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Разумков о возможном лишении мандата: "Идти "по беспределу" - это новый тренд"

Разумков о возможном лишении мандата:

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что рассмотрение вопроса о лишении его мандата на съезде "Слуги народа" будет нарушением закона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".

"Идти "по беспределу", извините, - это новый тренд, который мы наблюдаем", - отметил Разумков.

Он рассказал, что вчера получил письмо от главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, где тот указывает на то, что на сайте Верховной Рады Разумков указан как внефракционный. То есть глава фракции не только не знает, сколько у него народных депутатов, но и кто входит во фракцию, а кто - нет, добавил экс-спикер.

По словам Разумкова, рассмотрение вопроса о лишении его мандата на съезде будет, но это будет нарушением закона.

"Я с ними не боролся за должность. Но мандат мне не давал ни Корниенко, ни Арахамия, ни даже президент. За меня голосовали люди. И люди, если будут считать нужным, его у меня заберут на следующих выборах. Или заберут у Корниенко и Арахамии или еще у кого-нибудь", - подчеркнул он.

Напомним, ранее вице-спикер Рады и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что решение о лишении экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова депутатского мандата будет приниматься на съезде партии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К кадровым перестановкам в Кабмине следует подходить взвешенно. Нельзя просто перейти из одного министерства на другое, - Разумков

Автор: 

мандат (386) Разумков Дмитрий (1522) Слуга народа (2638)


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Топ комментарии
+16
Типу коли зебіли Раду розпустили в 2019 це не був бєспрєдєл.
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02.11.2021 15:27 Ответить
+13
моя ж ти мася))))
а ти чем занимался, вместе с ними, последние два года?
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02.11.2021 15:29 Ответить
+11
Ломбардна консєрва сам приймав участь в тому бєспредєлі починаючи з антиконституційних позачергових виборів, і тільки коли його хочуть викинути як нацюцюрник з ВР, він побачив бєспрєдєл.
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02.11.2021 15:32 Ответить
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Типу коли зебіли Раду розпустили в 2019 це не був бєспрєдєл.
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02.11.2021 15:27 Ответить
то була наша українська політ-доцільність...
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02.11.2021 15:34 Ответить
То була найрезультативніша Рада за 30 років.
А не стадо клептоманів, дрочерів і "пораваліть" як зараз.
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02.11.2021 19:06 Ответить
зато выборы очередные в ВР в октябре 2023 а не 2024,
они год своего депутатства програли теми досрочными выборами
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02.11.2021 16:03 Ответить
моя ж ти мася))))
а ти чем занимался, вместе с ними, последние два года?
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02.11.2021 15:29 Ответить
это другое (с)
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02.11.2021 16:32 Ответить
кароче это рыгло також страдает...
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02.11.2021 15:29 Ответить
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02.11.2021 15:41 Ответить
а, где же я харчеватся буду...?
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02.11.2021 15:30 Ответить
какой хароший малчик этот Разумков
- даже и не верица што он бил адным ис главных у Зе-чма, пака ни пасорилися
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02.11.2021 15:31 Ответить
то я не одын шанувальнык олбанского нарєчія тута?
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02.11.2021 15:33 Ответить
не считая,конечно,редактора заголовков...
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02.11.2021 15:37 Ответить
а жизнь-то хреновата,
когда ты без мандата...
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02.11.2021 15:31 Ответить
Почему сразу "по беспределу"? Рестартанёшь самостоятельно и покажешь, на что ты способен. Это ж ведь честно, не на плечах кого-то заехать в Парламент, а самостоятельно свой скилл продемонстрировать, тем более с такими амбициями и закидонами на Президенство
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02.11.2021 15:32 Ответить
Ломбардна консєрва сам приймав участь в тому бєспредєлі починаючи з антиконституційних позачергових виборів, і тільки коли його хочуть викинути як нацюцюрник з ВР, він побачив бєспрєдєл.
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02.11.2021 15:32 Ответить
за шо боролся на то ты и напоролся --- выборосит тебя зеленая трускавецкая шушера как использованный гандон . патаму шо в каманде не умееш работать . им нужен сплошной одобрямс безмозглый . такие как верещук . безуглая . арахамчик . коля котлета . стефанчук
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02.11.2021 15:47 Ответить
Да ладно, поц, шо ты городишь? Этот тренд по беспределу ты и запустил. А теперь он типа за правду и законность.
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02.11.2021 15:32 Ответить
он паумнел...каждый может паумнеть
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02.11.2021 15:52 Ответить
брехня...рыгло то национальность,як и ватка - сменить невозможно...
оно,блеать,даже не попутчик..як и верещучки с надюхами..
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02.11.2021 16:00 Ответить
Разумков от волнения аж на феню перешел
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02.11.2021 15:33 Ответить
Идти "по беспределу" - это новый тренд" .-Что новый- барыга врёт.Верховная рада приняла закон о продаже земли в Украине. Зная, что : Почти 75% украинцев на референдуме поддержали бы запрет на продажу земли. 05.07.21
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02.11.2021 15:34 Ответить
Хоть кого-то открываются глаза
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02.11.2021 15:34 Ответить
За Все нарушения Конституции, законов Зе шобли придётся отвечать!!!
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02.11.2021 15:37 Ответить
Ні, ну доля персонально Разумкова якось по-хрін. Тим більше, за що він боровся, на то і наштрикнувся. Але тих зелених сук треба вже якось зупиняти, разумковими вони ж не обмежаться.
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02.11.2021 15:37 Ответить
Быть в чуждой фракции и создавать свою партию этот так этично и хитросделаности нет.
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02.11.2021 15:37 Ответить
Пошел эффект бумеранга .Причем по всем направлениям.
Нельзя гадить Украине ,если в ней живешь ты гадишь под себя.
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02.11.2021 15:40 Ответить
Эти сношения Разумкова с партией "СН" можно обозначить коротко: негодяй против подонков !
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02.11.2021 15:45 Ответить
Ермак сказал лишить-значит лишат
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02.11.2021 15:46 Ответить
"Идти "по беспределу", извините, - это новый тренд, который мы наблюдаем", - отметил Разумков.
Чувак, вот только не тебе сопли распускать - ты это гавно привел во власть. Теперь жри полной ложкой, не обляпайся!!!
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02.11.2021 15:50 Ответить
Видна радость Зе-ботов, что у Разумкова могут отобрать мандат...
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02.11.2021 16:39 Ответить
Думаю что Кремль готовит замену Зеленскому в лице Разумкова, им будут подыгрывать агенты РФ разные там Смешки, Гордоны и подобные.

Медведчуки и Бойки.. это уже протухший материал и они уже выше не прыгнут, РФ нужна новая кровь, такой себе среднинький материал не так явно проросиийкий.
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02.11.2021 18:37 Ответить
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02.11.2021 22:22 Ответить
 
 