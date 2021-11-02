ZIK публикует новости пакистанских и африканских СМИ о Медведчуке
Сайт одного из телеканалов "пула Медведчука" публикует новости африканских и пакистанских СМИ о Викторе Медведчуке.
Об этом в Facebook сообщил журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
"Думаю, работники сайтов Медведчука тупо издеваются над ним. Потому что все это не может быть всерьез", - говорится в сообщении.
Так, сайт телеканала ZIK, который ранее был заблокирован решением СНБО, публикует новости африканских и пакистанских СМИ.
"Пакистанские СМИ: Лидер украинской оппозиции Медведчук отверг предложение Зеленского избежать судебного преследования и уехать в Москву", - говорится в одном из заголовков.
Топ комментарии
+9 Валерия Ларченко #413106
показать весь комментарий02.11.2021 12:07 Ответить Ссылка
+7 Garry Grant
показать весь комментарий02.11.2021 12:11 Ответить Ссылка
+7 5 копійок
показать весь комментарий02.11.2021 12:23 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
можно поторговаться