Россия не наращивает силы у границ Украины, - Минобороны. ВИДЕО

Министерство обороны Украины опровергает информацию о наращивании РФ подразделений, вооружения и военной техники на границах с Украиной.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники в государственную границу с Украиной не зафиксирована", - сказано в сообщении.

В министерстве предположили, что обнародованные в СМИ сообщения о наращивании российских войск на украинском направлении - это элемент специальных информационно-психологических действий и плановые перемещения войск после завершения учений.

Читайте: Украина пытается "втянуть Россию в какие-то силовые действия", - Лавров

"Военная разведка Украины осуществляет постоянное наблюдение за действиями войск государства агрессора и изменением их численности вблизи государственной границы Украины", - подчеркнули в министерстве.

Ранее газета The Washington Post обнародовала данные о возобновлении передвижений российских войск возле украинской границы. В публикации говорится, что в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие "российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России".

Также читайте: Спикер МИД Николенко о заявлении Лаврова: Украина пытается вовлечь Россию в дипломатический процесс, а не силовые действия

Также газета обнародовала заявления официальных лиц, которые на условиях анонимности сообщили, что перемещения российских войск вызывают озабоченность в США и Европе.

опять пиндосы оговорили святого ***** в глазах которого зебил узрел мир!
01.11.2021 17:39 Ответить
https://t.me/Tamarin_UA Тамарін.UA🇺🇦

⚡️Росія стягує війська до кордону з Україною. Цього разу не для навчань!

Про це сьогодні пише американська преса. З посиланням на джерела у розвідці. Які відстежують активізацію переміщення ростехніки і передислокацію військ у суміжні з Україною регіони. Є цьому підтвердження і в россоцмережах. Де російські військові потяги та колони переміщують танки, ракети й техніку на півдні-заході країни-агресора. Це триває декілька тижнів. На відміну від попередніх навчань, без зайвого пафосу і розголосу.

Тому нам треба бути напоготові! Бо:
1. Справжні військові операції готуються тихо
2. Росія щойно розірвала всі офіційні контакти з НАТО і США, фактично розв'язавши собі руки для ширших маневрів
3. Технічний газ вже полинув Північним Потоком-2, сертифікацію прискорили німці, а скоро піде й основне паливо. Отже, Україна, як транзитер до ЄС, більше непотрібна

