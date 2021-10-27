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Новини Відео Скандали в Слузі народу
18 710 77

"Слуга народу" Арахамія про цитату Сковороди "Світ ловив мене, та не спіймав": Мені чомусь спав на думку Леонардо Ді Капріо. ВIДЕО

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не впізнав і не зміг пояснити одне з найвідоміших висловлювань українського філософа Григорія Сковороди - "Світ ловив мене, та не спіймав".

Арахамія не зміг відповісти на бліцзапитання про висловлювання Сковороди на токшоу в ефірі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

Спочатку він відповів, що "поняття не має", хто може бути автором висловлювання "Світ ловив мене, та не спіймав". Жартома додав, що згадав про Леонардо ді Капріо у фільмі "Злови мене, якщо зможеш". Тоді йому розповіли, що йдеться про Сковороду та запитали, що могла б означати ця фраза.

"Без поняття, який контекст був у Сковороди… Можливо, тому що він хотів щось висловити та показати народу, а вони цього не зрозуміли", - припустив Арахамія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Коля шо, дурень? Знає він ціни, торгується у нас до останнього", - продавці Бессарабського ринку про дешеве сало "слуги народу" Тищенка

Також, на тлі нещодавнього курйозу з Тищенком Арахамію запитали, чи орієнтується він у нинішніх цінах на продукти. Політик одразу щиро зізнався, що ні. За його словами, такими питаннями у нього в сім'ї опікується лише дружина.

Автор: 

Сковорода Григорій (12) Арахамія Давид (1106) Слуга народу (2820)


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Топ коментарі
+37
Надо было спросить у бибизяны- кто такой Сковорода. Ответ был бы- тефлоновая.
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27.10.2021 13:52 Відповісти
+22
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27.10.2021 13:53 Відповісти
+19
Выходит Сковорода сплагиатил у Ди Каприо фразу, по мнению Девида Агрохимии?
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27.10.2021 13:50 Відповісти
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Выходит Сковорода сплагиатил у Ди Каприо фразу, по мнению Девида Агрохимии?
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27.10.2021 13:50 Відповісти
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27.10.2021 14:28 Відповісти
І ця людина яка не знає цін на продукти, розповідає(пише закони) як нам жити. Все аліс нам.
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27.10.2021 14:52 Відповісти
Агрохимия - типичное наглое хлебало зЕмирка. ***** их всех. Вдоль Крещатика на столбах и деревьях!
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22.11.2022 16:01 Відповісти
Арахамия - это жопоблоковский кива...
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27.10.2021 13:50 Відповісти
Или кацапский жирик\.
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27.10.2021 13:51 Відповісти
Та понятно, когда же там Сковороду читать, когда по ночным ресторанам надо протусить с Абрамовичами, Давитянами и прочими мутнорылыми персонажами. Жизнь по приколу
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27.10.2021 13:51 Відповісти
Ого, и часто ты Сковороду читаешь после 7-го класса?
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27.10.2021 14:37 Відповісти
Улюблене заняття депутатів, - щитать "Сковороду". )))

