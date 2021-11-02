РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6052 посетителя онлайн
Новости
6 462 14

ZIK публикует новости пакистанских и африканских СМИ о Медведчуке

ZIK публикует новости пакистанских и африканских СМИ о Медведчуке

Сайт одного из телеканалов "пула Медведчука" публикует новости африканских и пакистанских СМИ о Викторе Медведчуке.

Об этом в Facebook сообщил журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Думаю, работники сайтов Медведчука тупо издеваются над ним. Потому что все это не может быть всерьез", - говорится в сообщении.

Так, сайт телеканала ZIK, который ранее был заблокирован решением СНБО, публикует новости африканских и пакистанских СМИ.

"Пакистанские СМИ: Лидер украинской оппозиции Медведчук отверг предложение Зеленского избежать судебного преследования и уехать в Москву", - говорится в одном из заголовков.

Также смотрите: "Чтобы русский народ мог нормально существовать, Украина должна быть разрушена": ОПЗЖ поздравила с победой "Единую Россию", от которой в Госдуму избрался террорист Бородай. ВИДЕО

ZIK публикует новости пакистанских и африканских СМИ о Медведчуке 01
ZIK публикует новости пакистанских и африканских СМИ о Медведчуке 02

Автор: 

Медведчук Виктор (1795) Казанский Денис (312) ZIK (122)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Пакистанские СМИ пишут о мертвечуке с зекрысой?даже не представляла такого...
показать весь комментарий
02.11.2021 12:07 Ответить
+7
Это деградация высшей стадии. А мертвечук ещё умудрился получить в собственность телеканал через мутные схемы. Ukrlive называется. Работает на кабельных и спутнике. Засерает ватным гавном. Что скажет РНБО?
показать весь комментарий
02.11.2021 12:11 Ответить
+7
Балаган на кальосіках.
показать весь комментарий
02.11.2021 12:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пакистанские СМИ пишут о мертвечуке с зекрысой?даже не представляла такого...
показать весь комментарий
02.11.2021 12:07 Ответить
Зе не хоче злити *****, пропонуючи Мертвечуку втекти за паребрік, а він знущається над ним, бо знає що клоун кума ***** не посадить. Зелін піар загнав його в пастку.
показать весь комментарий
02.11.2021 12:19 Ответить
«Вести из Непала» - ранний рассказ российского писателя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Виктора Пелевина ,
показать весь комментарий
02.11.2021 15:36 Ответить
Здается, что витя родственник вот этого

показать весь комментарий
02.11.2021 12:10 Ответить
Это деградация высшей стадии. А мертвечук ещё умудрился получить в собственность телеканал через мутные схемы. Ukrlive называется. Работает на кабельных и спутнике. Засерает ватным гавном. Что скажет РНБО?
показать весь комментарий
02.11.2021 12:11 Ответить
Балаган, а не країна. Я
показать весь комментарий
02.11.2021 12:14 Ответить
Балаган на кальосіках.
показать весь комментарий
02.11.2021 12:23 Ответить
Та ні. Це не "балаган" . Це - ******** при владі.
показать весь комментарий
02.11.2021 14:22 Ответить
Овощебаза в раше . Отпустите его . Пусть его кум кормит .
показать весь комментарий
02.11.2021 12:15 Ответить
эта тушка дорого стоит
можно поторговаться
показать весь комментарий
02.11.2021 15:37 Ответить
Шкода що Бокасса вже помер. Можна було б Медведчука відправити до людожера на дружній обід .
показать весь комментарий
02.11.2021 12:50 Ответить
медведчук костлявый, а вот кума Оксанка - нажористая
показать весь комментарий
02.11.2021 15:39 Ответить
эта какойта лютый трэшак. шобы мертвечуком интерсовался пакистан и африка. отэта сижу и вижу передовицы ведущих газет сомали и зимбабвэ: лидер украинской оппозиции медведчук несправедливо преследуется украинской властью...
показать весь комментарий
02.11.2021 13:52 Ответить
 
 