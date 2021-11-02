Сумские чиновники обратились в СБУ из-за антивакцинаторов

В областной госадминистрации утверждают, что центр вакцинации в прошлое воскресенье не работал, потому что "полтора десятка человек решили походить по городу и выступить против вакцинации".

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"700 жителей Сумщины не получили вакцину только потому, что полтора десятка человек решили походить по городу и выступить против вакцинации. Мне кажется, что эти люди находятся либо под влиянием недостоверной информации, либо это диверсионные группы, которые специально проводят за деньги такие "антивакцинаторские" мероприятия", – сказал председатель ОГА Дмитрий Живицкий.

По его словам, начальник управления здравоохранения Сергей Бутенко сообщил Службе безопасности Украины о том, что из-за этого мероприятия был закрыт центр вакцинации в Сумах. Также чиновники обещают направить обращение об усилении контроля за ситуацией в области.

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"Мы находимся на границе со страной-агрессором, и по ту сторону границы в первую очередь заинтересованы в дестабилизации ситуации. Мы не можем этого допустить", – подчеркнул Живицкий.