2021 11:34 Ответить
Ну так это ТЫ стал "умничать"...
показать весь комментарий
03.11.2021 14:58 Ответить
А вот если бы ты был на нуле... то ты б ОЦЕНИЛ появление этой новости... ДАЖЕ спустя время... Потому что этих боеприпасов катастрофически не хватало еще с 14го !

Плохо конечно , что затянули так долго... Но хорошо, что хоть сейчас...
показать весь комментарий
02.11.2021 16:46 Ответить
А люди на оборону работали. А ты поел, попил, отдохнул и гадишь.
показать весь комментарий
02.11.2021 19:50 Ответить
Более того , я жил в самом крутом особняке , на так называемых Прокурорских Дачах , огромная терраса , балкон с видом море , баня во дворе . Кайфовое место , жаль что больше туда не попасть https://www.youtube.com/watch?v=u7BqX5fspA4&t=5s
показать весь комментарий
03.11.2021 12:00 Ответить
ты решил меня посмешить ?

Тебе удалось ! В кое веке туда прилетело ... И заметь прямого попадания не было - тупо был ОБЫЧНЫЙ ПОЖАР !!! Такой же как БЫТОВОЙ !!!

Но зато ты "можешь" стучать себя в грудь
Еще не факт что ты был в том время в том здании...

Так может ты пожарник ?
Ты хотя бы реально видел ПОПАДАНИЕ в дом, тыловая ты душонка ?!

