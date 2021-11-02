ZIK публікує новини пакистанських та африканських ЗМІ про Медведчука, - Казанський

Сайт одного з телеканалів "пулу Медведчука" публікує новини африканських та пакистанських ЗМІ про Віктора Медведчука.

Про це у Facebook повідомив журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Думаю, працівники сайтів Медведчука тупо знущаються з нього. Тому що все це не може бути всерйоз", - йдеться в повідомленні.

Так, сайт телеканалу ZIK, який раніше було заблоковано рішенням РНБО, публікує новини африканських та пакистанських ЗМІ.

"Пакистанські ЗМІ: Лідер української опозиції Медведчук відкинув пропозицію Зеленського уникнути судового переслідування та виїхати до Москви", - йдеться в одному із заголовків.

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