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Арахамия о Сковороде: Украинскую литературу в школе я не учил

Арахамия о Сковороде: Украинскую литературу в школе я не учил

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему не узнал фразу философа Григория Скороворды и приписал ее актеру Леонарду Ди Каприо.

Почему он не узнал известное высказывание, Арахамия пояснил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

"В школьном аттестате стоит "не вивчав" в разделе "Украинская литература" в то время", - написал он.

При этом Арахамия отметил, что нужно делать выводы из своих ошибок.

Смотрите: "Слуга народа" Арахамия о цитате Сковороды "Мир ловил меня, но не поймал": Мне почему-то пришло в голову Леонардо Ди Каприо. ВИДЕО

""Тому був сьогодні запрошений в робочу групу по відзначенню 300-річчя Сковороди наступного року" - наступного разу не помилюсь", - добавил он.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" не смог сказать, кому принадлежит фраза "Мир ловил меня, но не поймал".

Арахамия о Сковороде: Украинскую литературу в школе я не учил 01

Автор: 

Сковорода Григорий (16) Арахамия Давид (990)


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Топ комментарии
+67
Феерический д*****б. А что ожидать. Окружение такое ведь.
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28.10.2021 20:19 Ответить
+52
Что этот абхазец вообще делает в парламенте Украины? Дебилы, кого вы выбрали
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28.10.2021 20:21 Ответить
+39
для него Сковорода-это круглый блин с ручкой для жарки...
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28.10.2021 20:21 Ответить
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Страница 2 из 2
Те несколько лет, что оно провело в школе г. Николаев оно видимо не училось, а курило за гаражами. А вот что оно там курило, вот в чём вопрос.
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28.10.2021 20:55 Ответить
Дивно, я навчався в УРСР але не памятаю, щоб хтось міг пропитляти мимо укр. мови та літератури.
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28.10.2021 21:30 Ответить
Можно было, именно во времена СССР. Родители писали заявление, в нем было указано (в связи с загрузкой в музыкальной школе, кружках, и т.п., в связи с национальной принадлежностью и т.д.). И это реально было, и можно было не изучать, а гонять балду на уроках укр.мови.
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28.10.2021 21:42 Ответить
Павло Тичина "Партія веде"
Та нехай собі як знають
Божеволіють, конають, -
Нам своє робить:
Всіх панів до 'дної ями,
Буржуїв за буржуями
Будем, будем бить!
Будем, будем бить!

Адже це уже не дивно,
Що ми твердо, супротивно,
Владно устаєм.
Ми йдемо походом гідним, -
Всім пригнобленим і бідним
Руку подаєм!
Руку подаєм!

Оживляєм гори, води,
Вибудовуєм заводи,
Ростемо ж ми, гей! -
До пустель, каналу й річки
Наші славні п'ятирічки -
Мовби до дітей,
До своїх дітей.
Наша Армія Червона
Стереже свого

кордона,
А в повітрі флот, -
Він і б'є, і сіє, й носить,
Він Республіку підносить
До нових висот!
До нових висот!

Проти мурів, проти молу
В нас бадьорість комсомолу -
Ще й підмога йде:
Збільшовиченої ери
Піонери, піонери -
Партія веде.
Партія веде.

Не на Рейні, не на Марні, -
В МТС пошлем друкарні -
Це ж у нас, у нас!
Ми тривожим стратосферу,
Атомне ядро і сферу -
О прекрасний час!
Неповторний час!

Неповторний, невмирущий…
Хто ж од нас у світі дужчий?
І з яких країн?
Ми плануєм творчі гони -
За колонами колони,
Та все ж як один!
Та все ж як один!