Кстати говоря, то что ты ссылаешься на "детские шалости" - лишь подтверждает, что ты реально ничего настоящего не видел ...
показать весь комментарий
03.11.2021 14:56 Ответить
Чувак , я тебя не понимаю ... Я тебе пишу что ничего не видел и всю дорогу отдыхал и вообще я не причем , а ты начинаешь пениться и обвинять меня в том что я ничего не видел и всю дорогу отдыхал и вообще не причем... У тебя когнитивного диссонанса не возникает ?
показать весь комментарий
04.11.2021 10:03 Ответить
) ты хитрожо.пиш... - пишешь что "не причем и отдыхал" , при этом бросаешь видео , что бы намекнуть, что , мол "не отдыхал"... Вот я и разобрал твое видео...
показать весь комментарий
04.11.2021 15:41 Ответить
А люди армии помогали. А ты ждёшь, когда сепары тебя туда пустят за твои посты.
показать весь комментарий
05.11.2021 01:42 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2021 08:49 Ответить
Зепереміга на сьомому році війни.
показать весь комментарий
02.11.2021 08:50 Ответить
Ага.За 2 года сделал то,что Гэтьман за 5 не сднлал.ПэПэрэмога
показать весь комментарий
02.11.2021 09:07 Ответить
"ООО Специальное конструкторское бюро "Вектор-В" передало для дальнейшего серийного производства" Источник:
Вільху і Стугну теж передали для серійного виробництва, але зелень цим не переймається.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:18 Ответить
І виробляють їх Свинорчуки Порошенка. Свинорчуки Зєлєнского крадуть на харчуванні.
Втім,нічого нового.
показать весь комментарий
02.11.2021 08:51 Ответить
Та й раніше було зрозуміло, що без Свинарчуків/Пороха тут ніхто нічого не вироблятиме...
показать весь комментарий
02.11.2021 11:23 Ответить
Наконец-то.Надо наших Масков привлекать к вооружению Украины.Напалм вообще запрещен?
показать весь комментарий
02.11.2021 08:52 Ответить
для вас кацапов и напалма не жалко...
показать весь комментарий
02.11.2021 10:46 Ответить
Ага,понял. Вам спутник подавай. Пользуйся тогда ,дурень,отечественным телефоном, операционной системой,а не непотрибом со всего света.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:11 Ответить
Админ,а за что удалили мои сообщения?
показать весь комментарий
02.11.2021 09:12 Ответить
торжественное событие... скоро патроны производить начнем и тоже торжественное собюытие будет... не знаю, что здесь торжественного, что бы тратить денежные средства на сабантуй, лучшек бы беспилотников на эти деньги закупили, а тут водку жрут, а волонтеры на беспилотники собирают... туалет на оборонпроме когда откроют торжественно?
показать весь комментарий
02.11.2021 08:54 Ответить
Ну как когда? Это событие приурочено лично 🐸бубочкой для нового министра. Вместе будут зеленую ленточку перерезать.
показать весь комментарий
02.11.2021 08:59 Ответить
Набої, українські підприємства випускають вже давно. В методичках нема? Дивно...
показать весь комментарий
02.11.2021 09:03 Ответить
У нас нема нормального патронного завода на серьёзную мощность, все шо есть - ето наполовину ручная сборка.
Там сложная технология, ее мировые оружейные концерны под конкретное техзадание разрабатывают.
В Луганском патронном стояла линия, например, от французского Манурина.
Но ее когда русня завод захватила спалили авиаударом.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:09 Ответить
"У нас нема нормального патронного завода на серьёзную мощность, все шо есть - ето наполовину ручная сборка."
Шо за дічь?!!! Яка, в сраці, "ручная зборка"? Ти, якщо чогось не знаєш, та не розумієш, то зазунься назад в своє дупло, і не відсвічуй.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:41 Ответить
Шура, не тыкайте мне, я не помню шоб с вами пил на брудершафт.
Вас ето, конечно, может удивить, но воюющей армии нужны ежемесячно миллионы патронов.
Шо такое производственная мощность предприятия Вы, скорее всего, тоже слабо себе представляете, просто поверьте: "Форт" и "Оружейник"не смогут производить даже десятки тысяч патронов в месяц, ето без учета того шо Форт делает только пистолетные патроны, а Оружейник -7,62 х 51.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:50 Ответить
Запамятай, синку, словяни та інші цивілізовані народи, завше персонізували звернення, тобто зверталися саме на ТИ. Звичка ВИкати прийшла до нас від кацапів та татаро-монгол. Так що мені не потрібно ВИкати, я не кацап. Крім того, власні назви не перекладаються, так що Зброяр навіть на ангійській Zbroyar.
Справа в тому, що ресурс ствола автомата (кулимета, гвинтівки) граничний, а в нас на складах зберігається набоїв достатньо, щоб "покласти" всі наявні Калаші всих моделей та модифікацій півтора рази. До речі, Зброяр випускає не тільки .308 а й .223, і готовий забезпечити набоями всі потреби ВСУ.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:06 Ответить
Зброяр делает дорогие и качественные патроны, которыми закрывает почти все потреби ВСУ в снайперке, но сувать ети патроны, например, в ПКМ никто не будет, бо они выйдут золотыми.
Патронов на АК вообще никто не делает, совеццкие запасы на 7,62х39, например, заканчиваются.
С ДШК и КПВТ еще печальнее история, использовать сорокалетний патрон такого калибра вообще опасно для пулеметчика.
показать весь комментарий
02.11.2021 11:01 Ответить
"но сувать ети патроны, например, в ПКМ никто не будет," - звичайно, калібр інший.
"Патронов на АК вообще никто не делает, совеццкие запасы на 7,62х39, например, заканчиваются." - так само як закінчуються стволи під цей калібр. До речі, набої цього калібру випускає "ТАСКО".
"использовать сорокалетний патрон такого калибра вообще опасно для пулеметчика." - чим опасно?
показать весь комментарий
02.11.2021 11:14 Ответить
Та як "чим"?
Він же "сорокалетний"!
Він же самостійно вилізе з патронника, тай втулить кулемтика прямо в око!
показать весь комментарий
02.11.2021 11:48 Ответить
Якась фігня, або помилка .....
На фото гранати для станкового гранатомета АГС-17
Для підствольника задовгі і не того діаметру ........
Хтось щось поплутав ....
показать весь комментарий
02.11.2021 08:58 Ответить
Да, ето не для подствольника, а для АГС гранаты, для подствольника ГП 25.
У нас как раз на АГС нема гранат, на полигонах их нихто уже лет пять в очі не бачив.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:04 Ответить
так и есть дефицит страшный , залик по стрельбе на Ширлане в теории сдавали ...
показать весь комментарий
02.11.2021 14:40 Ответить
Сумно. Виробили поавчорашній день. Ну так існують ВОГ30!! Їх необхідно повторити. ВОГ30 мають покращені характеристики і там немає посіченого дроту, більша кількість ВВ та зовнішня оболонка вже пристосована для формування осколків.
показать весь комментарий
02.11.2021 08:59 Ответить
больше хвастануть нечем, как полным отсутствием нужных гранат на протяжении нескольких лет
показать весь комментарий
02.11.2021 09:26 Ответить
"Ця подія стала результатом тривалої науково-дослідної роботи висококваліфікованих конструкторів нашої компанії! Джерело: https://censor.net/ua/n3297097

