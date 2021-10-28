Арахамия о Сковороде: Украинскую литературу в школе я не учил
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему не узнал фразу философа Григория Скороворды и приписал ее актеру Леонарду Ди Каприо.
Почему он не узнал известное высказывание, Арахамия пояснил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
"В школьном аттестате стоит "не вивчав" в разделе "Украинская литература" в то время", - написал он.
При этом Арахамия отметил, что нужно делать выводы из своих ошибок.
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""Тому був сьогодні запрошений в робочу групу по відзначенню 300-річчя Сковороди наступного року" - наступного разу не помилюсь", - добавил он.
Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" не смог сказать, кому принадлежит фраза "Мир ловил меня, но не поймал".
Пожалуйста, подождите...
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Та нехай собі як знають
Божеволіють, конають, -
Нам своє робить:
Всіх панів до 'дної ями,
Буржуїв за буржуями
Будем, будем бить!
Будем, будем бить!
Адже це уже не дивно,
Що ми твердо, супротивно,
Владно устаєм.
Ми йдемо походом гідним, -
Всім пригнобленим і бідним
Руку подаєм!
Руку подаєм!
Оживляєм гори, води,
Вибудовуєм заводи,
Ростемо ж ми, гей! -
До пустель, каналу й річки
Наші славні п'ятирічки -
Мовби до дітей,
До своїх дітей.
Наша Армія Червона
Стереже свого
кордона,
А в повітрі флот, -
Він і б'є, і сіє, й носить,
Він Республіку підносить
До нових висот!
До нових висот!
Проти мурів, проти молу
В нас бадьорість комсомолу -
Ще й підмога йде:
Збільшовиченої ери
Піонери, піонери -
Партія веде.
Партія веде.
Не на Рейні, не на Марні, -
В МТС пошлем друкарні -
Це ж у нас, у нас!
Ми тривожим стратосферу,
Атомне ядро і сферу -
О прекрасний час!
Неповторний час!
Неповторний, невмирущий…
Хто ж од нас у світі дужчий?
І з яких країн?
Ми плануєм творчі гони -
За колонами колони,
Та все ж як один!
Та все ж як один!
Тож нехай собі як знають
Божеволіють, конають, -
Нам своє робить:
Всіх панів до 'дної ями,
Буржуїв за буржуями
Будем, будем бить!
Будем, будем бить!
Джерело: https://dovidka.biz.ua/virsh-tychyny-partiia-vede
Воно навіть мови не знає, літератури в школі не вчило. 100500% і САМ не вчив,
бо українською розмовляє на рівні базарної баби з підмосков'я.
Я не порохобот. Але мене це дістало!
Всяка тримає свій ум голова;
Всякому серцю - любов і тепло,
Всякеє горло свій смак віднайшло.
Я ж у полоні нав'язливих дум:
Лише одне непокоїть мій ум.
Панські Петро для чинів тре кутки,
Федір-купець обдурити прудкий,
Той зводить дім свій на модний манір,
Інший гендлює, візьми перевір!
Я ж у полоні нав'язливих дум:
Лише одне непокоїть мій ум.
Той безперервно стягає поля,
Сей іноземних заводить телят.
Ті на ловецтво готують собак,
В сих дім, як вулик, гуде від гуляк.
Я ж у полоні нав'язливих дум:
Лише одне непокоїть мій ум.
Ладить юриста на смак свій права,
З диспутів учню тріщить голова,
Тих непокоїть Венерин амур,
Всякому голову крутить свій дур.
В мене ж турботи тільки одні,
Як з ясним розумом вмерти мені.
Знаю, що смерть - як коса замашна,
Навіть царя не обійде вона.
Байдуже смерті, мужик то чи цар, -
Все пожере, як солому пожар.
Хто ж бо зневажить страшну її сталь?
Той, в кого совість, як чистий кришталь..
в Китае уже 2 тысячи лет для получения звания чиновника
Колись,ще вминулому тисячолітті,зробилисьмо одну дурницю!
Всім видали паспорта громадян,а тре було давати тільки
НАРОДЖЕНИМ В УКРАЇНІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Какой, в жопу, Сковрода в программе украинского в советской школе?