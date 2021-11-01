УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7491 відвідувач онлайн
Новини
9 319 45

"Слуги народу" підтримали кандидатури Резнікова і Верещук на нові посади

Народні депутати від "Слуги народу" на засіданні фракції підтримали рішення президента України Володимира Зеленського щодо висунення кандидатури Олексія Резнікова на посаду міністра оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-канал спікера фракції Юлії Палійчук.

Також "Слуга народу" підтримала висування Ірини Верещук на посаду віцепрем'єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Замість неї нардепом стане член Вищої ради партії "СН" Сергій Кострійчук – 140 номер виборчого списку.

Кострійчук у команді "Слуги народу" з вересня 2018 року, 2020 року він став членом Вищої ради партії, 2021 року - головою Контрольно-ревізійної комісії.

Читайте також: Арахамія про ротації в Кабміні: Резніков у Міноборони, Верещук у Мінреінтеграції, Рябікін у Мінстратегпром, Стрілець у Мінекології. Переговори щодо відставки Любченка тривають

Нагадаємо, 1 листопада віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков подав до Апарату ВР заяву про звільнення з посади за власним бажанням. Таку саму заяву подав віцепрем'єр-міністр – міністр зі стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Офіційна заява про звільнення від міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського надійшла до Апарату ВР 19 жовтня.

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив на брифінгу 1 листопада, що члени фракції "Слуга народу" розглядають кандидатуру чинного заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Руслана Стрільця – на посаду міністра захисту та природних ресурсів; чинного голову Державної митної служби Павла Рябікіна – на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості; народну депутатку Ірину Верещук від фракції "СН" – на посаду віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Олексія Резнікова планують призначити на посаду міністра оборони.

Автор: 

фракція (121) Резніков Олексій (1447) Слуга народу (2822) Верещук Ірина (685)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+26
показати весь коментар
01.11.2021 22:24 Відповісти
+22
Вся фракція "Слуги Наріду"однією картинкою:
показати весь коментар
01.11.2021 22:23 Відповісти
+19
Ну а шо? Войны ж нема, можно и юриста министром обороны...
показати весь коментар
01.11.2021 22:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вся фракція "Слуги Наріду"однією картинкою:
показати весь коментар
01.11.2021 22:23 Відповісти
Протягом кризового 2020 року, поки мудрий наріт втрачав роботу і затягував пояси, "слуги" цього мудрого наріду купували дорогі машини, землю та розкішні квартири, в тому числі на території країни агресора.
Кінець епохи бідності виглядає https://zamkova.info/ukraine/27876-slugi-narodu-za-rik-kupili-74-avto-i-20-kvartir-hto-vzjav-najdorozhchi.html саме так :
показати весь коментар
01.11.2021 22:25 Відповісти
Наверещала...
показати весь коментар
01.11.2021 22:24 Відповісти
Сосна?
показати весь коментар
01.11.2021 22:46 Відповісти
Вона на новому посту ще задовбе всіх нас своїм "верещанням", чого тільки не наслухаємся.
показати весь коментар
02.11.2021 07:28 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2021 22:24 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2021 22:28 Відповісти
Ну а шо? Войны ж нема, можно и юриста министром обороны...
показати весь коментар
01.11.2021 22:30 Відповісти
Уклонист президент, рядовой мо летеха хер знает чего сбушник
показати весь коментар
01.11.2021 22:33 Відповісти
Иоб вашу мать , скоты как вы продали нашу Украину?
показати весь коментар
01.11.2021 22:36 Відповісти
"****! Они ж "фахівці".
показати весь коментар
01.11.2021 23:26 Відповісти
Неправильное решение) Надо было врача-гинеколога
показати весь коментар
02.11.2021 15:33 Відповісти
А чи варто хвилюватись, якщо Геловін вже закінчився, а слуга наріду на дереві все ще висить?
показати весь коментар
01.11.2021 22:32 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2021 22:40 Відповісти
Каждая кухарка может быть министром обороны.
показати весь коментар
01.11.2021 22:42 Відповісти
Цю істоту призначають для того, щоб проштовхнути капітуляцію в обгортці "ми за мир". Рєзніков виявився більш охайним. Цією втрачати нічого. Репутація й так у гівні"
показати весь коментар
01.11.2021 22:48 Відповісти
Хоча....Я думаю, що оскільки шльондру https://twitter.com/hashtag/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA?src=hashtag_click #Верещук на МО ставить в пряму неможна, це проста така собі рокіровка. Рєзнікова на МО, Верещук на його місце але це лише формально, для виду.
показати весь коментар
01.11.2021 22:49 Відповісти
Лугандон хотів мертвечука в переговорщики. І по сутті - досяг свого: не мертвечук, так його кадра з "уквибору" іде на цю посаду - віце-прем'єра з окупованих територій
показати весь коментар
01.11.2021 22:44 Відповісти
"Хуже не будет"....
показати весь коментар
01.11.2021 22:52 Відповісти
Зебільний міністр оборони: "Там нет "зрады", это фантастический документ"-, Резников о формуле Штайнмайера.

