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Новости Отставка Разумкова
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Лишать ли Разумкова мандата решит съезд "Слуги народа", - Корниенко

Лишать ли Разумкова мандата решит съезд

Решение о лишении экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова депутатского мандата будет приниматься на съезде партии "Слуга народа".

Об этом в интервью "Суспільному" заявил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, решение о возможном лишении мандата будет приниматься в зависимости от дальнейших голосований Разумкова по тем или иным вопросам.

"Давид Арахамия такую ​​предложил неплохую, мне кажется, конструкцию, что нужно посмотреть будет ли продолжать народный депутат внефракционный Дмитрий Александрович Разумков свою деятельность в соответствии с программой партии "Слуга народа", — рассказал Корниенко.

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Он добавил, что Разумков не голосовал за ряд решений, предусмотренных партийной программой.

"Мы видим, что Дмитрий Александрович не голосовал за новую редакцию закона о Национальном антикоррупционном бюро, предусматривающую усиление и реформу антикоррупционных органов. Оно точно было в наших всех программах. Такие примеры уже есть. А определять будет съезд партии, если такой вопрос поднимется .Потому что это не компетенция председателя партии или председателя политсовета партии. Это компетенция исключительно съезда", — добавил Корниенко.

Сколько важных для партии законопроектов должен проигнорировать в своих голосованиях Разумков для того, чтобы партия лишила его мандата, Корниенко не ответил.

Автор: 

ВР (29288) мандат (385) Арахамия Давид (990) Разумков Дмитрий (1522) Слуга народа (2636) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+17
Без сімпатій до Разумкова... Але це не ви, дятли, давали йому мандат, а ваші довбануті виборці. Не ви брали на роботу, не вам і звільняти.
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29.10.2021 14:25 Ответить
+9
Не знаю как на счет Разумкова, а вот с мандатом корабельной сосны Алахвердиевой можно было бы и поработать
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29.10.2021 14:23 Ответить
+8
Какой ещё съезд? Сходняк дегенератов.
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29.10.2021 14:26 Ответить
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Не знаю как на счет Разумкова, а вот с мандатом корабельной сосны Алахвердиевой можно было бы и поработать
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29.10.2021 14:23 Ответить
не факт что не работают)
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29.10.2021 14:37 Ответить
почему только с ее манд...атом?)))
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29.10.2021 14:38 Ответить
Она там оптимально сбалансирована: опыт \ внешность. Не с мандатом же Безуглой работать в самом деле
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29.10.2021 14:41 Ответить
если б ты увидел Алахвердиеву вблизи, ты бы ужаснулся...думаю если с нее еще и штукатурку смыть, легко со страху можно обкакаться
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29.10.2021 14:47 Ответить
Та ну что вы такое говорите. Эти два джентельмена разбираются в женщинах
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29.10.2021 14:49 Ответить
вообще то они про Татьяну Домбровскую...эта, действительно "баба, да...")))
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29.10.2021 14:52 Ответить
Но забеременел по итогу только Корниенко. Прям 9й месяц походу
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29.10.2021 14:55 Ответить
Без сімпатій до Разумкова... Але це не ви, дятли, давали йому мандат, а ваші довбануті виборці. Не ви брали на роботу, не вам і звільняти.
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29.10.2021 14:25 Ответить
І це ж №1 в виборчому списку цієї неадекватної партії!
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29.10.2021 14:48 Ответить
Есть вариант - как еретика, пусть спалят его на костре...
Проверено, метод рабочий!
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29.10.2021 15:30 Ответить
Какой ещё съезд? Сходняк дегенератов.
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29.10.2021 14:26 Ответить
Разумков сглупил что пошел на выборы в списке... а по мажоритарке...
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29.10.2021 14:27 Ответить
Зепутаты...
"Снимай штаны"

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29.10.2021 14:28 Ответить
"Еду я в троллейбусе, ну а ты на Брабусе,
Обедаю в столовой, ну а ты в Стейкхаусе.
Водителем троллейбуса я всю жизнь вкалываю,
А ты жмешь на кнопки и на жизнь не жалуешься.
Кровосиси страны - вы с народом равны.
Снимай штаны, дальше действовать будем мы.
Кровосиси страны.
У мене знову шість уроків, у тебе знов канікули.
У тебе знов нема відпустки, ти в Париж поїхала.
Я отримав допомогу 200 гривень, а ти знову 20 тисяч.
Так подавися ж ними"

