"COVID-сертификат переболевшего" будет доступен в "Дії" на следующей неделе, - Минцифры
Со следующей недели, 8 ноября, в Украине будет введен сертификат об выздоровлении от коронавируса. Он будет действовать 90 дней.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом заявил Алексей Вискуб, первый заместитель Министра цифровой трансформации Украины.
Возможность сгенерировать сертификат в "Дії" появится через 15 дней после того, как врач внесет соответствующие данные в систему.
"На следующей неделе планируем запустить сертификат о выздоровлении. Получить сертификат о выздоровлении смогут люди, у которых есть запись о заболевании от COVID-19, внесенная врачом в электронную систему здравоохранения. Право на генерацию такого сертификата будет наступать на 15 день после внесения этой записи в систему", - сказал Вискуб.
Сертификат будет действовать 90 дней.
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Развод лохов в разгаре
У одной моей знакомой есть выписка о выздоровлении где написано пневмония...и ни о каком ковиде нет ни слова....
Хотя она лежала в больнице...инфекционном отделении...дышала кислородом....
Подписал..
Он месяца два крутил башкой перед смартфоном....ничего не получилось..
Недавно это дело упростили и он таки смог сделать запрос на сертификат без подписи...
Но оказалось что его...сертификата... там нет....
Вчера он поехал к семейному ..и тот чего то там переделал....но теперь лежит сервер дии....
В общем цирк на дроти....
До сімейного лікаря вільних місць немає.. на два тижні вперед..