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Новини
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Заборгованість із виплати лікарняних становить близько 1,5 млрд грн, - Лазебна

Заборгованість із виплати лікарняних становить близько 1,5 млрд грн, - Лазебна

Заборгованість із виплати лікарняних становить близько півтора мільярда гривень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Зокрема, вона нагадала, що у 2016 році було зменшено удвічі єдиний соціальний внесок.

"Коли була зроблена ця історія, я вважаю, що це бездумна, фіскальна реформа, але чому не подумали про те, що коли ви зменшуєте ресурсну базу вдвічі, то чому не переглянули напрями фінансування? Якщо ви тут нічого не забрали, а тут зменшили, то за рахунок чого підвищувати пенсії, за рахунок чого забезпечувати всі виплати по регресах, по лікарняним, а тут ще в нас COVID. У нас же не було ніколи такого зростання по лікарняним! А плюс ще всі страхові виплати, за загиблих, медиків... Звичайно, у нас є заборгованість десь півтора мільярда по лікарняним. Але повірте, я дуже сподіваюся, що наведення порядку, плюс верифікація, і якщо ти взяв лікарняний, а перетнув кордон, ми це все зараз відстежуємо", - розповіла Лазебна.

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Вона також поінформувала, що вже місяць, як Україна перейшла на електронні лікарняні.

"Є багато питань, один місяць впровадження — питань море. Але мені здається, хоча б не можна буде купити його (лікарняний — ред.) вже онлайн і принести роботодавцю", - зауважила міністр.

Автор: 

заборгованість (268) лікарняний (124) Лазебна Марина (167)


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Топ коментарі
+5
то скоко в асфальтокилометрах?
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02.11.2021 17:57 Відповісти
+5
До речі, навіть після зменшення податків в 16-му лікарняних вистачало, виплачували вчасно. А тепер ні. То може просто красти менше треба.
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02.11.2021 18:04 Відповісти
+4
вона сказала, що податки треба збільшити, бо каса порожня, розікрали вже все.
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02.11.2021 18:02 Відповісти
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Вот только не надо пугать, турборежим в действии.
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02.11.2021 17:57 Відповісти
то скоко в асфальтокилометрах?
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02.11.2021 17:57 Відповісти
молодец Зеля!
дави блд малоросьню
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02.11.2021 17:58 Відповісти
Дружина ще в березні була на лікарняному, до сьогодні ще суки зелені не оплатили
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02.11.2021 17:58 Відповісти
Минимум 3 месяца и реально долг больше 3 млрд.грн. А врачам ни ковидные, ни страховки не платят от слова совсем.
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02.11.2021 18:09 Відповісти
Просто не треба хворіти!
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02.11.2021 19:24 Відповісти
она сама хоть поняла что сказала..
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02.11.2021 17:58 Відповісти
вона сказала, що податки треба збільшити, бо каса порожня, розікрали вже все.
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02.11.2021 18:02 Відповісти
До речі, навіть після зменшення податків в 16-му лікарняних вистачало, виплачували вчасно. А тепер ні. То може просто красти менше треба.
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02.11.2021 18:04 Відповісти
може, все-таки з Хелзі?..
У додатку «Дія» стався масштабний збій: сертифікати про вакцинацію зникли
Користувачі повідомляють, що не можуть потрапити в транспорт або в магазини у червоній зоні карантин
https://zaxid.net/news/
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02.11.2021 18:04 Відповісти
они ж взяли чувака на работу недавно..
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02.11.2021 18:05 Відповісти
...це того, що крав через псевдоДію на ВЛАСНУ картку?..
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02.11.2021 18:06 Відповісти
да..зараз почнеться покращення..
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02.11.2021 18:08 Відповісти
обережно: покраЩено
(с) чивокуня зєбурєтка
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02.11.2021 18:16 Відповісти
Буває…
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02.11.2021 18:14 Відповісти
Ви не розумієте!

Це Велике невиплатництво!
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02.11.2021 18:20 Відповісти
пропоную пробачити і почати все з нуля )))))) якраз в дусі зеленодибілових ))))))
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02.11.2021 18:30 Відповісти
Це явно "велике досягнення"!
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02.11.2021 19:22 Відповісти
Скоты, мне ещё за сентябрь не пришли больничные...
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02.11.2021 19:47 Відповісти
Я уже и забыл, но новость напомнила - завтра позвоню, поругаюсь с тварями...
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02.11.2021 19:48 Відповісти
Стесняюсь у Мариночки Лазебной спросить:а помощь на оздоровление и для улучшения материально-бытовых условий по 30-50тыс.гр. вашим помощникам,замам,да и тебе лично тоже задерживают?
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02.11.2021 21:16 Відповісти
Руководит страной инфантильный клоун вместе с идиотами.
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03.11.2021 11:10 Відповісти
 
 