УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7836 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 678 39

Дефіциту медичного кисню в Україні немає, були проблеми з логістикою, - МОЗ

Дефіциту медичного кисню в Україні немає, були проблеми з логістикою, - МОЗ

В Україні для медичних потреб виробляється кисню більше, ніж споживається. Проблеми можуть виникати при пікових навантаженнях з логістикою.

Про це під час брифінгу розповів перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кисню, який виробляється в Україні, більше, ніж кисню, який споживається... На добу виробляється більше 400 тонн рідкого кисню, це саме кисень, що йде на потреби системи охорони здоров'я. Споживання також до 400 тонн", - сказав Комаріда.

Він додав, що заводи, які зупинялися на регламентні роботи, вже відновили постачання кисню в систему охорони здоров'я.

Комаріда пояснив, що як такого дефіциту кисню в Україні немає, були певні проблеми з логістикою.

Читайте також: У жовтні "Метінвест" передав медзакладам України понад 600 тонн кисню

"Під час пікових навантажень на будь-яку систему є певні перебої з логістикою. Якщо ми візьмемо кисень, це не просто перелити з однієї ємності в іншу. Коли він виробляється , потрібен певний час на те, щоб завантажити 20-тонну машину. Якщо виробляється 500 кг кисню на годину заводом, то для того, аби завантажити 20-тонну машину, потрібно приблизно 40 годин. І коли ми бачимо, що в лікарню вночі госпіталізують багато пацієнтів, то вранці ця лікарня потребує значно більше кисню. Ми екстрено намагаємося забезпечити ії киснем, і виникають певні логістичні збої", - сказав Комаріда.

Стосовно постачання кисню з Польщі перший заступник міністра зауважив, що основні виробники кисню історично знаходяться на сході Україні, тому при постачанні кисню в лікарні західних областей зручніше це робити саме з Польщі.

Також читайте: Споживання кисню в COVID-лікарнях зросло у 5-6 разів, в окремих випадках - удесятеро, - Ляшко

"З Польщі набагато ближче привезти кисень на західну Україну, ніж везти його через усю Україну зі сходу. Тому логістично можуть бути різні нюанси. За моєю інформацією, з Польщі надходить приблизно 100 тонн кисню на тиждень. Чи довготривалі ці контракти, я не можу сказати, але це не є супергостра потреба для України - закуповувати в Польщі. Особливо після того, як заводи запустилися. Все залежатиме від кількості нових випадків, кількості споживання і власне від логістики кисню", - сказав Комаріда.

Якщо потреба в кисні зросте, то, за словами Комаріди, всередині країни буде розгорнуто додаткові потужності.

Також він нагадав, що уряд виділив 395 млн грн як субвенцію на автономні кисневі станції для лікарень.

