РУС
"Слуги народа" поддержали кандидатуры Резникова и Верещук на новые посты

Народные депутаты от "Слуги народа" на заседании фракции поддержали решение президента Украины Владимира Зеленского о выдвижении кандидатуры Алексея Резникова на должность министра обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал спикера фракции Юлии Палийчук.

Также "Слуга народа" поддержала выдвижение Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Вместо нее нардепом станет член Высшего совета партии "СН" Сергей Кострийчук - 140 номер избирательного списка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамия о ротациях в Кабмине: Резников в Минобороны, Верещук в Минреинтеграции, Рябикин в Минстратегпром, Стрилец в Минэкологии. Переговоры по отставке Любченко продолжаются

Кострийчук в команде "Слуги народа" с сентября 2018 года, в 2020 году он стал членом Высшего совета партии, в 2021 году - председателем Контрольно-ревизионной комиссии.

Напомним, 1 ноября вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подал в Аппарат ВР заявление об освобождении от должности по собственному желанию. Такое же заявление подал вице-премьер-министр - министр по стратегическим отраслям промышленности Олег Уруский.

Официальное заявление об освобождении от министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского поступило в Аппарат ВР 19 октября.

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил на брифинге 1 ноября, что члены фракции "Слуга народа" рассматривают кандидатуру действующего заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Руслана Стрельца - на должность министра защиты и природных ресурсов; действующего главу Государственной таможенной службы Павла Рябикина - на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности; народную депутатку Ирину Верещук от фракции "СН" - на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Алексея Резникова планируют назначить на должность министра обороны.

Также читайте: Рада рассмотрит отставку Абрамовского на следующей пленарной неделе. На его место обсуждается кандидатура "слуги народа" Жупанина, - Верещук

Топ комментарии
+26
01.11.2021 22:24 Ответить
+22
Вся фракція "Слуги Наріду"однією картинкою:
01.11.2021 22:23 Ответить
+19
Ну а шо? Войны ж нема, можно и юриста министром обороны...
01.11.2021 22:30 Ответить
Вся фракція "Слуги Наріду"однією картинкою:
01.11.2021 22:23 Ответить
Протягом кризового 2020 року, поки мудрий наріт втрачав роботу і затягував пояси, "слуги" цього мудрого наріду купували дорогі машини, землю та розкішні квартири, в тому числі на території країни агресора.
Кінець епохи бідності виглядає https://zamkova.info/ukraine/27876-slugi-narodu-za-rik-kupili-74-avto-i-20-kvartir-hto-vzjav-najdorozhchi.html саме так :
01.11.2021 22:25 Ответить
Наверещала...
01.11.2021 22:24 Ответить
Сосна?
01.11.2021 22:46 Ответить
Вона на новому посту ще задовбе всіх нас своїм "верещанням", чого тільки не наслухаємся.
02.11.2021 07:28 Ответить
01.11.2021 22:24 Ответить
01.11.2021 22:28 Ответить
Ну а шо? Войны ж нема, можно и юриста министром обороны...
01.11.2021 22:30 Ответить
Уклонист президент, рядовой мо летеха хер знает чего сбушник
01.11.2021 22:33 Ответить
Иоб вашу мать , скоты как вы продали нашу Украину?
01.11.2021 22:36 Ответить
"****! Они ж "фахівці".
01.11.2021 23:26 Ответить
Неправильное решение) Надо было врача-гинеколога
02.11.2021 15:33 Ответить
А чи варто хвилюватись, якщо Геловін вже закінчився, а слуга наріду на дереві все ще висить?
01.11.2021 22:32 Ответить
01.11.2021 22:40 Ответить
Каждая кухарка может быть министром обороны.
01.11.2021 22:42 Ответить
Цю істоту призначають для того, щоб проштовхнути капітуляцію в обгортці "ми за мир". Рєзніков виявився більш охайним. Цією втрачати нічого. Репутація й так у гівні"
01.11.2021 22:48 Ответить
Хоча....Я думаю, що оскільки шльондру https://twitter.com/hashtag/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA?src=hashtag_click #Верещук на МО ставить в пряму неможна, це проста така собі рокіровка. Рєзнікова на МО, Верещук на його місце але це лише формально, для виду.
01.11.2021 22:49 Ответить
Лугандон хотів мертвечука в переговорщики. І по сутті - досяг свого: не мертвечук, так його кадра з "уквибору" іде на цю посаду - віце-прем'єра з окупованих територій
01.11.2021 22:44 Ответить
"Хуже не будет"....
01.11.2021 22:52 Ответить
Зебільний міністр оборони: "Там нет "зрады", это фантастический документ"-, Резников о формуле Штайнмайера.

