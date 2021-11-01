Россия не наращивает силы у границ Украины, - Минобороны. ВИДЕО

Министерство обороны Украины опровергает информацию о наращивании РФ подразделений, вооружения и военной техники на границах с Украиной.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники в государственную границу с Украиной не зафиксирована", - сказано в сообщении.

В министерстве предположили, что обнародованные в СМИ сообщения о наращивании российских войск на украинском направлении - это элемент специальных информационно-психологических действий и плановые перемещения войск после завершения учений.

Читайте: Украина пытается "втянуть Россию в какие-то силовые действия", - Лавров

"Военная разведка Украины осуществляет постоянное наблюдение за действиями войск государства агрессора и изменением их численности вблизи государственной границы Украины", - подчеркнули в министерстве.

Ранее газета The Washington Post обнародовала данные о возобновлении передвижений российских войск возле украинской границы. В публикации говорится, что в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие "российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России".

Также читайте: Спикер МИД Николенко о заявлении Лаврова: Украина пытается вовлечь Россию в дипломатический процесс, а не силовые действия

Также газета обнародовала заявления официальных лиц, которые на условиях анонимности сообщили, что перемещения российских войск вызывают озабоченность в США и Европе.