Зебільна віце-прим'єр- міністерка.
"Про її досягнення на посаді міської голови опитані нами два десятки випадкових перехожих або відмовилися говорити, або відгукувалися ще жорсткіше.
«Що могла, те продала». «Гроші взяла і втекла в Київ». «У мене землю забрала». «Що Київ чекає? Те саме що Раву - безлад, хаос, непорядок».
показати весь коментар
01.11.2021 22:57 Відповісти
в борделе опять перестановка ночные вазы меняют на ночные горшки
показати весь коментар
01.11.2021 23:09 Відповісти
Там Путин военную технику стягивает на границы с Украиной, а они нулячих профанов ставят на военные должности.
показати весь коментар
01.11.2021 23:13 Відповісти

Алексея Резникова планируют назначить на должность министра обороны.
За плечами в которого только 2 года армии и это весь его военный опыт.
показати весь коментар
01.11.2021 23:17 Відповісти
А ще він у 2017 відповідав за організацію і проведення пісенного конкурсу «Євробачення» у місті Києві з боку КМДА.
показати весь коментар
01.11.2021 23:19 Відповісти
Так і головнокомандуючий взагалі далекий від війська, він не лох, щоб військову службу пройти.
показати весь коментар
02.11.2021 07:15 Відповісти
Коли "зелені реформатори" призначають цю бабу з інтелектом курки на віце- прем"єрміністра Верховноі ради. то це говорить лиш по одне -нема вже серед них розумнішого, ніж це поміховисько з парасолькою.
показати весь коментар
01.11.2021 23:26 Відповісти
"віце- прем"єрміністра Верховноі ради" - а що це за звір?
показати весь коментар
02.11.2021 08:23 Відповісти
https://ua.news/ru/vereshhuk-prokommentyrovala-svyazy-s-medvedchukom-y-voshyshhenye-putynym/ https://ua.news/ru/vereshhuk-prokommentyrovala-svyazy-s-medvedchukom-y-voshyshhenye-putynym/



В 2013 году Верещук поддержала курс и личность Владимира Путина, а теперь называет это ошибкой. «Тогда Путин не проводил агрессивную политику лично против Украины», а после агрессии РФ она изменила свои взгляды. Претензий к войне Путина в Грузии у Верещук не было, «я не понимала, что происходит. И смотрела, что делает наша власть, которая не признала это агрессией». В том же интервью нардепка назвала РФ суррогатом империи зла. Верещук уже после агрессии РФ против Украины общалась с провластными российскими журналистами, в частности Мариной Ахмедовой, в 2015 участвовала в совместном круглом столе в Тбилиси. Причина: «я верила, что через слово смогу донести в России, почему не нужно агрессивно реагировать на наш выбор».

Религиозная организация «Аллатра» с сомнительной репутацией, которой вменяли финансирование из России, приглашала Верещук на интервью. «И я ходила, я не спрашиваю, кто их финансирует. Это должны были делать спецслужбы». Однако российским СМИ Верещук комментарии не дает.
показати весь коментар
01.11.2021 23:36 Відповісти
В 2011 президент Виктор Янукович https://www.president.gov.ua/documents/10932011-13825 наградил Ирину Верещук медалью «20 лет независимости Украины».
показати весь коментар
01.11.2021 23:39 Відповісти


Про ставлення до Тараса Козака та Віктора Медведчука, помічника, який раніше працював на "регіонала", фінансування Центру балтійсько-чорноморських досліджень, а також те, як отримала медаль від Януковича - у програмі Данила Мокрика "Рольові ігри" розповіла народна депутатка, членкиня партії "Слуга народу" Ірина Верещук.

24tv.ua




Хто така Ірина Верещук

Депутатка від партії "Слуга народу", представниця Кабміну у Верховній Раді та членкиня Комітету з питань оборони та нацбезпеки в Україні.

З 2010 до 2015 року була міською головою Рави-Руської. А з 2016 року обіймала посаду президента Міжнародного центру балтійсько-чорноморських досліджень та консенсусних практик.
Про помічника, який раніше працював на "регіонала"

У вас у помічниках є Микола Більченко. Де ви його взяли?

Ох, мої помічники приходили по-різному. Когось рекомендували, хтось проходив за конкурсом, який ми об'являли всередині моєї маленької команди. Я навіть не пам'ятаю, хто мені порекомендував Миколу Більченка.

У вас їх 6?

Так, але вони змінюються, як правило, ми беремо тих помічників, які вже мають досвід у попередніх каденціях, бо я досвіду такого не маю.

А от Більченко має. Нагадати, чиїм він був помічником?

Нагадайте.

Ні, не знала цього. Я у перший раз чую.

Це колишній депутат від "Партії регіонів", голосував за закони 16 січня. У минулому парламенті він був нардепом від партії "Відродження". Мені дуже цікаво, як так вийшло, що помічник "регіонала", що голосував за закони 16 січня, перекочував до вас.
показати весь коментар
01.11.2021 23:47 Відповісти
У листопаді 2018-го «Схеми» розповіли, що найчастіше за всіх спільно з Медведчуком у напряму до Росії літав саме Тарас Козак. За даними журналістів, того року перельотів було 8 (7 із яких - до Москви і один - до Анапи).




