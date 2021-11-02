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"COVID-сертификат переболевшего" будет доступен в "Дії" на следующей неделе, - Минцифры

Со следующей недели, 8 ноября, в Украине будет введен сертификат об выздоровлении от коронавируса. Он будет действовать 90 дней.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом заявил Алексей Вискуб, первый заместитель Министра цифровой трансформации Украины.

Возможность сгенерировать сертификат в "Дії" появится через 15 дней после того, как врач внесет соответствующие данные в систему.

"На следующей неделе планируем запустить сертификат о выздоровлении. Получить сертификат о выздоровлении смогут люди, у которых есть запись о заболевании от COVID-19, внесенная врачом в электронную систему здравоохранения. Право на генерацию такого сертификата будет наступать на 15 день после внесения этой записи в систему", - сказал Вискуб.

Сертификат будет действовать 90 дней.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минцифры запускает детский COVID-сертификат в "Дії": Получить его могут лица старше 12 лет

Автор: 

сертификат (227) Минцифры (317) Дія (427)


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Топ комментарии
+4
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02.11.2021 14:23 Ответить
+3
Хмм 90 дней, а от прививачке вроде как на полгода... Кто то ещё видит основной целью профилактику?
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02.11.2021 14:27 Ответить
+2
чувак шо левую дию забацал почав працюваты...куды донатить смской укажут..
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02.11.2021 14:27 Ответить
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02.11.2021 14:23 Ответить
Хмм 90 дней, а от прививачке вроде как на полгода... Кто то ещё видит основной целью профилактику?
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02.11.2021 14:27 Ответить
Да все ясно/понятно😉
Развод лохов в разгаре
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02.11.2021 14:40 Ответить
Дия не работает ! Сгенерированные сертификаты пропадают. Тотальная некомпетентность и попил бабла !
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02.11.2021 14:27 Ответить
чувак шо левую дию забацал почав працюваты...куды донатить смской укажут..
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02.11.2021 14:27 Ответить
Цікаво,а як бути тим,хто нещодавно перехворів,але не має сімейного лікаря,і тому крім лабораторного тесту про наявність антитіл немає ніяких документів?
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02.11.2021 14:33 Ответить
Колоцца итти, а как ещё?
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02.11.2021 14:33 Ответить
Даже те кто имеют семейного врача ничего не получат....
У одной моей знакомой есть выписка о выздоровлении где написано пневмония...и ни о каком ковиде нет ни слова....
Хотя она лежала в больнице...инфекционном отделении...дышала кислородом....
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02.11.2021 14:43 Ответить
https://petition.president.gov.ua/petition/124822
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02.11.2021 15:13 Ответить
Петиція по Вашій ситуації
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02.11.2021 15:14 Ответить
Спасибо.
Подписал..
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02.11.2021 15:31 Ответить
Я тут уже ржу в голос... глядя на своего соседа....
Он месяца два крутил башкой перед смартфоном....ничего не получилось..
Недавно это дело упростили и он таки смог сделать запрос на сертификат без подписи...
Но оказалось что его...сертификата... там нет....
Вчера он поехал к семейному ..и тот чего то там переделал....но теперь лежит сервер дии....
В общем цирк на дроти....
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02.11.2021 14:34 Ответить
Кто ещё верещит,что "Дия" это так удобно))))
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02.11.2021 14:41 Ответить
В европе сертификат действителен полгода. А у клоунов все через жопу
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02.11.2021 16:04 Ответить
Це триндець....
До сімейного лікаря вільних місць немає.. на два тижні вперед..
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02.11.2021 17:56 Ответить
 
 