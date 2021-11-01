"Слуги народу" підтримали кандидатури Резнікова і Верещук на нові посади

Народні депутати від "Слуги народу" на засіданні фракції підтримали рішення президента України Володимира Зеленського щодо висунення кандидатури Олексія Резнікова на посаду міністра оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-канал спікера фракції Юлії Палійчук.

Також "Слуга народу" підтримала висування Ірини Верещук на посаду віцепрем'єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Замість неї нардепом стане член Вищої ради партії "СН" Сергій Кострійчук – 140 номер виборчого списку.

Кострійчук у команді "Слуги народу" з вересня 2018 року, 2020 року він став членом Вищої ради партії, 2021 року - головою Контрольно-ревізійної комісії.

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Нагадаємо, 1 листопада віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков подав до Апарату ВР заяву про звільнення з посади за власним бажанням. Таку саму заяву подав віцепрем'єр-міністр – міністр зі стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Офіційна заява про звільнення від міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського надійшла до Апарату ВР 19 жовтня.

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив на брифінгу 1 листопада, що члени фракції "Слуга народу" розглядають кандидатуру чинного заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Руслана Стрільця – на посаду міністра захисту та природних ресурсів; чинного голову Державної митної служби Павла Рябікіна – на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості; народну депутатку Ірину Верещук від фракції "СН" – на посаду віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Олексія Резнікова планують призначити на посаду міністра оборони.