Тож нехай собі як знають
Божеволіють, конають, -
Нам своє робить:
Всіх панів до 'дної ями,
Буржуїв за буржуями
Будем, будем бить!
Будем, будем бить!
Джерело: https://dovidka.biz.ua/virsh-tychyny-partiia-vede
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30.10.2021 23:12 Ответить
Мудрий нород любить обирати всяке лайно, а тоді чекає манни небесної.
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28.10.2021 20:49 Ответить
"так шо ж ти тут робиш, роскосий бурят?" (c)
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28.10.2021 20:51 Ответить
ЗеДолб..бы и прочии сторонники говорящего макака-резуса, скажите, а как оно могло изучать украинскую литературу если оно увидело свет Божий, появляясь на него через задний проход, в Параше и затем проживая в Абхазии, что есть территорией Грузии?
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28.10.2021 20:52 Ответить
хм.. о пользе пальмового масла расскажет нам мутант давид.
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28.10.2021 20:54 Ответить
Ну вже ні! Пальмове масло за Гордоном - він ним рак лікував в українців та кацапів ще до "пірамідок ю шень цюй".
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28.10.2021 23:30 Ответить
Так он и "Абетку" по ходу ещё в первом классе скурил
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28.10.2021 20:56 Ответить
Зедебіли зрозуміли кого обрали?
Воно навіть мови не знає, літератури в школі не вчило. 100500% і САМ не вчив,
бо українською розмовляє на рівні базарної баби з підмосков'я.
Я не порохобот. Але мене це дістало!
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28.10.2021 20:57 Ответить
Арахамия учил в школе как есть шаурму.
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28.10.2021 20:59 Ответить
Так що ти - гірський баран, робиш в українському парламенті
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28.10.2021 21:01 Ответить
Всякому місту - звичай і права,
Всяка тримає свій ум голова;
Всякому серцю - любов і тепло,
Всякеє горло свій смак віднайшло.
Я ж у полоні нав'язливих дум:
Лише одне непокоїть мій ум.

Панські Петро для чинів тре кутки,
Федір-купець обдурити прудкий,
Той зводить дім свій на модний манір,
Інший гендлює, візьми перевір!
Я ж у полоні нав'язливих дум:
Лише одне непокоїть мій ум.

Той безперервно стягає поля,
Сей іноземних заводить телят.
Ті на ловецтво готують собак,
В сих дім, як вулик, гуде від гуляк.
Я ж у полоні нав'язливих дум:
Лише одне непокоїть мій ум.

Ладить юриста на смак свій права,
З диспутів учню тріщить голова,
Тих непокоїть Венерин амур,
Всякому голову крутить свій дур.
В мене ж турботи тільки одні,
Як з ясним розумом вмерти мені.

Знаю, що смерть - як коса замашна,
Навіть царя не обійде вона.
Байдуже смерті, мужик то чи цар, -
Все пожере, як солому пожар.

Хто ж бо зневажить страшну її сталь?
Той, в кого совість, як чистий кришталь..
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28.10.2021 21:02 Ответить
Ну,дурне- воно й в Україні дурне. Ну і чому дивуватись: яка хата такий і тин, який батько ...
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28.10.2021 21:03 Ответить
а как тогда он попал во власть и получил гражданство
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28.10.2021 21:07 Ответить
А ты шо думаешь что украинские евреи не помогут своим абхазским землячкам????
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28.10.2021 21:10 Ответить
Арахамия я больше чем уверен что ты вообще никакой литературы никогда не учил и книг ты вообще не читаешь. Ты , я больше чем уверен, не только Сковороду не знаешь а и Булгакова, и не знаешь кто такой Врубель или Айвазовский, Грушевский или Вернадский, Сикорский или Королев. Откуда ты такой а слуга???
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28.10.2021 21:08 Ответить
Да он видать и в школу-то не ходил...
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28.10.2021 22:17 Ответить
Внешний вид, мимика, лексикон, повадки, примитивная безграмотная речь...... Ара-Хам-и-я в каком-то питомнике воспитывался и дрессировался? При заповеднике ?
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28.10.2021 21:13 Ответить
кто-то ожидал свободного цитирования Шекспира в оригинале? с чего бы? конкурсы\люстрации\экзамены\публичность\декларации\суды\уголовные статьи и т.д. и т.п. разве были? вроде что хотели - то и получили.
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28.10.2021 21:15 Ответить
конкурсы\люстрации\экзамены\публичность\декларации\суды\уголовные статьи и т.д. и т.п.

