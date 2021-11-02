Зеленський запропонував мені очолити Мінреінтеграції. Сприйняла як наказ Верховного Головнокомандувача, - Верещук

Президент Володимир Зеленський запропонував народній депутатці "Слуги народу" Ірині Верещук очолити Міністерство з питань реінтеграції.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, вона сказала в інтерв'ю журналістам у ВРУ.

Верещук розповіла, що не отримувала пропозицію від президента щодо призначення на посаду міністра оборони.

"Я говорила, що готова (очолити Міноборони. - Ред.), оскільки я член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Але, отримавши пропозицію стати віцепрем'єром-міністром реінтеграції, прийняла пропозицію Верховного Головнокомандувача і сприйняла його як наказ", - зазначила політик.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому президент запропонував їй очолити Міністерство з питань реінтеграції, оскільки це не його квота, нардепка заявила: "У мене була розмова і з президентом, і з прем'єром Шмигалем. І прем'єр поставив переді мною завдання, і президент, як Верховний Головнокомандувач і лідер нашої політичної сили. Як керівник держави він займається питаннями Донбасу та Криму".

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Вона також повідомила, що перебуває в контакті з нинішнім міністром Олексієм Резніковим: "У нас нормальна співпраця. Я вдячна йому за роботу. Він багато зробив. Це ж нове міністерство - там "живий" колектив, з яким я вже познайомилася і готова працювати. Жодних різких кадрових рухів, звичайно, робити не буду. Я розумію: люди прийшли сюди працювати і хочуть це робити".