За його словами, критеріїв для лікарень, де будуть встановлюватися кисневі станції, декілька: до якої хвилі належить лікарня, скільки кисневих точок в ній розгорнуто і скільки ще може бути розгорнуто, як логістично туди доставляється кисень.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5406) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) кисень (71)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
У нас и проблем с углем нет,вон его сколько на глубине 1000 метров.
показати весь коментар
01.11.2021 18:32 Відповісти
+3
ЗЕбанат , яка різниця, якщо нема ШВЛ і кісню в лікарні головне, що покладений асфальт і столбікі поставили до кладовища!
показати весь коментар
01.11.2021 18:31 Відповісти
+3
"Комарида объяснил, что как такового дефицита кислорода в Украине нет, были проблемы с логистикой."
Да умирающему от ковида на больничной койке пофиг на вашу логистику. Факт остается фактом: действующей власти насрать на собственных граждан...
показати весь коментар
01.11.2021 18:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
брехня. 20 000 коштує балон кисню у Дніпрі + робота лікаря.
показати весь коментар
01.11.2021 18:23 Відповісти
А Филатов Зачем?Недобросовестные врачи создают искусственный дефицит.Только в нескольких ковидных больницах Харькова не берут денег за лечение.Остальные -вымагают.Их не трогают,потому что и так врачей дефицит.Тоже и по сертификатам.Врачей-рвачей не трогают,а берут их покупателей.Это -вынужденная мера. Причем ,пока оправданная.У пациентов нет выбора.
показати весь коментар
01.11.2021 18:34 Відповісти
ЗЕбанат тримайте рівень кісню на контролі
показати весь коментар
01.11.2021 18:36 Відповісти
ДЛЯ КЛОУНА ЕГО БАНДЫ И МОЗ С ЛЯШКО ВКУПЕ...
показати весь коментар
01.11.2021 18:39 Відповісти
Лікарів потрібно арештовувати і віддавати під трибунал і застосовувати до них вищу міру покарання, а для цього потрібен Воєнний стан.
показати весь коментар
01.11.2021 18:47 Відповісти
Гроші на ковід виділяються в потрібних обсягах, більше грошей медицина не може освоїти, вони будуть банально вкрадені, тому гроші пустили на дороги і це правильно! Проблема не в грошах а в людях на місцях які не вміють працювати в умовах епідемії а вміють тільки косити бабло на пацієнтах. Тому вирішувати проблему високої смертності від ковіду потрібно не грошима а людьми, призначенням ефективних менеджерів на чолі ковідних лікарень, міськздравів та облздравів. Поки в нас на цих посадах виключно безмозглі корупціонери та злочинці і прийшов час саджати їх в тюрму!
показати весь коментар
01.11.2021 18:55 Відповісти
На дорогах легше вкрасти, аніж у медичній галузі.
Я от чула, що лікарям у три рази зменшили зарплату. Заборгували кошти. Це таке чудове фінансування мабуть ?
показати весь коментар
01.11.2021 19:18 Відповісти
А кто лечить будет? Расстрельная команда?Или Вы лично?Вы хоть видели в каких условиях работает ковидный медперсонал?Когда не было всплеска.врачей ушли, а сейчас их банально не хватает! Во всех странах.Я видел,как трудятся девушки перемещая по этажам и пандусам двухцентнерных больных.Я им кланяюсь!Украинские врачи -лучшие!!
показати весь коментар
01.11.2021 18:58 Відповісти
Лікарів в Україні достатньо, потрібно їх мобілізувати на військову службу.
показати весь коментар
01.11.2021 18:59 Відповісти
Якщо лікарів мобілізувати на військову службу, то хто лікувати буде?
показати весь коментар
01.11.2021 19:13 Відповісти
У тебя снова мыши таблетки покрали?
показати весь коментар
01.11.2021 19:20 Відповісти
Жаль что этого не знают больные. Им сразу же стало бы легче.
показати весь коментар
01.11.2021 18:27 Відповісти
Зараз буде нова проблема - перебої електропостачання які будуть зупиняти все обладнання в лікарнях і люди будуть вмирати. Тому потрібно вирішувати питання забезпечення лікарень комплексно і в повному обсязі. Потрібно створити національну компанію яка буде займатись всіма технічними питаннями медичних установ - побудова кисневих станцій, організація резервного електроживлення, встановлення генераторів, реконструкція електромереж, ремонт та модернізація вентиляції, водопостачання, каналізації, приміщень, розгортання додаткових наметів у випадку посилення епідемії, підключення їх до інфраструктури лікарень. Уряд не має займатись питаннями лікарень, це не рівень уряду. Потрібно перекласти всі ці питання на фахівців з технічною та медичною освітою які знають медичні та технічні норми і правила і можуть фахово вирішувати питання по забезпеченню медичних установ всім необхідним технічним супроводом.
показати весь коментар
01.11.2021 18:28 Відповісти
ЗЕбанат , яка різниця, якщо нема ШВЛ і кісню в лікарні головне, що покладений асфальт і столбікі поставили до кладовища!
показати весь коментар
01.11.2021 18:31 Відповісти
Головна проблема не у відсутності ШВЛ, а у відсутності медицини в Україні. Більшість померлих від коронавірусу померли не від хвороби і не від ускладнень а від відсутності лікування, від того що до них ніхто не підходив за цілий день перебування в лікарні! Не в ШВЛ і не в кисні головна проблема а у неспроможності головних лікарів ефективно керувати персоналом, у неспроможності місцевої влади залучати додаткові кошти та медперсонал для елементарного догляду за хворими в переповнених ковідних лікарнях! Місцева влада пилить гроші на ковіді і їй вигідна істерика і велика кількість померлих! Ніхто реально нічого не робить для того щоб зменшити смертність! Ви десь бачили щоб місцева влада залучала волонтерів в лікарні, просила про допомогу медичним персоналом, просила про допомогу технічних фахівців? Ні! Місцева влада просить тільки гроші і тільки щоб вкрасти! А насправді потрібні не гроші і а люди, медсестри які будуть ставити крапельниці та робити щеплення, санітарки які будуть банально виносити судно за лежачими, лікарі які будуть оглядати і контролювати стан пацієнтів - але цього ніхто не просить, всіх все влаштовує і поки так буде продовжуватись цифри смертності будуть збільшуватись, бо система медицини неспроможна вилікувати навіть нежить і може залікувати до смерті навіть абсолютно здорову людину!
показати весь коментар
01.11.2021 18:42 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2021 18:45 Відповісти
цап вирішив відокреметись від кісню
показати весь коментар
01.11.2021 18:47 Відповісти
У нас и проблем с углем нет,вон его сколько на глубине 1000 метров.
показати весь коментар
01.11.2021 18:32 Відповісти
73 прцента вірять. Чим їх меньше, тим краще
показати весь коментар
01.11.2021 18:33 Відповісти
Меньш 73% наріду більше кісню))))
показати весь коментар
01.11.2021 18:34 Відповісти
Большие проблемы были и есть от отсутствия ума у многих руководителей,которые занимают не свои места.А страдает народ,к сожалению...
показати весь коментар
01.11.2021 18:39 Відповісти
Та як і заборгованості по зарплаті медикам , -Київська лікарня № 17 заборгованість по зарплаті 2 місяці при тому шо у лікарні два корпуси відведені під ковідників ! І це в столиці то шо казати вже за регіони ...Брехливі зебіли !
показати весь коментар
01.11.2021 18:39 Відповісти
Я уколов не боюсь ,если надо -уколюсь!Китай провкцинировал 78 % из 1,4 млрд.Даже детей.И У него на вчера было 300 случаев положительных тестов.На всю страну.Но зато энергокризис вируе!!!СИ уже 21 месяц не покидал пределы Поднебесной. Все в ручном режиме и тотальном видеоконтроле и начисляют штрафные баллы.
показати весь коментар
01.11.2021 18:40 Відповісти
"При пиковых нагрузках на любую систему есть определенные перебои с логистикой" Источник:

