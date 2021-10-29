Чи позбавляти Разумкова мандата вирішить з'їзд "Слуги народу", - Корнієнко
Рішення про позбавлення ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова депутатського мандата ухвалюватиметься на з'їзді партії "Слуга народу".
Про це в інтерв'ю "Суспільному" заявив перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, рішення про можливе позбавлення мандату прийматиметься залежно від подальших голосувань Разумкова з тих чи інших питань.
"Давид Арахамія таку запропонував непогану, мені здається, конструкцію, що треба подивитися чи буде продовжувати народний депутат позафракційний Дмитро Олександрович Разумков свою діяльність відповідно до програми партії "Слуга народу", — розповів Корнієнко.
Він додав, що Разумков не голосував за низку рішень, передбачених партійною програмою.
"Ми бачимо що Дмитро Олександрович не голосував за нову редакцію закону про Національне антикорупційне бюро, який передбачає підсилення і реформу антикорупційних органів. Воно точно було у наших всіх програмах. Такі приклади вже є. А визначати буде з’їзд партії, якщо таке питання підніметься. Тому що це ж не компетенція голови партії чи голови політради партії. Це компетенція виключно з’їзду, тому визначати", — додав Корнієнко.
Скільки важливих для партії законопроєктів має проігнорувати у своїх голосуваннях Разумков для того, аби партія позбавила його мандату — Корнієнко не відповів.
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Проверено, метод рабочий!
"Снимай штаны"
Обедаю в столовой, ну а ты в Стейкхаусе.
Водителем троллейбуса я всю жизнь вкалываю,
А ты жмешь на кнопки и на жизнь не жалуешься.
Кровосиси страны - вы с народом равны.
Снимай штаны, дальше действовать будем мы.
Кровосиси страны.
У мене знову шість уроків, у тебе знов канікули.
У тебе знов нема відпустки, ти в Париж поїхала.
Я отримав допомогу 200 гривень, а ти знову 20 тисяч.
Так подавися ж ними"
Бабада
Как реорганизовать конверты и откаты будет на повестке ???
адназначно
Получается де-юре в стране действует императивный мандат. Следовательно фракция не просто может, а даже обязана лишать мандата отщепенцев. Иначе это прямое нарушение Конституции.
Заяви про вихід - нема. Хоча мала би бути...
До речі, нема і від Стефанчука, і від Корнієнка.
А потрібно було би, щоб така норма була. І це - демократична норма т.зв. імперативного мандату.
Але, якщо нема - готуйте сіль на хвіст Разумкову!
Що, нема в нього хвоста?
ст.81 Конституции:
В случае невхождения народного депутата Украины, избранного от политической партии (избирательного блока политических партий), в состав депутатской фракции этой политической партии (избирательного блока политических партий) или выхода народного депутата Украины из состава такой фракции его полномочия прекращаются досрочно на основании закона по решению высшего руководящего органа соответствующей политической партии (избирательного блока политических партий) со дня принятия такого решения.
Источник: https://konstitutsiya.com.ua/ru/st-81
Короче; зебіли!, читайте закони так, як вони написані, і не придумуйте отсебятину. Бо вже ви всі сволочі, стільки напридумували, що пора вас всіх на каштани!
Не переживай за Разумкова. Молодой, энергичный… в любом случае не пропадёт. Про Петра продолжай думать! Как он там сейчас? Где страну спасает? Чем для народа жертвует?((