Їх мабуть вже давно розробляли. Зе влада тут нідочого.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:38 Ответить
От как же жалко,что Питроликсеич не при делах...Цэ ж такой был бы повод перед камерами покрасоваться и пламенные речи потолкать.А все СМИ:"Порошенко открыл линию по производству боеприпасов".И все хором:"Слава Порошенку!".А Зебил на столько зебильный,что молчит...Зебилы-они и есть зебилы)
показать весь комментарий
02.11.2021 09:11 Ответить
Дурнику, ти як завше перднув в калюжу! Як це "нє прі дєлах"? Ти не знав, що ООО Специальное конструкторское бюро "Вектор-Вкерує не хто іний як Свинарчук
показать весь комментарий
02.11.2021 09:53 Ответить
Дурныку,я имел в виду,что нет у него возможности попонтоваться потому,что не призедент)И "керуе" не Свынарчук,а Жуков)И так кэруе,что при Гэтьмане почему-то этого не произошло.Почему,как думаешь?
показать весь комментарий
02.11.2021 10:15 Ответить
Для "дєтєй пріроди" персонально: кілька років розробляли, а ще кілька років відмивались від брехливих "Біґусів" і зєлєйоббіків. Щось ще неясно?
показать весь комментарий
02.11.2021 11:27 Ответить
Питроликсеич не смог отбиться от врагов,а Зеля смог?Ты не уважаешь Гэтьмана,раз так его оскорбляешь?
Знаешь поговорку про танцора и ту часть тела,которая мешает ему раскрыть всю глубину своего таланта?Именно тот случай)
показать весь комментарий
02.11.2021 11:30 Ответить
Ну слава богу!! Спромоглысь
показать весь комментарий
02.11.2021 09:12 Ответить
ВІТАЮ СВИНАРЧУКИ ЗНУВУ В УКРОБОРОНПРОМІ!
Друг Игоря Гладковского - Виталий Жуков, экс-советник гендиректора "Укроборонпрома", член Набсовета ВАТ "Меридиан" до 2013 года, бывший помощник Юрия Терещенка, экс-главы Госслужбы экспортного контроля, который был уволен Кабмином за масштабные коррупционные дела.

Виталий долгое время успешно осваивал бюджеты оборонных предприятий "Укроборонпрома".

