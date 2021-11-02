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"COVID-сертифікат перехворілого" буде доступний у "Дії" наступного тижня, - Мінцифри

З наступного тижня, 8 листопада, в Україні буде запроваджено сертифікат про одужання від коронавірусу. Він діятиме 90 днів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це заявив Олексій Вискуб, перший заступник Міністра цифрової трансформації України.

Можливість згенерувати сертифікат у "Дії" з'явиться через 15 днів після того, як лікар внесе відповідні дані до системи.

"Наступного тижня плануємо запустити сертифікат про одужання. Отримати сертифікат про одужання зможуть люди, в яких наявний запис про захворювання від COVID-19, внесений лікарем до електронної системи охорони здоров‘я. Право на генерацію такого сертифікату наступатиме на 15 день після внесення цього запису до системи", – сказав Вискуб.

Сертифікат буде діяти 90 днів.

Також читайте: Мінцифри запускає дитячий COVID-сертифікат у "Дії": Отримати його можуть особи віком від 12 років

Автор: 

сертифікат (427) Мінцифри (1217) Дія (1149)


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Топ коментарі
+4
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02.11.2021 14:23 Відповісти
+3
Хмм 90 дней, а от прививачке вроде как на полгода... Кто то ещё видит основной целью профилактику?
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02.11.2021 14:27 Відповісти
+2
чувак шо левую дию забацал почав працюваты...куды донатить смской укажут..
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02.11.2021 14:27 Відповісти
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02.11.2021 14:23 Відповісти
Хмм 90 дней, а от прививачке вроде как на полгода... Кто то ещё видит основной целью профилактику?
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02.11.2021 14:27 Відповісти
Да все ясно/понятно😉
Развод лохов в разгаре
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02.11.2021 14:40 Відповісти
Дия не работает ! Сгенерированные сертификаты пропадают. Тотальная некомпетентность и попил бабла !
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02.11.2021 14:27 Відповісти
чувак шо левую дию забацал почав працюваты...куды донатить смской укажут..
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02.11.2021 14:27 Відповісти
Цікаво,а як бути тим,хто нещодавно перехворів,але не має сімейного лікаря,і тому крім лабораторного тесту про наявність антитіл немає ніяких документів?
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02.11.2021 14:33 Відповісти
Колоцца итти, а как ещё?
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02.11.2021 14:33 Відповісти
Даже те кто имеют семейного врача ничего не получат....
У одной моей знакомой есть выписка о выздоровлении где написано пневмония...и ни о каком ковиде нет ни слова....
Хотя она лежала в больнице...инфекционном отделении...дышала кислородом....
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02.11.2021 14:43 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/124822
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02.11.2021 15:13 Відповісти
Петиція по Вашій ситуації
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02.11.2021 15:14 Відповісти
Спасибо.
Подписал..
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02.11.2021 15:31 Відповісти
Я тут уже ржу в голос... глядя на своего соседа....
Он месяца два крутил башкой перед смартфоном....ничего не получилось..
Недавно это дело упростили и он таки смог сделать запрос на сертификат без подписи...
Но оказалось что его...сертификата... там нет....
Вчера он поехал к семейному ..и тот чего то там переделал....но теперь лежит сервер дии....
В общем цирк на дроти....
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02.11.2021 14:34 Відповісти
Кто ещё верещит,что "Дия" это так удобно))))
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02.11.2021 14:41 Відповісти
В европе сертификат действителен полгода. А у клоунов все через жопу
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02.11.2021 16:04 Відповісти
Це триндець....
До сімейного лікаря вільних місць немає.. на два тижні вперед..
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02.11.2021 17:56 Відповісти
 
 