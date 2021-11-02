Одесский бизнесмен Галантерник объявлен в международный розыск: Подозревают в создании преступной организации

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск одесского бизнесмена Владимира Галантерника как национальный, так и международный.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил журналист Олег Новиков.

"Его подозревают в создании и возглавлении преступной организации в Одессе, нанесшей 689 млн грн ущерб местной громаде", - говорится в сообщении.

Журналист со ссылкой на источники сообщил, что 31 августа 2021 Галантерник выехал за границу из Харькова, где он якобы договорился с пограничниками о пересечении границы без информирования об этом детективов НАБУ.

"По данным НАБУ, указанные лица завладели шестью земельными участками в Одессе по адресам: Гагаринское плато, 4 (жилой комплекс Sea View); Варненская, 27 с буквами А, В и Г (ЖК "Скай Сити"); Жаботинского 54А (ЖК "Альтаир-3") и Академическая, 30 (апарт-комплекс "Морская резиденция"). Все указанные дома построила компания "Будова", которую связывают с Галантерником. Отдельно фигурантов подозревают в завладении более 131 млн. грн на закупки земельного участка бывшего аэродрома "Застава" по завышенной стоимости", - рассказал Новиков.

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