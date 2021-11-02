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Зеленський запропонував мені очолити Мінреінтеграції. Сприйняла як наказ Верховного Головнокомандувача, - Верещук

Зеленський запропонував мені очолити Мінреінтеграції. Сприйняла як наказ Верховного Головнокомандувача, - Верещук

Президент Володимир Зеленський запропонував народній депутатці "Слуги народу" Ірині Верещук очолити Міністерство з питань реінтеграції.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, вона сказала в інтерв'ю журналістам у ВРУ.

Верещук розповіла, що не отримувала пропозицію від президента щодо призначення на посаду міністра оборони.

"Я говорила, що готова (очолити Міноборони. - Ред.), оскільки я член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Але, отримавши пропозицію стати віцепрем'єром-міністром реінтеграції, прийняла пропозицію Верховного Головнокомандувача і сприйняла його як наказ", - зазначила політик.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому президент запропонував їй очолити Міністерство з питань реінтеграції, оскільки це не його квота, нардепка заявила: "У мене була розмова і з президентом, і з прем'єром Шмигалем. І прем'єр поставив переді мною завдання, і президент, як Верховний Головнокомандувач і лідер нашої політичної сили. Як керівник держави він займається питаннями Донбасу та Криму".

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Вона також повідомила, що перебуває в контакті з нинішнім міністром Олексієм Резніковим: "У нас нормальна співпраця. Я вдячна йому за роботу. Він багато зробив. Це ж нове міністерство - там "живий" колектив, з яким я вже познайомилася і готова працювати. Жодних різких кадрових рухів, звичайно, робити не буду. Я розумію: люди прийшли сюди працювати і хочуть це робити".

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) Верещук Ірина (685) Шмигаль Денис (4672) Міністерство реінтеграції (500)


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Топ коментарі
+92
Она реальная дура. Простите, но это комплимент.
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02.11.2021 11:19 Відповісти
+63
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02.11.2021 11:25 Відповісти
+41
Слово дура - это первое, что вырвалось, как только прочитал заголовок.
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02.11.2021 11:32 Відповісти
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РЕЗНИКОВ, цитата:

«Как-то мой коллега спросил, "а мы строим Министерством капитуляции или деоккупации?". На что я ответил:

"Про капитуляцию - это точно не ко мне,

А ДЕОККУПАЦИЕЙ ДОЛЖНЫ ЗАНИМАТЬСЯ МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ И ДРУГИЕ СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ. «

