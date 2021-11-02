Парламент розгляне завтра відставку п'яти міністрів
Таран, Резніков, Уруський, Абрамовський і Любченко можуть завтра офіційно позбутися портфелів.
Про це повідомив у Telegram представник Кабінету міністрів у парламенті Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що Рада завтра розгляне кадрові питання.
Зокрема депутати голосуватимуть за звільнення:
-
Андрія Тарана з посади міністра оборони;
-
Олега Уруського з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості;
-
Олексія Резнікова з посади міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;
-
Олексія Любченка з посади міністра економіки;
-
Романа Абрамовського із міністра захисту навколишнього середовища.
Топ коментарі
+10 Имярек
показати весь коментар02.11.2021 21:10 Відповісти Посилання
+6 Валадімір Щєлєнскій
показати весь коментар02.11.2021 21:30 Відповісти Посилання
+4 NonCFist
показати весь коментар02.11.2021 20:56 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
_И аднаво ***********...
А как как иначе?