Зебільна віце-прим'єр- міністерка.
"Про її досягнення на посаді міської голови опитані нами два десятки випадкових перехожих або відмовилися говорити, або відгукувалися ще жорсткіше.
«Що могла, те продала». «Гроші взяла і втекла в Київ». «У мене землю забрала». «Що Київ чекає? Те саме що Раву - безлад, хаос, непорядок».
01.11.2021 22:57 Ответить
в борделе опять перестановка ночные вазы меняют на ночные горшки
01.11.2021 23:09 Ответить
Там Путин военную технику стягивает на границы с Украиной, а они нулячих профанов ставят на военные должности.
01.11.2021 23:13 Ответить

Алексея Резникова планируют назначить на должность министра обороны.
За плечами в которого только 2 года армии и это весь его военный опыт.
01.11.2021 23:17 Ответить
А ще він у 2017 відповідав за організацію і проведення пісенного конкурсу «Євробачення» у місті Києві з боку КМДА.
01.11.2021 23:19 Ответить
Так і головнокомандуючий взагалі далекий від війська, він не лох, щоб військову службу пройти.
02.11.2021 07:15 Ответить
Коли "зелені реформатори" призначають цю бабу з інтелектом курки на віце- прем"єрміністра Верховноі ради. то це говорить лиш по одне -нема вже серед них розумнішого, ніж це поміховисько з парасолькою.
01.11.2021 23:26 Ответить
"віце- прем"єрміністра Верховноі ради" - а що це за звір?
02.11.2021 08:23 Ответить
https://ua.news/ru/vereshhuk-prokommentyrovala-svyazy-s-medvedchukom-y-voshyshhenye-putynym/ https://ua.news/ru/vereshhuk-prokommentyrovala-svyazy-s-medvedchukom-y-voshyshhenye-putynym/



В 2013 году Верещук поддержала курс и личность Владимира Путина, а теперь называет это ошибкой. «Тогда Путин не проводил агрессивную политику лично против Украины», а после агрессии РФ она изменила свои взгляды. Претензий к войне Путина в Грузии у Верещук не было, «я не понимала, что происходит. И смотрела, что делает наша власть, которая не признала это агрессией». В том же интервью нардепка назвала РФ суррогатом империи зла. Верещук уже после агрессии РФ против Украины общалась с провластными российскими журналистами, в частности Мариной Ахмедовой, в 2015 участвовала в совместном круглом столе в Тбилиси. Причина: «я верила, что через слово смогу донести в России, почему не нужно агрессивно реагировать на наш выбор».

Религиозная организация «Аллатра» с сомнительной репутацией, которой вменяли финансирование из России, приглашала Верещук на интервью. «И я ходила, я не спрашиваю, кто их финансирует. Это должны были делать спецслужбы». Однако российским СМИ Верещук комментарии не дает.
01.11.2021 23:36 Ответить
В 2011 президент Виктор Янукович https://www.president.gov.ua/documents/10932011-13825 наградил Ирину Верещук медалью «20 лет независимости Украины».
01.11.2021 23:39 Ответить


Про ставлення до Тараса Козака та Віктора Медведчука, помічника, який раніше працював на "регіонала", фінансування Центру балтійсько-чорноморських досліджень, а також те, як отримала медаль від Януковича - у програмі Данила Мокрика "Рольові ігри" розповіла народна депутатка, членкиня партії "Слуга народу" Ірина Верещук.

24tv.ua




Хто така Ірина Верещук

Депутатка від партії "Слуга народу", представниця Кабміну у Верховній Раді та членкиня Комітету з питань оборони та нацбезпеки в Україні.

З 2010 до 2015 року була міською головою Рави-Руської. А з 2016 року обіймала посаду президента Міжнародного центру балтійсько-чорноморських досліджень та консенсусних практик.
Про помічника, який раніше працював на "регіонала"

У вас у помічниках є Микола Більченко. Де ви його взяли?

Ох, мої помічники приходили по-різному. Когось рекомендували, хтось проходив за конкурсом, який ми об'являли всередині моєї маленької команди. Я навіть не пам'ятаю, хто мені порекомендував Миколу Більченка.

У вас їх 6?

Так, але вони змінюються, як правило, ми беремо тих помічників, які вже мають досвід у попередніх каденціях, бо я досвіду такого не маю.

А от Більченко має. Нагадати, чиїм він був помічником?

Нагадайте.

Ні, не знала цього. Я у перший раз чую.

Це колишній депутат від "Партії регіонів", голосував за закони 16 січня. У минулому парламенті він був нардепом від партії "Відродження". Мені дуже цікаво, як так вийшло, що помічник "регіонала", що голосував за закони 16 січня, перекочував до вас.
01.11.2021 23:47 Ответить
У листопаді 2018-го «Схеми» розповіли, що найчастіше за всіх спільно з Медведчуком у напряму до Росії літав саме Тарас Козак. За даними журналістів, того року перельотів було 8 (7 із яких - до Москви і один - до Анапи).