Ці критичні аргументи і є моїм застереженням, що РФ готує нам зле!
01.11.2021 17:41 Ответить
странная у нас разведка - спутники фиксируют накапливание руских у границ Украины, США и Европа бьют тревогу, а у нас "не наблюдают"...
01.11.2021 17:53 Ответить
15 км від кордону
Ммм
01.11.2021 17:29 Ответить
Сюди б кілька байрактарів
01.11.2021 17:30 Ответить
100 кг бомбовой нагрузки - как дробью по слону.
Тут нужны Гром-2... МНОГО Гром-2!
показать весь комментарий
01.11.2021 17:41 Ответить
01.11.2021 17:43 Ответить
Гарна мішень для пари Точок У.
01.11.2021 17:46 Ответить
..."зажигалок" бы туда сверху, да побольше, эх..
01.11.2021 23:05 Ответить
Ну, якщо знищити усі бензовози, то толку від тієї техніки буде небагато.
02.11.2021 07:23 Ответить
Ну там же не полные идиоты сидят?
Большая часть топлива, наверняка хранится в подземных цистернах.
02.11.2021 07:28 Ответить
Зрозміло - танки будуть під'їжджати до цистерн, заправлятися і знову в бій.
02.11.2021 07:33 Ответить
Нет. Будут подъезжать и заправляться военные бронированные заправщики и везти дизель прямо на фронт.
02.11.2021 07:36 Ответить
Так, начебто, є такі. У музеї. Можуть захистити від нападу партизан зі стрілковою зброєю. https://topwar.ru/163159-iz-bmp-v-benzovozy-bronirovannyj-toplivozapravschik-btz-3.html
02.11.2021 09:06 Ответить
кiлька мало. один несе всього 4 заряди. тут треба пару сотень байрактарiв щоб впевнено навести лад
01.11.2021 17:41 Ответить
може то у каменськ-шахтинському надувні смалоскипи?
01.11.2021 17:44 Ответить
Тогда 1 Байрик с одним напалмиком или термобариком справится, даже не пересекая линию разграничения...
01.11.2021 17:46 Ответить
Так. Один, але мощний
01.11.2021 17:48 Ответить
Ой-ц, та я не верю, шобы наши на приобретенные Байрактары не поставили наши мощные моторы(повышенной грузоподъемности).
01.11.2021 17:56 Ответить
Херої диванні. Рашка тільки цього і чекає. Якщо буде в рашкі свії Пірл-Харбор, то в Україні буде своя Хіросіма.
02.11.2021 09:03 Ответить
зед'ерьмачье 🐲🤢🤡🐸 в грош не ставит своих убогих -легковерных -недоразвитых обезьян ! CNN для них пособники Кремля , а Washington Post элемент специальных психологический действий ,я уже не говорю о том , что «товарищ Петро « подкупил 600 журналистов , чтобы вывести банду какламоя с подручным Зеленским на чистую воду 🤮🤮🤮🤮🤮, чтоб вы здохли
02.11.2021 09:45 Ответить
Ето другое
01.11.2021 18:16 Ответить
ГДЕ, это за 15 км от границы?
Конкретная точка.
Иначе, это всё вброс говна.
01.11.2021 19:14 Ответить
48.272579N 40.263614E
02.11.2021 00:26 Ответить
Если быть точным 18км
02.11.2021 00:27 Ответить
Вы внимательно изображение (48.272579N 40.263614E) изучили?
Ничего странного не увидели?
Могу подкинуть номерок данного лежбища техники. Войсковая часть 71213.
Дальше, включайте мозг.
14.11.2021 10:45 Ответить
Ничего не понял. Что я там странного должен увидеть?
14.11.2021 11:04 Ответить
Это не накопление техники.
Это стандартная БХВТ (база хранения военной техники).
Там пожарные машины стоят отдельным блоком, а танки на хранении, потому что стоят на бетонных плитах. В полевых условиях размещения этого нет.
Построение штатных подразделений и проводится - в штатном составе.
Кроме этого, эта база, активно ищет служащих, размещая вакансии на сайтах трудоустройства.
Коме этого, севернее, в самом Каменск-Шахтинске, находится инженерная бригада. там тоже никаких накоплений нет, кроме штатного состава.
14.11.2021 11:17 Ответить
Так а я здесь причем, почему Вы мне об этом пишете? Пост не мной был создан. Вы спросили конкретную точку, я Вам дал.
14.11.2021 12:41 Ответить
Всё ясно, ботяра.
Откатился, после искрения своих рогов)))
Удачи бот.
14.11.2021 17:26 Ответить
Я просто от таких людей в шоке. Где ты видишь я что-то утверждал? Специально для таких упоротых как ты лови скрин где все расписано
https://nimb.ws/45fTHw
Покажи мне где я что утверждал.
14.11.2021 17:34 Ответить
Вы НЕВНИМАТЕЛЬНО, читаете.
Один разгоняет тему про какое-то сосредоточение техники, Вы, подтверждаете, это тупое скопище, просто выдав координаты, БЕЗ ОПИСАНИЯ.
Значит, - это разгон ботовского говна.
А ведь, было написано ВКЛЮЧИТЕ МОЗГИ.
Так что отдыхай моралист.
14.11.2021 17:51 Ответить
Я ничего не разгонял, ты в своей упоротости не видишь что я пишу, если ты смотрел пост ниже я там писал что это старое фото. Зачем было тогда вообще спрашивать где это точка, какой ответ ты ожидал на свой вопрос?
