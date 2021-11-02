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На єгипетському курорті отруїлися 11 громадян України, - МЗС

На єгипетському курорті отруїлися 11 громадян України, - МЗС

В одному з єгипетських готелів зафіксовано отруєння 11 громадян України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це повідомив 2 листопада речник українського Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"За уточненою інформацією, 11 українських туристів отримали харчове отруєння в одному з готелів Єгипту. Консул підтримує з громадянами зв'язок. Медична допомога надавалася силами готельного лікаря", – сказав він.

За даними дипломата, стан постраждалих українців задовільний, і госпіталізації вони не потребують.

"Після спалаху отруєння українські туристи були переселені до іншого готелю", – пояснив Ніколенко.

Йдеться про розташований у Хургаді готель AMC Royal.

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Автор: 

Єгипет (392) курорт (99) отруєння (945) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+6
верещук, ты?
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02.11.2021 14:10 Відповісти
+5
По данным дипломата, состояние пострадавших украинцев удовлетворительное, и в госпитализации они не нуждаются. Источник:
Новости будут о каждом украинце с жидким стулом или только о этих??
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02.11.2021 14:21 Відповісти
+1
Она самая . Олежкой называется 🤣🤣🤣
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02.11.2021 14:12 Відповісти
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02.11.2021 14:06 Відповісти
Как передает со ссылкой на https://gordonua.com/news/worldnews/v-otele-v-egipte-otravilis-11-ukraincev-mid-ukrainy-1579438.html Гордон
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02.11.2021 15:52 Відповісти
Президент Зеленский делает реформы в стране а они в Египет ездят
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02.11.2021 14:07 Відповісти
верещук, ты?
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02.11.2021 14:10 Відповісти
Она самая . Олежкой называется 🤣🤣🤣
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02.11.2021 14:12 Відповісти
Простой народ в Египет не поедет...
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02.11.2021 22:03 Відповісти
отравились на самом нищебродском курорте?) ну как египетские "5 звезд"? как здоровье лохов, которые верят, что за 300 бачей будут жрать и бухать неделю?)
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02.11.2021 14:08 Відповісти
Жерли в 3 горла до ригачки.
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02.11.2021 14:13 Відповісти
О великий эмир дубайский, раскажи ка где лохам среднего достатка отдыхать надо?) А насчет отравления, то слечь можно и дома, приготовив продукты с магазина.
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02.11.2021 14:14 Відповісти
работать нужно. тогда и на нормальный курорт хватит.
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02.11.2021 14:50 Відповісти
Просто в Єгипті/Туреччині варто вибирати готелі, де переважають громадяни ЄС і no russians... Я коли їздив, то цим керувався, у першу чергу. Ці готелі дорожчі, але не сильно!
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02.11.2021 14:51 Відповісти
рашкованскую массу там кормят тухлыми яйцами и наливают дешевую бормотуху. прокатывает. а идиоты, которые от нас летают в такие отели.... ну я им не судья.
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02.11.2021 16:34 Відповісти
Где это ты, Ванюшка, видел нынче путёвки по 300 баксов в "пятерку"??? В своих беспокойных снах? 800 и близко не подходи. Вот только сегодня забронировал за 930 USD. Чувствую себя лохом среднего достатка, как справедливо отмечено ниже... Но работать (тебе) нужно, это да, чем чушь нести на сайте!
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02.11.2021 15:57 Відповісти
так я в Украине живу, а не на московии. зайди в любое тур агентство и посмотри на цены на Египет
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02.11.2021 16:32 Відповісти
на настоящий пятизвездочный отель ты никогда в жизни писульками на цензоре не заработаешь))
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02.11.2021 16:36 Відповісти
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02.11.2021 14:08 Відповісти
лобстерами ?
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02.11.2021 14:10 Відповісти
По данным дипломата, состояние пострадавших украинцев удовлетворительное, и в госпитализации они не нуждаются. Источник:
Новости будут о каждом украинце с жидким стулом или только о этих??
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02.11.2021 14:21 Відповісти
Утром в субботу в четырехзвездочном отеле AMC Royal Hotel в Хургаде отравились 10 россиян, а к вечеру воскресенья их насчитывалось около 40. По информации ТАСС, в больнице на лечении остаются четверо граждан РФ. Остальные выписаны после оказания медпомощи. Среди отравившихся были также туристы из Германии, Франции, Польши, Латвии, Беларуси, многие из которых лечились амбулаторно, в больницу не обращались, где там с Украины или это вторая волна?
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02.11.2021 14:47 Відповісти
...в одном из отелей Египта. В каком отеле? Куда людям не стоит ехать? Когда новости будут в полном формате?
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02.11.2021 15:48 Відповісти
Как передает со ссылкой на https://gordonua.com/news/worldnews/v-otele-v-egipte-otravilis-11-ukraincev-mid-ukrainy-1579438.html Гордон
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02.11.2021 15:52 Відповісти
Так они это, никогда и не напишут...
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02.11.2021 22:11 Відповісти
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02.11.2021 22:16 Відповісти
 
 