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ZIK публікує новини пакистанських та африканських ЗМІ про Медведчука, - Казанський

ZIK публікує новини пакистанських та африканських ЗМІ про Медведчука, - Казанський

Сайт одного з телеканалів "пулу Медведчука" публікує новини африканських та пакистанських ЗМІ про Віктора Медведчука.

Про це у Facebook повідомив журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Думаю, працівники сайтів Медведчука тупо знущаються з нього. Тому що все це не може бути всерйоз", - йдеться в повідомленні.

Так, сайт телеканалу ZIK, який раніше було заблоковано рішенням РНБО, публікує новини африканських та пакистанських ЗМІ.

"Пакистанські ЗМІ: Лідер української опозиції Медведчук відкинув пропозицію Зеленського уникнути судового переслідування та виїхати до Москви", - йдеться в одному із заголовків.

Також читайте: Граничний термін перебування Медведчука під домашнім арештом за одним з проваджень закінчився. Прокуратура просить суд про особисте зобов'язання

ZIK публікує новини пакистанських та африканських ЗМІ про Медведчука, - Казанський 01
ZIK публікує новини пакистанських та африканських ЗМІ про Медведчука, - Казанський 02

Автор: 

Медведчук Віктор (1714) Казанський Денис (308) ZIK (123)


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Топ коментарі
+9
Пакистанские СМИ пишут о мертвечуке с зекрысой?даже не представляла такого...
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02.11.2021 12:07 Відповісти
+7
Это деградация высшей стадии. А мертвечук ещё умудрился получить в собственность телеканал через мутные схемы. Ukrlive называется. Работает на кабельных и спутнике. Засерает ватным гавном. Что скажет РНБО?
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02.11.2021 12:11 Відповісти
+7
Балаган на кальосіках.
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02.11.2021 12:23 Відповісти
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Пакистанские СМИ пишут о мертвечуке с зекрысой?даже не представляла такого...
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02.11.2021 12:07 Відповісти
Зе не хоче злити *****, пропонуючи Мертвечуку втекти за паребрік, а він знущається над ним, бо знає що клоун кума ***** не посадить. Зелін піар загнав його в пастку.
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02.11.2021 12:19 Відповісти
«Вести из Непала» - ранний рассказ российского писателя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Виктора Пелевина ,
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02.11.2021 15:36 Відповісти
Здается, что витя родственник вот этого

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02.11.2021 12:10 Відповісти
Это деградация высшей стадии. А мертвечук ещё умудрился получить в собственность телеканал через мутные схемы. Ukrlive называется. Работает на кабельных и спутнике. Засерает ватным гавном. Что скажет РНБО?
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02.11.2021 12:11 Відповісти
Балаган, а не країна. Я
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02.11.2021 12:14 Відповісти
Балаган на кальосіках.
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02.11.2021 12:23 Відповісти
Та ні. Це не "балаган" . Це - ******** при владі.
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02.11.2021 14:22 Відповісти
Овощебаза в раше . Отпустите его . Пусть его кум кормит .
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02.11.2021 12:15 Відповісти
эта тушка дорого стоит
можно поторговаться
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02.11.2021 15:37 Відповісти
Шкода що Бокасса вже помер. Можна було б Медведчука відправити до людожера на дружній обід .
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02.11.2021 12:50 Відповісти
медведчук костлявый, а вот кума Оксанка - нажористая
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02.11.2021 15:39 Відповісти
эта какойта лютый трэшак. шобы мертвечуком интерсовался пакистан и африка. отэта сижу и вижу передовицы ведущих газет сомали и зимбабвэ: лидер украинской оппозиции медведчук несправедливо преследуется украинской властью...
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02.11.2021 13:52 Відповісти
 
 