"COVID-сертификат переболевшего" будет доступен в "Дії" на следующей неделе, - Минцифры

Со следующей недели, 8 ноября, в Украине будет введен сертификат об выздоровлении от коронавируса. Он будет действовать 90 дней.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом заявил Алексей Вискуб, первый заместитель Министра цифровой трансформации Украины.

Возможность сгенерировать сертификат в "Дії" появится через 15 дней после того, как врач внесет соответствующие данные в систему.

"На следующей неделе планируем запустить сертификат о выздоровлении. Получить сертификат о выздоровлении смогут люди, у которых есть запись о заболевании от COVID-19, внесенная врачом в электронную систему здравоохранения. Право на генерацию такого сертификата будет наступать на 15 день после внесения этой записи в систему", - сказал Вискуб.

Сертификат будет действовать 90 дней.

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