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Новости
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Задолженность по выплате больничных составляет около 1,5 млрд грн, - Лазебная

Задолженность по выплате больничных составляет около 1,5 млрд грн, - Лазебная

Задолженность по выплате больничных составляет около полутора миллиардов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

В частности, глава Минсоцполитики напомнила, что в 2016 году был уменьшен вдвое единый социальный взнос.

"Когда была сделана эта история, я считаю, что это бездумная, фискальная реформа, но почему не подумали о том, что если вы уменьшаете ресурсную базу вдвое, то почему не пересмотрели направления финансирования? Если вы здесь ничего не забрали, а тут уменьшили, то за счет чего повышать пенсии, за счет чего обеспечивать все выплаты по регрессам, по больничным, а тут у нас еще COVID. У нас ведь не было никогда такого роста по больничным! А плюс еще все страховые выплаты, за погибших, медиков... Конечно, у нас есть задолженность около полутора миллиардов по больничным. Но поверьте, я очень надеюсь, что наведение порядка плюс верификация, и если ты взял больничный, а пересек границу, мы это все сейчас отслеживаем", - рассказала Лазебная.

Она также проинформировала, что уже месяц как Украина перешла на электронные больничные.

"Есть много вопросов, один месяц внедрения - вопросов море. Но мне кажется, хотя бы нельзя будет купить его (больничный. - Ред.) уже онлайн и принести работодателю", - добавила министр.

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Автор: 

задолженность (221) больничный (55) Лазебная Марина (141)


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Топ комментарии
+5
то скоко в асфальтокилометрах?
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02.11.2021 17:57 Ответить
+5
До речі, навіть після зменшення податків в 16-му лікарняних вистачало, виплачували вчасно. А тепер ні. То може просто красти менше треба.
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02.11.2021 18:04 Ответить
+4
вона сказала, що податки треба збільшити, бо каса порожня, розікрали вже все.
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02.11.2021 18:02 Ответить
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Вот только не надо пугать, турборежим в действии.
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02.11.2021 17:57 Ответить
то скоко в асфальтокилометрах?
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02.11.2021 17:57 Ответить
молодец Зеля!
дави блд малоросьню
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02.11.2021 17:58 Ответить
Дружина ще в березні була на лікарняному, до сьогодні ще суки зелені не оплатили
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02.11.2021 17:58 Ответить
Минимум 3 месяца и реально долг больше 3 млрд.грн. А врачам ни ковидные, ни страховки не платят от слова совсем.
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02.11.2021 18:09 Ответить
Просто не треба хворіти!
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02.11.2021 19:24 Ответить
она сама хоть поняла что сказала..
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02.11.2021 17:58 Ответить
вона сказала, що податки треба збільшити, бо каса порожня, розікрали вже все.
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02.11.2021 18:02 Ответить
До речі, навіть після зменшення податків в 16-му лікарняних вистачало, виплачували вчасно. А тепер ні. То може просто красти менше треба.
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02.11.2021 18:04 Ответить
може, все-таки з Хелзі?..
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02.11.2021 18:04 Ответить
они ж взяли чувака на работу недавно..
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02.11.2021 18:05 Ответить
...це того, що крав через псевдоДію на ВЛАСНУ картку?..
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02.11.2021 18:06 Ответить
да..зараз почнеться покращення..
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02.11.2021 18:08 Ответить
обережно: покраЩено
(с) чивокуня зєбурєтка
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02.11.2021 18:16 Ответить
Буває…
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02.11.2021 18:14 Ответить
Ви не розумієте!

Це Велике невиплатництво!
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02.11.2021 18:20 Ответить
пропоную пробачити і почати все з нуля )))))) якраз в дусі зеленодибілових ))))))
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02.11.2021 18:30 Ответить
Це явно "велике досягнення"!
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02.11.2021 19:22 Ответить
Скоты, мне ещё за сентябрь не пришли больничные...
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02.11.2021 19:47 Ответить
Я уже и забыл, но новость напомнила - завтра позвоню, поругаюсь с тварями...
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02.11.2021 19:48 Ответить
Стесняюсь у Мариночки Лазебной спросить:а помощь на оздоровление и для улучшения материально-бытовых условий по 30-50тыс.гр. вашим помощникам,замам,да и тебе лично тоже задерживают?
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02.11.2021 21:16 Ответить
Руководит страной инфантильный клоун вместе с идиотами.
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03.11.2021 11:10 Ответить
 
 