"Слуга народу" Арахамія про цитату Сковороди "Світ ловив мене, та не спіймав": Мені чомусь спав на думку Леонардо Ді Капріо. ВIДЕО

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не впізнав і не зміг пояснити одне з найвідоміших висловлювань українського філософа Григорія Сковороди - "Світ ловив мене, та не спіймав".

Арахамія не зміг відповісти на бліцзапитання про висловлювання Сковороди на токшоу в ефірі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

Спочатку він відповів, що "поняття не має", хто може бути автором висловлювання "Світ ловив мене, та не спіймав". Жартома додав, що згадав про Леонардо ді Капріо у фільмі "Злови мене, якщо зможеш". Тоді йому розповіли, що йдеться про Сковороду та запитали, що могла б означати ця фраза.

"Без поняття, який контекст був у Сковороди… Можливо, тому що він хотів щось висловити та показати народу, а вони цього не зрозуміли", - припустив Арахамія.

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Також, на тлі нещодавнього курйозу з Тищенком Арахамію запитали, чи орієнтується він у нинішніх цінах на продукти. Політик одразу щиро зізнався, що ні. За його словами, такими питаннями у нього в сім'ї опікується лише дружина.