Бабада
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29.10.2021 14:32 Ответить
А в каком законе сказано, что фракция или партия может лишить депутата мандата?
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29.10.2021 14:29 Ответить
чому мені нікого з них не шкода?
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29.10.2021 14:31 Ответить
Ну тогда про рейтинг власти нечего говорить.
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29.10.2021 14:33 Ответить
Про Трухина, Юрченко, Третьякову, Клочко и остальных наркоманов съезд будет шото решать ???
Как реорганизовать конверты и откаты будет на повестке ???
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29.10.2021 14:33 Ответить
Шо-то эта история с Разумковым начинает сильно попахивать Беней. Новый сценарий для замены одной куклы на другую?
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29.10.2021 14:34 Ответить
Учитывая реалии "слуг народа" и региональное прошлое Разумкова, то эта тема должна звучать так - "Подонки решают судьбу негодяя" !!!
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29.10.2021 14:36 Ответить
чет мне кажется что разумков не сильно и растроиться, наоборот обьявит себя жертвой режима и будет иметь больше эфирного времени на телеканале ахметова
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29.10.2021 14:39 Ответить
а как по мне чем больше срач среди зелени тем лучше, ничто так безотказно не работает в политике, как самоуничтожение
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29.10.2021 14:40 Ответить
дебилы
адназначно
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29.10.2021 14:44 Ответить
Ну очень уж мягко сказано, грубо говоря.
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29.10.2021 14:50 Ответить
Та це комплімент на їх адресу!
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29.10.2021 14:52 Ответить
А летом сего года Конституционный суд признал неконституционными пункты 5,6 статьи #13 Закона Украины про статус народного депутата. В этих пунктах речь о праве нардепов выходить из фракций и оставаться внефракционными.
Получается де-юре в стране действует императивный мандат. Следовательно фракция не просто может, а даже обязана лишать мандата отщепенцев. Иначе это прямое нарушение Конституции.
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29.10.2021 15:53 Ответить
заява Разумкова про вступ до фракції уродів є, написана ще 29.08,2019р.
Заяви про вихід - нема. Хоча мала би бути...
До речі, нема і від Стефанчука, і від Корнієнка.
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29.10.2021 15:54 Ответить
Сейчас чем больше ЗЕмрази наживают врагов, не важно из каких партий, тем лучше для страны. Каждый должен руководствоваться, хотя бы, девизом "Враг моего врага мой друг"
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29.10.2021 14:55 Ответить
сЛуги д"явола, у вас в в депутатах два злочинця, один крадій і спійманий на взятки. другий гвалтівник і ще кілька збоченців які під час засідання викликають проституток, другий без мізків викидає Героса з трибуни, та й взагалі у вас партія недоумків і дегенератів, а ви причепилися до розумкова, ну не дебіли ви????!!!!!!!! Хоча й сам розумков ще той мудачок!!!!!
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29.10.2021 15:06 Ответить
Лишать, лишать, обязательно лишать, он столько о зебуинах знает!
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29.10.2021 15:17 Ответить
Думаете, что обидется и со всеми поделится?
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29.10.2021 15:43 Ответить
між іншим, нема в чинному масиві законодавства норми, коли нардепа можна позбавити мандату за його голосування (чи неголосування) всупереч передвиборчої програми парламентської партії.

А потрібно було би, щоб така норма була. І це - демократична норма т.зв. імперативного мандату.

Але, якщо нема - готуйте сіль на хвіст Разумкову!
Що, нема в нього хвоста?
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29.10.2021 15:51 Ответить
За (не)голосование нельзя. За выход из фракции можно.
ст.81 Конституции:
В случае невхождения народного депутата Украины, избранного от политической партии (избирательного блока политических партий), в состав депутатской фракции этой политической партии (избирательного блока политических партий) или выхода народного депутата Украины из состава такой фракции его полномочия прекращаются досрочно на основании закона по решению высшего руководящего органа соответствующей политической партии (избирательного блока политических партий) со дня принятия такого решения.

Источник: https://konstitutsiya.com.ua/ru/st-81
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29.10.2021 16:02 Ответить
ще раз: Разумков заяву про вступ до фракції писав, оприлюднено на засіданні ВР; про вихід - не писав, хоча мав би.
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29.10.2021 16:15 Ответить
От него никаких заяв и не нужно. Об исключении депутата их фракции сообщает глава этой фракции в электронном или письменном виде головуючому на сессии. Тот обнародует это сообщение в зале. Всё! Официального исключения Разумкова из фракции действительно не было. Но речь в целом ведётся о потенциальной возможности лишения Разумкова мандата. И для этого, кроме возражений самого Разумкова, оказываетсянет никаких юридических преград.
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29.10.2021 16:36 Ответить
Лероса виключили з депутатів, чи ні? Між ними різниця, що один №1 в списку; інший №17.
Короче; зебіли!, читайте закони так, як вони написані, і не придумуйте отсебятину. Бо вже ви всі сволочі, стільки напридумували, що пора вас всіх на каштани!
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29.10.2021 16:47 Ответить
Чего такой намаханый сегодня? Вечереет, а ты ни в одном глазу? ))
Не переживай за Разумкова. Молодой, энергичный… в любом случае не пропадёт. Про Петра продолжай думать! Как он там сейчас? Где страну спасает? Чем для народа жертвует?((
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29.10.2021 17:09 Ответить
Тобі каштан не лізе в рот? Так полізе кілок каштану
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29.10.2021 18:20 Ответить
Разумков должен быть свободен от всех обязательств для создания своей полит силы. Но хватит ли у него интеллигентности (таким он себя считает) добровольно уйти от недружественной к нему атмосферы?
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29.10.2021 16:51 Ответить
Всё видится как четко спланированная стратегия. Вплоть до даты разрыва со «Слугами». Акурат на экваторе. Зе-волна19 изначально рассматривалась Разумковым только как «карьерный лифт». Скорее всего он готов сейчас и к вылету из парламента, хотя конечно с мандатом у него было бы более широкое поле для пиара. Но и без мандата, если имеет хорошего спонсора, собрав ещё пару-тройку узнаваемых лиц и проведя не дешевую кампанию, имеет шансы быть в следующем созыве с собственной фракцией. Не очень крупной, зато собственной. Ну и спонсоров.))
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29.10.2021 17:28 Ответить
Боятся Разумкова, лишение мандата Разумкова, только, усилит его позиции, и опустит Слуг ниже плинтуса.
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29.10.2021 18:02 Ответить
Ну які такі "позиції" у Пупса"? Вигулькнуло з маргінесу в "холуї" туди ж і повернеться - "там родіна".
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29.10.2021 20:21 Ответить
Всех более-менее адекватных,за кого голосовал народ выгнали,или убили.
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29.10.2021 20:41 Ответить
 
 