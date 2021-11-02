На єгипетському курорті отруїлися 11 громадян України, - МЗС
В одному з єгипетських готелів зафіксовано отруєння 11 громадян України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це повідомив 2 листопада речник українського Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
"За уточненою інформацією, 11 українських туристів отримали харчове отруєння в одному з готелів Єгипту. Консул підтримує з громадянами зв'язок. Медична допомога надавалася силами готельного лікаря", – сказав він.
За даними дипломата, стан постраждалих українців задовільний, і госпіталізації вони не потребують.
"Після спалаху отруєння українські туристи були переселені до іншого готелю", – пояснив Ніколенко.
Йдеться про розташований у Хургаді готель AMC Royal.
Топ коментарі
+6 Игорь Васечкин #488879
показати весь коментар02.11.2021 14:10 Відповісти Посилання
+5 Привет
показати весь коментар02.11.2021 14:21 Відповісти Посилання
+1 Amber
показати весь коментар02.11.2021 14:12 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Новости будут о каждом украинце с жидким стулом или только о этих??