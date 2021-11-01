"Слуги народа" поддержали кандидатуры Резникова и Верещук на новые посты
Народные депутаты от "Слуги народа" на заседании фракции поддержали решение президента Украины Владимира Зеленского о выдвижении кандидатуры Алексея Резникова на должность министра обороны Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал спикера фракции Юлии Палийчук.
Также "Слуга народа" поддержала выдвижение Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Вместо нее нардепом станет член Высшего совета партии "СН" Сергей Кострийчук - 140 номер избирательного списка.
Кострийчук в команде "Слуги народа" с сентября 2018 года, в 2020 году он стал членом Высшего совета партии, в 2021 году - председателем Контрольно-ревизионной комиссии.
Напомним, 1 ноября вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подал в Аппарат ВР заявление об освобождении от должности по собственному желанию. Такое же заявление подал вице-премьер-министр - министр по стратегическим отраслям промышленности Олег Уруский.
Официальное заявление об освобождении от министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского поступило в Аппарат ВР 19 октября.
Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил на брифинге 1 ноября, что члены фракции "Слуга народа" рассматривают кандидатуру действующего заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Руслана Стрельца - на должность министра защиты и природных ресурсов; действующего главу Государственной таможенной службы Павла Рябикина - на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности; народную депутатку Ирину Верещук от фракции "СН" - на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Алексея Резникова планируют назначить на должность министра обороны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кінець епохи бідності виглядає https://zamkova.info/ukraine/27876-slugi-narodu-za-rik-kupili-74-avto-i-20-kvartir-hto-vzjav-najdorozhchi.html саме так :
Зебільна віце-прим'єр- міністерка.
"Про її досягнення на посаді міської голови опитані нами два десятки випадкових перехожих або відмовилися говорити, або відгукувалися ще жорсткіше.
«Що могла, те продала». «Гроші взяла і втекла в Київ». «У мене землю забрала». «Що Київ чекає? Те саме що Раву - безлад, хаос, непорядок».
Алексея Резникова планируют назначить на должность министра обороны.
За плечами в которого только 2 года армии и это весь его военный опыт.
В 2013 году Верещук поддержала курс и личность Владимира Путина, а теперь называет это ошибкой. «Тогда Путин не проводил агрессивную политику лично против Украины», а после агрессии РФ она изменила свои взгляды. Претензий к войне Путина в Грузии у Верещук не было, «я не понимала, что происходит. И смотрела, что делает наша власть, которая не признала это агрессией». В том же интервью нардепка назвала РФ суррогатом империи зла. Верещук уже после агрессии РФ против Украины общалась с провластными российскими журналистами, в частности Мариной Ахмедовой, в 2015 участвовала в совместном круглом столе в Тбилиси. Причина: «я верила, что через слово смогу донести в России, почему не нужно агрессивно реагировать на наш выбор».
Религиозная организация «Аллатра» с сомнительной репутацией, которой вменяли финансирование из России, приглашала Верещук на интервью. «И я ходила, я не спрашиваю, кто их финансирует. Это должны были делать спецслужбы». Однако российским СМИ Верещук комментарии не дает.
Про ставлення до Тараса Козака та Віктора Медведчука, помічника, який раніше працював на "регіонала", фінансування Центру балтійсько-чорноморських досліджень, а також те, як отримала медаль від Януковича - у програмі Данила Мокрика "Рольові ігри" розповіла народна депутатка, членкиня партії "Слуга народу" Ірина Верещук.
24tv.ua
Хто така Ірина Верещук
Депутатка від партії "Слуга народу", представниця Кабміну у Верховній Раді та членкиня Комітету з питань оборони та нацбезпеки в Україні.
З 2010 до 2015 року була міською головою Рави-Руської. А з 2016 року обіймала посаду президента Міжнародного центру балтійсько-чорноморських досліджень та консенсусних практик.
Про помічника, який раніше працював на "регіонала"
У вас у помічниках є Микола Більченко. Де ви його взяли?
Ох, мої помічники приходили по-різному. Когось рекомендували, хтось проходив за конкурсом, який ми об'являли всередині моєї маленької команди. Я навіть не пам'ятаю, хто мені порекомендував Миколу Більченка.
У вас їх 6?
Так, але вони змінюються, як правило, ми беремо тих помічників, які вже мають досвід у попередніх каденціях, бо я досвіду такого не маю.
А от Більченко має. Нагадати, чиїм він був помічником?
Нагадайте.
Ні, не знала цього. Я у перший раз чую.
Це колишній депутат від "Партії регіонів", голосував за закони 16 січня. У минулому парламенті він був нардепом від партії "Відродження". Мені дуже цікаво, як так вийшло, що помічник "регіонала", що голосував за закони 16 січня, перекочував до вас.
У жовтні 2020 року Козак разом зі своєю «незадекларованою» цивільною дружиною Наталією Лавренюк https://gdb.rferl.org/fc779c83-678a-43b6-8fe0-95141a625170.jpg були серед гостей на весіллі пасинка Медведчука.
Зв'язки з Верещук
Саме з постаттю Тараса Козака неодноразово пов'язували прихід у велику політику нинішньої народної депутатки від «Слуги народу» Ірини Верещук. Дехто навіть називав її його протеже.
А от коли політпризначенці УЖЕ З ЗАПЛЯМОВАНОЮ РЕПУТАЦІЄЮ у співпраці з опозпжопістами (читаємо кремлерашистами) - то зовсім страшніше . БО ЇХ СТАВЛЯТЬ НА ПРИЗНАЧЕННЯ ВЖЕ НАЯВНІ У ВЛАДІ ЗАЦІКАВЛЕНІ ОСОБИ
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4490722417659922?__cft__[0]=AZUb1SqPXytLLXoUGFoeZdP2uvHhjggtX5P8o-4M9DbHk2vXkQX97a9KoqzsGWVnCMQ6TwQ9vZ89JbA7gons95TYyg7Cg9ASIXZ--YbFU32duMO5ZrvgNPnC1WYUa19dwBI&__tn__=%2CO%2CP-R 17 хв ·
Парламентська більшість хоче призначити Рєзніка новим міністром оборони.
Він має один недолік - не фахівець, і одну суттєву перевагу перед колишнім міністром - не українець (тобто не буде кричуще виділятися із загального ряду наших начальників).