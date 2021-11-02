Парламент рассмотрит завтра отставку пяти министров
Таран, Резников, Уруский, Абрамовский и Любченко могут завтра официально лишиться портфелей.
Об этом сообщил в Telegram представитель Кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что Рада завтра рассмотрит кадровые вопросы.
В частности, депутаты будут голосовать за увольнение:
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Андрея Тарана с должности министра обороны;
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Олега Уруского с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности;
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Алексея Резникова с дложности министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;
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Алексея Любченко с должности министра экономики;
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Романа Абрамовского с министра защиты окружающей среды.
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