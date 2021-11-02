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Новини
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Парламент розгляне завтра відставку п'яти міністрів

Парламент розгляне завтра відставку п'яти міністрів

Таран, Резніков, Уруський, Абрамовський і Любченко можуть завтра офіційно позбутися портфелів.

Про це повідомив у Telegram представник Кабінету міністрів у парламенті Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Рада завтра розгляне кадрові питання.

Зокрема депутати голосуватимуть за звільнення:

  • Андрія Тарана з посади міністра оборони;

  • Олега Уруського з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості;

  • Олексія Резнікова з посади міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;

  • Олексія Любченка з посади міністра економіки;

  • Романа Абрамовського із міністра захисту навколишнього середовища.

Читайте також: Міністр оборони Таран подав заяву про відставку, – представник уряду в Раді Мельничук

Автор: 

ВР (15073) Кабмін (14181) відставка (1473) Резніков Олексій (1447) Таран Андрій (267) Любченко Олексій (114) Абрамовський Роман (59) Уруський Олег (159) Мельничук Тарас (56)


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Топ коментарі
+10
В нашому випадку набрали як смішних, а вимагають як з розумних.
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02.11.2021 21:10 Відповісти
+6
в борделі знов сувають ліжка.
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02.11.2021 21:30 Відповісти
+4
"Парламент рассмотрит завтра отставку пяти министров"
_И аднаво ***********...
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02.11.2021 20:56 Відповісти
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"Парламент рассмотрит завтра отставку пяти министров"
_И аднаво ***********...
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02.11.2021 20:56 Відповісти
в борделі знов сувають ліжка.
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02.11.2021 21:30 Відповісти
Они тянули как могли, до последнего, эстафету подхватят следующие.
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02.11.2021 20:56 Відповісти
Правильно! А то понаберут по объявлению, понимаешь, умных, а спрашивают как с красивых
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02.11.2021 20:57 Відповісти
В нашому випадку набрали як смішних, а вимагають як з розумних.
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02.11.2021 21:10 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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02.11.2021 21:22 Відповісти
а шо мелочиться то? надо все правительство махом, однохерственно, шо на смену одним статистам и упырям придут другие зеленые промокашки, усе равнобудут гнуца, як шляпки гвоздей, под тяжелой елдой музыканта
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02.11.2021 21:02 Відповісти
какой парламент, монобольшинство голосующее по указке из конверта не парламент
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02.11.2021 21:03 Відповісти
От перестановки кроватей в борделе,как известно,ничего не меняется...
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02.11.2021 21:10 Відповісти
та какой это бордель?шаромыжники...кто на них позарится,на эти зеленые сосны?
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02.11.2021 21:12 Відповісти
73 % украинских людей хотели жить при коммунизме. Теперь они просто хотят жить.
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02.11.2021 21:17 Відповісти
Правильное решение.....Страну, в которой Верещучку обзывают министром, победить низя! От одного грозного вида и словесного поноса враг отступит без боя.
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02.11.2021 21:23 Відповісти
Молюську забули в список включить. Знову Парламенту збиратися доведеться
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02.11.2021 21:53 Відповісти
Не зрозуміло, чому в цьому списку немає Міністра енергетики, який довів країну до енергетичного колапсу?
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02.11.2021 22:33 Відповісти
Ну значит он действует правильно....
А как как иначе?
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02.11.2021 22:38 Відповісти
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02.11.2021 22:46 Відповісти
 
 