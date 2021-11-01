Россия не наращивает силы у границ Украины, - Минобороны. ВИДЕО
Министерство обороны Украины опровергает информацию о наращивании РФ подразделений, вооружения и военной техники на границах с Украиной.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства, информирует Цензор.НЕТ.
"По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники в государственную границу с Украиной не зафиксирована", - сказано в сообщении.
В министерстве предположили, что обнародованные в СМИ сообщения о наращивании российских войск на украинском направлении - это элемент специальных информационно-психологических действий и плановые перемещения войск после завершения учений.
"Военная разведка Украины осуществляет постоянное наблюдение за действиями войск государства агрессора и изменением их численности вблизи государственной границы Украины", - подчеркнули в министерстве.
Ранее газета The Washington Post обнародовала данные о возобновлении передвижений российских войск возле украинской границы. В публикации говорится, что в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие "российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России".
Также газета обнародовала заявления официальных лиц, которые на условиях анонимности сообщили, что перемещения российских войск вызывают озабоченность в США и Европе.
Це була психологична зброя
⚡️Росія стягує війська до кордону з Україною. Цього разу не для навчань!
Про це сьогодні пише американська преса. З посиланням на джерела у розвідці. Які відстежують активізацію переміщення ростехніки і передислокацію військ у суміжні з Україною регіони. Є цьому підтвердження і в россоцмережах. Де російські військові потяги та колони переміщують танки, ракети й техніку на півдні-заході країни-агресора. Це триває декілька тижнів. На відміну від попередніх навчань, без зайвого пафосу і розголосу.
Тому нам треба бути напоготові! Бо:
1. Справжні військові операції готуються тихо
2. Росія щойно розірвала всі офіційні контакти з НАТО і США, фактично розв'язавши собі руки для ширших маневрів
3. Технічний газ вже полинув Північним Потоком-2, сертифікацію прискорили німці, а скоро піде й основне паливо. Отже, Україна, як транзитер до ЄС, більше непотрібна
Ці критичні аргументи і є моїм застереженням, що РФ готує нам зле!
- Но 100 тысяч, и 200 тыс. нереально захватит всю Украину даже и половину страны не реально. Вот если начнут мобилизацию проводить и у границ Украины будет 900 тысяч. или больше, вот тогда кремль реально принял решение на захват Украины или как 2014 г. захватит пол страны от юга и востока, лишить Украины к выходу к черному морю и азову! А так это все пока пугалки и психологическая информационная война.
Украине выход только один, надеяться только на себя.... нужно укреплять армию, и ракет больше высокоточных делать. Нептун, Ольха-М, ОТРК - Гром, и так далее..
США говорят, что наращивают, а баклажаны ЗЕленые ничего не видят.
