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Зеленский предложил мне возглавить Минреинтеграции. Восприняла как приказ Верховного Главнокомандующего, - Верещук

Зеленский предложил мне возглавить Минреинтеграции. Восприняла как приказ Верховного Главнокомандующего, - Верещук

Президент Владимир Зеленский предложил народному депутату "Слуги народа" Ирине Верещук возглавить Министерство по вопросам реинтеграции.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, она сказала в интервью журналистам в ВРУ.

Верещук рассказала, что не получала предложение от президента о назначении на должность министра обороны.

"Я говорила, что готова (возглавить Минобороны. - Ред.), посколько я являюсь членом комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Но, получив предложение стать вице-премьером-министром реинтеграции, приняла предложение Верховного Главнокомандующего и восприняла его, как приказ", - отметила политик.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, почему президент предложил ей возглавить Министерство по вопросам реинтеграции, так как это не его квота, нардеп заявила: "У меня был разговор и с президентом, и с премьером Шмыгалем. И премьер поставил передо мной задачи, и президент, как Верховный Главнокомандующий и лидер нашей политической силы. Как руководитель государства, он занимается вопросами Донбасса и Крыма".

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Она также сообщила, что находится в контакте с нынешним министром Алексеем Резниковым: "У нас нормальное сотрудничество. Я благодарна ему за работу. Он многое сделал. Это же новое министерство - там "живой" коллектив, с которым я уже познакомилась и готова работать. Никаких резких кадровых движений, конечно, делать не буду. Я понимаю: люди пришли сюда работать и хотят это делать".

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) Верещук Ирина (506) Шмыгаль Денис (2736) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+92
Она реальная дура. Простите, но это комплимент.
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02.11.2021 11:19 Ответить
+63
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02.11.2021 11:25 Ответить
+41
Слово дура - это первое, что вырвалось, как только прочитал заголовок.
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02.11.2021 11:32 Ответить
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РЕЗНИКОВ, цитата:

«Как-то мой коллега спросил, "а мы строим Министерством капитуляции или деоккупации?". На что я ответил:

"Про капитуляцию - это точно не ко мне,

А ДЕОККУПАЦИЕЙ ДОЛЖНЫ ЗАНИМАТЬСЯ МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ И ДРУГИЕ СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ. «

