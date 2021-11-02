Украина начала производить собственные боеприпасы для гранатометов

"Укроборонпром" презентовал боеприпас для подствольного гранатомета ВОГ-17В украинского производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специального конструкторского бюро "Вектор-В".

В ходе торжественного события, организованного Государственным концерном "Укроборонпром", ООО Специальное конструкторское бюро "Вектор-В" передало для дальнейшего серийного производства на государственном предприятии гранатометные боеприпасы ВОГ-17В, разработанные компанией.

"Это событие - результат длительной научно-исследовательской работы высококвалифицированных конструкторов нашей компании!

Коллектив компании гордится тем, что, несмотря на пандемию, нам удалось разработать полностью украинский боеприпас, который впервые за историю независимой Украины выдержал полный цикл государственных испытаний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что переданные для серийного производства выстрелы ВОГ-17В позволят решить одну из неотложных потребностей украинской армии в боеприпасах для автоматических гранатометов. В настоящее время указанные потребности обеспечиваются за счет импортных закупок.

В ходе пресс-конференции в здании Государственный концерн "Укроборонпром" Генеральный директор ООО Специальное конструкторское бюро "Вектор-В" отметил: "Для нашего конструкторского бюро – это успех, а для Украины – безусловная победа и пример эффективного государственно-частного партнерства".