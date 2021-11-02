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Новини Оборона
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Україна почала виготовляти власні боєприпаси для гранатометів

"Укроборонпром" презентував боєприпас для підствольного гранатомета ВОГ-17В українського виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціального конструкторського бюро "Вектор-В".

"У ході урочистої події, організованої Державним концерном "Укроборонпром" , ТОВ "Спеціальне конструкторське бюро "Вектор-В" передано для подальшого серійного виробництва на державному підприємстві гранатометні боєприпаси ВОГ-17В, розробки компанією.

"Ця подія стала результатом тривалої науково-дослідної роботи висококваліфікованих конструкторів нашої компанії!

Колектив компанії пишається тим, що незважаючи на пандемію нам вдалося розробити повністю український боєприпас, який вперше за історію незалежної України витримав повний цикл державних випробувань", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що передані для серійного виробництва постріли ВОГ-17В дозволять вирішити одну з нагальних потреб українського війська у боєприпасах для автоматичних гранатометів. На теперішній час зазначені потреби забезпечуються за рахунок імпортних закупівель.

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У ході пресконференції в будівлі Державного концерну "Укроборонпром" Генеральний директор ТОВ Спеціальне конструкторське бюро "Вектор-В" зазначив: "Для нашого конструкторського бюро – це успіх, а для України – безперечна перемога та приклад ефективного державно-приватного партнерства".

Автор: 

боєприпаси (2309) Міноборони (7516) оборона (4856) виробництво (1675)


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Топ коментарі
+16
І виробляють їх Свинорчуки Порошенка. Свинорчуки Зєлєнского крадуть на харчуванні.
Втім,нічого нового.
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02.11.2021 08:51 Відповісти
+9
"ООО Специальное конструкторское бюро "Вектор-В" передало для дальнейшего серийного производства" Источник:
Вільху і Стугну теж передали для серійного виробництва, але зелень цим не переймається.
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02.11.2021 09:18 Відповісти
+8
Это и много-много другого, нужно было ещё на позавчера. Коробит, что презентовали один(!) боеприпас, но с такой помпой, как-будто Украина, как минимум, возобновила ядерный статус.
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02.11.2021 08:46 Відповісти
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02.11.2021 08:44 Відповісти
Это не мелочь-данных боеприпасов очень мало осталось.Это суперофигенная новость
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02.11.2021 09:05 Відповісти
Начать производить и начать закупать, в украинских реалиях - два абсолютно разных понятия!!!
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02.11.2021 09:13 Відповісти
Это и много-много другого, нужно было ещё на позавчера. Коробит, что презентовали один(!) боеприпас, но с такой помпой, как-будто Украина, как минимум, возобновила ядерный статус.
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02.11.2021 08:46 Відповісти
Ух ты ... И десяти лет не прошло
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02.11.2021 08:49 Відповісти
А что ты сделал за это время,?
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02.11.2021 09:52 Відповісти
На курортах Азовского моря отдыхал - Сопино , Бердянское , Лебединское
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02.11.2021 14:35 Відповісти
Ну так это уже много лет как тыл...
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02.11.2021 16:22 Відповісти
4 минуты до Широкино , восемь до ноля . Конечно тыл .
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02.11.2021 16:25 Відповісти
Ты там когда был ? в 2016 м ? Ну так в то время там было практически тишина - курорт ! Особенно в СОПИНО !

Стрелконти в твое время не было нигде из тобой перечислено...

Я бы постыдился называть те населенные пункты, как нуль... Это тыл. Русня артиллерией туда даже практически не били... Разве что КРАЙНЕ-КРАЙНЕ редко !
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02.11.2021 16:44 Відповісти
Ну так размещать медэвак на ноле это верх дебилизма , поэтому я и пишу что отдыхал
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03.11.2021 11:34 Відповісти
Ну так это ТЫ стал "умничать"...
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03.11.2021 14:58 Відповісти
А вот если бы ты был на нуле... то ты б ОЦЕНИЛ появление этой новости... ДАЖЕ спустя время... Потому что этих боеприпасов катастрофически не хватало еще с 14го !

Плохо конечно , что затянули так долго... Но хорошо, что хоть сейчас...
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02.11.2021 16:46 Відповісти
А люди на оборону работали. А ты поел, попил, отдохнул и гадишь.
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02.11.2021 19:50 Відповісти
Более того , я жил в самом крутом особняке , на так называемых Прокурорских Дачах , огромная терраса , балкон с видом море , баня во дворе . Кайфовое место , жаль что больше туда не попасть https://www.youtube.com/watch?v=u7BqX5fspA4&t=5s
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03.11.2021 12:00 Відповісти
ты решил меня посмешить ?

Тебе удалось ! В кое веке туда прилетело ... И заметь прямого попадания не было - тупо был ОБЫЧНЫЙ ПОЖАР !!! Такой же как БЫТОВОЙ !!!

