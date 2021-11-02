Зеленский предложил мне возглавить Минреинтеграции. Восприняла как приказ Верховного Главнокомандующего, - Верещук
Президент Владимир Зеленский предложил народному депутату "Слуги народа" Ирине Верещук возглавить Министерство по вопросам реинтеграции.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, она сказала в интервью журналистам в ВРУ.
Верещук рассказала, что не получала предложение от президента о назначении на должность министра обороны.
"Я говорила, что готова (возглавить Минобороны. - Ред.), посколько я являюсь членом комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Но, получив предложение стать вице-премьером-министром реинтеграции, приняла предложение Верховного Главнокомандующего и восприняла его, как приказ", - отметила политик.
Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, почему президент предложил ей возглавить Министерство по вопросам реинтеграции, так как это не его квота, нардеп заявила: "У меня был разговор и с президентом, и с премьером Шмыгалем. И премьер поставил передо мной задачи, и президент, как Верховный Главнокомандующий и лидер нашей политической силы. Как руководитель государства, он занимается вопросами Донбасса и Крыма".
Она также сообщила, что находится в контакте с нынешним министром Алексеем Резниковым: "У нас нормальное сотрудничество. Я благодарна ему за работу. Он многое сделал. Это же новое министерство - там "живой" коллектив, с которым я уже познакомилась и готова работать. Никаких резких кадровых движений, конечно, делать не буду. Я понимаю: люди пришли сюда работать и хотят это делать".
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«Как-то мой коллега спросил, "а мы строим Министерством капитуляции или деоккупации?". На что я ответил:
"Про капитуляцию - это точно не ко мне,
А ДЕОККУПАЦИЕЙ ДОЛЖНЫ ЗАНИМАТЬСЯ МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ И ДРУГИЕ СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ. «
https://www.dsnews.ua/dosie/aleksey-reznikov-09032021-418247
Ну вот тепер и посмотрим, как МО под руководством Резника займется деоккупацией
Цензор, сорри, но это полный ******...
В 2011 Виктор Янукович наградил Ирину Верещук медалью "20 лет независимости Украины"...
Боже, які ж вони дурні !