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Одесский бизнесмен Галантерник объявлен в международный розыск: Подозревают в создании преступной организации

Одесский бизнесмен Галантерник объявлен в международный розыск: Подозревают в создании преступной организации
Фото: forbes.ua

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск одесского бизнесмена Владимира Галантерника как национальный, так и международный.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил журналист Олег Новиков.

"Его подозревают в создании и возглавлении преступной организации в Одессе, нанесшей 689 млн грн ущерб местной громаде", - говорится в сообщении.

Журналист со ссылкой на источники сообщил, что 31 августа 2021 Галантерник выехал за границу из Харькова, где он якобы договорился с пограничниками о пересечении границы без информирования об этом детективов НАБУ.

"По данным НАБУ, указанные лица завладели шестью земельными участками в Одессе по адресам: Гагаринское плато, 4 (жилой комплекс Sea View); Варненская, 27 с буквами А, В и Г (ЖК "Скай Сити"); Жаботинского 54А (ЖК "Альтаир-3") и Академическая, 30 (апарт-комплекс "Морская резиденция"). Все указанные дома построила компания "Будова", которую связывают с Галантерником. Отдельно фигурантов подозревают в завладении более 131 млн. грн на закупки земельного участка бывшего аэродрома "Застава" по завышенной стоимости", - рассказал Новиков.

Также читайте: НАБУ сообщило о подозрении 16 лицам, в том числе и Труханову, в незаконном завладении активами громады Одессы. ВИДЕО

Одесский бизнесмен Галантерник объявлен в международный розыск: Подозревают в создании преступной организации 01

Автор: 

НАБУ (4241) розыск (844) Галантерник Владимир (15)


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Топ комментарии
+17
Саакашвили бьіл прав , и не только насчет Труханова и Галантерника...
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02.11.2021 14:30 Ответить
+14
а подельники возглавляют Одессу...
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02.11.2021 14:09 Ответить
+13
ищите на родине клована..)там своих не выдают
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02.11.2021 14:08 Ответить
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Держите карман шире) Если можно доказать его причастность к уголовщине, значит он дебил , но в таком случае он бы не стал олигархом, а был бы мелким уголовником без мозгов, чей дом тюрьма, и выход на волю по праздникам) Парадокс.
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02.11.2021 14:05 Ответить
ищите этого галантерейщика теперь в Хайфе
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02.11.2021 15:28 Ответить
ищите на родине клована..)там своих не выдают
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02.11.2021 14:08 Ответить
а подельники возглавляют Одессу...
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02.11.2021 14:09 Ответить
на департье похож)))
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02.11.2021 14:20 Ответить
На мішок з гімном він схожий!
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02.11.2021 16:42 Ответить
Саакашвили бьіл прав , и не только насчет Труханова и Галантерника...
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02.11.2021 14:30 Ответить
Ню, ню. Помнится там и Труханову пидозру вручали ... И шо дальше произошло?
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02.11.2021 14:30 Ответить
цирк для лохтората ЗЕ, да и только
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02.11.2021 14:33 Ответить
а погонялово у него знатное.... из простолюдинов он...по кличке ЛЯМПОЧКА.....
начинал свой путь от владельца контейнера электротоваров отсюда и кликуха... фраер..
не сидел не коронован хотя хотел за бабки пацаны не догнали за какие такие заслуги...
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02.11.2021 15:18 Ответить
на Жерара Дэ'Партье похож
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02.11.2021 14:35 Ответить
злочинна организация..., а кто ж в нее входил? обвинения, как всегда, странные - преступную организацию создал, а кто те соратники по организации, неизвестно, такие дела делались, что без руководства города, вряд ли, но, выходит, он сам их как-то обтяпывал... и вишенка на торте - такие удальцы всегда оказываются за кордоном...
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02.11.2021 14:39 Ответить
16-ти фігурантам вручили підозри.
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02.11.2021 16:44 Ответить
В Чернигове полиция крышует преступников и преследует свидетелей, мрази - ничего нового
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02.11.2021 21:29 Ответить
Ну, бизнесмена, как-то понять можно - есть желание побольше срубить бабла....
Но я всегда задаю в такой ситуации вопрос:
- А куда всё это время смотрели все правоохранительные и контролирующие органы:
всякие СБУ, МВД, Прокуратура и т.п. ???
Кто-то из них понесёт наказание, как соучастник дерибана дорогой земли ???
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02.11.2021 14:56 Ответить
Представники цих органів не "смотрєлі", а брали активну участь в цій злочинній організації і отримували відповідну винагороду.
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02.11.2021 15:06 Ответить
Сначала дали возможность бежать, а потом объявили в розыск,-классика от мусоров захарченко-рюкзакова!
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02.11.2021 15:14 Ответить
Мусора небось полельоюники, как же иначе
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02.11.2021 21:28 Ответить


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02.11.2021 15:49 Ответить
че, тока проснулись?))..а торшер-лампадка то уже с бабосиками того, тю-тю..
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02.11.2021 16:00 Ответить
Владимир Ильич, ***.
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02.11.2021 17:16 Ответить
Не може бути! Стерненко про цього упиря разом з трухою вже декілька років криком кричить, а тепер, коли воно втікло, об'явили в розшук...
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02.11.2021 18:20 Ответить
без трухи ничего не решалось- там все підорасьі...
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02.11.2021 19:05 Ответить
О, какую рожу нажрало, это свинеобразное животное...
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02.11.2021 19:58 Ответить
В Україні тисячі галатерників нікуди не ховаються.
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02.11.2021 20:25 Ответить
Сам лично или местные органы с полицией может исполнители были?
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02.11.2021 21:27 Ответить
Это ж кто то предупредил шо тикать пора… наверное в Хайфу к Эдику ставицкому и Диме Табачнику свалил
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02.11.2021 21:42 Ответить
Та шо такое! Опять обилечивают!
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02.11.2021 22:38 Ответить
Товарищи.Читайте что Написано.Завладели земельными участками с постройками которые построила его фирма ???. Странно если ты себе строиш дом так он твой. Так так перекручивая факты можно и столбу статью приписать. ""Организация преступной группировки"". Любую фирму можно так обвинить. Я Понял Что Прибывающие У Власти В Этом Районе Рейдерским Способом Хотят Захватить Имущество Бизнесмена..
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03.11.2021 00:00 Ответить
Заметте чтоб построить что то , надо приобрести участок с разрешения властей предыдущих.Ведь бизнесмен ни за один день все построил. А разные проверяющие организации,а налоговая. Вот таким образом власть и отжимает бизнес у Бизнесменов.
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03.11.2021 00:11 Ответить
Україно, подивись на себе. Ворог сидить в твоїй хаті і сміється з тебе! Шевченко. Ворог - правоохоронна система
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03.11.2021 06:56 Ответить
Йому ж дали можливість втекти
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03.11.2021 08:07 Ответить
 
 