Но зато ты "можешь" стучать себя в грудь
Еще не факт что ты был в том время в том здании...

Так может ты пожарник ?
Ты хотя бы реально видел ПОПАДАНИЕ в дом, тыловая ты душонка ?!

Кстати говоря, то что ты ссылаешься на "детские шалости" - лишь подтверждает, что ты реально ничего настоящего не видел ...
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03.11.2021 14:56 Відповісти
Чувак , я тебя не понимаю ... Я тебе пишу что ничего не видел и всю дорогу отдыхал и вообще я не причем , а ты начинаешь пениться и обвинять меня в том что я ничего не видел и всю дорогу отдыхал и вообще не причем... У тебя когнитивного диссонанса не возникает ?
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04.11.2021 10:03 Відповісти
) ты хитрожо.пиш... - пишешь что "не причем и отдыхал" , при этом бросаешь видео , что бы намекнуть, что , мол "не отдыхал"... Вот я и разобрал твое видео...
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04.11.2021 15:41 Відповісти
А люди армии помогали. А ты ждёшь, когда сепары тебя туда пустят за твои посты.
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05.11.2021 01:42 Відповісти
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02.11.2021 08:49 Відповісти
Зепереміга на сьомому році війни.
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02.11.2021 08:50 Відповісти
Ага.За 2 года сделал то,что Гэтьман за 5 не сднлал.ПэПэрэмога
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02.11.2021 09:07 Відповісти
"ООО Специальное конструкторское бюро "Вектор-В" передало для дальнейшего серийного производства" Источник:
Вільху і Стугну теж передали для серійного виробництва, але зелень цим не переймається.
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02.11.2021 09:18 Відповісти
І виробляють їх Свинорчуки Порошенка. Свинорчуки Зєлєнского крадуть на харчуванні.
Втім,нічого нового.
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02.11.2021 08:51 Відповісти
Та й раніше було зрозуміло, що без Свинарчуків/Пороха тут ніхто нічого не вироблятиме...
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02.11.2021 11:23 Відповісти
Наконец-то.Надо наших Масков привлекать к вооружению Украины.Напалм вообще запрещен?
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02.11.2021 08:52 Відповісти
для вас кацапов и напалма не жалко...
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02.11.2021 10:46 Відповісти
Ага,понял. Вам спутник подавай. Пользуйся тогда ,дурень,отечественным телефоном, операционной системой,а не непотрибом со всего света.
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02.11.2021 09:11 Відповісти
Админ,а за что удалили мои сообщения?
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02.11.2021 09:12 Відповісти
торжественное событие... скоро патроны производить начнем и тоже торжественное собюытие будет... не знаю, что здесь торжественного, что бы тратить денежные средства на сабантуй, лучшек бы беспилотников на эти деньги закупили, а тут водку жрут, а волонтеры на беспилотники собирают... туалет на оборонпроме когда откроют торжественно?
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02.11.2021 08:54 Відповісти
Ну как когда? Это событие приурочено лично 🐸бубочкой для нового министра. Вместе будут зеленую ленточку перерезать.
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02.11.2021 08:59 Відповісти
Набої, українські підприємства випускають вже давно. В методичках нема? Дивно...
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02.11.2021 09:03 Відповісти
У нас нема нормального патронного завода на серьёзную мощность, все шо есть - ето наполовину ручная сборка.
Там сложная технология, ее мировые оружейные концерны под конкретное техзадание разрабатывают.
В Луганском патронном стояла линия, например, от французского Манурина.
Но ее когда русня завод захватила спалили авиаударом.
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02.11.2021 09:09 Відповісти
"У нас нема нормального патронного завода на серьёзную мощность, все шо есть - ето наполовину ручная сборка."
Шо за дічь?!!! Яка, в сраці, "ручная зборка"? Ти, якщо чогось не знаєш, та не розумієш, то зазунься назад в своє дупло, і не відсвічуй.
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02.11.2021 09:41 Відповісти
Шура, не тыкайте мне, я не помню шоб с вами пил на брудершафт.
Вас ето, конечно, может удивить, но воюющей армии нужны ежемесячно миллионы патронов.
Шо такое производственная мощность предприятия Вы, скорее всего, тоже слабо себе представляете, просто поверьте: "Форт" и "Оружейник"не смогут производить даже десятки тысяч патронов в месяц, ето без учета того шо Форт делает только пистолетные патроны, а Оружейник -7,62 х 51.
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02.11.2021 09:50 Відповісти
Запамятай, синку, словяни та інші цивілізовані народи, завше персонізували звернення, тобто зверталися саме на ТИ. Звичка ВИкати прийшла до нас від кацапів та татаро-монгол. Так що мені не потрібно ВИкати, я не кацап. Крім того, власні назви не перекладаються, так що Зброяр навіть на ангійській Zbroyar.
Справа в тому, що ресурс ствола автомата (кулимета, гвинтівки) граничний, а в нас на складах зберігається набоїв достатньо, щоб "покласти" всі наявні Калаші всих моделей та модифікацій півтора рази. До речі, Зброяр випускає не тільки .308 а й .223, і готовий забезпечити набоями всі потреби ВСУ.
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02.11.2021 10:06 Відповісти
Зброяр делает дорогие и качественные патроны, которыми закрывает почти все потреби ВСУ в снайперке, но сувать ети патроны, например, в ПКМ никто не будет, бо они выйдут золотыми.
Патронов на АК вообще никто не делает, совеццкие запасы на 7,62х39, например, заканчиваются.
С ДШК и КПВТ еще печальнее история, использовать сорокалетний патрон такого калибра вообще опасно для пулеметчика.
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02.11.2021 11:01 Відповісти
"но сувать ети патроны, например, в ПКМ никто не будет," - звичайно, калібр інший.
"Патронов на АК вообще никто не делает, совеццкие запасы на 7,62х39, например, заканчиваются." - так само як закінчуються стволи під цей калібр. До речі, набої цього калібру випускає "ТАСКО".
"использовать сорокалетний патрон такого калибра вообще опасно для пулеметчика." - чим опасно?
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02.11.2021 11:14 Відповісти
Та як "чим"?
Він же "сорокалетний"!
Він же самостійно вилізе з патронника, тай втулить кулемтика прямо в око!
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02.11.2021 11:48 Відповісти
Якась фігня, або помилка .....
На фото гранати для станкового гранатомета АГС-17
Для підствольника задовгі і не того діаметру ........
Хтось щось поплутав ....
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02.11.2021 08:58 Відповісти
Да, ето не для подствольника, а для АГС гранаты, для подствольника ГП 25.
У нас как раз на АГС нема гранат, на полигонах их нихто уже лет пять в очі не бачив.
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02.11.2021 09:04 Відповісти
так и есть дефицит страшный , залик по стрельбе на Ширлане в теории сдавали ...
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02.11.2021 14:40 Відповісти
Сумно. Виробили поавчорашній день. Ну так існують ВОГ30!! Їх необхідно повторити. ВОГ30 мають покращені характеристики і там немає посіченого дроту, більша кількість ВВ та зовнішня оболонка вже пристосована для формування осколків.
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02.11.2021 08:59 Відповісти
больше хвастануть нечем, как полным отсутствием нужных гранат на протяжении нескольких лет
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02.11.2021 09:26 Відповісти
"Ця подія стала результатом тривалої науково-дослідної роботи висококваліфікованих конструкторів нашої компанії! Джерело: https://censor.net/ua/n3297097

