"COVID-сертифікат перехворілого" буде доступний у "Дії" наступного тижня, - Мінцифри

З наступного тижня, 8 листопада, в Україні буде запроваджено сертифікат про одужання від коронавірусу. Він діятиме 90 днів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це заявив Олексій Вискуб, перший заступник Міністра цифрової трансформації України.

Можливість згенерувати сертифікат у "Дії" з'явиться через 15 днів після того, як лікар внесе відповідні дані до системи.

"Наступного тижня плануємо запустити сертифікат про одужання. Отримати сертифікат про одужання зможуть люди, в яких наявний запис про захворювання від COVID-19, внесений лікарем до електронної системи охорони здоров‘я. Право на генерацію такого сертифікату наступатиме на 15 день після внесення цього запису до системи", – сказав Вискуб.

Сертифікат буде діяти 90 днів.

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