На єгипетському курорті отруїлися 11 громадян України, - МЗС

В одному з єгипетських готелів зафіксовано отруєння 11 громадян України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це повідомив 2 листопада речник українського Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"За уточненою інформацією, 11 українських туристів отримали харчове отруєння в одному з готелів Єгипту. Консул підтримує з громадянами зв'язок. Медична допомога надавалася силами готельного лікаря", – сказав він.

За даними дипломата, стан постраждалих українців задовільний, і госпіталізації вони не потребують.

"Після спалаху отруєння українські туристи були переселені до іншого готелю", – пояснив Ніколенко.

Йдеться про розташований у Хургаді готель AMC Royal.

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