Зеленський запропонував мені очолити Мінреінтеграції. Сприйняла як наказ Верховного Головнокомандувача, - Верещук
Президент Володимир Зеленський запропонував народній депутатці "Слуги народу" Ірині Верещук очолити Міністерство з питань реінтеграції.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, вона сказала в інтерв'ю журналістам у ВРУ.
Верещук розповіла, що не отримувала пропозицію від президента щодо призначення на посаду міністра оборони.
"Я говорила, що готова (очолити Міноборони. - Ред.), оскільки я член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Але, отримавши пропозицію стати віцепрем'єром-міністром реінтеграції, прийняла пропозицію Верховного Головнокомандувача і сприйняла його як наказ", - зазначила політик.
Відповідаючи на запитання журналістів, чому президент запропонував їй очолити Міністерство з питань реінтеграції, оскільки це не його квота, нардепка заявила: "У мене була розмова і з президентом, і з прем'єром Шмигалем. І прем'єр поставив переді мною завдання, і президент, як Верховний Головнокомандувач і лідер нашої політичної сили. Як керівник держави він займається питаннями Донбасу та Криму".
Вона також повідомила, що перебуває в контакті з нинішнім міністром Олексієм Резніковим: "У нас нормальна співпраця. Я вдячна йому за роботу. Він багато зробив. Це ж нове міністерство - там "живий" колектив, з яким я вже познайомилася і готова працювати. Жодних різких кадрових рухів, звичайно, робити не буду. Я розумію: люди прийшли сюди працювати і хочуть це робити".
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«Как-то мой коллега спросил, "а мы строим Министерством капитуляции или деоккупации?". На что я ответил:
"Про капитуляцию - это точно не ко мне,
А ДЕОККУПАЦИЕЙ ДОЛЖНЫ ЗАНИМАТЬСЯ МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ И ДРУГИЕ СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ. «
https://www.dsnews.ua/dosie/aleksey-reznikov-09032021-418247
Ну вот тепер и посмотрим, как МО под руководством Резника займется деоккупацией
Цензор, сорри, но это полный ******...
В 2011 Виктор Янукович наградил Ирину Верещук медалью "20 лет независимости Украины"...
Боже, які ж вони дурні !