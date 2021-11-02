"COVID-сертифікат перехворілого" буде доступний у "Дії" наступного тижня, - Мінцифри
З наступного тижня, 8 листопада, в Україні буде запроваджено сертифікат про одужання від коронавірусу. Він діятиме 90 днів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це заявив Олексій Вискуб, перший заступник Міністра цифрової трансформації України.
Можливість згенерувати сертифікат у "Дії" з'явиться через 15 днів після того, як лікар внесе відповідні дані до системи.
"Наступного тижня плануємо запустити сертифікат про одужання. Отримати сертифікат про одужання зможуть люди, в яких наявний запис про захворювання від COVID-19, внесений лікарем до електронної системи охорони здоров‘я. Право на генерацію такого сертифікату наступатиме на 15 день після внесення цього запису до системи", – сказав Вискуб.
Сертифікат буде діяти 90 днів.
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Развод лохов в разгаре
У одной моей знакомой есть выписка о выздоровлении где написано пневмония...и ни о каком ковиде нет ни слова....
Хотя она лежала в больнице...инфекционном отделении...дышала кислородом....
Подписал..
Он месяца два крутил башкой перед смартфоном....ничего не получилось..
Недавно это дело упростили и он таки смог сделать запрос на сертификат без подписи...
Но оказалось что его...сертификата... там нет....
Вчера он поехал к семейному ..и тот чего то там переделал....но теперь лежит сервер дии....
В общем цирк на дроти....
До сімейного лікаря вільних місць немає.. на два тижні вперед..