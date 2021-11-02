Песков о скоплении сил РФ возле границ Украины: "Некачественные вбросы СМИ"
В Кремле отреагировали на публикации СМИ информации о наращивании войск РФ на границе с Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Качество этих публикаций даже не стоит комментировать, и в целом на них не стоит обращать никакого внимания, потому что вы сами видели, что там речь идет о границе с Украиной, показывают границу с Беларусью и так далее", - сказал Песков.
По словам пресс-секретаря президента страны-агрессора, "само это качество лучшим образом свидетельствует о том, что не стоит тратить время на знакомство с такими некачественными вбросами".
Напомним, The Washington Post накануне сообщило, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск на границу с Украиной. При этом ситуацию сравнили с апрельской.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины не зафиксировало дополнительной переброски российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной, а информацию о передислокации считает элементом информационно-психологических действий.
Но если ПИСЬков сказал..
наше МО подтерждает-нет никого!