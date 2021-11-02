Зеленский предложил мне возглавить Минреинтеграции. Восприняла как приказ Верховного Главнокомандующего, - Верещук

Президент Владимир Зеленский предложил народному депутату "Слуги народа" Ирине Верещук возглавить Министерство по вопросам реинтеграции.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, она сказала в интервью журналистам в ВРУ.

Верещук рассказала, что не получала предложение от президента о назначении на должность министра обороны.

"Я говорила, что готова (возглавить Минобороны. - Ред.), посколько я являюсь членом комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Но, получив предложение стать вице-премьером-министром реинтеграции, приняла предложение Верховного Главнокомандующего и восприняла его, как приказ", - отметила политик.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, почему президент предложил ей возглавить Министерство по вопросам реинтеграции, так как это не его квота, нардеп заявила: "У меня был разговор и с президентом, и с премьером Шмыгалем. И премьер поставил передо мной задачи, и президент, как Верховный Главнокомандующий и лидер нашей политической силы. Как руководитель государства, он занимается вопросами Донбасса и Крыма".

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Она также сообщила, что находится в контакте с нынешним министром Алексеем Резниковым: "У нас нормальное сотрудничество. Я благодарна ему за работу. Он многое сделал. Это же новое министерство - там "живой" коллектив, с которым я уже познакомилась и готова работать. Никаких резких кадровых движений, конечно, делать не буду. Я понимаю: люди пришли сюда работать и хотят это делать".