Себто зараз пік захворюваності і далі все піде на спад? І потреба в кисні буде зменшуватись що доби? Ой, вірю-вірю!
показати весь коментар
01.11.2021 18:41 Відповісти
"Комарида объяснил, что как такового дефицита кислорода в Украине нет, были проблемы с логистикой."
Да умирающему от ковида на больничной койке пофиг на вашу логистику. Факт остается фактом: действующей власти насрать на собственных граждан...
показати весь коментар
01.11.2021 18:42 Відповісти
Люди радісно вмерли, дізнавшись, що проблема в логістиці. Як усе гарно! Держава ні при чому - винна клята логістика. Дякуємо за просвітлення, дорога Державо!
показати весь коментар
01.11.2021 23:55 Відповісти
Ваш коммент к Комариде отправьте...
показати весь коментар
01.11.2021 23:57 Відповісти
Дефицита медицинского кислорода в Украине нет, были проблемы с логистикой, - Минздрав Источник:

===========
проблема не с логистикой, а с мозгами
показати весь коментар
01.11.2021 18:54 Відповісти
Людині, яка гине без кисню, пофіг, як ви називаєте своє розгільдяйство та злодійство...
показати весь коментар
01.11.2021 18:56 Відповісти
В Украине для медицинских нужд производится кислорода больше, чем потребляется.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ага, два завода стали на регламенты, а кислорода производится больше чем потребляется.
"Производят" настолько много, что вынуждены вести его из Польши и брать в долг
у металлургических предприятий Ахметова.
показати весь коментар
01.11.2021 19:16 Відповісти
Напоминает "всё хорошо, прекрасная маркиза, всё хорошо".
показати весь коментар
01.11.2021 19:26 Відповісти
С начала кризиса в Одессе наблюдается наиболее острый дефицит кислорода, запасы которого могут к вечеру сегодняшнего дня закончиться.
Об этом сообщает местный портал "Думская", передают Українські Новини.

Напряженной остается ситуация с поставками кислорода для больных коронавирусом в Одессе. Департамент здравоохранения мэрии управляет плановыми поступлениями и остатками в ручном режиме. При этом более 165 тыс. одесситов на сегодня заражены коронавирусной инфекцией.
"Точной информации о следующих поставках кислорода в одесские больницы нет. По информации вице-мэра Михаила Кучука, сегодня из Курахово (Донецкая область) в Одессу отгрузили 18 тонн кислорода. Автоцистерна прибудет в наш город минимум через 12 часов, однако время может увеличиться ввиду необходимости сертификации груза. Поэтому время его доставки, а также перечень больниц, в которые он привезет газ, пока неизвестны. Продолжает работать технологическая линия на ОПЗ, однако отгрузка его продукции в одесские больницы сегодня не предусматриваются", - говорится в сообщении.

Городской совет Одессы задействовал последние резервы технического газа, но без дополнительных поставок кислорода до вечера его не хватит, пишет издание.
показати весь коментар
01.11.2021 19:28 Відповісти
-Доктор! У меня проблемы с сексом....
- Что? Невыходит?!
- Да, нет....выходит хорошо, но входит плохо!...
показати весь коментар
01.11.2021 19:28 Відповісти
ПыСы. Плохому танцору....нужен опытный хирург.

Печально все это.....
показати весь коментар
01.11.2021 19:30 Відповісти
Наличие проблемы, указывает на острый дефицыт мозгов
показати весь коментар
01.11.2021 19:44 Відповісти
Плохому танцору всё мешает. Брехливые гадюки
показати весь коментар
01.11.2021 21:04 Відповісти
Какая же скотская формулировка проблемы---кислород то был, но с логистикой хреново оказалось! А родне тех кому кислорода не досталось---хоть и был---полегчало что логистика не сработала?
показати весь коментар
01.11.2021 22:32 Відповісти
1. Совок: "Проблем с колбасой нет, есть проблема развоза её из москвы по соседним областям..."

2. Где то место в Украине, где накоплено суммарное, недостающее во всех больницах украины,кол-во кислорода?

3. Фсмысле - "с логистикой"???!

Крошка Цахес клялся, что если решить проблему дорог - это позитивно повлияет на здравоохранение в Украине. На дороги шли деньги, выделенные на борьбу с эпидемией,

В итоге: Так-то у нас всё збсь... просто транспортные проблемы!...

22-го апреля 19 года в свой день рождения я проснулся в 6 утра и посмотрел предварительные подсчёты результатов выборов... и хоть в квартире, кроме меня и кота никого не было - произнёс вслух: ********************?!!!
показати весь коментар
02.11.2021 00:25 Відповісти
 
 