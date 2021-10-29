Лишать ли Разумкова мандата решит съезд "Слуги народа", - Корниенко
Решение о лишении экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова депутатского мандата будет приниматься на съезде партии "Слуга народа".
Об этом в интервью "Суспільному" заявил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, решение о возможном лишении мандата будет приниматься в зависимости от дальнейших голосований Разумкова по тем или иным вопросам.
"Давид Арахамия такую предложил неплохую, мне кажется, конструкцию, что нужно посмотреть будет ли продолжать народный депутат внефракционный Дмитрий Александрович Разумков свою деятельность в соответствии с программой партии "Слуга народа", — рассказал Корниенко.
Он добавил, что Разумков не голосовал за ряд решений, предусмотренных партийной программой.
"Мы видим, что Дмитрий Александрович не голосовал за новую редакцию закона о Национальном антикоррупционном бюро, предусматривающую усиление и реформу антикоррупционных органов. Оно точно было в наших всех программах. Такие примеры уже есть. А определять будет съезд партии, если такой вопрос поднимется .Потому что это не компетенция председателя партии или председателя политсовета партии. Это компетенция исключительно съезда", — добавил Корниенко.
Сколько важных для партии законопроектов должен проигнорировать в своих голосованиях Разумков для того, чтобы партия лишила его мандата, Корниенко не ответил.
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Проверено, метод рабочий!
"Снимай штаны"
Обедаю в столовой, ну а ты в Стейкхаусе.
Водителем троллейбуса я всю жизнь вкалываю,
А ты жмешь на кнопки и на жизнь не жалуешься.
Кровосиси страны - вы с народом равны.
Снимай штаны, дальше действовать будем мы.
Кровосиси страны.
У мене знову шість уроків, у тебе знов канікули.
У тебе знов нема відпустки, ти в Париж поїхала.
Я отримав допомогу 200 гривень, а ти знову 20 тисяч.
Так подавися ж ними"
Бабада
Как реорганизовать конверты и откаты будет на повестке ???
адназначно
Получается де-юре в стране действует императивный мандат. Следовательно фракция не просто может, а даже обязана лишать мандата отщепенцев. Иначе это прямое нарушение Конституции.
Заяви про вихід - нема. Хоча мала би бути...
До речі, нема і від Стефанчука, і від Корнієнка.
А потрібно було би, щоб така норма була. І це - демократична норма т.зв. імперативного мандату.
Але, якщо нема - готуйте сіль на хвіст Разумкову!
Що, нема в нього хвоста?
ст.81 Конституции:
В случае невхождения народного депутата Украины, избранного от политической партии (избирательного блока политических партий), в состав депутатской фракции этой политической партии (избирательного блока политических партий) или выхода народного депутата Украины из состава такой фракции его полномочия прекращаются досрочно на основании закона по решению высшего руководящего органа соответствующей политической партии (избирательного блока политических партий) со дня принятия такого решения.
Источник: https://konstitutsiya.com.ua/ru/st-81
Короче; зебіли!, читайте закони так, як вони написані, і не придумуйте отсебятину. Бо вже ви всі сволочі, стільки напридумували, що пора вас всіх на каштани!
Не переживай за Разумкова. Молодой, энергичный… в любом случае не пропадёт. Про Петра продолжай думать! Как он там сейчас? Где страну спасает? Чем для народа жертвует?((