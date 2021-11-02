Ковидные больницы Одесчины полностью обеспечены кислородом, - замглавы Минздрава Комарида
В Одесской области COVID-больницы полностью обеспечены кислородом, информация, которая озвучивается сейчас в средствах массовой информации, недостоверна.
Об этом заявил первый замминистра здравоохранения Александр Комарида, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
"На остатках в Одесской области сейчас находится около 30 тонн кислорода. Чтобы подобных экстренных ситуаций не случалось, власти области и города Одесса в частности должны более эффективно распоряжаться этим ресурсом и при необходимости - перераспределять его", - отметил .
Отмечается, что Одесская область в настоящее время потребляет 22 тонны кислорода в сутки, в частности, заведения первой волны, которые лечат больных ковидом, потребляют почти 15 тонн кислорода, заведения второй волны - почти семь тонн кислорода.
В министерстве добавили, что в больницы Одесской области поступило около 30 тонн кислорода.
Отмечается, что потребление КНП "Городская клиническая инфекционная больница" Одессы составляет 5,5 тонны, за сутки поставлено 5,7 тонны кислорода. На остатках больницы – более 5 тонн кислорода.
"Ежедневно предприятия области производят 18 тонн кислорода. Дополнительно из других регионов в течение недели в область будет поставлено 80 тонн АО "ЛиндеГаз Украина" и 16 тонн – из ООО "Карпатынефтехим", - добавили в пресс-службе ведомства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль