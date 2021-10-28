Арахамия о Сковороде: Украинскую литературу в школе я не учил

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему не узнал фразу философа Григория Скороворды и приписал ее актеру Леонарду Ди Каприо.

Почему он не узнал известное высказывание, Арахамия пояснил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

"В школьном аттестате стоит "не вивчав" в разделе "Украинская литература" в то время", - написал он.

При этом Арахамия отметил, что нужно делать выводы из своих ошибок.

Смотрите: "Слуга народа" Арахамия о цитате Сковороды "Мир ловил меня, но не поймал": Мне почему-то пришло в голову Леонардо Ди Каприо. ВИДЕО

""Тому був сьогодні запрошений в робочу групу по відзначенню 300-річчя Сковороди наступного року" - наступного разу не помилюсь", - добавил он.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" не смог сказать, кому принадлежит фраза "Мир ловил меня, но не поймал".