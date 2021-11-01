Дефіциту медичного кисню в Україні немає, були проблеми з логістикою, - МОЗ

В Україні для медичних потреб виробляється кисню більше, ніж споживається. Проблеми можуть виникати при пікових навантаженнях з логістикою.

Про це під час брифінгу розповів перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кисню, який виробляється в Україні, більше, ніж кисню, який споживається... На добу виробляється більше 400 тонн рідкого кисню, це саме кисень, що йде на потреби системи охорони здоров'я. Споживання також до 400 тонн", - сказав Комаріда.

Він додав, що заводи, які зупинялися на регламентні роботи, вже відновили постачання кисню в систему охорони здоров'я.

Комаріда пояснив, що як такого дефіциту кисню в Україні немає, були певні проблеми з логістикою.

Читайте також: У жовтні "Метінвест" передав медзакладам України понад 600 тонн кисню

"Під час пікових навантажень на будь-яку систему є певні перебої з логістикою. Якщо ми візьмемо кисень, це не просто перелити з однієї ємності в іншу. Коли він виробляється , потрібен певний час на те, щоб завантажити 20-тонну машину. Якщо виробляється 500 кг кисню на годину заводом, то для того, аби завантажити 20-тонну машину, потрібно приблизно 40 годин. І коли ми бачимо, що в лікарню вночі госпіталізують багато пацієнтів, то вранці ця лікарня потребує значно більше кисню. Ми екстрено намагаємося забезпечити ії киснем, і виникають певні логістичні збої", - сказав Комаріда.

Стосовно постачання кисню з Польщі перший заступник міністра зауважив, що основні виробники кисню історично знаходяться на сході Україні, тому при постачанні кисню в лікарні західних областей зручніше це робити саме з Польщі.

Також читайте: Споживання кисню в COVID-лікарнях зросло у 5-6 разів, в окремих випадках - удесятеро, - Ляшко

"З Польщі набагато ближче привезти кисень на західну Україну, ніж везти його через усю Україну зі сходу. Тому логістично можуть бути різні нюанси. За моєю інформацією, з Польщі надходить приблизно 100 тонн кисню на тиждень. Чи довготривалі ці контракти, я не можу сказати, але це не є супергостра потреба для України - закуповувати в Польщі. Особливо після того, як заводи запустилися. Все залежатиме від кількості нових випадків, кількості споживання і власне від логістики кисню", - сказав Комаріда.

Якщо потреба в кисні зросте, то, за словами Комаріди, всередині країни буде розгорнуто додаткові потужності.

Також він нагадав, що уряд виділив 395 млн грн як субвенцію на автономні кисневі станції для лікарень.

За його словами, критеріїв для лікарень, де будуть встановлюватися кисневі станції, декілька: до якої хвилі належить лікарня, скільки кисневих точок в ній розгорнуто і скільки ще може бути розгорнуто, як логістично туди доставляється кисень.