14.11.2021 17:58 Ответить
15 км дістає гаубиця і міномет великих калібрів. Не рахуючи РСЗО.
Тому навряд чи 15 км.
01.11.2021 20:05 Ответить
Это фото еще 1 апреля 2021 только обрезано
02.11.2021 00:22 Ответить
эта новость 2018 года.
02.11.2021 09:23 Ответить
Да, мля, они сразу в Украине наращивают.
01.11.2021 17:31 Ответить
когда одни говорят одно,а другие противоположное-значит кто-то либо слепой,либо лжец...
01.11.2021 17:31 Ответить
Те, кто должен работать "прокурорами",
подрабатывают "АДВОКАТАМИ"!!!
01.11.2021 17:33 Ответить
Ой да там все данные газета взяла с фоток в соцсетях, причем там непонятно когда они сделаны и куда ехала техника.
01.11.2021 17:35 Ответить
Запуск дезинформации - один из єлементов воздействия на противника , классика , опробованная во время 2 МВ .
01.11.2021 17:36 Ответить
В 1967-68 совок перегнав під Усуріймьк таку купу Т-34, що їх кинули на сопках як сміття, просто розкидавши по лісу на сотні км.
Це була психологична зброя
01.11.2021 17:37 Ответить
А почему бы просто не промолчать. Гандоны из МО Украины заботятся о травоядной репутации Мордора?
01.11.2021 17:39 Ответить
Я почему то не сильно верю нашей разведке. Не будут наши союзники фуфло толкать!!
01.11.2021 17:41 Ответить
Зебилы лучше знают
01.11.2021 18:17 Ответить
Ерммак керує! Усьо спокойно (до поры , до времени).
01.11.2021 19:11 Ответить
Убаюкивают зе главнокомандующего нельзя ему с теплой ванні вілазить у нас все хорошо врагов нет все мирненько постреливают с 120 и 122 калибров тешатся детки а наше ранения солдат и смерти то так бітовуха
01.11.2021 17:44 Ответить
ну нет, так нет.. прикопуйте їх, русофашистів по-тихому!
01.11.2021 17:45 Ответить
Все разведки видят..украинская "не видит" ... а ВАшингтон пост - жалкая бульварная газетёнка...
01.11.2021 17:47 Ответить
Той випадок коли Вашенгтон Посту чогось віриться більше ніж українській розвідці.
01.11.2021 17:49 Ответить
странная у нас разведка - спутники фиксируют накапливание руских у границ Украины, США и Европа бьют тревогу, а у нас "не наблюдают"...
01.11.2021 17:53 Ответить
Продались врагу
01.11.2021 18:22 Ответить
сепары в Донецке 4 день ненарадуюися ..колоны техники прибывают в Брянск и Курск ...даунбасята ждут недождутся что рыфы нападет по всем флангам ...Все началось после приминения Байрактара вата заныла и опять бряцание траков ...
01.11.2021 17:54 Ответить
Смеётся тот, кто смеётся последним
01.11.2021 18:23 Ответить
Сообщение Ермак готовил под диктовку своего кремлёвского начальника Козака, типичный метод совковых спецслужб, разведка США видит перемещение, а надроченное украинское МО (простите за грубость) их в упор не замечает, цель очевидна, испортить отношения Украины и США, посеять недоверие и выставить Украину перед международным сообществом в идиотском виде. Любой дипломат скажет что, если вы не видите никакой угрозы, то зачем постоянно просите о помощи и поддержке?
01.11.2021 18:25 Ответить
К сожалению войны не избежать..
01.11.2021 18:28 Ответить
Не знаю чому, але чомусь більше довіряю американським аналітикам, та їх розвідці, ніж совковим придуркам.
01.11.2021 18:31 Ответить
Для Банковой никакие ВРАЖЕСКИЕ войска к украинской границе не приближаются. Это для Украины путинская армия - вражеская.... Но, не для Банковой....Естественно, я больше верю американской разведке, чем Дерьмаку, который диктует нашим генералам, что наматывать на уши охлосу....
01.11.2021 18:41 Ответить
"Злобные пиндосы" снова злобно клевещут на братух зеленой слизи.
01.11.2021 19:17 Ответить
МО Украины на службе МО РФ. Дожились,мать вашу... Просто промолчите.
01.11.2021 19:20 Ответить
Они не стягивает войска. Они их с весны никуда те 100 000 не уводили
01.11.2021 19:28 Ответить
Это и так понятно что никуда они после учений не уводили войска, так и остались на месте и растянули эти войска в доль границ.
- Но 100 тысяч, и 200 тыс. нереально захватит всю Украину даже и половину страны не реально. Вот если начнут мобилизацию проводить и у границ Украины будет 900 тысяч. или больше, вот тогда кремль реально принял решение на захват Украины или как 2014 г. захватит пол страны от юга и востока, лишить Украины к выходу к черному морю и азову! А так это все пока пугалки и психологическая информационная война.

