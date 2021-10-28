Арахамія про Сковороду: Української літератури у школі я не вчив

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому не впізнав фразу філософа Григорія Скороворди та приписав її актору Леонарду Ді Капріо.

Чому не впізнав відомий вислів, Арахамія пояснив у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У шкільному атестаті стоїть "не вивчав" у розділі "Українська література" на той час", - написав він.

При цьому Арахамія зазначив, що потрібно робити висновки зі своїх помилок.

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""Тому був сьогодні запрошений в робочу групу по відзначенню 300-річчя Сковороди наступного року" - наступного разу не помилюсь", - додав він.

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуга народу" не зміг сказати, кому належить фраза "Світ ловив мене, та не спіймав".