Сумские чиновники обратились в СБУ из-за антивакцинаторов
В областной госадминистрации утверждают, что центр вакцинации в прошлое воскресенье не работал, потому что "полтора десятка человек решили походить по городу и выступить против вакцинации".
Об этом сообщили в пресс-службе Сумской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
"700 жителей Сумщины не получили вакцину только потому, что полтора десятка человек решили походить по городу и выступить против вакцинации. Мне кажется, что эти люди находятся либо под влиянием недостоверной информации, либо это диверсионные группы, которые специально проводят за деньги такие "антивакцинаторские" мероприятия", – сказал председатель ОГА Дмитрий Живицкий.
По его словам, начальник управления здравоохранения Сергей Бутенко сообщил Службе безопасности Украины о том, что из-за этого мероприятия был закрыт центр вакцинации в Сумах. Также чиновники обещают направить обращение об усилении контроля за ситуацией в области.
"Мы находимся на границе со страной-агрессором, и по ту сторону границы в первую очередь заинтересованы в дестабилизации ситуации. Мы не можем этого допустить", – подчеркнул Живицкий.
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На вевдаху, ледащо , й тим більш невігласа вчитися не требо...
У вченого , інженера , хіміка -фахівця ніколи не вистачить хуцпи , що ставити під сумнів фах суміжників , бо в цьому середовищу високо цінуєть знання інших й інші галузі науки й техніки . Жодний літак би не полетів , жодний фрезерний прилад би не закрутився б , щодний мікрометр би ніхто б не зміг калібрувати , якщо цієї корперації не було .
А ледащо й тупиці , який з першого класу до десятого прокурив бамбук на задніх партах , то такий бігає до ворож чи то до "чаклунів" , коли на щось не вистача власних мизків й знань .!
Це ж як мінімум , пропаганда вбивства великої кількості людей , ця їхня діяльність . Відловлювати їх треба , заодно й бюджет країни збільшиться . Для московських попів суму штрафу збільшити разів в 50 . І все буде Україна !
2.Ведь иммунитет буратин будет уничтожен
Бездоказова маячня.
це як,будуть виловлювати нга вулиці ,прив"язувати до стільця і колоти ?
Литва уже показала, что у нас будет весной, когда 70% будут привиты. Уйдем в черную зону.
Вакцинированием не снижается заболеваемость или смертность, вакцинированием снижается/распределяется нагрузка на медицинские учреждения.
зы "цензор" это серьезно?
... из-за этого мероприятия был закрыт центр вакцинации в Сумах.
Какой-то идиот в это поверит? Скорее всего обкатывают ситуацию, когда "больше трех не собираться - банда" Собрались 15-20 человек помитинговать против тотального беспредела шмаркли и... оппа, здрасьти, к вам пан Баканов со товарищи