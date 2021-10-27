"Слуга народу" Арахамія про цитату Сковороди "Світ ловив мене, та не спіймав": Мені чомусь спав на думку Леонардо Ді Капріо. ВIДЕО
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не впізнав і не зміг пояснити одне з найвідоміших висловлювань українського філософа Григорія Сковороди - "Світ ловив мене, та не спіймав".
Арахамія не зміг відповісти на бліцзапитання про висловлювання Сковороди на токшоу в ефірі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.
Спочатку він відповів, що "поняття не має", хто може бути автором висловлювання "Світ ловив мене, та не спіймав". Жартома додав, що згадав про Леонардо ді Капріо у фільмі "Злови мене, якщо зможеш". Тоді йому розповіли, що йдеться про Сковороду та запитали, що могла б означати ця фраза.
"Без поняття, який контекст був у Сковороди… Можливо, тому що він хотів щось висловити та показати народу, а вони цього не зрозуміли", - припустив Арахамія.
Також, на тлі нещодавнього курйозу з Тищенком Арахамію запитали, чи орієнтується він у нинішніх цінах на продукти. Політик одразу щиро зізнався, що ні. За його словами, такими питаннями у нього в сім'ї опікується лише дружина.
Будь ласка, зачекайте...
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А на вопрос, "что это могло означать?" Арахамчику вряд-ли пришло в голову что-то кроме "У Сковороды были хорошие офшоры, весь мир хотел его поймать, но не смог - он зарегистрировал их на своего брата".
(Сковорода имел в виду, что мир/общество хотел сделать его таким же как все, но он не поддался и остался собой)
Не люби́те мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек.
а им тырить, брехать, жрать и ссать в очи...тому жеж лохторату (паприкольно хоть наржутся)
Вольдемар Путлер.
Чекист.
Дипломированный лжец.
Капут.
ВоваГаз.
Туалетный Путенок.
Мочок сортирный.
Владимир Грозный.
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Дон Рэба.
Путан.
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Лапшедел.
Маразматик.
Ватин.
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Тупин.
Навальнофоб.
Износившийся.
Всебабушкино избранный.
Кремлевский пенсионер.
Сказочник.
Сказочный.
Сказочный *******.
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Деменций.
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Гном.
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Распутин.
Тиран.
Вице-Собчак.
Великий Манипулятор.
Краб.
Среднестатистический.
ГДРовский турист.
Вован Кремлевский.
Посредственность.
Бледная тля.
Всплывший.
Ихтамнет.
Царь-карлик.
Моль, Окурок, Крысенок, Капутин (прозвища из КГБ).
Блаженный.
Путин I Крысоликий.
Обиженный.
Профессиональный Враль.
Мутин.
Вор.
Саурон.
Олигарх.
Скорбный главой.
Раскрученный.
Орк.
Тин Пу.
Пахан.
Враг народа.
Патологический лжец.
Нашист.
Цирковой лилипут.
Гаагский.
Анти-Собчак.
Стремянка.
Хан всея Руси.
Пожизненный.
Двапутин.
Тараканище.
Друг Кадырова.
Крошка Цахес, Циннобер.
Верховный малыш.
Барин.
БезНавальный.
Злобный карлик.
Мироточивый.
Расхититель в особо крупных.
Лилипутин.
Мстящий всему миру.
Ботокс.
Кровавый.
Старик Кабаев.
Бункерный дед.
Туранчокс (из киношного).
ничего не имею против скунсиков (только из-за их "защитного оружия" так обозвал *****)
приношу извинения...
и у крыс заодно...
значит - ***** !!!! тут единоправильное и хареузнаваемое...
а мог жеж догадаться, что на память рассчитывать из-за обилия кликух - марна справа )))))
краткость - сестра таланта !!!
Кажуть, це винесло постмайданною хвилею. Який там час розпаду гімна в природі? "
(с) из ФБ
"Поясніть, будь ласка, чому я, простий виборець на зарплату вчителя історії не можу дозволити собі навіть хрущовку в Києві, коли ви, мої підлеглі, живете в розкішних хоромах… Ви ж слуги народу! Де це бачено, щоб слуги жили краще за своїх панів! Або може ви переплутали і служите не тому господареві. Замість служити народові, ви прислужуєте олігархам…"
Вот пусть зебил ответит на заданный собою в фильме вопрос.
- прибиральник туалету в Голандії - 3 міс.
- прибиральник палат в лікрнях США - 6 міс.
- депутат "слуга народа" в Україні - 5 днів !!!
Тобто дибілам, яких ви вибрали, невистачає знань прибирати лайно в Амстердамі,
але достатньо щоб керувати такими зебілами як ви. " (с)
"Хто не буде гроші брати, тому будем с...у драти". )))