У жовтні 2020 року Козак разом зі своєю «незадекларованою» цивільною дружиною Наталією Лавренюк https://gdb.rferl.org/fc779c83-678a-43b6-8fe0-95141a625170.jpg були серед гостей на весіллі пасинка Медведчука.



Зв'язки з Верещук

Саме з постаттю Тараса Козака неодноразово пов'язували прихід у велику політику нинішньої народної депутатки від «Слуги народу» Ірини Верещук. Дехто навіть називав її його протеже.

показати весь коментар
01.11.2021 23:57 Відповісти
тепер вона вестиме перемовни з рашистським Козаком.
показати весь коментар
01.11.2021 23:58 Відповісти
а до Москви утік на лвасному літаку з України й український Козак
показати весь коментар
02.11.2021 00:03 Відповісти
ЦЕ ГАНЯ ГЕРМАН МАЙБУТНЬОЇ ПАРТІЇ РАЗУМКОВА- мені так здається
показати весь коментар
02.11.2021 00:04 Відповісти
Найшкідливіше в політиці це політпризначенці, тобто профани. І чим на вищу посаду їх заносить "політична необхідність" тим більше шкоди державі і народу України вони приносять. Найпершим з них був Юра Павленкро - зять банщика Євсєєва який парив Ющенко і був його подільником в аферах з авізо. У Юри перший запис в трудовій книжці "міністр молоді та спорту". ... А от останнім "трудовим" міністром був Кирпа який пройшов всі сходинки - від ПТУ до міністра. Вважаю що після Кирпи жодного професіонала у владі нема. Іншими словами у нас бюрократія не за Вебером - відбір з кращих професіоналів. Тому "дупа" нам гарантована. Призначення двох зелених шмаркль завідувати тим в чому вони абсолютно не петрають це навіть не диверсія. Гірше! Набагато гірше - це дурість. І ЗЕ є чемпіоном з дурості. Більше за нього призначень дебілів, дегенератів, тупих містечкових жидів корупціонерів і відвертих зрадників України за жодної влади ніхто з президентів не робив... Для Ющенко це закінчилось ганьбою, для Януковича поваленням і втечею з країни. Для Зе, по логіці "збільшення народних санкцій", "президентство" має закінчитись тюрмою (якщо встигнуть врятувати від Суду Лінча)...
показати весь коментар
02.11.2021 01:20 Відповісти
політпризначенці не усі виростають у опозажопістів, ЯК ЦЕ СТАЛОСЯ З ПАВЛЕНКО, з отим що у барабани бив в Помаранчеву революцію...
А от коли політпризначенці УЖЕ З ЗАПЛЯМОВАНОЮ РЕПУТАЦІЄЮ у співпраці з опозпжопістами (читаємо кремлерашистами) - то зовсім страшніше . БО ЇХ СТАВЛЯТЬ НА ПРИЗНАЧЕННЯ ВЖЕ НАЯВНІ У ВЛАДІ ЗАЦІКАВЛЕНІ ОСОБИ
показати весь коментар
02.11.2021 03:06 Відповісти
По перше, Юра Павленко ніколи не бив в барабани а просто стояв поряд з Ющенко та сидів (протирав штани) в штабі "Нашої України" на Подолі. Приймаючи "політпризначення", тобто погоджуючись керувати тим в чому повний профан, особа тим самим плямує власну репутацію назавжди. Звідси не існує політпризначенців з "незаплямованою репутацією".
показати весь коментар
02.11.2021 13:28 Відповісти
Пи....ц Армии.
показати весь коментар
02.11.2021 05:44 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZUb1SqPXytLLXoUGFoeZdP2uvHhjggtX5P8o-4M9DbHk2vXkQX97a9KoqzsGWVnCMQ6TwQ9vZ89JbA7gons95TYyg7Cg9ASIXZ--YbFU32duMO5ZrvgNPnC1WYUa19dwBI&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4490722417659922?__cft__[0]=AZUb1SqPXytLLXoUGFoeZdP2uvHhjggtX5P8o-4M9DbHk2vXkQX97a9KoqzsGWVnCMQ6TwQ9vZ89JbA7gons95TYyg7Cg9ASIXZ--YbFU32duMO5ZrvgNPnC1WYUa19dwBI&__tn__=%2CO%2CP-R 17 хв ·



Парламентська більшість хоче призначити Рєзніка новим міністром оборони.

Він має один недолік - не фахівець, і одну суттєву перевагу перед колишнім міністром - не українець (тобто не буде кричуще виділятися із загального ряду наших начальників).
показати весь коментар
02.11.2021 07:07 Відповісти
Кадри у Зелі вже закінчуються. Ці поки що просто злодії. Наступні будуть рецедивісти.
показати весь коментар
02.11.2021 07:52 Відповісти
 
 