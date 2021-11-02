ZIK публикует новости пакистанских и африканских СМИ о Медведчуке

Сайт одного из телеканалов "пула Медведчука" публикует новости африканских и пакистанских СМИ о Викторе Медведчуке.

Об этом в Facebook сообщил журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Думаю, работники сайтов Медведчука тупо издеваются над ним. Потому что все это не может быть всерьез", - говорится в сообщении.

Так, сайт телеканала ZIK, который ранее был заблокирован решением СНБО, публикует новости африканских и пакистанских СМИ.

"Пакистанские СМИ: Лидер украинской оппозиции Медведчук отверг предложение Зеленского избежать судебного преследования и уехать в Москву", - говорится в одном из заголовков.