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27.10.2021 15:12 Відповісти
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27.10.2021 20:28 Відповісти
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27.10.2021 13:52 Відповісти
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27.10.2021 13:53 Відповісти
два брата-абхаза
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27.10.2021 14:32 Відповісти
нашли у кого спрашивать . украинцы не все знают . а этот вообще приблудный из за моря
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27.10.2021 13:52 Відповісти
Ну думаю, что это далеко не так - я например не знал, что эта фраза Сковороды. Но спрашивать такое у Арахамчика - это за гранью разума.
А на вопрос, "что это могло означать?" Арахамчику вряд-ли пришло в голову что-то кроме "У Сковороды были хорошие офшоры, весь мир хотел его поймать, но не смог - он зарегистрировал их на своего брата".
(Сковорода имел в виду, что мир/общество хотел сделать его таким же как все, но он не поддался и остался собой)
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27.10.2021 14:50 Відповісти
Надо было спросить у бибизяны- кто такой Сковорода. Ответ был бы- тефлоновая.
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27.10.2021 13:52 Відповісти
железная тарелка с ручкой
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27.10.2021 14:10 Відповісти
Первое послание Иоанна 2:15-17
Не люби́те мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек.
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27.10.2021 13:52 Відповісти
попей водички - попустит
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27.10.2021 14:32 Відповісти
не давай миру поймать тебя..пупсег..
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27.10.2021 14:55 Відповісти
тупая абизяна такого не могла знать априори
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27.10.2021 13:53 Відповісти
Блін, та це ж шкільна програма для 7 класу! От ви уявляєте, щоб Чорновіл, Хмара, Лук'яненко чи Ющенко не знали відповідь на це питання? Зебіли, кого ви у владу навибирали?
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27.10.2021 13:55 Відповісти
таких же як і самі. Срать та жерти.
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27.10.2021 13:59 Відповісти
а ржать?
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27.10.2021 14:11 Відповісти
ржать - то их лохторат..
а им тырить, брехать, жрать и ссать в очи...тому жеж лохторату (паприкольно хоть наржутся)
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27.10.2021 15:01 Відповісти
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27.10.2021 13:57 Відповісти
Фотав професіонал. Знизу, щоб недомірок здавався вищим.
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27.10.2021 14:01 Відповісти
235-та "погрємуха"
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27.10.2021 14:28 Відповісти
треба якось оприлюднити той перелік - мо шось загубилось? чи Ви сбилися з рахунку? і там вже більше))) і хтось шось доповнить або вигадає нове (хоча нове - саме життя підкидує кожен день)))
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27.10.2021 15:03 Відповісти
Я колись був надибав колекцію клікух кремлівського гномо-плєшивца:

Вольдемар Путлер.
Чекист.
Дипломированный лжец.
Капут.
ВоваГаз.
Туалетный Путенок.
Мочок сортирный.
Владимир Грозный.
Диктатор.
Вовка-морковка.
Дон Рэба.
Путан.
Медведолюбивый.
Лапшедел.
Маразматик.
Ватин.
*****.
Пуйло.
Обещаю обещать.
Ути-Пути.
Тупин.
Навальнофоб.
Износившийся.
Всебабушкино избранный.
Кремлевский пенсионер.
Сказочник.
Сказочный.
Сказочный *******.
Фюрер.
Деменций.
Закомплексованный.
Позор России.
Гном.
Глист.
Оккупант.
Обещалкин.
Распутин.
Тиран.
Вице-Собчак.
Великий Манипулятор.
Краб.
Среднестатистический.
ГДРовский турист.
Вован Кремлевский.
Посредственность.
Бледная тля.
Всплывший.
Ихтамнет.
Царь-карлик.
Моль, Окурок, Крысенок, Капутин (прозвища из КГБ).
Блаженный.
Путин I Крысоликий.
Обиженный.
Профессиональный Враль.
Мутин.
Вор.
Саурон.
Олигарх.
Скорбный главой.
Раскрученный.
Орк.
Тин Пу.
Пахан.
Враг народа.
Патологический лжец.
Нашист.
Цирковой лилипут.
Гаагский.
Анти-Собчак.
Стремянка.
Хан всея Руси.
Пожизненный.
Двапутин.
Тараканище.
Друг Кадырова.
Крошка Цахес, Циннобер.
Верховный малыш.
Барин.
БезНавальный.
Злобный карлик.
Мироточивый.
Расхититель в особо крупных.
Лилипутин.
Мстящий всему миру.
Ботокс.
Кровавый.
Старик Кабаев.
Бункерный дед.
Туранчокс (из киношного).
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27.10.2021 15:22 Відповісти
*****... для меня оно раз и навсегда - *****, (крыса, скунс и чмо - по настроению))))
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27.10.2021 16:24 Відповісти
Не чипайте скунсиков.Они симпатичные, умные и никого не боятся.
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27.10.2021 16:36 Відповісти
та да... меня уже и за выхухоль ругали...
ничего не имею против скунсиков (только из-за их "защитного оружия" так обозвал *****)
приношу извинения...
и у крыс заодно...
значит - ***** !!!! тут единоправильное и хареузнаваемое...
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27.10.2021 16:52 Відповісти
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27.10.2021 17:07 Відповісти
У мене все чітко по алфавіту розписано: буква - "обзивачки" на цю букву - кількість "обзивачок" у пункті Внизу - загальна сума Коли вношу в перелік зміни , то записую "обзивачку", вношу зміни в суму по пункту, а потім - в загальну суму
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27.10.2021 15:42 Відповісти
блин, блин, блин....как же я не дотумкал такой же реестр вести!!!!
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27.10.2021 16:28 Відповісти
"Учись, студент!"
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27.10.2021 16:30 Відповісти
та да... от я идиот (вообще-то сначала собирал, да только не так профессионально...по алфавиту))))
а мог жеж догадаться, что на память рассчитывать из-за обилия кликух - марна справа )))))
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27.10.2021 16:38 Відповісти
😀😀😀
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27.10.2021 17:08 Відповісти
Вже 285
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22.11.2022 15:23 Відповісти
А шо? Інтелектуал, ітіть калатіть.
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27.10.2021 13:58 Відповісти
Агрохімія наче тупорилий двійочник на екзамені.
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27.10.2021 13:58 Відповісти
наче - лишнє, як і двійочник на екзамені...))))
краткость - сестра таланта !!!
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27.10.2021 15:04 Відповісти
Звідки тому примату знати слова українського філософа.Довбня просто тролили,а до нього й не дійшло.
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27.10.2021 13:58 Відповісти
До всіх придурків зелених добре підійдуть ще й ці слові Сковороди:"Я стовпотворіння собою умножати не хочу, доволі і вас, стовпів неотесаних..."
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27.10.2021 14:01 Відповісти
Я не осилил за свою сознательную жизнь ни ,,Войну и мир" Толстого,ни ,,Преступление и Наказание" Достоевского, но зато с удовольствием прочел Конан Дойля,Марка Твена,Мопассана,Драйзера,Корнейчука,многих украинских сатириков.Современные мне пока индифферентны.Читаю вражеские сайты и врагов.Чтобы знать об чем клевещут и соответственно об чем будет клеветать мертвечук и его собратья по оппозиционному пулу.
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27.10.2021 13:58 Відповісти
я тоже периодически заглядываю на рашаговносми и приговариваю - таак! почитаем теперя вести с дурдома))))
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27.10.2021 15:06 Відповісти
Трохи потерли бібізяну -аж тут чергова Ганна АхмЕтова вистрибує!
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27.10.2021 13:59 Відповісти
Ара хамовитая, ты Джо, который на фик никому не нужен.
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27.10.2021 14:00 Відповісти
Григорій Сковорда - то повна протилежність нинішнім слугам урода, котрий не продався цариці всія кацапстану, а залишався вірним Україні.
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27.10.2021 14:01 Відповісти
Патамушта дебил...
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27.10.2021 14:05 Відповісти
НАивный Додик, не льсти себе, тебя поймают и после того, как ты там же, где тебя поймают, всё изложишь на бумагу, сразу и в ..........
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27.10.2021 14:08 Відповісти
" Кожен з нас -- Ара-хам. Кожен -- Коля-котлета.
Кажуть, це винесло постмайданною хвилею. Який там час розпаду гімна в природі? "
(с) из ФБ
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27.10.2021 14:11 Відповісти
В своем сериале зебил, играя Голобородька, одухотворенно говорил:

"Поясніть, будь ласка, чому я, простий виборець на зарплату вчителя історії не можу дозволити собі навіть хрущовку в Києві, коли ви, мої підлеглі, живете в розкішних хоромах… Ви ж слуги народу! Де це бачено, щоб слуги жили краще за своїх панів! Або може ви переплутали і служите не тому господареві. Замість служити народові, ви прислужуєте олігархам…"

Вот пусть зебил ответит на заданный собою в фильме вопрос.
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27.10.2021 14:14 Відповісти
" Тривалість навчання:
- прибиральник туалету в Голандії - 3 міс.
- прибиральник палат в лікрнях США - 6 міс.
- депутат "слуга народа" в Україні - 5 днів !!!

