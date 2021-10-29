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Новини Відставка Разумкова
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Чи позбавляти Разумкова мандата вирішить з'їзд "Слуги народу", - Корнієнко

Чи позбавляти Разумкова мандата вирішить з'їзд

Рішення про позбавлення ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова депутатського мандата ухвалюватиметься на з'їзді партії "Слуга народу".

Про це в інтерв'ю "Суспільному" заявив перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, рішення про можливе позбавлення мандату прийматиметься залежно від подальших голосувань Разумкова з тих чи інших питань.

"Давид Арахамія таку запропонував непогану, мені здається, конструкцію, що треба подивитися чи буде продовжувати народний депутат позафракційний Дмитро Олександрович Разумков свою діяльність відповідно до програми партії "Слуга народу", — розповів Корнієнко.

Він додав, що Разумков не голосував за низку рішень, передбачених партійною програмою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков про помилки у санкціях РНБО: На засіданні по списку не проходили, одразу голосували, указ готував ОП

"Ми бачимо що Дмитро Олександрович не голосував за нову редакцію закону про Національне антикорупційне бюро, який передбачає підсилення і реформу антикорупційних органів. Воно точно було у наших всіх програмах. Такі приклади вже є. А визначати буде з’їзд партії, якщо таке питання підніметься. Тому що це ж не компетенція голови партії чи голови політради партії. Це компетенція виключно з’їзду, тому визначати", — додав Корнієнко.

Скільки важливих для партії законопроєктів має проігнорувати у своїх голосуваннях Разумков для того, аби партія позбавила його мандату — Корнієнко не відповів.

Автор: 

ВР (15050) мандат (148) Арахамія Давид (1106) Разумков Дмитро (1528) Слуга народу (2820) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+17
Без сімпатій до Разумкова... Але це не ви, дятли, давали йому мандат, а ваші довбануті виборці. Не ви брали на роботу, не вам і звільняти.
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29.10.2021 14:25 Відповісти
+9
Не знаю как на счет Разумкова, а вот с мандатом корабельной сосны Алахвердиевой можно было бы и поработать
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29.10.2021 14:23 Відповісти
+8
Какой ещё съезд? Сходняк дегенератов.
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29.10.2021 14:26 Відповісти
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Не знаю как на счет Разумкова, а вот с мандатом корабельной сосны Алахвердиевой можно было бы и поработать
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29.10.2021 14:23 Відповісти
не факт что не работают)
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29.10.2021 14:37 Відповісти
почему только с ее манд...атом?)))
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29.10.2021 14:38 Відповісти
Она там оптимально сбалансирована: опыт \ внешность. Не с мандатом же Безуглой работать в самом деле
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29.10.2021 14:41 Відповісти
если б ты увидел Алахвердиеву вблизи, ты бы ужаснулся...думаю если с нее еще и штукатурку смыть, легко со страху можно обкакаться
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29.10.2021 14:47 Відповісти
Та ну что вы такое говорите. Эти два джентельмена разбираются в женщинах
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29.10.2021 14:49 Відповісти
вообще то они про Татьяну Домбровскую...эта, действительно "баба, да...")))
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29.10.2021 14:52 Відповісти
Но забеременел по итогу только Корниенко. Прям 9й месяц походу
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29.10.2021 14:55 Відповісти
Без сімпатій до Разумкова... Але це не ви, дятли, давали йому мандат, а ваші довбануті виборці. Не ви брали на роботу, не вам і звільняти.
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29.10.2021 14:25 Відповісти
І це ж №1 в виборчому списку цієї неадекватної партії!
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29.10.2021 14:48 Відповісти
Есть вариант - как еретика, пусть спалят его на костре...
Проверено, метод рабочий!
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29.10.2021 15:30 Відповісти
Какой ещё съезд? Сходняк дегенератов.
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29.10.2021 14:26 Відповісти
Разумков сглупил что пошел на выборы в списке... а по мажоритарке...
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29.10.2021 14:27 Відповісти
Зепутаты...
"Снимай штаны"

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29.10.2021 14:28 Відповісти
"Еду я в троллейбусе, ну а ты на Брабусе,
Обедаю в столовой, ну а ты в Стейкхаусе.
Водителем троллейбуса я всю жизнь вкалываю,
А ты жмешь на кнопки и на жизнь не жалуешься.
Кровосиси страны - вы с народом равны.
Снимай штаны, дальше действовать будем мы.
Кровосиси страны.
У мене знову шість уроків, у тебе знов канікули.
У тебе знов нема відпустки, ти в Париж поїхала.
Я отримав допомогу 200 гривень, а ти знову 20 тисяч.
Так подавися ж ними"