Їх мабуть вже давно розробляли. Зе влада тут нідочого.
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02.11.2021 09:38 Відповісти
От как же жалко,что Питроликсеич не при делах...Цэ ж такой был бы повод перед камерами покрасоваться и пламенные речи потолкать.А все СМИ:"Порошенко открыл линию по производству боеприпасов".И все хором:"Слава Порошенку!".А Зебил на столько зебильный,что молчит...Зебилы-они и есть зебилы)
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02.11.2021 09:11 Відповісти
Дурнику, ти як завше перднув в калюжу! Як це "нє прі дєлах"? Ти не знав, що ООО Специальное конструкторское бюро "Вектор-Вкерує не хто іний як Свинарчук
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02.11.2021 09:53 Відповісти
Дурныку,я имел в виду,что нет у него возможности попонтоваться потому,что не призедент)И "керуе" не Свынарчук,а Жуков)И так кэруе,что при Гэтьмане почему-то этого не произошло.Почему,как думаешь?
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02.11.2021 10:15 Відповісти
Для "дєтєй пріроди" персонально: кілька років розробляли, а ще кілька років відмивались від брехливих "Біґусів" і зєлєйоббіків. Щось ще неясно?
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02.11.2021 11:27 Відповісти
Питроликсеич не смог отбиться от врагов,а Зеля смог?Ты не уважаешь Гэтьмана,раз так его оскорбляешь?
Знаешь поговорку про танцора и ту часть тела,которая мешает ему раскрыть всю глубину своего таланта?Именно тот случай)
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02.11.2021 11:30 Відповісти
Ну слава богу!! Спромоглысь
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02.11.2021 09:12 Відповісти
ВІТАЮ СВИНАРЧУКИ ЗНУВУ В УКРОБОРОНПРОМІ!
Друг Игоря Гладковского - Виталий Жуков, экс-советник гендиректора "Укроборонпрома", член Набсовета ВАТ "Меридиан" до 2013 года, бывший помощник Юрия Терещенка, экс-главы Госслужбы экспортного контроля, который был уволен Кабмином за масштабные коррупционные дела.