в Китае уже 2 тысячи лет для получения звания чиновника
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28.10.2021 21:56 Ответить
Тупая, одноклеточная хламидия и быдло!!
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28.10.2021 21:19 Ответить
Бабуин он и есть бабуин! Кто не видел бабуина погуглите!
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29.10.2021 06:31 Ответить
Это убогое вообще никакой литературы не изучало, разве что, по портретам на банкнотах. Такое жалкое существо, но Вова его лю за турборежим.
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28.10.2021 21:21 Ответить
Обезьяна агрохимия хорошо смотрелся в цирке. Верните его в шапито - такой талант пропадает
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28.10.2021 21:29 Ответить
Так він зараз і є директор шапіто під скляним куполом.
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28.10.2021 21:44 Ответить
https://youtu.be/UFUtDdgEYwk
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28.10.2021 21:34 Ответить
А с чего так, любопытно?
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28.10.2021 21:38 Ответить
Саме тому Арахамія має мовчати і слухати. А потім знову мовчати і слухати. А не розкривати рота і не смикати як мавпа важелі керування державою, культури якої він не знає і не розуміє.
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28.10.2021 21:43 Ответить
Одним словом-хламідія😀
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28.10.2021 21:48 Ответить
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28.10.2021 21:48 Ответить
этот жлоб на сале экономит
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28.10.2021 21:58 Ответить
при Порохе жлобизмом и тупизмом не хвастались
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28.10.2021 21:59 Ответить
Де ти а де Сковорода
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28.10.2021 22:47 Ответить
Походу кондитер таоей жонке за щеку рошенку присунул
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29.10.2021 06:23 Ответить
Вот и дрыстай туда, где хоть что то учил! Жалкое подобие обезьяны...
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28.10.2021 21:58 Ответить
Весь интеллект у него на лице...тфу.
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28.10.2021 22:01 Ответить
Это быдло должно на рынке шаурмой торговать, а не в Верховной Раде сидеть!
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28.10.2021 22:05 Ответить
Да кто доверит этой пародии на обезьяну, шаурмой торговать? Если человек с востока, это не означает что он лишнехромосомный кацап!
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28.10.2021 22:44 Ответить
А який процент від дописувачів являються членами парламента?
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29.10.2021 04:35 Ответить
В горах вообще школ не было, это печально😲
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28.10.2021 22:36 Ответить
Тому потрібно брати приклад з наших держав-друзів: для отримання громадянства -- іспити з мови, з історії та культури, а також з географії.
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28.10.2021 22:52 Ответить
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28.10.2021 23:21 Ответить
Ублюдок
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28.10.2021 23:38 Ответить
Шануймося українці!
Колись,ще вминулому тисячолітті,зробилисьмо одну дурницю!
Всім видали паспорта громадян,а тре було давати тільки
НАРОДЖЕНИМ В УКРАЇНІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.10.2021 00:00 Ответить
Може і не вивчав....бо по вигляду( і по танцям в Трускавці) тільки з гілки зліз...
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29.10.2021 00:08 Ответить
осталось добавить следующую классическую фразу: "мы университетов не кончали!"
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29.10.2021 00:45 Ответить
хам-куръёзник №2
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29.10.2021 05:56 Ответить
Таких позорников и анти украинцев, надо еще поискать...в России!
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29.10.2021 06:55 Ответить
Такие они ЗЕленые обезьяны......
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29.10.2021 07:35 Ответить
Он что, где-то в школе учился? Делал рейды со своими хвостатыми сверстниками на огороды под Сухуми.
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29.10.2021 09:05 Ответить
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29.10.2021 09:16 Ответить
...усяка "шушара" керує Україною, до якої немає ніякого відношення. І чого нам від них чекати...
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29.10.2021 09:49 Ответить
Ара не ссы,эти овцы сами про Сковороду ничего не знают,они и про творчество Тараса Григорьевича ни в зуб ногой,просто тебя взяли на понт,а ты как лох попался.
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29.10.2021 10:21 Ответить
нет... ты просто - ПРИДУРОК!!!!!
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29.10.2021 13:19 Ответить
Про ЧТО вы тут трындите?
Какой, в жопу, Сковрода в программе украинского в советской школе?
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29.10.2021 14:21 Ответить
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