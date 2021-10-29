Лишать ли Разумкова мандата решит съезд "Слуги народа", - Корниенко

Решение о лишении экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова депутатского мандата будет приниматься на съезде партии "Слуга народа".

Об этом в интервью "Суспільному" заявил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, решение о возможном лишении мандата будет приниматься в зависимости от дальнейших голосований Разумкова по тем или иным вопросам.

"Давид Арахамия такую ​​предложил неплохую, мне кажется, конструкцию, что нужно посмотреть будет ли продолжать народный депутат внефракционный Дмитрий Александрович Разумков свою деятельность в соответствии с программой партии "Слуга народа", — рассказал Корниенко.

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Он добавил, что Разумков не голосовал за ряд решений, предусмотренных партийной программой.

"Мы видим, что Дмитрий Александрович не голосовал за новую редакцию закона о Национальном антикоррупционном бюро, предусматривающую усиление и реформу антикоррупционных органов. Оно точно было в наших всех программах. Такие примеры уже есть. А определять будет съезд партии, если такой вопрос поднимется .Потому что это не компетенция председателя партии или председателя политсовета партии. Это компетенция исключительно съезда", — добавил Корниенко.

Сколько важных для партии законопроектов должен проигнорировать в своих голосованиях Разумков для того, чтобы партия лишила его мандата, Корниенко не ответил.