https://www.dsnews.ua/dosie/aleksey-reznikov-09032021-418247

Ну вот тепер и посмотрим, как МО под руководством Резника займется деоккупацией
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02.11.2021 12:36 Відповісти
Универсальная затычка. Мером - да ! Министром обороны - легко! Министром реинтеграции - как 2 пальца об асфальт!
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02.11.2021 12:40 Відповісти
Больная особь...Мозги есть, но они чужие.
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02.11.2021 12:44 Відповісти
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02.11.2021 12:49 Відповісти
На даний момент, якщо замінити більшість міністрів, то ніяких змін не відбудеться, бо професійність багатьох під питанням, на жаль. Пережити це кіно допоможе тільки Господь.
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02.11.2021 12:56 Відповісти
Зелена реінтеграція=стариє пєсні о новом. (((
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02.11.2021 13:03 Відповісти
Нікчемне створіння. Такий глум на виборах мером Києва витримати і знову пнеться. Курва, достойна людина давно би руки на себе наклала, а це якесь... недолуге. Говорити не вміє, вести себе не вміє, гордості не має, самоповаги не має. Непотріб.
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02.11.2021 13:12 Відповісти
Так Сопля таких,як воно саме підбирало,щоб на фоні розумних давбнем не виставлятися
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02.11.2021 14:31 Відповісти
Та невже усе так погано? Може там орал-анал на вищому рівні?!
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02.11.2021 15:53 Відповісти
Це - агонія. Небезпека в тому, що, почавши сипатись із середини, вони спровокують загострення на Донбасі, або на кордоні з Кримом. Тоді єдина надія на мудрість наших військових...
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02.11.2021 20:38 Відповісти
Ну, что тут комментировать? Госпожа Верещук - абсолютно юридически безграмотна, невероятно глупа, исключительно мало культурна, невежественна - ей самое место в министрах при Зеленском.
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02.11.2021 13:17 Відповісти
Яке йшло таке й здибало
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02.11.2021 15:08 Відповісти
У нее рейтинг - 100%. Любое ее назначение токсично для СН. Поставил бы ее министром обороны и рейтинг был бы не 20,процентов 5.
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02.11.2021 13:21 Відповісти
Зачем она нужна Зеленскому - непонятно
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02.11.2021 13:22 Відповісти
Кадыров называет себя " пехотинцем Путина" Верещук решила назвать себя " пехотинцем Зеленского" ( хотя вспоминая зонтик, то точнее не пехотинец, а десантник, парашютист, "катапультист".)
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02.11.2021 13:23 Відповісти
Верещук а ты запаслась по приказу GлаVgивна вот этим????
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02.11.2021 13:44 Відповісти
Ага, тільки з неї десантник, як з дупи АГС!
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02.11.2021 15:55 Відповісти
Да! знал , что Верещук дура , но не до такой же степени!!
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02.11.2021 13:28 Відповісти
дура вона і в Африке дура)) ..і тим більше у "слуге народів"
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02.11.2021 13:32 Відповісти
Ви неправі,там всі такі.Це ж Бенін спецотлов.
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02.11.2021 14:33 Відповісти
така без мила в кожну дупу влізе))
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02.11.2021 13:35 Відповісти
а безуглу надо начальником гру мо . а юзика нач. продслужбы мо и колю велюрового министром колхозных рынков . чтобы сало было по 50грн а гречка по 12грн . да еще жюлю тимошенко позеленевшую назначить министром жкх чтобы газ был по 1грн за куб . арахамчику министерство пропаганды и связи с калломойским -- у него получится
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02.11.2021 13:40 Відповісти
Наказ зеленого гімнокомандувача 😆
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02.11.2021 13:45 Відповісти
Думал что уже ничему не удивлюсь, но назначение разведчицы верещук это что-то!!!!!!! Прохфесианалы твою мать!!!!!!
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02.11.2021 13:46 Відповісти
Хто знає, що робить це міністерство реінтеграції? Папірці перекладають зліва на право?..
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02.11.2021 14:00 Відповісти
як чим - реінтеграціею бабла ..., як і всі інші...
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02.11.2021 14:12 Відповісти
Иначе, как издевательсто над народом, это назначение не расценишь.
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02.11.2021 14:11 Відповісти
Дурне як срака та Верещучка !
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02.11.2021 14:16 Відповісти
Ну просто *****тая на всю голову! 😀😀😀
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02.11.2021 14:12 Відповісти
а Зеленский поставит ее - потому что он все делает наоборот. посмотрит наши коментарии и поставит - у него выхода нет. Нет человека человека в Украине для реинтеграции лучше чем Она - Верещук. Для Зеленского слова "реинтеграция" и "дезинтеграция" - слова синонимы. И Все будет - Зеинтеграция.
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02.11.2021 14:15 Відповісти
І пашла зьельоная дізінтьерія. І возрадуются 73 працента. Хоть паржом, це щоб не плакати.
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02.11.2021 15:15 Відповісти
"Восприняла как приказ Верховного Главнокомандующего" - да что уж там! как приказ Генералиссимуса!
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02.11.2021 14:16 Відповісти
Выше бери! Правителя галлактического масштаба
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02.11.2021 15:59 Відповісти
Точно! А когда и где состоится "Межгалактический шахматный турнир"?
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02.11.2021 16:02 Відповісти
смотрю на этих невь.....бенных политиков и думаю.... трудно жить когда из мелких п.....здаболов и аферистов получаються политики государственного масштаба. вернее не политики а политичесские проститутки и моральные уроды у которых нет ничего святого
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02.11.2021 14:17 Відповісти
"Как жалок шут на троне короля, ... ". Р
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02.11.2021 15:23 Відповісти
...д¥ра...
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02.11.2021 14:20 Відповісти
все прально Ирина, какая разница в каком министерстве пилить бабос. Приказ есть приказ
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02.11.2021 14:21 Відповісти
В каком полку служили - спросил Остап
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02.11.2021 14:41 Відповісти
Верещук, ваше кредо? Всегда, отчеканила Верещук
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02.11.2021 14:43 Відповісти
посколько я являюсь членом комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Цензор, сорри, но это полный ******...
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02.11.2021 14:48 Відповісти
шавка тигипка служит по протекции разумкова...рыгло кароче...
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02.11.2021 14:54 Відповісти
шмара вертолётова
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02.11.2021 14:55 Відповісти
и овощ эту звизду отметил...-
В 2011 Виктор Янукович наградил Ирину Верещук медалью "20 лет независимости Украины"...
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02.11.2021 14:58 Відповісти
И на колени тоже сразу, по приказу, станет? 🤬🤬🤬
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02.11.2021 15:06 Відповісти
В Раве-Русской после Верещук осталась пустота, в министрестве будет тоже самое.
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02.11.2021 15:08 Відповісти
щелкнула каблуками и сказала "Яволь! Майн ЗЕльцеленц ! "

Боже, які ж вони дурні !
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02.11.2021 15:46 Відповісти
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