https://www.dsnews.ua/dosie/aleksey-reznikov-09032021-418247

Ну вот тепер и посмотрим, как МО под руководством Резника займется деоккупацией
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02.11.2021 12:36 Ответить
Универсальная затычка. Мером - да ! Министром обороны - легко! Министром реинтеграции - как 2 пальца об асфальт!
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02.11.2021 12:40 Ответить
Больная особь...Мозги есть, но они чужие.
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02.11.2021 12:44 Ответить
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02.11.2021 12:49 Ответить
На даний момент, якщо замінити більшість міністрів, то ніяких змін не відбудеться, бо професійність багатьох під питанням, на жаль. Пережити це кіно допоможе тільки Господь.
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02.11.2021 12:56 Ответить
Зелена реінтеграція=стариє пєсні о новом. (((
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02.11.2021 13:03 Ответить
Нікчемне створіння. Такий глум на виборах мером Києва витримати і знову пнеться. Курва, достойна людина давно би руки на себе наклала, а це якесь... недолуге. Говорити не вміє, вести себе не вміє, гордості не має, самоповаги не має. Непотріб.
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02.11.2021 13:12 Ответить
Так Сопля таких,як воно саме підбирало,щоб на фоні розумних давбнем не виставлятися
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02.11.2021 14:31 Ответить
Та невже усе так погано? Може там орал-анал на вищому рівні?!
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02.11.2021 15:53 Ответить
Це - агонія. Небезпека в тому, що, почавши сипатись із середини, вони спровокують загострення на Донбасі, або на кордоні з Кримом. Тоді єдина надія на мудрість наших військових...
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02.11.2021 20:38 Ответить
Ну, что тут комментировать? Госпожа Верещук - абсолютно юридически безграмотна, невероятно глупа, исключительно мало культурна, невежественна - ей самое место в министрах при Зеленском.
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02.11.2021 13:17 Ответить
Яке йшло таке й здибало
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02.11.2021 15:08 Ответить
У нее рейтинг - 100%. Любое ее назначение токсично для СН. Поставил бы ее министром обороны и рейтинг был бы не 20,процентов 5.
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02.11.2021 13:21 Ответить
Зачем она нужна Зеленскому - непонятно
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02.11.2021 13:22 Ответить
Кадыров называет себя " пехотинцем Путина" Верещук решила назвать себя " пехотинцем Зеленского" ( хотя вспоминая зонтик, то точнее не пехотинец, а десантник, парашютист, "катапультист".)
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02.11.2021 13:23 Ответить
Верещук а ты запаслась по приказу GлаVgивна вот этим????
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02.11.2021 13:44 Ответить
Ага, тільки з неї десантник, як з дупи АГС!
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02.11.2021 15:55 Ответить
Да! знал , что Верещук дура , но не до такой же степени!!
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02.11.2021 13:28 Ответить
дура вона і в Африке дура)) ..і тим більше у "слуге народів"
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02.11.2021 13:32 Ответить
Ви неправі,там всі такі.Це ж Бенін спецотлов.
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02.11.2021 14:33 Ответить
така без мила в кожну дупу влізе))
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02.11.2021 13:35 Ответить
а безуглу надо начальником гру мо . а юзика нач. продслужбы мо и колю велюрового министром колхозных рынков . чтобы сало было по 50грн а гречка по 12грн . да еще жюлю тимошенко позеленевшую назначить министром жкх чтобы газ был по 1грн за куб . арахамчику министерство пропаганды и связи с калломойским -- у него получится
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02.11.2021 13:40 Ответить
Наказ зеленого гімнокомандувача 😆
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02.11.2021 13:45 Ответить
Думал что уже ничему не удивлюсь, но назначение разведчицы верещук это что-то!!!!!!! Прохфесианалы твою мать!!!!!!
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02.11.2021 13:46 Ответить
Хто знає, що робить це міністерство реінтеграції? Папірці перекладають зліва на право?..
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02.11.2021 14:00 Ответить
як чим - реінтеграціею бабла ..., як і всі інші...
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02.11.2021 14:12 Ответить
Иначе, как издевательсто над народом, это назначение не расценишь.
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02.11.2021 14:11 Ответить
Дурне як срака та Верещучка !
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02.11.2021 14:16 Ответить
Ну просто *****тая на всю голову! 😀😀😀
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02.11.2021 14:12 Ответить
а Зеленский поставит ее - потому что он все делает наоборот. посмотрит наши коментарии и поставит - у него выхода нет. Нет человека человека в Украине для реинтеграции лучше чем Она - Верещук. Для Зеленского слова "реинтеграция" и "дезинтеграция" - слова синонимы. И Все будет - Зеинтеграция.
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02.11.2021 14:15 Ответить
І пашла зьельоная дізінтьерія. І возрадуются 73 працента. Хоть паржом, це щоб не плакати.
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02.11.2021 15:15 Ответить
"Восприняла как приказ Верховного Главнокомандующего" - да что уж там! как приказ Генералиссимуса!
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02.11.2021 14:16 Ответить
Выше бери! Правителя галлактического масштаба
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02.11.2021 15:59 Ответить
Точно! А когда и где состоится "Межгалактический шахматный турнир"?
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02.11.2021 16:02 Ответить
смотрю на этих невь.....бенных политиков и думаю.... трудно жить когда из мелких п.....здаболов и аферистов получаються политики государственного масштаба. вернее не политики а политичесские проститутки и моральные уроды у которых нет ничего святого
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02.11.2021 14:17 Ответить
"Как жалок шут на троне короля, ... ". Р
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02.11.2021 15:23 Ответить
...д¥ра...
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02.11.2021 14:20 Ответить
все прально Ирина, какая разница в каком министерстве пилить бабос. Приказ есть приказ
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02.11.2021 14:21 Ответить
В каком полку служили - спросил Остап
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02.11.2021 14:41 Ответить
Верещук, ваше кредо? Всегда, отчеканила Верещук
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02.11.2021 14:43 Ответить
посколько я являюсь членом комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Цензор, сорри, но это полный ******...
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02.11.2021 14:48 Ответить
шавка тигипка служит по протекции разумкова...рыгло кароче...
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02.11.2021 14:54 Ответить
шмара вертолётова
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02.11.2021 14:55 Ответить
и овощ эту звизду отметил...-
В 2011 Виктор Янукович наградил Ирину Верещук медалью "20 лет независимости Украины"...
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02.11.2021 14:58 Ответить
И на колени тоже сразу, по приказу, станет? 🤬🤬🤬
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02.11.2021 15:06 Ответить
В Раве-Русской после Верещук осталась пустота, в министрестве будет тоже самое.
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02.11.2021 15:08 Ответить
щелкнула каблуками и сказала "Яволь! Майн ЗЕльцеленц ! "

Боже, які ж вони дурні !
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02.11.2021 15:46 Ответить
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