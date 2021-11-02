На египетском курорте отравилось 11 граждан Украины, - МИД
В одном из египетских отелей зафиксировано отравление 11 граждан Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом сообщил 2 ноября спикер украинского Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"По уточненной информации, 11 украинских туристов получили пищевое отравление в одном из отелей Египта. Консул поддерживает с гражданами связь. Медицинская помощь оказывалась силами отельного врача", – сказал он.
По данным дипломата, состояние пострадавших украинцев удовлетворительное, и в госпитализации они не нуждаются.
"После вспышки отравления украинские туристы были переселены в другой отель", – объяснил Николенко.
Речь идет о расположенном в Хургаде отеле AMC Royal.
Новости будут о каждом украинце с жидким стулом или только о этих??