Светлана, жена Жукова является собственником туристического агентства Paradise Travel Company. Есть версия, что именно через эту компанию предприятия "Укроборонпрома" до 2014 покупали все авиаперелеты и гостиницы для своих делегаций.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:21 Ответить
Була версія, що вони тирили бюджетні гроші. Версія так і залишилися версією))))
показать весь комментарий
02.11.2021 11:28 Ответить
Украина уже сдала на металлолом сотни предприятий, которые могли производить боеприпасы. В частности в Умани: Рембаза (32 га цехов по ремонту военной техники), Умань-сельмаш, Литейный, Мегометр, Вега, Толевый, Театральный и сейчас дорезают Умань-фермаш (тоже куча гектаров) с подземным заводом на случай войны.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:23 Ответить
Резать заводы, на которых можно выпускать очень нужную военную продукцию --- это диверсия плюс саботаж плюс госизмена --- спецы по безопасности, АУ, Где Вы?
показать весь комментарий
02.11.2021 09:38 Ответить
Из них хатабки хорошие получаются! Гостинцы для сепарни так сказать
показать весь комментарий
02.11.2021 09:23 Ответить
"Это событие - результат длительной научно-исследовательской работы высококвалифицированных конструкторов нашей компании! "--гении, разработали этот нещасный снарядик. Представляю сколько лимонов на это списали. Лапша для обывателей, не смыслящих в технике.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:24 Ответить
Яка чудова взаємодія - свинарчукі парашенка, тепер ворують разом з зеленим збродом.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:49 Ответить
Ремарочка: Свинарчуки або ввозять зброю, або виробляють. А зєлєйоббіки тирять як не на продуктах/дорогах, то на ***********/медприпаратах....
показать весь комментарий
02.11.2021 11:30 Ответить
С одной стороны, достижение.
Еще с армейки помню, что под ГПшку было очень много разных боеприпасов: осколочные, термобарические, газовые, дымовые, сигнальные, травматические и т. д. А какой вид делают у нас?
ВОГ 17 - это разработка 60-х годов прошлого века. Я понимаю, что при отсутствии автомобилей и телега - транспорт, но ...
На 7-м году войны, разработали боеприпас прошлого века ...
Все это напоминает пресловутую "Большую стройку". Вроде и делается ... но через жопу.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:53 Ответить
Украина уже сдала на металлолом сотни предприятий, которые могли производить боеприпасы. В частности в Умани: Рембаза (32 га цехов по ремонту военной техники), Умань-сельмаш, Литейный, Мегометр, Вега, Толевый, Театральный и сейчас дорезают Умань-фермаш (тоже куча гектаров) с подземным заводом на случай войны.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:55 Ответить
От нахєра нам оце все знати? В т.ч. каzапам. Ну робимо-то й робимо, знают кому треба-і добре! Ще б розказали де, хто і в якій кількості. Мало складів з 14 року погоріло-повибухало? Чи вже з сєвєрною ******** в нас мир-дружба-жвачка?
показать весь комментарий
02.11.2021 11:27 Ответить
Склади горіли і вибухали не без допомоги "однокашників і кумів" роССійських генералів, яких іще аж кишить у ЗСУ
показать весь комментарий
02.11.2021 12:47 Ответить
Ба, та це ж Віталій Жуков....
Проти нього вели слідство, звинувачували у хабарі Гладковському у 950 тисяч - за ці гроші пообіцяв, що його батько нібито мав допомогти з ухваленням рішення генеральним директором Укрспецекспорту" в інтересах ТОВ "Оптимумспецдеталь". А ще Жукова звинувачували в тому, що дав хабар у 880 тисяч гривень директору Ізюмського приладобудівного заводу Сергію Філоненку. А ще - що несплатив майже 50 мільйонів податків.
То ж не дивуйтесь як що ця "супер"-розробка ВОГ, виявиться російською пустишкою яка самим росіянам вже давно непотрібна!
показать весь комментарий
02.11.2021 11:37 Ответить
На роССії таких крадених "розробок" повно, вони навіть формулу антиковіда вкрали в Британії, а от зробити саму вакцину клепки не вистачає. Іще й носилися з нею як дурень з торбою всім її навязували. Навіть їхні сателіти від неї відмовилися.
показать весь комментарий
02.11.2021 12:45 Ответить
Головне - щоб вату розривало на шмаття.
показать весь комментарий
02.11.2021 12:41 Ответить
Ведь могут же наши "оборонпромовцы" выпускать б/пр когда захотят.Пускай начали с малых,а там и до крупных доберутся..Главное,дабы правящая"зелень"им палки в колеса не вставляла
показать весь комментарий
02.11.2021 13:38 Ответить
 
 