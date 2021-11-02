РУС
10 263 24

На египетском курорте отравилось 11 граждан Украины, - МИД

В одном из египетских отелей зафиксировано отравление 11 граждан Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом сообщил 2 ноября спикер украинского Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"По уточненной информации, 11 украинских туристов получили пищевое отравление в одном из отелей Египта. Консул поддерживает с гражданами связь. Медицинская помощь оказывалась силами отельного врача", – сказал он.

По данным дипломата, состояние пострадавших украинцев удовлетворительное, и в госпитализации они не нуждаются.

"После вспышки отравления украинские туристы были переселены в другой отель", – объяснил Николенко.

Речь идет о расположенном в Хургаде отеле AMC Royal.

Египет (773) курорт (120) отравление (1586) Николенко Олег (301)
+6
верещук, ты?
02.11.2021 14:10 Ответить
+5
По данным дипломата, состояние пострадавших украинцев удовлетворительное, и в госпитализации они не нуждаются. Источник:
Новости будут о каждом украинце с жидким стулом или только о этих??
02.11.2021 14:21 Ответить
+1
Она самая . Олежкой называется 🤣🤣🤣
02.11.2021 14:12 Ответить
новости уже 3 дня...
02.11.2021 14:06 Ответить
Как передает со ссылкой на https://gordonua.com/news/worldnews/v-otele-v-egipte-otravilis-11-ukraincev-mid-ukrainy-1579438.html Гордон
02.11.2021 15:52 Ответить
Президент Зеленский делает реформы в стране а они в Египет ездят
02.11.2021 14:07 Ответить
02.11.2021 14:10 Ответить
02.11.2021 14:12 Ответить
Простой народ в Египет не поедет...
02.11.2021 22:03 Ответить
отравились на самом нищебродском курорте?) ну как египетские "5 звезд"? как здоровье лохов, которые верят, что за 300 бачей будут жрать и бухать неделю?)
02.11.2021 14:08 Ответить
Жерли в 3 горла до ригачки.
02.11.2021 14:13 Ответить
О великий эмир дубайский, раскажи ка где лохам среднего достатка отдыхать надо?) А насчет отравления, то слечь можно и дома, приготовив продукты с магазина.
02.11.2021 14:14 Ответить
работать нужно. тогда и на нормальный курорт хватит.
02.11.2021 14:50 Ответить
Просто в Єгипті/Туреччині варто вибирати готелі, де переважають громадяни ЄС і no russians... Я коли їздив, то цим керувався, у першу чергу. Ці готелі дорожчі, але не сильно!
02.11.2021 14:51 Ответить
рашкованскую массу там кормят тухлыми яйцами и наливают дешевую бормотуху. прокатывает. а идиоты, которые от нас летают в такие отели.... ну я им не судья.
02.11.2021 16:34 Ответить
Где это ты, Ванюшка, видел нынче путёвки по 300 баксов в "пятерку"??? В своих беспокойных снах? 800 и близко не подходи. Вот только сегодня забронировал за 930 USD. Чувствую себя лохом среднего достатка, как справедливо отмечено ниже... Но работать (тебе) нужно, это да, чем чушь нести на сайте!
02.11.2021 15:57 Ответить
так я в Украине живу, а не на московии. зайди в любое тур агентство и посмотри на цены на Египет
02.11.2021 16:32 Ответить
на настоящий пятизвездочный отель ты никогда в жизни писульками на цензоре не заработаешь))
02.11.2021 16:36 Ответить
02.11.2021 14:08 Ответить
лобстерами ?
02.11.2021 14:10 Ответить
Новости будут о каждом украинце с жидким стулом или только о этих??
02.11.2021 14:21 Ответить
Утром в субботу в четырехзвездочном отеле AMC Royal Hotel в Хургаде отравились 10 россиян, а к вечеру воскресенья их насчитывалось около 40. По информации ТАСС, в больнице на лечении остаются четверо граждан РФ. Остальные выписаны после оказания медпомощи. Среди отравившихся были также туристы из Германии, Франции, Польши, Латвии, Беларуси, многие из которых лечились амбулаторно, в больницу не обращались, где там с Украины или это вторая волна?
02.11.2021 14:47 Ответить
...в одном из отелей Египта. В каком отеле? Куда людям не стоит ехать? Когда новости будут в полном формате?
02.11.2021 15:48 Ответить
02.11.2021 15:52 Ответить
Так они это, никогда и не напишут...
02.11.2021 22:11 Ответить
02.11.2021 22:16 Ответить
 
 