Виталий долгое время успешно осваивал бюджеты оборонных предприятий "Укроборонпрома".

Светлана, жена Жукова является собственником туристического агентства Paradise Travel Company. Есть версия, что именно через эту компанию предприятия "Укроборонпрома" до 2014 покупали все авиаперелеты и гостиницы для своих делегаций.
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02.11.2021 09:21 Відповісти
Була версія, що вони тирили бюджетні гроші. Версія так і залишилися версією))))
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02.11.2021 11:28 Відповісти
Украина уже сдала на металлолом сотни предприятий, которые могли производить боеприпасы. В частности в Умани: Рембаза (32 га цехов по ремонту военной техники), Умань-сельмаш, Литейный, Мегометр, Вега, Толевый, Театральный и сейчас дорезают Умань-фермаш (тоже куча гектаров) с подземным заводом на случай войны.
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02.11.2021 09:23 Відповісти
Резать заводы, на которых можно выпускать очень нужную военную продукцию --- это диверсия плюс саботаж плюс госизмена --- спецы по безопасности, АУ, Где Вы?
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02.11.2021 09:38 Відповісти
Из них хатабки хорошие получаются! Гостинцы для сепарни так сказать
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02.11.2021 09:23 Відповісти
"Это событие - результат длительной научно-исследовательской работы высококвалифицированных конструкторов нашей компании! "--гении, разработали этот нещасный снарядик. Представляю сколько лимонов на это списали. Лапша для обывателей, не смыслящих в технике.
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02.11.2021 09:24 Відповісти
Яка чудова взаємодія - свинарчукі парашенка, тепер ворують разом з зеленим збродом.
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02.11.2021 09:49 Відповісти
Ремарочка: Свинарчуки або ввозять зброю, або виробляють. А зєлєйоббіки тирять як не на продуктах/дорогах, то на ***********/медприпаратах....
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02.11.2021 11:30 Відповісти
С одной стороны, достижение.
Еще с армейки помню, что под ГПшку было очень много разных боеприпасов: осколочные, термобарические, газовые, дымовые, сигнальные, травматические и т. д. А какой вид делают у нас?
ВОГ 17 - это разработка 60-х годов прошлого века. Я понимаю, что при отсутствии автомобилей и телега - транспорт, но ...
На 7-м году войны, разработали боеприпас прошлого века ...
Все это напоминает пресловутую "Большую стройку". Вроде и делается ... но через жопу.
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02.11.2021 10:53 Відповісти
Украина уже сдала на металлолом сотни предприятий, которые могли производить боеприпасы. В частности в Умани: Рембаза (32 га цехов по ремонту военной техники), Умань-сельмаш, Литейный, Мегометр, Вега, Толевый, Театральный и сейчас дорезают Умань-фермаш (тоже куча гектаров) с подземным заводом на случай войны.
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02.11.2021 10:55 Відповісти
От нахєра нам оце все знати? В т.ч. каzапам. Ну робимо-то й робимо, знают кому треба-і добре! Ще б розказали де, хто і в якій кількості. Мало складів з 14 року погоріло-повибухало? Чи вже з сєвєрною ******** в нас мир-дружба-жвачка?
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02.11.2021 11:27 Відповісти
Склади горіли і вибухали не без допомоги "однокашників і кумів" роССійських генералів, яких іще аж кишить у ЗСУ
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02.11.2021 12:47 Відповісти
Ба, та це ж Віталій Жуков....
Проти нього вели слідство, звинувачували у хабарі Гладковському у 950 тисяч - за ці гроші пообіцяв, що його батько нібито мав допомогти з ухваленням рішення генеральним директором Укрспецекспорту" в інтересах ТОВ "Оптимумспецдеталь". А ще Жукова звинувачували в тому, що дав хабар у 880 тисяч гривень директору Ізюмського приладобудівного заводу Сергію Філоненку. А ще - що несплатив майже 50 мільйонів податків.
То ж не дивуйтесь як що ця "супер"-розробка ВОГ, виявиться російською пустишкою яка самим росіянам вже давно непотрібна!
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02.11.2021 11:37 Відповісти
На роССії таких крадених "розробок" повно, вони навіть формулу антиковіда вкрали в Британії, а от зробити саму вакцину клепки не вистачає. Іще й носилися з нею як дурень з торбою всім її навязували. Навіть їхні сателіти від неї відмовилися.
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02.11.2021 12:45 Відповісти
Головне - щоб вату розривало на шмаття.
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02.11.2021 12:41 Відповісти
Ведь могут же наши "оборонпромовцы" выпускать б/пр когда захотят.Пускай начали с малых,а там и до крупных доберутся..Главное,дабы правящая"зелень"им палки в колеса не вставляла
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02.11.2021 13:38 Відповісти
 
 