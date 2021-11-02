РУС
Песков о скоплении сил РФ возле границ Украины: "Некачественные вбросы СМИ"

В Кремле отреагировали на публикации СМИ информации о наращивании войск РФ на границе с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Качество этих публикаций даже не стоит комментировать, и в целом на них не стоит обращать никакого внимания, потому что вы сами видели, что там речь идет о границе с Украиной, показывают границу с Беларусью и так далее", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента страны-агрессора, "само это качество лучшим образом свидетельствует о том, что не стоит тратить время на знакомство с такими некачественными вбросами".

Напомним, The Washington Post накануне сообщило, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск на границу с Украиной. При этом ситуацию сравнили с апрельской.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины не зафиксировало дополнительной переброски российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной, а информацию о передислокации считает элементом информационно-психологических действий.

Автор: 

армия РФ (20679) Песков Дмитрий (2009) россия (97399)
Топ комментарии
+5
Унітазний йоршик підтримав своїх колег із міністерства оборони Зеленського.
02.11.2021 11:35 Ответить
+4
Как всегда "их там нет"
02.11.2021 11:43 Ответить
+3
Та верим...нам зекрысы уже сообщили
02.11.2021 11:38 Ответить
Унітазний йоршик підтримав своїх колег із міністерства оборони Зеленського.
02.11.2021 11:35 Ответить
Та верим...нам зекрысы уже сообщили
02.11.2021 11:38 Ответить
"Некачественные вбросы СМИ"... То есть, по мнению Йоршика, бывают качественные вбросы, и мы даже знаем, кто ими занимается
02.11.2021 11:42 Ответить
Как всегда "их там нет"
02.11.2021 11:43 Ответить
Дивним чином заяви піськова співпадають з офіційними заявами нашого міністерства оборони. А чи не на одній стороні ці говоруни?
02.11.2021 11:43 Ответить
Согласен с Песковым. Дело в том, что Россия не отволила от границы с Украиной армаду, прииянутую туда весной этого года. Более того, увеличила концентрацию не отводя часть войск после Запад 2021. И в Крым кой чего по ходу ещё перебросили. И в Беларуси добавилось. А так, да, фейки действительно выбрасывают. Им не нужно уже ничего нового подгонять. Все уже давно подогнано. Только людей если что перекинуть к технике.
02.11.2021 11:44 Ответить
Спутники,снимкм...вы всё врёте...
02.11.2021 11:55 Ответить
Так, а Білорось зараз тільки на папері незалежна держава. А по факту лежить повністю під ******.
02.11.2021 12:01 Ответить
Міг би і не говорити таке. Хіба ще в когось є сумніви в якості його "вбросів".
02.11.2021 12:04 Ответить
"Политико" опублоковал снимки скопления техники возле нашей границы..
Но если ПИСЬков сказал..
наше МО подтерждает-нет никого!
02.11.2021 12:26 Ответить
 
 