Украине выход только один, надеяться только на себя.... нужно укреплять армию, и ракет больше высокоточных делать. Нептун, Ольха-М, ОТРК - Гром, и так далее..
02.11.2021 02:14 Ответить
всевидящие американские спутники к,,йня ,в сравнении с рашистскими "слугами " в МО Украины
01.11.2021 19:29 Ответить
вот так колись і сталин сліпо вірив гітлеру як наш наполеончік путіну.
01.11.2021 20:26 Ответить
Ты что несёшь, курва?
01.11.2021 20:36 Ответить
Зачем наша разведка врёт? Или спецом, чтоб никто ничё не понял когда рашка перейдёт в наступление
01.11.2021 21:54 Ответить
Єдина організація, яка вийде зустрічати рускі танки з квітами, - українське міністерство "оборони".
01.11.2021 22:50 Ответить
Дєрьмак і зєля винесуть хліб та сіль. Зєля буде в кокошнику, а дєрьмак в косоворотці. Але це не точно.
01.11.2021 22:52 Ответить
Що ви там боти, язики в сраки позасували? Чого піною не сходите, що я провокатор з ольгіна? Темники в руках дрижать? То полистайте, може там щось вичитаєте.
01.11.2021 22:54 Ответить
какой то, ну совсем тупой вброс, от имени укроразведки...
01.11.2021 23:09 Ответить
Раз в бинокль не видно- то и нет никаких путлеровских войск! Такая позиция зеленой минобороны!
02.11.2021 00:12 Ответить
Странно.
США говорят, что наращивают, а баклажаны ЗЕленые ничего не видят.
02.11.2021 01:08 Ответить
так вона його і не зменшувала!
02.11.2021 02:35 Ответить
Странная заява. США обеспокоены, а мы нет?
02.11.2021 05:56 Ответить
И как это понимать? США, Европа заявляют об эскалации, концентрации и переброске рашинских войск, танковых армий, а ну нас не видят наращивания. Что опять "нужно перестать стрелять". ***...
02.11.2021 08:42 Ответить
вот и слушайте свое Минобороны, а еще Пентагон и ЦРУ, а не "некие источники"
02.11.2021 08:48 Ответить
он воно как...
это точно наше минобороны говорит ????
02.11.2021 09:12 Ответить
....вона вже це давно зробила й залізла до нас в огороди
02.11.2021 09:16 Ответить
Тут можна трактувати, як не нарощує- оскільки давно наростила(((:
02.11.2021 09:25 Ответить
"хужиНиБудІт", нашим виднее, не хотят паники наверно (моя версия).
02.11.2021 09:59 Ответить
02.11.2021 10:13 Ответить
Украина уже сдала на металлолом сотни предприятий, которые могли производить боеприпасы. В частности в Умани: Рембаза (32 га цехов по ремонту военной техники), Умань-сельмаш, Литейный, Мегометр, Вега, Толевый, Театральный и сейчас дорезают Умань-фермаш (тоже куча гектаров) с подземным заводом на случай войны.
02.11.2021 11:00 Ответить
 
 