Ковідні лікарні Одещини повністю забезпечені киснем, - заступник голови МОЗ Комаріда

На Одещині COVID-лікарні повністю забезпечені киснем, інформація, яка озвучується зараз у засобах масової інформації, недостовірна.

Про це заявив перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"На залишках в Одеській області зараз перебуває близько 30 тонн кисню. Щоби схожих екстрених ситуацій не траплялося, влада області, і міста Одеса зокрема, мають більш ефективно розпоряджатися цим ресурсом та за необхідності - перерозподіляти його", - наголосив Комаріда.

Зазначається, що Одеська область наразі споживає 22 тонни кисню на добу, зокрема заклади першої хвилі, які лікують хворих на ковід, споживають майже 15 тонн кисню, заклади другої хвилі - майже 7 тонн кисню.

У міністерстві додали, що до лікарень Одеської області надійшло приблизно 30 тонн кисню.

Зазначається, що споживання КНП "Міська клінічна інфекційна лікарня" Одеси становить 5,5 тонни, за добу поставлено 5,7 тонн кисню. На залишках лікарні – понад 5 тонн кисню.

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"Щодня підприємства області виробляють 18 тонн кисню. Додатково з інших регіонів протягом тижня в область буде поставлено 80 тонн АТ "ЛіндеГаз Україна" та 16 тонн - з ТОВ "Карпатинафтохім", - додали у пресслужбі відомства.