Задолженность по выплате больничных составляет около 1,5 млрд грн, - Лазебная

Задолженность по выплате больничных составляет около полутора миллиардов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

В частности, глава Минсоцполитики напомнила, что в 2016 году был уменьшен вдвое единый социальный взнос.

"Когда была сделана эта история, я считаю, что это бездумная, фискальная реформа, но почему не подумали о том, что если вы уменьшаете ресурсную базу вдвое, то почему не пересмотрели направления финансирования? Если вы здесь ничего не забрали, а тут уменьшили, то за счет чего повышать пенсии, за счет чего обеспечивать все выплаты по регрессам, по больничным, а тут у нас еще COVID. У нас ведь не было никогда такого роста по больничным! А плюс еще все страховые выплаты, за погибших, медиков... Конечно, у нас есть задолженность около полутора миллиардов по больничным. Но поверьте, я очень надеюсь, что наведение порядка плюс верификация, и если ты взял больничный, а пересек границу, мы это все сейчас отслеживаем", - рассказала Лазебная.

Она также проинформировала, что уже месяц как Украина перешла на электронные больничные.

"Есть много вопросов, один месяц внедрения - вопросов море. Но мне кажется, хотя бы нельзя будет купить его (больничный. - Ред.) уже онлайн и принести работодателю", - добавила министр.

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