На египетском курорте отравилось 11 граждан Украины, - МИД

В одном из египетских отелей зафиксировано отравление 11 граждан Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом сообщил 2 ноября спикер украинского Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"По уточненной информации, 11 украинских туристов получили пищевое отравление в одном из отелей Египта. Консул поддерживает с гражданами связь. Медицинская помощь оказывалась силами отельного врача", – сказал он.



По данным дипломата, состояние пострадавших украинцев удовлетворительное, и в госпитализации они не нуждаются.



"После вспышки отравления украинские туристы были переселены в другой отель", – объяснил Николенко.



Речь идет о расположенном в Хургаде отеле AMC Royal.