У жовтні 2020 року Козак разом зі своєю «незадекларованою» цивільною дружиною Наталією Лавренюк https://gdb.rferl.org/fc779c83-678a-43b6-8fe0-95141a625170.jpg були серед гостей на весіллі пасинка Медведчука.



Зв'язки з Верещук

Саме з постаттю Тараса Козака неодноразово пов'язували прихід у велику політику нинішньої народної депутатки від «Слуги народу» Ірини Верещук. Дехто навіть називав її його протеже.

01.11.2021 23:57 Ответить
тепер вона вестиме перемовни з рашистським Козаком.
01.11.2021 23:58 Ответить
а до Москви утік на лвасному літаку з України й український Козак
02.11.2021 00:03 Ответить
ЦЕ ГАНЯ ГЕРМАН МАЙБУТНЬОЇ ПАРТІЇ РАЗУМКОВА- мені так здається
02.11.2021 00:04 Ответить
Найшкідливіше в політиці це політпризначенці, тобто профани. І чим на вищу посаду їх заносить "політична необхідність" тим більше шкоди державі і народу України вони приносять. Найпершим з них був Юра Павленкро - зять банщика Євсєєва який парив Ющенко і був його подільником в аферах з авізо. У Юри перший запис в трудовій книжці "міністр молоді та спорту". ... А от останнім "трудовим" міністром був Кирпа який пройшов всі сходинки - від ПТУ до міністра. Вважаю що після Кирпи жодного професіонала у владі нема. Іншими словами у нас бюрократія не за Вебером - відбір з кращих професіоналів. Тому "дупа" нам гарантована. Призначення двох зелених шмаркль завідувати тим в чому вони абсолютно не петрають це навіть не диверсія. Гірше! Набагато гірше - це дурість. І ЗЕ є чемпіоном з дурості. Більше за нього призначень дебілів, дегенератів, тупих містечкових жидів корупціонерів і відвертих зрадників України за жодної влади ніхто з президентів не робив... Для Ющенко це закінчилось ганьбою, для Януковича поваленням і втечею з країни. Для Зе, по логіці "збільшення народних санкцій", "президентство" має закінчитись тюрмою (якщо встигнуть врятувати від Суду Лінча)...
02.11.2021 01:20 Ответить
політпризначенці не усі виростають у опозажопістів, ЯК ЦЕ СТАЛОСЯ З ПАВЛЕНКО, з отим що у барабани бив в Помаранчеву революцію...
А от коли політпризначенці УЖЕ З ЗАПЛЯМОВАНОЮ РЕПУТАЦІЄЮ у співпраці з опозпжопістами (читаємо кремлерашистами) - то зовсім страшніше . БО ЇХ СТАВЛЯТЬ НА ПРИЗНАЧЕННЯ ВЖЕ НАЯВНІ У ВЛАДІ ЗАЦІКАВЛЕНІ ОСОБИ
02.11.2021 03:06 Ответить
По перше, Юра Павленко ніколи не бив в барабани а просто стояв поряд з Ющенко та сидів (протирав штани) в штабі "Нашої України" на Подолі. Приймаючи "політпризначення", тобто погоджуючись керувати тим в чому повний профан, особа тим самим плямує власну репутацію назавжди. Звідси не існує політпризначенців з "незаплямованою репутацією".
02.11.2021 13:28 Ответить
Пи....ц Армии.
02.11.2021 05:44 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZUb1SqPXytLLXoUGFoeZdP2uvHhjggtX5P8o-4M9DbHk2vXkQX97a9KoqzsGWVnCMQ6TwQ9vZ89JbA7gons95TYyg7Cg9ASIXZ--YbFU32duMO5ZrvgNPnC1WYUa19dwBI&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4490722417659922?__cft__[0]=AZUb1SqPXytLLXoUGFoeZdP2uvHhjggtX5P8o-4M9DbHk2vXkQX97a9KoqzsGWVnCMQ6TwQ9vZ89JbA7gons95TYyg7Cg9ASIXZ--YbFU32duMO5ZrvgNPnC1WYUa19dwBI&__tn__=%2CO%2CP-R 17 хв ·



Парламентська більшість хоче призначити Рєзніка новим міністром оборони.

Він має один недолік - не фахівець, і одну суттєву перевагу перед колишнім міністром - не українець (тобто не буде кричуще виділятися із загального ряду наших начальників).
02.11.2021 07:07 Ответить
Кадри у Зелі вже закінчуються. Ці поки що просто злодії. Наступні будуть рецедивісти.
02.11.2021 07:52 Ответить
 
 