Дефіциту медичного кисню в Україні немає, були проблеми з логістикою, - МОЗ
В Україні для медичних потреб виробляється кисню більше, ніж споживається. Проблеми можуть виникати при пікових навантаженнях з логістикою.
Про це під час брифінгу розповів перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Кисню, який виробляється в Україні, більше, ніж кисню, який споживається... На добу виробляється більше 400 тонн рідкого кисню, це саме кисень, що йде на потреби системи охорони здоров'я. Споживання також до 400 тонн", - сказав Комаріда.
Він додав, що заводи, які зупинялися на регламентні роботи, вже відновили постачання кисню в систему охорони здоров'я.
Комаріда пояснив, що як такого дефіциту кисню в Україні немає, були певні проблеми з логістикою.
"Під час пікових навантажень на будь-яку систему є певні перебої з логістикою. Якщо ми візьмемо кисень, це не просто перелити з однієї ємності в іншу. Коли він виробляється , потрібен певний час на те, щоб завантажити 20-тонну машину. Якщо виробляється 500 кг кисню на годину заводом, то для того, аби завантажити 20-тонну машину, потрібно приблизно 40 годин. І коли ми бачимо, що в лікарню вночі госпіталізують багато пацієнтів, то вранці ця лікарня потребує значно більше кисню. Ми екстрено намагаємося забезпечити ії киснем, і виникають певні логістичні збої", - сказав Комаріда.
Стосовно постачання кисню з Польщі перший заступник міністра зауважив, що основні виробники кисню історично знаходяться на сході Україні, тому при постачанні кисню в лікарні західних областей зручніше це робити саме з Польщі.
"З Польщі набагато ближче привезти кисень на західну Україну, ніж везти його через усю Україну зі сходу. Тому логістично можуть бути різні нюанси. За моєю інформацією, з Польщі надходить приблизно 100 тонн кисню на тиждень. Чи довготривалі ці контракти, я не можу сказати, але це не є супергостра потреба для України - закуповувати в Польщі. Особливо після того, як заводи запустилися. Все залежатиме від кількості нових випадків, кількості споживання і власне від логістики кисню", - сказав Комаріда.
Якщо потреба в кисні зросте, то, за словами Комаріди, всередині країни буде розгорнуто додаткові потужності.
Також він нагадав, що уряд виділив 395 млн грн як субвенцію на автономні кисневі станції для лікарень.
За його словами, критеріїв для лікарень, де будуть встановлюватися кисневі станції, декілька: до якої хвилі належить лікарня, скільки кисневих точок в ній розгорнуто і скільки ще може бути розгорнуто, як логістично туди доставляється кисень.
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Я от чула, що лікарям у три рази зменшили зарплату. Заборгували кошти. Це таке чудове фінансування мабуть ?
Себто зараз пік захворюваності і далі все піде на спад? І потреба в кисні буде зменшуватись що доби? Ой, вірю-вірю!
Да умирающему от ковида на больничной койке пофиг на вашу логистику. Факт остается фактом: действующей власти насрать на собственных граждан...
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проблема не с логистикой, а с мозгами
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Ага, два завода стали на регламенты, а кислорода производится больше чем потребляется.
"Производят" настолько много, что вынуждены вести его из Польши и брать в долг
у металлургических предприятий Ахметова.
Об этом сообщает местный портал "Думская", передают Українські Новини.
Напряженной остается ситуация с поставками кислорода для больных коронавирусом в Одессе. Департамент здравоохранения мэрии управляет плановыми поступлениями и остатками в ручном режиме. При этом более 165 тыс. одесситов на сегодня заражены коронавирусной инфекцией.
"Точной информации о следующих поставках кислорода в одесские больницы нет. По информации вице-мэра Михаила Кучука, сегодня из Курахово (Донецкая область) в Одессу отгрузили 18 тонн кислорода. Автоцистерна прибудет в наш город минимум через 12 часов, однако время может увеличиться ввиду необходимости сертификации груза. Поэтому время его доставки, а также перечень больниц, в которые он привезет газ, пока неизвестны. Продолжает работать технологическая линия на ОПЗ, однако отгрузка его продукции в одесские больницы сегодня не предусматриваются", - говорится в сообщении.
Городской совет Одессы задействовал последние резервы технического газа, но без дополнительных поставок кислорода до вечера его не хватит, пишет издание.
- Что? Невыходит?!
- Да, нет....выходит хорошо, но входит плохо!...
Печально все это.....
2. Где то место в Украине, где накоплено суммарное, недостающее во всех больницах украины,кол-во кислорода?
3. Фсмысле - "с логистикой"???!
Крошка Цахес клялся, что если решить проблему дорог - это позитивно повлияет на здравоохранение в Украине. На дороги шли деньги, выделенные на борьбу с эпидемией,
В итоге: Так-то у нас всё збсь... просто транспортные проблемы!...
22-го апреля 19 года в свой день рождения я проснулся в 6 утра и посмотрел предварительные подсчёты результатов выборов... и хоть в квартире, кроме меня и кота никого не было - произнёс вслух: ********************?!!!