Бабада
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29.10.2021 14:32 Відповісти
А в каком законе сказано, что фракция или партия может лишить депутата мандата?
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29.10.2021 14:29 Відповісти
чому мені нікого з них не шкода?
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29.10.2021 14:31 Відповісти
Ну тогда про рейтинг власти нечего говорить.
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29.10.2021 14:33 Відповісти
Про Трухина, Юрченко, Третьякову, Клочко и остальных наркоманов съезд будет шото решать ???
Как реорганизовать конверты и откаты будет на повестке ???
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29.10.2021 14:33 Відповісти
Шо-то эта история с Разумковым начинает сильно попахивать Беней. Новый сценарий для замены одной куклы на другую?
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29.10.2021 14:34 Відповісти
Учитывая реалии "слуг народа" и региональное прошлое Разумкова, то эта тема должна звучать так - "Подонки решают судьбу негодяя" !!!
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29.10.2021 14:36 Відповісти
чет мне кажется что разумков не сильно и растроиться, наоборот обьявит себя жертвой режима и будет иметь больше эфирного времени на телеканале ахметова
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29.10.2021 14:39 Відповісти
а как по мне чем больше срач среди зелени тем лучше, ничто так безотказно не работает в политике, как самоуничтожение
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29.10.2021 14:40 Відповісти
дебилы
адназначно
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29.10.2021 14:44 Відповісти
Ну очень уж мягко сказано, грубо говоря.
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29.10.2021 14:50 Відповісти
Та це комплімент на їх адресу!
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29.10.2021 14:52 Відповісти
А летом сего года Конституционный суд признал неконституционными пункты 5,6 статьи #13 Закона Украины про статус народного депутата. В этих пунктах речь о праве нардепов выходить из фракций и оставаться внефракционными.
Получается де-юре в стране действует императивный мандат. Следовательно фракция не просто может, а даже обязана лишать мандата отщепенцев. Иначе это прямое нарушение Конституции.
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29.10.2021 15:53 Відповісти
заява Разумкова про вступ до фракції уродів є, написана ще 29.08,2019р.
Заяви про вихід - нема. Хоча мала би бути...
До речі, нема і від Стефанчука, і від Корнієнка.
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29.10.2021 15:54 Відповісти
Сейчас чем больше ЗЕмрази наживают врагов, не важно из каких партий, тем лучше для страны. Каждый должен руководствоваться, хотя бы, девизом "Враг моего врага мой друг"
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29.10.2021 14:55 Відповісти
сЛуги д"явола, у вас в в депутатах два злочинця, один крадій і спійманий на взятки. другий гвалтівник і ще кілька збоченців які під час засідання викликають проституток, другий без мізків викидає Героса з трибуни, та й взагалі у вас партія недоумків і дегенератів, а ви причепилися до розумкова, ну не дебіли ви????!!!!!!!! Хоча й сам розумков ще той мудачок!!!!!
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29.10.2021 15:06 Відповісти
Лишать, лишать, обязательно лишать, он столько о зебуинах знает!
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29.10.2021 15:17 Відповісти
Думаете, что обидется и со всеми поделится?
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29.10.2021 15:43 Відповісти
між іншим, нема в чинному масиві законодавства норми, коли нардепа можна позбавити мандату за його голосування (чи неголосування) всупереч передвиборчої програми парламентської партії.

А потрібно було би, щоб така норма була. І це - демократична норма т.зв. імперативного мандату.

Але, якщо нема - готуйте сіль на хвіст Разумкову!
Що, нема в нього хвоста?
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29.10.2021 15:51 Відповісти
За (не)голосование нельзя. За выход из фракции можно.
ст.81 Конституции:
В случае невхождения народного депутата Украины, избранного от политической партии (избирательного блока политических партий), в состав депутатской фракции этой политической партии (избирательного блока политических партий) или выхода народного депутата Украины из состава такой фракции его полномочия прекращаются досрочно на основании закона по решению высшего руководящего органа соответствующей политической партии (избирательного блока политических партий) со дня принятия такого решения.

Источник: https://konstitutsiya.com.ua/ru/st-81
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29.10.2021 16:02 Відповісти
ще раз: Разумков заяву про вступ до фракції писав, оприлюднено на засіданні ВР; про вихід - не писав, хоча мав би.
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29.10.2021 16:15 Відповісти
От него никаких заяв и не нужно. Об исключении депутата их фракции сообщает глава этой фракции в электронном или письменном виде головуючому на сессии. Тот обнародует это сообщение в зале. Всё! Официального исключения Разумкова из фракции действительно не было. Но речь в целом ведётся о потенциальной возможности лишения Разумкова мандата. И для этого, кроме возражений самого Разумкова, оказываетсянет никаких юридических преград.
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29.10.2021 16:36 Відповісти
Лероса виключили з депутатів, чи ні? Між ними різниця, що один №1 в списку; інший №17.
Короче; зебіли!, читайте закони так, як вони написані, і не придумуйте отсебятину. Бо вже ви всі сволочі, стільки напридумували, що пора вас всіх на каштани!
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29.10.2021 16:47 Відповісти
Чего такой намаханый сегодня? Вечереет, а ты ни в одном глазу? ))
Не переживай за Разумкова. Молодой, энергичный… в любом случае не пропадёт. Про Петра продолжай думать! Как он там сейчас? Где страну спасает? Чем для народа жертвует?((
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29.10.2021 17:09 Відповісти
Тобі каштан не лізе в рот? Так полізе кілок каштану
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29.10.2021 18:20 Відповісти
Разумков должен быть свободен от всех обязательств для создания своей полит силы. Но хватит ли у него интеллигентности (таким он себя считает) добровольно уйти от недружественной к нему атмосферы?
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29.10.2021 16:51 Відповісти
Всё видится как четко спланированная стратегия. Вплоть до даты разрыва со «Слугами». Акурат на экваторе. Зе-волна19 изначально рассматривалась Разумковым только как «карьерный лифт». Скорее всего он готов сейчас и к вылету из парламента, хотя конечно с мандатом у него было бы более широкое поле для пиара. Но и без мандата, если имеет хорошего спонсора, собрав ещё пару-тройку узнаваемых лиц и проведя не дешевую кампанию, имеет шансы быть в следующем созыве с собственной фракцией. Не очень крупной, зато собственной. Ну и спонсоров.))
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29.10.2021 17:28 Відповісти
Боятся Разумкова, лишение мандата Разумкова, только, усилит его позиции, и опустит Слуг ниже плинтуса.
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29.10.2021 18:02 Відповісти
Ну які такі "позиції" у Пупса"? Вигулькнуло з маргінесу в "холуї" туди ж і повернеться - "там родіна".
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29.10.2021 20:21 Відповісти
Всех более-менее адекватных,за кого голосовал народ выгнали,или убили.
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29.10.2021 20:41 Відповісти
 
 