Тобто дибілам, яких ви вибрали, невистачає знань прибирати лайно в Амстердамі,
але достатньо щоб керувати такими зебілами як ви. " (с)
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27.10.2021 14:15 Відповісти
Пусть едет на родину, тут своих умников хватает...
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27.10.2021 14:28 Відповісти
Хламидия мог еще и Батьку Махна вспомнить.))
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27.10.2021 14:43 Відповісти
хрень зачем хрень догонять
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27.10.2021 14:57 Відповісти
Времена такие были
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27.10.2021 15:00 Відповісти
во вот это по нашему по Гуляйпольски
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27.10.2021 15:13 Відповісти
Гроші батька Махна.
"Хто не буде гроші брати, тому будем с...у драти". )))

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27.10.2021 15:29 Відповісти
угу только рузгая челюсть которая тарантас из гор Нетчин известный тут как Нетчинка переименовал в тачанку
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27.10.2021 15:23 Відповісти
Відкрий Нечуя-Левицького і прочитай про "тачанку" А він жив у другій половині ХІХ ст
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22.11.2022 15:22 Відповісти
Сковорода даже не предполагал, что на сказки-обещания можно словить 75%.
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27.10.2021 15:02 Відповісти
Арахамию спросили, ориентируется ли он в нынешних ценах на продукты. Политик сразу искренне признался, что нет. По его словам, такими вопросами у него в семье занимается только жена. - незнание цен в стране лицом, который представляет власть указывает,что этот избранник народа ложил на избранников
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27.10.2021 15:06 Відповісти
Что вы хотите?? Это ответ типичного ворюги и невежды Арахамии, случайно попавшего не олимп власти!!!..........А насчёт цен. Таки нагло врёт этот недокавказец Арахамия!! Потому , что у народов Кавказа, жены не ходят на рынки и базары!! Всеми покупками на Кавказе, занимают исключительно мужчины!!!.... Не знаю .... хорошо это или плохо, Я их не осуждаю, но это факт!!
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27.10.2021 15:40 Відповісти
Це сценка з виступу "95 кварталу? У мене немає часу слухати цю єрундєнь
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27.10.2021 16:42 Відповісти
Що може означати вираз "Світ ловив мене та не піймав" з точки зору мавпи?..Судячи з виразу обличчя Арахаміі тільки хороше...
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27.10.2021 17:21 Відповісти
Цей слуга давно закінчив школу, тому забув чи не знав про вислів Сковороди, а ось про ціни, м"яко кажучи, здивував. І він не один такий(вважаю що добра більшість!). А яким чином вони обчисляють суму прожиткового мінімуму? мін.зарплати/пенсії та ін.соцвиплат? Довідник Стеля?
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27.10.2021 17:22 Відповісти
Это чудо только 2015 году получило гражданство Украины....Какая школа?Какая Украина? Оно совершенно не украинское, хотя и причисляет себя к "украинской политической элите", мать его...Не дохрена ли "арахамий- саакашвилей" в нашей политике?
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27.10.2021 17:36 Відповісти
Ара Химия
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27.10.2021 18:09 Відповісти
А такі, да! Оце вже дійсно "Зелений" , як дуб! Бо інтелектом вже затьмарив і ,навіть, переплюнув Яника з його Анною Ахметовою!...Оце рівень розумової і етичної культури лідерів правлячого режиму...
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27.10.2021 18:40 Відповісти
 
 