"Парламент рассмотрит завтра отставку пяти министров"

Таран, Резников, Уруский, Абрамовский и Любченко могут завтра официально лишиться портфелей.

Об этом сообщил в Telegram представитель Кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Рада завтра рассмотрит кадровые вопросы.

В частности, депутаты будут голосовать за увольнение:

Андрея Тарана с должности министра обороны;

Олега Уруского с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности;

Алексея Резникова с дложности министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;

Алексея Любченко с должности министра экономики;

Романа Абрамовского с министра защиты окружающей среды.

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