Одесский бизнесмен Галантерник объявлен в международный розыск: Подозревают в создании преступной организации
Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск одесского бизнесмена Владимира Галантерника как национальный, так и международный.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил журналист Олег Новиков.
"Его подозревают в создании и возглавлении преступной организации в Одессе, нанесшей 689 млн грн ущерб местной громаде", - говорится в сообщении.
Журналист со ссылкой на источники сообщил, что 31 августа 2021 Галантерник выехал за границу из Харькова, где он якобы договорился с пограничниками о пересечении границы без информирования об этом детективов НАБУ.
"По данным НАБУ, указанные лица завладели шестью земельными участками в Одессе по адресам: Гагаринское плато, 4 (жилой комплекс Sea View); Варненская, 27 с буквами А, В и Г (ЖК "Скай Сити"); Жаботинского 54А (ЖК "Альтаир-3") и Академическая, 30 (апарт-комплекс "Морская резиденция"). Все указанные дома построила компания "Будова", которую связывают с Галантерником. Отдельно фигурантов подозревают в завладении более 131 млн. грн на закупки земельного участка бывшего аэродрома "Застава" по завышенной стоимости", - рассказал Новиков.
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начинал свой путь от владельца контейнера электротоваров отсюда и кликуха... фраер..
не сидел не коронован хотя хотел за бабки пацаны не догнали за какие такие заслуги...
Но я всегда задаю в такой ситуации вопрос:
- А куда всё это время смотрели все правоохранительные и контролирующие органы:
всякие СБУ, МВД, Прокуратура и т.п. ???
Кто-то из них понесёт наказание, как соучастник дерибана дорогой земли ???