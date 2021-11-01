"Слуги народа" поддержали кандидатуры Резникова и Верещук на новые посты

Народные депутаты от "Слуги народа" на заседании фракции поддержали решение президента Украины Владимира Зеленского о выдвижении кандидатуры Алексея Резникова на должность министра обороны Украины.

Также "Слуга народа" поддержала выдвижение Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Вместо нее нардепом станет член Высшего совета партии "СН" Сергей Кострийчук - 140 номер избирательного списка.

Кострийчук в команде "Слуги народа" с сентября 2018 года, в 2020 году он стал членом Высшего совета партии, в 2021 году - председателем Контрольно-ревизионной комиссии.

Напомним, 1 ноября вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подал в Аппарат ВР заявление об освобождении от должности по собственному желанию. Такое же заявление подал вице-премьер-министр - министр по стратегическим отраслям промышленности Олег Уруский.

Официальное заявление об освобождении от министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского поступило в Аппарат ВР 19 октября.

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил на брифинге 1 ноября, что члены фракции "Слуга народа" рассматривают кандидатуру действующего заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Руслана Стрельца - на должность министра защиты и природных ресурсов; действующего главу Государственной таможенной службы Павла Рябикина - на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности; народную депутатку Ирину Верещук от фракции "СН" - на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Алексея Резникова планируют назначить на должность министра обороны.

