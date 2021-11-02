Разумков о возможном лишении мандата: "Идти "по беспределу" - это новый тренд"
Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что рассмотрение вопроса о лишении его мандата на съезде "Слуги народа" будет нарушением закона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".
"Идти "по беспределу", извините, - это новый тренд, который мы наблюдаем", - отметил Разумков.
Он рассказал, что вчера получил письмо от главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, где тот указывает на то, что на сайте Верховной Рады Разумков указан как внефракционный. То есть глава фракции не только не знает, сколько у него народных депутатов, но и кто входит во фракцию, а кто - нет, добавил экс-спикер.
По словам Разумкова, рассмотрение вопроса о лишении его мандата на съезде будет, но это будет нарушением закона.
"Я с ними не боролся за должность. Но мандат мне не давал ни Корниенко, ни Арахамия, ни даже президент. За меня голосовали люди. И люди, если будут считать нужным, его у меня заберут на следующих выборах. Или заберут у Корниенко и Арахамии или еще у кого-нибудь", - подчеркнул он.
Напомним, ранее вице-спикер Рады и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что решение о лишении экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова депутатского мандата будет приниматься на съезде партии.
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А не стадо клептоманів, дрочерів і "пораваліть" як зараз.
они год своего депутатства програли теми досрочными выборами
а ти чем занимался, вместе с ними, последние два года?
- даже и не верица што он бил адным ис главных у Зе-чма, пака ни пасорилися
когда ты без мандата...
оно,блеать,даже не попутчик..як и верещучки с надюхами..
Нельзя гадить Украине ,если в ней живешь ты гадишь под себя.
Чувак, вот только не тебе сопли распускать - ты это гавно привел во власть. Теперь жри полной ложкой, не обляпайся!!!
Медведчуки и Бойки.. это уже протухший материал и они уже выше не прыгнут, РФ нужна новая кровь, такой себе среднинький материал не так явно проросиийкий.