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Парламент рассмотрит завтра отставку пяти министров

Парламент рассмотрит завтра отставку пяти министров

Таран, Резников, Уруский, Абрамовский и Любченко могут завтра официально лишиться портфелей.

Об этом сообщил в Telegram представитель Кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Рада завтра рассмотрит кадровые вопросы.

В частности, депутаты будут голосовать за увольнение:

  • Андрея Тарана с должности министра обороны;

  • Олега Уруского с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности;

  • Алексея Резникова с дложности министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;

  • Алексея Любченко с должности министра экономики;

  • Романа Абрамовского с министра защиты окружающей среды.

Читайте: Министр обороны Таран подал заявление об отставке, – представитель правительства в Раде Мельничук

Автор: 

ВР (29302) Кабмин (14041) отставка (3163) Резников Алексей (1170) Таран Андрей (267) Любченко Алексей (80) Абрамовский Роман (51) Уруский Олег (116) Мельничук Тарас (44)


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Топ комментарии
+10
В нашому випадку набрали як смішних, а вимагають як з розумних.
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02.11.2021 21:10 Ответить
+6
в борделі знов сувають ліжка.
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02.11.2021 21:30 Ответить
+4
"Парламент рассмотрит завтра отставку пяти министров"
_И аднаво ***********...
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02.11.2021 20:56 Ответить
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"Парламент рассмотрит завтра отставку пяти министров"
_И аднаво ***********...
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02.11.2021 20:56 Ответить
в борделі знов сувають ліжка.
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02.11.2021 21:30 Ответить
Они тянули как могли, до последнего, эстафету подхватят следующие.
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02.11.2021 20:56 Ответить
Правильно! А то понаберут по объявлению, понимаешь, умных, а спрашивают как с красивых
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02.11.2021 20:57 Ответить
В нашому випадку набрали як смішних, а вимагають як з розумних.
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02.11.2021 21:10 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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02.11.2021 21:22 Ответить
а шо мелочиться то? надо все правительство махом, однохерственно, шо на смену одним статистам и упырям придут другие зеленые промокашки, усе равнобудут гнуца, як шляпки гвоздей, под тяжелой елдой музыканта
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02.11.2021 21:02 Ответить
какой парламент, монобольшинство голосующее по указке из конверта не парламент
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02.11.2021 21:03 Ответить
От перестановки кроватей в борделе,как известно,ничего не меняется...
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02.11.2021 21:10 Ответить
та какой это бордель?шаромыжники...кто на них позарится,на эти зеленые сосны?
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02.11.2021 21:12 Ответить
73 % украинских людей хотели жить при коммунизме. Теперь они просто хотят жить.
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02.11.2021 21:17 Ответить
Правильное решение.....Страну, в которой Верещучку обзывают министром, победить низя! От одного грозного вида и словесного поноса враг отступит без боя.
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02.11.2021 21:23 Ответить
Молюську забули в список включить. Знову Парламенту збиратися доведеться
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02.11.2021 21:53 Ответить
Не зрозуміло, чому в цьому списку немає Міністра енергетики, який довів країну до енергетичного колапсу?
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02.11.2021 22:33 Ответить
Ну значит он действует правильно....
А как как иначе?
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02.11.2021 22:38 Ответить
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02.11.2021 22:46 Ответить
 
 